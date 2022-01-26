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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия может поставить оружие "ЛНР" и "ДНР" через несколько часов после решения Путина, - депутат-единоросс Водолацкий

танк,днр

Решение о передаче вооружений "ЛНР" и "ДНР" будет приниматься президентом России Владимиром Путиным, при этом сами поставки могут пройти в течение нескольких часов.

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ("Единая Россия"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Если Украина развязывает военные действия, то естественно, будут даны команды верховным главнокомандующим, и министерство обороны оперативно и быстро поставит то вооружение, которое позволит удержать на позициях ВСУ, чтобы они не убивали мирное население, и нейтрализовать то вооружение, которое НАТО поставляет Украине", - сказал Водолацкий.

"Больших проблем для того, чтобы в течении нескольких часов вооружение было на территории ЛНР и ДНР, у нас не существует", - добавил Водолацкий.

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Он уточнил, что поставки вооружений могут начаться заранее - тогда, когда для Москвы станет очевидным намерение Украины пойти по силовому сценарию при поддержке Запада. Вместе с тем, по словам Водолацкого, в России рассчитывают на то, что Киев все-таки отдаст предпочтение дипломатии и вернется к Минским соглашениям.

"Естественно, о том, что будет дана команда Зеленскому начать, мы будем знать раньше, чем Зеленский. У нас достаточно сил и средств, чтобы опередить действия, которые производит Зеленский. Поэтому мы узнаем все, как минимум, за сутки - за двое. Не будет поздно, потому что мы сделаем это раньше - до выстрелов, которые произведут нацистские батальоны", - сказал депутат Госдумы.

Читайте также: Признать "ЛДНР" должна сначала Госдума, и только потом – Путин, - Песков

Вместе с тем, он подчеркнул, что в России не собираются направлять в ЛНР и ДНР своих военнослужащих. По словам парламентария, народная милиция республик способна нанести поражение украинским вооруженным силам.

Собеседник агентства также высказал мнение, что ЕС необходимо принять решительные меры, чтобы удержать Украину от атаки на самопровозглашенные республики.

"Нужно сегодня и Шольцу, и  Макрону вызывать к себе Зеленского - это их протеже - и жестко ставить вопрос о выполнении Минских соглашений, и закончить эту риторику, которая может привести уже к необратимым последствиям", - сказал Водолацкий.

Напомним, ранее в среду секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что считает необходимым поставить отдельные виды вооружений "ДНР" и "ЛНР" на фоне отправки оружия на Украину странами НАТО. Затем глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия обращается к руководству страны с просьбой оказать помощь "ЛНР" и "ДНР" в виде поставок военной продукции, "необходимой для сдерживания агрессии". Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев ранее заявил, что Россия могла бы поставить "ЛНР" и "ДНР", прежде всего, оборонительное вооружение: ПЗРК, противотанковые снаряды и мины.

Автор: 

Госдума (1262) Единая Россия (298) оружие (10248) россия (96038) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+49
Да заканчивайте вы уже свою кацапскую ересть нести. Козломордые туда уже своего металлолома поставили на 10 лет вперед. О каких поставках речь?Вы ж с любой нормальной страны ГУЛАГ соорудите.
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26.01.2022 18:49
+49
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26.01.2022 18:51
+34
В шахтах вже закінчилась, потрібні "офіційні" поставки?
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26.01.2022 18:48
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Правила форума Совет форумчан
В шахтах вже закінчилась, потрібні "офіційні" поставки?
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26.01.2022 18:48 Ответить
Хочуть гади щоб ЗСУ перевела дорогоцінну англо-американську зброю на лугандовський металолом?
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26.01.2022 18:52 Ответить
То теж кремлiвська
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26.01.2022 21:10 Ответить
Если речь о часах, то где они обслугу возьмут в тех де количествах. Ясно что речь о бурятах. Вот они да, по тревоги въехать могут, совсем рядом стоят.
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26.01.2022 21:29 Ответить
Если так пойдет, то США тоже стоит поставить Украине Патриоты и F-35 - ну а че, украинцы же талантливые, в считанные часы освоят, так же как и украинцы Донбасса кацапской техникой враз овладевают, что следует из заявлений Кремля!
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26.01.2022 21:32 Ответить
Шахты пополнять будут.
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26.01.2022 22:45 Ответить
ну совсем жыдоугрофиннобурят не спалился..
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26.01.2022 18:49 Ответить
Нехай орки посилають танчики самих останніх модернізацій.
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26.01.2022 18:54 Ответить
с тягой велосипедной..
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26.01.2022 18:58 Ответить
Надувные муляжи для страху для Байрактаров
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26.01.2022 19:42 Ответить
там уже давно замечали т-72 последних модификаций
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26.01.2022 19:39 Ответить
И шо? Нашим джавелинам похер Какая там модификация
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26.01.2022 20:12 Ответить
Оно уже там, нах ваши байки
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26.01.2022 18:49 Ответить
Да заканчивайте вы уже свою кацапскую ересть нести. Козломордые туда уже своего металлолома поставили на 10 лет вперед. О каких поставках речь?Вы ж с любой нормальной страны ГУЛАГ соорудите.
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26.01.2022 18:49 Ответить
По состоянию на 25 января 2022-го и только за один неполный месяц наши союзники США и Великобритания осуществили в Украину следующие поставки:

