Россия может поставить оружие "ЛНР" и "ДНР" через несколько часов после решения Путина, - депутат-единоросс Водолацкий
Решение о передаче вооружений "ЛНР" и "ДНР" будет приниматься президентом России Владимиром Путиным, при этом сами поставки могут пройти в течение нескольких часов.
Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ("Единая Россия"), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Если Украина развязывает военные действия, то естественно, будут даны команды верховным главнокомандующим, и министерство обороны оперативно и быстро поставит то вооружение, которое позволит удержать на позициях ВСУ, чтобы они не убивали мирное население, и нейтрализовать то вооружение, которое НАТО поставляет Украине", - сказал Водолацкий.
"Больших проблем для того, чтобы в течении нескольких часов вооружение было на территории ЛНР и ДНР, у нас не существует", - добавил Водолацкий.
Он уточнил, что поставки вооружений могут начаться заранее - тогда, когда для Москвы станет очевидным намерение Украины пойти по силовому сценарию при поддержке Запада. Вместе с тем, по словам Водолацкого, в России рассчитывают на то, что Киев все-таки отдаст предпочтение дипломатии и вернется к Минским соглашениям.
"Естественно, о том, что будет дана команда Зеленскому начать, мы будем знать раньше, чем Зеленский. У нас достаточно сил и средств, чтобы опередить действия, которые производит Зеленский. Поэтому мы узнаем все, как минимум, за сутки - за двое. Не будет поздно, потому что мы сделаем это раньше - до выстрелов, которые произведут нацистские батальоны", - сказал депутат Госдумы.
Вместе с тем, он подчеркнул, что в России не собираются направлять в ЛНР и ДНР своих военнослужащих. По словам парламентария, народная милиция республик способна нанести поражение украинским вооруженным силам.
Собеседник агентства также высказал мнение, что ЕС необходимо принять решительные меры, чтобы удержать Украину от атаки на самопровозглашенные республики.
"Нужно сегодня и Шольцу, и Макрону вызывать к себе Зеленского - это их протеже - и жестко ставить вопрос о выполнении Минских соглашений, и закончить эту риторику, которая может привести уже к необратимым последствиям", - сказал Водолацкий.
Напомним, ранее в среду секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что считает необходимым поставить отдельные виды вооружений "ДНР" и "ЛНР" на фоне отправки оружия на Украину странами НАТО. Затем глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия обращается к руководству страны с просьбой оказать помощь "ЛНР" и "ДНР" в виде поставок военной продукции, "необходимой для сдерживания агрессии". Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев ранее заявил, что Россия могла бы поставить "ЛНР" и "ДНР", прежде всего, оборонительное вооружение: ПЗРК, противотанковые снаряды и мины.
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700 противотанковых управляемых ракет Javelin;
2200 противотанковых гранатометов NLAW;
200 штурмовых гранатометов BDM;
40 мм кумулятивно-осколочные гранаты для автоматических гранатометов;
12,7 мм бронебойно-зажигательные пули.
Количество высокоточного противотанковом вооружения ВСУ на 25.01 составляет:
Противотанковых управляемых ракет Javelin - 1200;
Пусковых установок ПТРК Javelin - более 150;
Противотанковых гранатометов NLAW - около 2200;
Противотанковых управляемых ракет Стугна; Корсар; Барьер - около 7800;
Пусковых установок ПТРК Стугна; Корсар; Барьер - около 700.
БПЛА Байрактар с управляемыми противотанковыми ракетами и бомбами - 12.
Высокоточное оружие - средство качественного усиления противотанковой обороны сухопутных войск, в противотанковой обороне также принимают участие танки, артиллерия, вертолеты, штурмовики, а также сотни противотанковых ракетных комплексов Фагот, Конкурс, Метис, и тысячи многоразовых и одноразовых противотанковых гранатометов РПГ-7 и РПГ-26 советского производства.
Поставки новейших противотанковых средств 3-го поколения из США продолжаются ежедневно, цифра поставок Javelin ежедневно увеличивается. Также в ближайшее время будут осуществлены новые поставки Javelin из стран Балтии и США. Очевидно, воздушный мост и объемы поставок будут значительно увеличены после начала войны.
Инструкторы НАТО уже проводят учебных занятия с большим количество украинских военнослужащих, чтобы освоить новое оружие. - https://es82vn-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/es82vn.c97.org/ru/news/2022/1/26/452443/
НАТО В КОЖНУ ХАТУ !!!
Президент Росії Володимир Путін провів відеодзвінок із великими звірами італійського бізнесу в середу, але міцні корпоративні зв'язки між Росією та Італією не означають, що Рим заперечуватиме санкції проти Москви, як це було після вторгнення в Крим у 2014 році.
