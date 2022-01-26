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Депутат Херсонского облсовета задержан при получении 27 тыс. дол. взятки, – прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали депутата 8-го созыва Херсонского областного совета по факту вымогательства взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Депутат Херсонского облсовета задержан при получении 27 тыс. дол. взятки, – прокуратура 01

По данным следствия депутат облсовета создал искусственные препятствия в деятельности предпринимателя. В дальнейшем он требовал у него 27 тыс. долларов за решение этих проблем, а именно – содействие в снятии ареста, наложенного на административное здание общества в г. Скадовск, и отзыв со Скадовского районного суда намеренно поданных исков в это общество.

26 января депутат облсовета был задержан сразу после получения средств.

Депутат Херсонского облсовета задержан при получении 27 тыс. дол. взятки, – прокуратура 02

В настоящее время проводятся обыски по месту жительства депутата. Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении (ст. 189 УК Украины) и избрании меры пресечения.

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Автор: 

взятка (6177) депутат (3320) Херсонская область (4859)


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Топ комментарии
+9
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26.01.2022 20:38
+5
нове ліцо?)
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26.01.2022 19:58
+5
*****, руки рубать и детям ухо отрезать , чтоб память была хорошая, запрет на высшее образование
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26.01.2022 20:06
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Нищеброд!
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26.01.2022 19:57 Ответить
нове ліцо?)
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26.01.2022 19:58 Ответить
*****, руки рубать и детям ухо отрезать , чтоб память была хорошая, запрет на высшее образование
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26.01.2022 20:06 Ответить
Бедолага даже не успел почувствовать тепло долларов в своих карманах
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26.01.2022 20:08 Ответить
лишили чувака возможности пережить вэлыкэ будивныцтво..
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26.01.2022 20:19 Ответить
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26.01.2022 20:38 Ответить
Байден имел ввиду то, что с ним не делитесь.
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26.01.2022 23:35 Ответить
А з якої фракції депутан???
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26.01.2022 21:27 Ответить
а это имеет значение?))) с любой берут
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27.01.2022 06:54 Ответить
Срочно в номер

«Опять взятка»

Сергей Кульчиковский, депутат от «НТЖ»,который в ноябре 2021 года был задержан на взятке в размере 300000 тыс гривен, сегодня задержан за вымогательство 27 000 тысяч долларов за решения вопроса по земле. Задержание произошло м в одном из кафе Таврического м-ра. Взяло коррупционера ГСУ и УСР Киева.Как можно быть таким алчным и дурным.
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26.01.2022 21:38 Ответить
НТЖ партія нового мера колихаєва.
мер начебто місцевий незалежний, а участь співробітників з центру натякає, що центральна влада шукає підходи до нового мера
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26.01.2022 22:00 Ответить
Дебил! Делиться надо...
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26.01.2022 23:33 Ответить
Этого типа уже задерживали за взятку 300 тыс. гривень пару месяцев назад! Как такое вообще возможно? https://news.pn/ru/criminal/262970
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27.01.2022 01:37 Ответить
в украине за взятки не садят а повышают в должности. берет, значит ценный кадр)))
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27.01.2022 06:53 Ответить
 
 