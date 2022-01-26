Депутат Херсонского облсовета задержан при получении 27 тыс. дол. взятки, – прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали депутата 8-го созыва Херсонского областного совета по факту вымогательства взятки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
По данным следствия депутат облсовета создал искусственные препятствия в деятельности предпринимателя. В дальнейшем он требовал у него 27 тыс. долларов за решение этих проблем, а именно – содействие в снятии ареста, наложенного на административное здание общества в г. Скадовск, и отзыв со Скадовского районного суда намеренно поданных исков в это общество.
26 января депутат облсовета был задержан сразу после получения средств.
В настоящее время проводятся обыски по месту жительства депутата. Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении (ст. 189 УК Украины) и избрании меры пресечения.
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«Опять взятка»
Сергей Кульчиковский, депутат от «НТЖ»,который в ноябре 2021 года был задержан на взятке в размере 300000 тыс гривен, сегодня задержан за вымогательство 27 000 тысяч долларов за решения вопроса по земле. Задержание произошло м в одном из кафе Таврического м-ра. Взяло коррупционера ГСУ и УСР Киева.Как можно быть таким алчным и дурным.
мер начебто місцевий незалежний, а участь співробітників з центру натякає, що центральна влада шукає підходи до нового мера