Прибуткові комерційні зв'язки між Італією та Росією були вирішальним фактором кризи в Україні 2014-2015 років, коли Рим був на передньому краї дипломатичних зусиль із запобігання жорстким санкціям ЄС проти Росії. Федеріка Могеріні виконувала обов'язки очільника щодо Росії як https://www.ft.com/content/6b191cca-fd39-11e3-bc93-00144feab7de міністр закордонних справ Італії, а пізніше як https://www.ft.com/content/03fdda9c-9ff2-11e4-aa89-00144feab7de глава ЄС із зовнішньої політики . Дипломати з Польщі, Великої Британії, Швеції та країн Балтії виступили проти «Club Med» південноєвропейських країн під керівництвом Італії, які виступали проти жорсткої позиції щодо Путіна.
Враховуючи історію протистояння Італії санкціям, логічно, що Путін воліє приділяти час італійським керівникам на тлі найсерйознішого військового протистояння в Європі за останні роки, коли біля кордону з Україною зосереджені близько 100 000 російських військових.
У онлайн-відеодзвінку об 11 ранку брали участь 25 провідних промислових груп, включаючи гіганта з виробництва шин Pirelli та енергетичну компанію Enel. Захід планувався ще до ескалації в Україні, наголосили організатори та учасники, але геополітична напруженість і можливі економічні санкції проти Росії, безсумнівно, помітні, враховуючи вплив Італії на Росію.
Різниця з 2014 роком - і виклик для Путіна - полягає в тому, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі є альтеративою Маттео Ренці, який очолював Італію після російського вторгнення в Крим. Незважаючи на те, що минулого місяця Драгі був https://www.politico.eu/article/italy-draghi-argue-putin-seek-diplomacy-stand-off-ukraine/ надзвичайно відвертим , применшуючи ризики російського вторгнення в Україну, він все ще віддає перевагу союзу з Вашингтоном і місцю Риму в НАТО, а не хорошим відносинам з Кремлем. - https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-russia-italy-business-ukraine-crisis/
ЭТО большой вопрос - кто в том месте контролировал границу ( мелвелчук) .
Калабрия находится и на пути судов и напротив Албании и Сербии .
Если глубоко копать - можно понять дружбу хутина и Италии 😀😀😀
https://www.mk.ru/incident/2022/01/26/istochnik-prichinoy-vzryva-avtobusa-v-voronezhe-byla-ukrainskaya-diversiya.html
Вы не поверите, но там Зе - это буквально исчадие ада, которое агрессивно рвётся убивать жителей Донбасса.
И, внимание, своим бездарным управлением страной довёл её экономику до ручки. Бедные украинцы,страдают от агрессивного, глупого и циничного Зе.
Такое ощущение, что кремль явно готовит для Зе новую роль - козла отпущения.
А в это время наивный совок Зе боится даже произнести грозную и патритическую фразу по защите своей страны.
Парадокс в том, что Зе врал и врет всем. И западу, и кремлю, и украинцам.
Нещодавно показали, як Зе грає піструном на роялі. Але озвучення змінили, і він грав гімн України! І люди в залі йому аплодували!
И сразу после этого может начинать переходить в рационе на бересту. Потому что официальные поставки оружия террористам будут расценены Западом так же, как вторжение в Украину.
только переписать из одного журнала учета в другой.
и можно стрелять
А как именно они собираются нейтрализовывать "Джавелины" и "Стингеры"? Своими танками и бурятскими экипажами?
"В Москве уроженец Чечни нанес множество ножевых ранений соседу, который попросил его не шуметь ночью. Впоследствии мужчина скончался в больнице.
По данным издания, молодой человек приехал в гости к своей знакомой, которая снимала комнату у семейной пары в Чертаново. В соседней комнате проживали сами хозяева квартиры.
Чеченец засиделся в гостях допоздна. Вел он себя шумно, так что даже его приятельница начала делать ему замечания. В районе 4 часов утра терпение соседа лопнуло. Он вышел из комнаты и отчитал неуемного гостя. Мужчина попросил его вести себя потише и не мешать окружающим спать.
Размолвка переросла в драку, в ходе которой гость достал нож и нанес оппоненту около десятка ножевых ранений в шею, живот и спину. Пострадавшего увезли на скорой помощи. Он скончался на операционном столе".
Нападавшего задержали. Известно, что ранее он был судим за применение насилия в отношении представителя власти.
P.S.
УКРАЇНА-ПОНАД УСЕ!!!