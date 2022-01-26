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Более половины жителей Чернигова считают, что правоохранители проводят обыски в городе с целью политического давления на мэра Атрошенко, – "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

кличко,атрошенко

55% черниговцев считают, что обыски правоохранителей в подразделениях городского совета и коммунальных предприятиях Чернигова оказывают давление на местные власти.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

По данным социологов, 67% слышали об обысках правоохранителей в подразделениях городского совета и коммунальных предприятиях Чернигова (28% – много слышали, 39% – что-то слышали). Треть ничего об этом не знают. 55% считают, что такие действия правоохранительных органов являются, скорее, давлением на местные власти.

Более половины жителей Чернигова считают, что правоохранители проводят обыски в городе с целью политического давления на мэра Атрошенко, – Рейтинг 01
Более половины жителей Чернигова считают, что правоохранители проводят обыски в городе с целью политического давления на мэра Атрошенко, – Рейтинг 02

Также 42% черниговцев убеждены, что между президентом Владимиром Зеленским и мэром Владиславом Атрошенко существует конфликт. 37% полагают, что его нет. Среди считающих, что такое противостояние существует, 57% поддерживают мэра, 8% – президента. Остальные не поддерживают никого из них.

Более половины жителей Чернигова считают, что правоохранители проводят обыски в городе с целью политического давления на мэра Атрошенко, – Рейтинг 03

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Кроме того, социологи сообщили, что абсолютное большинство (94%) считают, что за время пребывания Владислава Атрошенко в должности городского головы ситуация в городе улучшилась. Противоположного мнения – всего 2% опрошенных.

Более половины жителей Чернигова считают, что правоохранители проводят обыски в городе с целью политического давления на мэра Атрошенко, – Рейтинг 04

Аудитория: жители Чернигова от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Способ опроса: CATI (ComputerAssistedTelephoneInterviewing – телефонные интервью с внедрением компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,1%. Сроки проведения: 23-24 января 2022 г.

Ранее Владислав Атрошенко на совместной с Виталием Кличко пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" заявил, что целью обысков в городе является желание ОПУ заставить его отказаться от выдвижения кандидатуры от команды по 206 округу и прекратить сотрудничество с "УДАРом".

Автор: 

опрос (2851) социология (530) Чернигов (890) Атрошенко Владислав (78)


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Топ комментарии
+3
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4797109907021170?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 52 хв ·



В разі початку наступу московитів, київська поліція теж займе оборону.

Вона оборонятиме від патріотів телеанал «наш», а також «інтер».

Міцні шеренги поліціянтів вишикуються на захист штабу жопоблоку.

Чому я так думаю? Поліція звикла це робити. А в стресових ситуаціях люди діють згідно звичних рефлексів.
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26.01.2022 19:39
+2
та там выборэць ушатанный вкрай...до сих пор нэ второпають мэр за овоща чы за ющенко...
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26.01.2022 19:16
+2
Одна из самых депрессивных областей имеет одного из самых богатых меров и куча оленей за вороватого коррупционера))).А писаки таких статей ещё накручивают ему рейтинг фальшивой статистикой
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26.01.2022 23:42
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тебе хоть платят, бобек? Или за еду?
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26.01.2022 19:27 Ответить
та там выборэць ушатанный вкрай...до сих пор нэ второпають мэр за овоща чы за ющенко...
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26.01.2022 19:16 Ответить
ты побудь в чернигове с сравни со своим мухосранском, тогда поймешь почему у него рейтинг высокий, и политика здесь не при чем. у нормальных людей мер не политик а завхоз, заруби себе на носу
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27.01.2022 07:06 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4797109907021170?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 52 хв ·



В разі початку наступу московитів, київська поліція теж займе оборону.

Вона оборонятиме від патріотів телеанал «наш», а також «інтер».

Міцні шеренги поліціянтів вишикуються на захист штабу жопоблоку.

Чому я так думаю? Поліція звикла це робити. А в стресових ситуаціях люди діють згідно звичних рефлексів.
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26.01.2022 19:39 Ответить
Корчинский промосковскмй холуй. Неужели забыли как оно скрывалрсь на Маскве во время Майдана? Вот можно читать таких гадов , как Корчинский и понимать что затевают кацапы. По этому посту можнл дедать выводы определенные.
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26.01.2022 20:28 Ответить
А дружбу Корчинский водил с Дугиным и Арестович ещё там тусовался я помню.
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26.01.2022 23:44 Ответить
Одна из самых депрессивных областей имеет одного из самых богатых меров и куча оленей за вороватого коррупционера))).А писаки таких статей ещё накручивают ему рейтинг фальшивой статистикой
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26.01.2022 23:42 Ответить
Мер Атрошенко користувався "великим крадівництвом" ще тоді коли це не було мейнстрімом Отже тепер в особі ЗЕ він отримав конкурента, який привласнив і вдосконалив його техніку.
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати

P.S.: Тим часом Атрошенко дерибанить заповідник Ялівщину. Унікальний сосновий ліс з стоянкою вікінгів 10 століття і скіфськими курганами... Роздають "своїм" під котеджи...
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27.01.2022 01:13 Ответить
зеленые в 206м округе получат максимум 3-4%)))) до истины остался месяц
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27.01.2022 07:03 Ответить
Звідки така статистика? Атрон бандюк 90х, і всі це знають. Бюджет міста іде тільки його фірмам. Він сєпар ще той, кожній владі сраку лизав. Теж саме і з москалями буде.
Самий прикол, що якщо ти при владі, то красти не можеш автоматично бо то все політичне замовлення, і рука кремля.
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27.01.2022 12:35 Ответить
 
 