700 противотанковых управляемых ракет Javelin;

2200 противотанковых гранатометов NLAW;

200 штурмовых гранатометов BDM;

40 мм кумулятивно-осколочные гранаты для автоматических гранатометов;

12,7 мм бронебойно-зажигательные пули.

Количество высокоточного противотанковом вооружения ВСУ на 25.01 составляет:

Противотанковых управляемых ракет Javelin - 1200;

Пусковых установок ПТРК Javelin - более 150;

Противотанковых гранатометов NLAW - около 2200;

Противотанковых управляемых ракет Стугна; Корсар; Барьер - около 7800;

Пусковых установок ПТРК Стугна; Корсар; Барьер - около 700.

БПЛА Байрактар с управляемыми противотанковыми ракетами и бомбами - 12.

Высокоточное оружие - средство качественного усиления противотанковой обороны сухопутных войск, в противотанковой обороне также принимают участие танки, артиллерия, вертолеты, штурмовики, а также сотни противотанковых ракетных комплексов Фагот, Конкурс, Метис, и тысячи многоразовых и одноразовых противотанковых гранатометов РПГ-7 и РПГ-26 советского производства.

Поставки новейших противотанковых средств 3-го поколения из США продолжаются ежедневно, цифра поставок Javelin ежедневно увеличивается. Также в ближайшее время будут осуществлены новые поставки Javelin из стран Балтии и США. Очевидно, воздушный мост и объемы поставок будут значительно увеличены после начала войны.

Инструкторы НАТО уже проводят учебных занятия с большим количество украинских военнослужащих, чтобы освоить новое оружие. - https://es82vn-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/es82vn.c97.org/ru/news/2022/1/26/452443/
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26.01.2022 19:25 Ответить
я думаю, что в РФ всего-навсего проблема с белыми грузовиками. "Приняв решение" ни просто начнут таскать оружие обычным транспортом..
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26.01.2022 20:30 Ответить
Нужно сегодня и Шольцу, и Макрону вызывать к себе ПУтина и рожей его ботоксной об глупость натыкать.(как в народе говорят и за щеку дать и в анал отодрать)
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26.01.2022 20:37 Ответить
А шо в шахтах ''танко-градонєсущій'' пласт вже закінчився?
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26.01.2022 18:51 Ответить
ДОВЫПЕНДРИВАЛИСЬ ПРИДУРКИ КАЦАПСКИЕ
НАТО В КОЖНУ ХАТУ !!!
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26.01.2022 18:51 Ответить
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26.01.2022 18:51 Ответить
гебе і мафія - блізнєци-братья...

Президент Росії Володимир Путін провів відеодзвінок із великими звірами італійського бізнесу в середу, але міцні корпоративні зв'язки між Росією та Італією не означають, що Рим заперечуватиме санкції проти Москви, як це було після вторгнення в Крим у 2014 році.

