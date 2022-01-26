РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6874 посетителя онлайн
Новости
9 109 16

Гриценко о "масках-шоу" у первого заместителя главы КГГА: Сквер вместо застройки – это логично, а подозрение за это – абсурд

поворозник

Вручение подозрения первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику за обустройство сквера на месте свалки и непредоставление согласия на застройку участка высотками – это абсурд. Центральная власть в данной ситуации действует в пользу застройщиков.

Об этом заявил общественный активист Алексей Гриценко в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Абсурд. Никогда не думал, что буду писать пост в защиту Поворозника. Ему вручили подозрение за, вдумайтесь: создание сквера вместо свалки на Сырце. В данном случае центральные власти действуют в пользу застройки возле метро Сырецкая и это очень не ок. Политическая война не имеет предела и никакой логики. Как и желание получить дивиденды ($$$) от строительства", – написал Гриценко.

Он напомнил, что участок, о котором идет речь, много лет назад был предоставлен в аренду СНБО. Срок аренды давно истек, и киевская власть решила не продлевать договор с СНБО, которая за 10 лет довела участок до состояния свалки. На месте свалки коммунальные службы города устроили сквер. И за это первый заместитель Кличко получил подозрение от правоохранительных органов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В прокуратуре подтвердили вручение подозрения первому заместителю Кличко – Поворознику

"Сквер вместо застройки и свалки – это ок и логично, а вот подозрение за это – это не ок и является абсурдом. Я даже не пишу о потенциальном транспортном коллапсе в этом месте в случае застройки. Меня реально удивляет абсурд при принятии решений. Если у ОП есть желание кого-то наказать за очевидные преступления, то я могу вам назвать с десяток незаконных застроек зеленых зон и водоемов и стоящих за этим чиновников. Берите расследуйте и сажайте", – советует власти Алексей Гриценко.

Как сообщил 25 января в своем телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко, спорный участок по ул. Щусева был передан аппарату СНБО в постоянное использование еще в 2009 году. Там планировали построить многоквартирные жилые дома. Однако до 2019 года строительство так и не началось, и городская власть прекратили право постоянного пользования участком для СНБО и обустроила там сквер. "Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичную власть", - написал Кличко.

Автор: 

КГГА (2989) Киев (25659) СНБО (4440) Гриценко Алексей (37) Поворозник Николай (123)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Центральна влада у цій ситуації діє на користь забудовників

та быть такого не может. Призошла чудовищная ошибка(с),не?
показать весь комментарий
26.01.2022 19:25
+6
То Данілов вирішив будиночок побудувати?
показать весь комментарий
26.01.2022 19:29
+4
Виявляється, що апарат РНБО - це ціле міністерство, де по штату числяться 23 служби!!! З 237 співробітниками і бюджетом в 250 млн гривень в рік (по мільйону на кожного)! І вони займаються тим, що під себе забудовують ділянки в Києві житловими будинками, звичайно, що конче необхідно для безпеки і оборони України. Оце в нас дармоїдів!
показать весь комментарий
26.01.2022 21:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зинданы надо было строить глубокие для рыгла прямо на майдане...
нефик теперь жаловаться..
показать весь комментарий
26.01.2022 19:24 Ответить
при ЗЕ-биле даже у паровозика вырастут ангельские крылья
показать весь комментарий
26.01.2022 20:20 Ответить
Центральна влада у цій ситуації діє на користь забудовників

та быть такого не может. Призошла чудовищная ошибка(с),не?
показать весь комментарий
26.01.2022 19:25 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2022 19:25 Ответить
Вова, тебе шах и мат !!!!

паровозик пушистый,
Клыч чемпион, а
ЗЕ-ленский последний пц., который хочет отнять сквер у киевлян !

правильным путем рулите, таварищ Вова !
показать весь комментарий
26.01.2022 20:22 Ответить
То Данілов вирішив будиночок побудувати?
показать весь комментарий
26.01.2022 19:29 Ответить
Во козлы, начали в прыжке переобуваться, но ведь сами же эту шелупонь привели к трону.
показать весь комментарий
26.01.2022 19:32 Ответить
Зы... а шо это грыцька кондом не поддерживает в этом вопросе?
показать весь комментарий
26.01.2022 19:34 Ответить
та устыдить не получиццо...нияк.
там гасло другое...
показать весь комментарий
26.01.2022 19:41 Ответить
дружно станем в очередь и поцелуем перевозчика в анал
показать весь комментарий
26.01.2022 20:04 Ответить
кретина ЗЕ ты уже обслужил, становись в очередь к ангельской попке паровозика !
показать весь комментарий
26.01.2022 20:24 Ответить
И стану и поцелую виртуально, мы живем рядом с эти местом, и еще тысяча человек в станет, чтобы поблагодарить за сквер команду Кличко
показать весь комментарий
26.01.2022 20:39 Ответить
Еще более абсурдно (если не сказать по другому) выглядит поддержка этого идиотизма президентом Украины. Хотя если вспомнить, о каких деньгах тут идет речь да вспомнить все устремления господина Зеленского на этом посту, да присовокупить стремление его посадить в кресло киевского градоначальника своего не такого строптивого и послушного человека - все становится на свои места.
показать весь комментарий
26.01.2022 20:29 Ответить
Виявляється, що апарат РНБО - це ціле міністерство, де по штату числяться 23 служби!!! З 237 співробітниками і бюджетом в 250 млн гривень в рік (по мільйону на кожного)! І вони займаються тим, що під себе забудовують ділянки в Києві житловими будинками, звичайно, що конче необхідно для безпеки і оборони України. Оце в нас дармоїдів!
показать весь комментарий
26.01.2022 21:39 Ответить
Центральна влада- звичанісенька,загубивша береги,Мафія
показать весь комментарий
26.01.2022 22:00 Ответить
 
 