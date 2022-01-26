Депутат Херсонского облсовета задержан при получении 27 тыс. дол. взятки, – прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали депутата 8-го созыва Херсонского областного совета по факту вымогательства взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия депутат облсовета создал искусственные препятствия в деятельности предпринимателя. В дальнейшем он требовал у него 27 тыс. долларов за решение этих проблем, а именно – содействие в снятии ареста, наложенного на административное здание общества в г. Скадовск, и отзыв со Скадовского районного суда намеренно поданных исков в это общество.

26 января депутат облсовета был задержан сразу после получения средств.

В настоящее время проводятся обыски по месту жительства депутата. Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении (ст. 189 УК Украины) и избрании меры пресечения.

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