Прибуткові комерційні зв'язки між Італією та Росією були вирішальним фактором кризи в Україні 2014-2015 років, коли Рим був на передньому краї дипломатичних зусиль із запобігання жорстким санкціям ЄС проти Росії. Федеріка Могеріні виконувала обов'язки очільника щодо Росії як https://www.ft.com/content/6b191cca-fd39-11e3-bc93-00144feab7de міністр закордонних справ Італії, а пізніше як https://www.ft.com/content/03fdda9c-9ff2-11e4-aa89-00144feab7de глава ЄС із зовнішньої політики . Дипломати з Польщі, Великої Британії, Швеції та країн Балтії виступили проти «Club Med» південноєвропейських країн під керівництвом Італії, які виступали проти жорсткої позиції щодо Путіна.

Враховуючи історію протистояння Італії санкціям, логічно, що Путін воліє приділяти час італійським керівникам на тлі найсерйознішого військового протистояння в Європі за останні роки, коли біля кордону з Україною зосереджені близько 100 000 російських військових.

У онлайн-відеодзвінку об 11 ранку брали участь 25 провідних промислових груп, включаючи гіганта з виробництва шин Pirelli та енергетичну компанію Enel. Захід планувався ще до ескалації в Україні, наголосили організатори та учасники, але геополітична напруженість і можливі економічні санкції проти Росії, безсумнівно, помітні, враховуючи вплив Італії на Росію.

