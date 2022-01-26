Украина пока не достигла уровня, необходимого для получения ПДЧ, – заместитель Госсекретаря США Шерман
Украина пока не достигла уровня получения ПДЧ в НАТО. Однако у украинцев есть четкие амбиции по вступлению в Альянс.
Соответствующее заявление сделала заместитель Госсекретаря США Венди Шерман во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом Пинчука, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
"Украина пока не достигла уровня, необходимого для получения Плана действий по подготовке к членству в Североатлантическом альянсе", – сказала Шерман.
Однако заместитель Госсекретаря подчеркнула, что США подтвердили свою поддержку амбициям Украины по вступлению в НАТО. Ведь будущее страны позитивно в этом плане, а президент работает над земельными реформами, коррупцией и обеспечением демократии.
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_Это не причина, а предлог, разумеется!
Всё, что надо знать о нынешнем леволиберастическом Западе.
Так покажи НАТО сегодняшней Украине секретные данные, так они завтра будут на столе пу.
власть и ее други отмывают в США деньги, нам сообщают, а мы?
а вы говорите готовы
Украине не быть в НАТО ,пока территория шизофрейников не ослабнет.
А там дело времени. Да и не уместно сейчас поднимать такие вопросы, когда в одном шаге от войны.
Просто признайтесь, что никуда Украину брать не собираетесь и это просто морковка для ослика.
На дурака не нужен нож,-ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь! ©
это круче любого ПДЧ!
только Порох !
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=439702497937653&id=100056937200080
Преследование Оппозиции, небывалая коррупция, отказ выделять средства на Оборону, стремление к авторитарному правлению - это ближе к режимам России и Белоруссии, чем к странам НАТО..