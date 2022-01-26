Россия может поставить оружие "ЛНР" и "ДНР" через несколько часов после решения Путина, - депутат-единоросс Водолацкий

Решение о передаче вооружений "ЛНР" и "ДНР" будет приниматься президентом России Владимиром Путиным, при этом сами поставки могут пройти в течение нескольких часов.

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ("Единая Россия"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Если Украина развязывает военные действия, то естественно, будут даны команды верховным главнокомандующим, и министерство обороны оперативно и быстро поставит то вооружение, которое позволит удержать на позициях ВСУ, чтобы они не убивали мирное население, и нейтрализовать то вооружение, которое НАТО поставляет Украине", - сказал Водолацкий.

"Больших проблем для того, чтобы в течении нескольких часов вооружение было на территории ЛНР и ДНР, у нас не существует", - добавил Водолацкий.

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Он уточнил, что поставки вооружений могут начаться заранее - тогда, когда для Москвы станет очевидным намерение Украины пойти по силовому сценарию при поддержке Запада. Вместе с тем, по словам Водолацкого, в России рассчитывают на то, что Киев все-таки отдаст предпочтение дипломатии и вернется к Минским соглашениям.

"Естественно, о том, что будет дана команда Зеленскому начать, мы будем знать раньше, чем Зеленский. У нас достаточно сил и средств, чтобы опередить действия, которые производит Зеленский. Поэтому мы узнаем все, как минимум, за сутки - за двое. Не будет поздно, потому что мы сделаем это раньше - до выстрелов, которые произведут нацистские батальоны", - сказал депутат Госдумы.

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Вместе с тем, он подчеркнул, что в России не собираются направлять в ЛНР и ДНР своих военнослужащих. По словам парламентария, народная милиция республик способна нанести поражение украинским вооруженным силам.

Собеседник агентства также высказал мнение, что ЕС необходимо принять решительные меры, чтобы удержать Украину от атаки на самопровозглашенные республики.

"Нужно сегодня и Шольцу, и Макрону вызывать к себе Зеленского - это их протеже - и жестко ставить вопрос о выполнении Минских соглашений, и закончить эту риторику, которая может привести уже к необратимым последствиям", - сказал Водолацкий.

Напомним, ранее в среду секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что считает необходимым поставить отдельные виды вооружений "ДНР" и "ЛНР" на фоне отправки оружия на Украину странами НАТО. Затем глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия обращается к руководству страны с просьбой оказать помощь "ЛНР" и "ДНР" в виде поставок военной продукции, "необходимой для сдерживания агрессии". Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев ранее заявил, что Россия могла бы поставить "ЛНР" и "ДНР", прежде всего, оборонительное вооружение: ПЗРК, противотанковые снаряды и мины.