Різниця з 2014 роком - і виклик для Путіна - полягає в тому, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі є альтеративою Маттео Ренці, який очолював Італію після російського вторгнення в Крим. Незважаючи на те, що минулого місяця Драгі був https://www.politico.eu/article/italy-draghi-argue-putin-seek-diplomacy-stand-off-ukraine/ надзвичайно відвертим , применшуючи ризики російського вторгнення в Україну, він все ще віддає перевагу союзу з Вашингтоном і місцю Риму в НАТО, а не хорошим відносинам з Кремлем. - https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-russia-italy-business-ukraine-crisis/
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26.01.2022 18:57 Ответить
Интресно для аналитики нарко мафия из Калабрии . Она контролирует нарко трафик в Европе и окопалась на украинско- словацкой границе . Была связана с пророссийским премьером Фицо
ЭТО большой вопрос - кто в том месте контролировал границу ( мелвелчук) .
Калабрия находится и на пути судов и напротив Албании и Сербии .
Если глубоко копать - можно понять дружбу хутина и Италии 😀😀😀
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26.01.2022 19:08 Ответить
Драгі поміркований і прагматичний, але відваерто проєвропейський політик. Не кажучи про відносини із Вашингтоном. Водночас, він знаний економіст що міцно узяв кермо розхлюстаним після зірок державним управлінням Італії. Тож, гадаю, він швидко його не випустить. А у порівнянні з німецькими соціалдемократами, Драгі, може, не русофоб, але, швидше, москвоскептик. Тож, навряд чи він буде рубати мільярдні бізнеси, але й спряння друзям кремля від нього не буде теж.
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26.01.2022 20:11 Ответить
Источник: причиной взрыва автобуса в Воронеже была украинская диверсия
https://www.mk.ru/incident/2022/01/26/istochnik-prichinoy-vzryva-avtobusa-v-voronezhe-byla-ukrainskaya-diversiya.html
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26.01.2022 18:51 Ответить
вообщето самая большая украинская диверсия-это основание мацквы
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26.01.2022 18:58 Ответить
хіба не монголо- татари?
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26.01.2022 19:03 Ответить
неа...
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26.01.2022 19:04 Ответить
Польша, Монголия, Финляндия, Польша, Корея, Германия (ГДР), Венгрия, Чехослвакия, Афганистан приднестровье,москва, волгодонск, рязанский сахар, норд ост, Буйнакск, Ичкерия, Грузия,Абхазия, Украина, Сирия, воронеж, Украина. и это только навскидку. за 100 лет существования совка и рашки сплошные горе и слезы приносит эта раковая короста на планете.
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26.01.2022 20:04 Ответить
А шо "гумно-конфоїв" більше не буде? Там для маскування хоч пару ящиків з тушонкою і гречкою привозили
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26.01.2022 18:52 Ответить
А хіба гуманітарна допомога з Московії була чимось іншим?
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26.01.2022 18:52 Ответить
Він мав на увазі - за пару годин легалізувати. Того добра кацапи в лугандонію вже стільки наперли, що нічого ввозити не потрібно.
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26.01.2022 18:52 Ответить
А оно нужно.. "шахтеры и трактористы" уже ВОСЕМЬ лет выкапывают из забоев и навозных ям, приобретают в военторгах вооружение всех видов, технику, танки ит.д. ( больше чем у крупных стран НАТО), составы боеприпасов.. Так что еще "накопают". Смешные, нашли чем пугать. Оно и так уже там. . И вот это все вы предлагаете Украине принять в себя...( в состав Украины) вместе с двумя корпусами. Смешные вдвойне..
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26.01.2022 18:53 Ответить
Долбойобам нет покою!
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26.01.2022 18:53 Ответить
Естественно, потому что кацапское оружие уже там. Логистика поставок полностью отлажена. Хотел бы я посмотреть на тех дебилов, которые по настоящему верят, что огрызки двух областей могут 8 лет противостоять регулярной армии.
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26.01.2022 18:53 Ответить
Там одни алкаши и нарики, нормальные люди давно уехали (кому было куда и кто мог) с этих помоек. Жаль тех, кому приходится терпеть это дерьмо.
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26.01.2022 18:58 Ответить
Wunder, Вы это о которой стороне комбатантов?
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26.01.2022 19:57 Ответить
У них там бесконечный запас топлива на бронетехнике. А боеприпасы по углам валяются, как в Quake.
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26.01.2022 20:18 Ответить
И чем это будет отличаться от того, что 3/14дерация до этого делала?)))
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26.01.2022 18:54 Ответить
А попередні танки та гармати були гуманітаркою від африканського племені Мумба-Юмба? Чого ви там конспіруєтесь, як Надія Крупська? Везли, везете і будете возити, доки є гарматне м'ясо в ОРДЛО. І своє, совкове, і ваше бурятсько-рязанське. Та і яка різниця чиє. Все одно шашлик-машлик буде.
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26.01.2022 18:55 Ответить
Будете рузькими танками утилизировать НАТОвские Джавелины? Милости просим
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26.01.2022 18:55 Ответить
диды гарели!
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26.01.2022 19:08 Ответить
Що за маячня з приставкою "може"? Орда постійно поставляє зброю в лугандонію і в донбабве, постійно її для тих диринд ремонтує, і постійно забезпечує боєкомплектами.... слово "може", це насмішка для нездатних розумом.
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26.01.2022 18:57 Ответить
как же ж ... ихтамнет !!!
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26.01.2022 18:57 Ответить
Які хвилинигодини, расєйська зброя там з чотирнадцятого року...
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26.01.2022 18:58 Ответить
Ознамился с росСМИ.
Вы не поверите, но там Зе - это буквально исчадие ада, которое агрессивно рвётся убивать жителей Донбасса.
И, внимание, своим бездарным управлением страной довёл её экономику до ручки. Бедные украинцы,страдают от агрессивного, глупого и циничного Зе.
Такое ощущение, что кремль явно готовит для Зе новую роль - козла отпущения.
А в это время наивный совок Зе боится даже произнести грозную и патритическую фразу по защите своей страны.
Парадокс в том, что Зе врал и врет всем. И западу, и кремлю, и украинцам.
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26.01.2022 18:58 Ответить
А путлєр робить то саме, воно зе в нього і навчився!!!!!!
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26.01.2022 19:02 Ответить
Кісельов в свої брехні дійшов вже до "мальчіка в трусіках".

