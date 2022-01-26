Украина пока не достигла уровня, необходимого для получения ПДЧ, – заместитель Госсекретаря США Шерман

Украина пока не достигла уровня получения ПДЧ в НАТО. Однако у украинцев есть четкие амбиции по вступлению в Альянс.

Соответствующее заявление сделала заместитель Госсекретаря США Венди Шерман во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом Пинчука, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Украина пока не достигла уровня, необходимого для получения Плана действий по подготовке к членству в Североатлантическом альянсе", – сказала Шерман.

Однако заместитель Госсекретаря подчеркнула, что США подтвердили свою поддержку амбициям Украины по вступлению в НАТО. Ведь будущее страны позитивно в этом плане, а президент работает над земельными реформами, коррупцией и обеспечением демократии.

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