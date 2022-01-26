Более половины жителей Чернигова считают, что правоохранители проводят обыски в городе с целью политического давления на мэра Атрошенко, – "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
55% черниговцев считают, что обыски правоохранителей в подразделениях городского совета и коммунальных предприятиях Чернигова оказывают давление на местные власти.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.
По данным социологов, 67% слышали об обысках правоохранителей в подразделениях городского совета и коммунальных предприятиях Чернигова (28% – много слышали, 39% – что-то слышали). Треть ничего об этом не знают. 55% считают, что такие действия правоохранительных органов являются, скорее, давлением на местные власти.
Также 42% черниговцев убеждены, что между президентом Владимиром Зеленским и мэром Владиславом Атрошенко существует конфликт. 37% полагают, что его нет. Среди считающих, что такое противостояние существует, 57% поддерживают мэра, 8% – президента. Остальные не поддерживают никого из них.
Кроме того, социологи сообщили, что абсолютное большинство (94%) считают, что за время пребывания Владислава Атрошенко в должности городского головы ситуация в городе улучшилась. Противоположного мнения – всего 2% опрошенных.
Аудитория: жители Чернигова от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Способ опроса: CATI (ComputerAssistedTelephoneInterviewing – телефонные интервью с внедрением компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,1%. Сроки проведения: 23-24 января 2022 г.
Ранее Владислав Атрошенко на совместной с Виталием Кличко пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" заявил, что целью обысков в городе является желание ОПУ заставить его отказаться от выдвижения кандидатуры от команды по 206 округу и прекратить сотрудничество с "УДАРом".
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В разі початку наступу московитів, київська поліція теж займе оборону.
Вона оборонятиме від патріотів телеанал «наш», а також «інтер».
Міцні шеренги поліціянтів вишикуються на захист штабу жопоблоку.
Чому я так думаю? Поліція звикла це робити. А в стресових ситуаціях люди діють згідно звичних рефлексів.
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати
P.S.: Тим часом Атрошенко дерибанить заповідник Ялівщину. Унікальний сосновий ліс з стоянкою вікінгів 10 століття і скіфськими курганами... Роздають "своїм" під котеджи...
Самий прикол, що якщо ти при владі, то красти не можеш автоматично бо то все політичне замовлення, і рука кремля.