Нещодавно показали, як Зе грає піструном на роялі. Але озвучення змінили, і він грав гімн України! І люди в залі йому аплодували!
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26.01.2022 20:08 Ответить
А раніше там яка зброя юула?????, а сьогодні вони з якої зброї по нашим військовим луплять????, що за хєрню воно несе????!!!!!!!
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26.01.2022 19:00 Ответить
Невже це щось нове ? збою з рф поставляють в лднр вісім років.
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26.01.2022 19:03 Ответить
Плохи наши дела. Они, похоже, машину времени изобрели. Пу разрешит поставлять в 22м, а начнут в 14м. Ну и для этого их признать придётся.
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26.01.2022 19:04 Ответить
Можна подумати, що на Донбасі було хоть щось своє. Хіба що ті автомати, що відібрали у продажних ментів та сбушників при захопленні Донецька та Луганська. А все інше навезли "братушки", пропади вони всі пропадом!
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26.01.2022 19:05 Ответить
Россия может начать официально поставлять оружие ДНР, которое она поставляет сейчас не официально.

И сразу после этого может начинать переходить в рационе на бересту. Потому что официальные поставки оружия террористам будут расценены Западом так же, как вторжение в Украину.
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26.01.2022 19:07 Ответить
Возьми за пример, Ю. Осетию, Абхазию и Грузию...
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26.01.2022 20:22 Ответить
І що вони їм можуть дати такого, чого у них ще нема ?
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26.01.2022 19:09 Ответить
Може мова про підводні човни , чи крейсер - Отмірал Кузя . . . ?
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26.01.2022 19:15 Ответить
Це вже скоро буде неможліво, просто вже скоро не влізе.
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26.01.2022 19:11 Ответить
они такие крутые, что могут поставить оружие боевикам со скоростью -8 лет от принятия решения
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26.01.2022 19:13 Ответить
Санкціями по пиці отримає.
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26.01.2022 19:16 Ответить
Ну звісно, зараз можна і легалізувати, що нагнали за 8 років. Вони такі наївні, вважають, що у 21 сторіччі можна щось приховати. Гаага ваш дім
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26.01.2022 19:16 Ответить
Нових бурятів привезуть


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26.01.2022 19:18 Ответить
Красивый кокошник на бурята напялили. Ему идет.
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26.01.2022 19:41 Ответить
Буряты хоть и узкоглазые и чем-то на японцев похожи, но камикадзе из них не очень.
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26.01.2022 20:20 Ответить
Вони реально свій народ дибілами рахують.
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26.01.2022 19:26 Ответить
Ні, вони реально дебіли і є... А проблеми через це в нас...
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26.01.2022 20:02 Ответить
Каким ЛНР и ДНР? Это же отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины!
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26.01.2022 19:39 Ответить
за минуту.
только переписать из одного журнала учета в другой.
и можно стрелять
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26.01.2022 19:42 Ответить
Уроды кацапские,типа вы до этого не поставляли им оружие. Сдохните суки.
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26.01.2022 19:46 Ответить
ой ля . а что шахты трактористов оскуднели или усё пропили ?
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26.01.2022 19:56 Ответить
Картошку їм привезіть . Картошка по 4,5$/кг в Донецьку на базарі 🤣.
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26.01.2022 19:56 Ответить
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26.01.2022 20:06 Ответить
"Министерство обороны оперативно и быстро поставит то вооружение, которое позволит удержать на позициях ВСУ, чтобы они не убивали мирное население, и нейтрализовать то вооружение, которое НАТО поставляет Украине".

