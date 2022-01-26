Молдова будет настаивать на выводе войск РФ из Приднестровья, - глава МИД Попеску
Кишинев будет настаивать на выводе русских войск из Приднестровья и уничтожении боеприпасов со сроком хранения.
Об этом министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил на брифинге после заседания правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Молдова будет продолжать настаивать на выводе российских войск. Это остается важной задачей для руководства страны. Решать эту проблему будем на основе диалога, конкретных действий. Этот диалог постоянно ведется с нашими российскими партнерами", - сказал Попеску.
Он сообщил, что на прошлой неделе делегация министерства во главе с госсекретарем Русланом Болбочаном была с визитом в Москве. По словам министра, во время визита обсуждалась подготовка к заседанию межправкомиссии в марте 2022 года, повестка дня которой будет носить исключительно социально-экономический характер. Попеску также сказал, что был "несколько обсужден газовый вопрос". "Также состоялся обмен мнениями по утилизации российских боеприпасов", - сказал министр.
Отвечая на вопросы журналистов об учениях, которые провела в Приднестровье в минувшие выходные Оперативная группа российских войск в регионе, он выразил сожаление в связи с тем, что "в такой напряженной региональной ситуации проводятся подобные учения".
"Мы исходим из того, что присутствие Оперативной группы войск на левом берегу противоречит международным обязательствам России и национальному законодательству. И, соответственно, как само присутствие, так и проведение учений противоречат нашему законодательству. Подобные учения не помогут умиротворению ситуации в регионе, и эти действия контрпродуктивны", - подчеркнул Попеску.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица также выразила обеспокоенность по поводу ситуации в регионе, напряженности на российско-украинской границе.
"Мы надеемся на деэскалацию этой ситуации. Надеемся, что все стороны будут вести себя так, чтобы сохранить стабильность в регионе. Об этом мы говорим на всех встречах", - сказала Гаврилица.
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Чекають напевно, коли українці зроблять за них роботу під час великого кипишу.
Российская энергетическая компания "Газпром" в понедельник, 1 ноября, начала поставки газа в Молдову https://www.dw.com/ru/moldova-i-gazprom-soglasovali-novyj-kontrakt-o-postavke-gaza/a-59669342 по новому контракту , заключенному сторонами 29 октября сроком на пять лет.
Ранее вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что https://www.dw.com/ru/ft-gazprom-predlagal-moldove-skidku-na-gaz-za-izmenenie-dogovorov-s-es/a-59640401 цена на газ , закрепленная в новом договоре, составит в ноябре 450 долларов за тысячу кубометров, что, по его словам, в два раза ниже рыночной стоимости.
Что мешает Молдове просто НЕ ПУСКАТЬ туда новых кацапов?!
А старые со временем сами оттуда выведутся.
Этот анклав же не имеет никакого сообщения с внешним миром, кроме как через территорию самой Молдовы и Украины!
Просто перекрыть границы и кацапы там перемрут от голода и безденежья.
бо ПМР якщо його не викорчовувати буде і далі чиряком сидіти перетворюючись на струп і інфікуючи весь організм
Ты уже зад..лбал перекручивать и перевирать Историю!
Еще и как всегда считаешь, что стран и народов до их "создания" Рашкой "не существовало".
Все это мы уже слышали по поводу Украины:
"Ленин создал... Ленин создал..."
відношення не мали ніколи
ВОТ ПОЧЕМУ ПОЛМИРА ОБЯЗАНЫ РОССИИ ПО ГРОБ ЖИЗНИ. И вот почему вы все, так виноваты перед этой великой страной!
Твоя ФІНОУГРІЯ це нащадки Золотой Орди, тоб то просто ТЮРМА НАРОДІВ - великою ніколи не була, а завжди у когось сосала, то у Туреччинни у Кримську війну, то у Японії при Порт Артурі, завжди твоя Московія програвала сильним державам, вона як шакал вміє нападати тільки на слабіших себе.
"Ра́шка (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA серб. Рашка) - средневековое сербское государство (великая жупа) и https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1 одноимённая область . Согласно данным византийского императора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Константина Багрянородного , после переселения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B сербов на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 Балканы область Рашка располагалась между реками https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Сава , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) Врбас и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B0%D1%80 **** . Позднее ядро Рашки сместилось несколько юго-восточнее. До XI века Рашка как географическая область была частью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) Сербского княжества . После распада Сербского княжества и гибели в 960 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Часлава Клонимировича часть Рашки оказалась в составе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Византии и была поделена на несколько https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D0%B0 фем . В XI веке в области Рашка была создана https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D0%BF%D0%B0)&action=edit&redlink=1 одноимённая жупа , чьи правители в конце того же столетия начали борьбу против Византии. На протяжении XII века https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%8B сербам удалось отвоевать независимость, а к началу XIII века Сербия превратилась в мощное государство, в 1217 году ставшее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5) королевством ."
ЗЫ: пример приведен из-за раннего названия сербского государста "Рашка" . походу, нынешняя рф берет свою государственность от средневекового сербского государства.
Ну как это можно транспортировать в нутри себя, гражданскими самолётами! Через свой аэропорт, по гражданке ,РФ военных на службу( в транснистрию) и на случку (домой, обратно) врага! и настаивать о том что-бы их вывели..
Не в том городе они обсуждали вывод кацапов из Приднестровья.
Это надо делать в Киеве.