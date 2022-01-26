Молдова будет настаивать на выводе войск РФ из Приднестровья, - глава МИД Попеску

Кишинев будет настаивать на выводе русских войск из Приднестровья и уничтожении боеприпасов со сроком хранения.

Об этом министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил на брифинге после заседания правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Молдова будет продолжать настаивать на выводе российских войск. Это остается важной задачей для руководства страны. Решать эту проблему будем на основе диалога, конкретных действий. Этот диалог постоянно ведется с нашими российскими партнерами", - сказал Попеску.

Он сообщил, что на прошлой неделе делегация министерства во главе с госсекретарем Русланом Болбочаном была с визитом в Москве. По словам министра, во время визита обсуждалась подготовка к заседанию межправкомиссии в марте 2022 года, повестка дня которой будет носить исключительно социально-экономический характер. Попеску также сказал, что был "несколько обсужден газовый вопрос". "Также состоялся обмен мнениями по утилизации российских боеприпасов", - сказал министр.

Читайте также: Причин для беспокойства по поводу российских военнослужащих в Приднестровье нет, - Санду

Отвечая на вопросы журналистов об учениях, которые провела в Приднестровье в минувшие выходные Оперативная группа российских войск в регионе, он выразил сожаление в связи с тем, что "в такой напряженной региональной ситуации проводятся подобные учения".

"Мы исходим из того, что присутствие Оперативной группы войск на левом берегу противоречит международным обязательствам России и национальному законодательству. И, соответственно, как само присутствие, так и проведение учений противоречат нашему законодательству. Подобные учения не помогут умиротворению ситуации в регионе, и эти действия контрпродуктивны", - подчеркнул Попеску.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица также выразила обеспокоенность по поводу ситуации в регионе, напряженности на российско-украинской границе.

"Мы надеемся на деэскалацию этой ситуации. Надеемся, что все стороны будут вести себя так, чтобы сохранить стабильность в регионе. Об этом мы говорим на всех встречах", - сказала Гаврилица.