А как именно они собираются нейтрализовывать "Джавелины" и "Стингеры"? Своими танками и бурятскими экипажами?
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26.01.2022 19:58 Ответить
Ракетами и Авиацией, наземные операции сейчас происходит только в крайних случаях.
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26.01.2022 20:25 Ответить
Кацапські літаки більше падають ніж літають . За минулий рік 34 авіакатастрофи . І то ми ще по них не стріляли🤣
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26.01.2022 20:37 Ответить
кто не летает тот не падает хотя нужно приводить источник, оперируя цифрами.
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26.01.2022 20:50 Ответить
Мабуть через варп-портал і одразу у шахти!!! ))))))))))))))
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26.01.2022 20:01 Ответить
цитата: "Естественно, о том, что будет дана команда Зеленскому начать, мы будем знать раньше, чем Зеленский" - это же надо, так спалиться!! уже и не скрывают соих кротов вокруг зельки
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26.01.2022 20:03 Ответить
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26.01.2022 20:30 Ответить
ну шизанутые на всю голову 8 лет то и делают что поставляют а тут признались в открытую конечно за пару часов там все оно легализуется по Пу велению по его хотению сказочные дятлы
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26.01.2022 20:05 Ответить
несколько часов... да потому что всё уже завезено....а остальное уже отгружено и наверняка стоит на поготове с ростова заехать и разгрузиться... там всё кишит давно оружием и припасами... они зря время что что а на это не тратили наверняка...((
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26.01.2022 20:06 Ответить
Пробачте, але Х(п)....уйло зі своїми старперами всі зглузду з'їхали. Вся Парашия хвора на голову. Саме страшне це те, що Зейло теж хворий. Я вже не знаю чи це вірус Омікрон чи це вірус ПуЗехуйлон.
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26.01.2022 20:08 Ответить
там уже столько поставлено вооружения с 2014 г
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26.01.2022 20:27 Ответить
Весь мир просто смеется над вами и вашим недоношенным, карликовым олигофреном и вашим тотальным враньем. Такие заявления, как нельзя лучше подчеркивают абсурдность и лицемерие параши.
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26.01.2022 20:51 Ответить
тобто буде анексія ордло 20.02.2022?а-ля Крим.
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26.01.2022 20:56 Ответить
Вот интересно как после возможных официальных поставок оружия в ордло мацква и обнуленыш будут мямлить про ихтамнетов,внутриукраинский конфликт и прочую ересь...Да и что изменят официальные поставки? Разве только навредят скрепным как минимум политически,так и возможное признание ордло способно только навредить московии...
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26.01.2022 20:56 Ответить
Зачем существует эта страна-помойка с разными зверушками:

"В Москве уроженец Чечни нанес множество ножевых ранений соседу, который попросил его не шуметь ночью. Впоследствии мужчина скончался в больнице.

По данным издания, молодой человек приехал в гости к своей знакомой, которая снимала комнату у семейной пары в Чертаново. В соседней комнате проживали сами хозяева квартиры.

Чеченец засиделся в гостях допоздна. Вел он себя шумно, так что даже его приятельница начала делать ему замечания. В районе 4 часов утра терпение соседа лопнуло. Он вышел из комнаты и отчитал неуемного гостя. Мужчина попросил его вести себя потише и не мешать окружающим спать.

Размолвка переросла в драку, в ходе которой гость достал нож и нанес оппоненту около десятка ножевых ранений в шею, живот и спину. Пострадавшего увезли на скорой помощи. Он скончался на операционном столе".

Нападавшего задержали. Известно, что ранее он был судим за применение насилия в отношении представителя власти.
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26.01.2022 21:05 Ответить
А до этого они палками воевали?
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26.01.2022 21:11 Ответить
Бу-га-га!!! А до цього зброю у шахтах знаходили! Зайвехромосоми не треба нас смішити на ніч, спати від сміху не зможемо!!!
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26.01.2022 21:19 Ответить
Какой ужас. Вот только вопрос: а что с 2014 теперь изменится?
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26.01.2022 21:20 Ответить
А зараз там танків більше, ніж в бундесвері, звідки??? Невже з шахт вирили???
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26.01.2022 21:29 Ответить
Якщо коротко: "пТН-ПНХ, пТН-Хуйло!"
P.S.
УКРАЇНА-ПОНАД УСЕ!!!
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26.01.2022 22:02 Ответить
Это похоже на попытку легализации проституции.Чтоб уже не втихаря по каких-то салонах и притонах,а официально в публичном доме под названием "Рашка" лугандийцы и ихтамнеты могли предоставлять пуйлу услуги по дестабилизации на украинском фронте.
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26.01.2022 22:05 Ответить
І що вони туди завезуть, чого вже не возили?
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26.01.2022 22:33 Ответить
Донбасята не піддавайтеся на провокацію! Кацап хоче останню зброю, відбійні молотки, на металобрухт відібрати!!!
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27.01.2022 00:00 Ответить
"Россия также должна вывести свои силы из Украины, Грузии и Молдовы, где они расположены без разрешения этих стран. - результат самой гениальной многоходовочки **ЙЛА!
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27.01.2022 00:15 Ответить
 
 