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Украина пока не достигла уровня, необходимого для получения ПДЧ, – заместитель Госсекретаря США Шерман

шерман,венди,венді

Украина пока не достигла уровня получения ПДЧ в НАТО. Однако у украинцев есть четкие амбиции по вступлению в Альянс.

Соответствующее заявление сделала заместитель Госсекретаря США Венди Шерман во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом Пинчука, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Украина пока не достигла уровня, необходимого для получения Плана действий по подготовке к членству в Североатлантическом альянсе", – сказала Шерман.

Однако заместитель Госсекретаря подчеркнула, что США подтвердили свою поддержку амбициям Украины по вступлению в НАТО. Ведь будущее страны позитивно в этом плане, а президент работает над земельными реформами, коррупцией и обеспечением демократии.

Читайте также: США не будут торговать правом украинского народа выбирать свое будущее, - Блинкен

Автор: 

ПДЧ (137) США (27055) членство в НАТО (1527) Шерман Венди (27)


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Топ комментарии
+27
За Зеленського цього не станеться
Бо корупцію розвів.
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26.01.2022 20:06
+19
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26.01.2022 20:19
+18
Ви головне зброю давайте
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26.01.2022 20:04
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"Україна поки не досягла рівня, необхідного для отримання ПДЧ, - заступниця Держсекретаря США Шерман"
_Это не причина, а предлог, разумеется!
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26.01.2022 20:24 Ответить
Само собой! Албания двадцатилетней давности достигла, Болгария с Румынией тоже. А Украина видите ли нет.
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26.01.2022 20:32 Ответить
)) Ага. Особливо Албанія. Це мощний воєнний члєн! Вона як надує щоки - аж страшно!
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26.01.2022 20:41 Ответить
Та не тiльки "член". Вони котролювали розповсюдження наркоти в усiй Eвропi...
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26.01.2022 21:11 Ответить
Может на данный момент так необходимо сказать. Для кого? Для россии. А сами и дальше помогаеи Украине сближаться с НАТО.
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26.01.2022 20:26 Ответить
Ну понятное дело, морковка на удочке остаётся. "Прогрессивный" Запад Украину ни в грош не ценит. Их больше интересует паРаша - как контролируемая Западом безмозглая и продажная ядерная дубина. Поэтому Запад паРашу и не топит, хотя мог бы легко, причём без единого выстрела а только перестав вливать в них миллиарды долларов. Ну а при таком положении дел Украина Западу куда менее интересна: её жалеют и делают вид что поддерживают, но только на словах. Как доходит до дела, то покупают нефтегаз у паРаши а Украине достаётся эмбарго на поставки оружия и на приём в ключевые союзы.

Всё, что надо знать о нынешнем леволиберастическом Западе.
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26.01.2022 20:31 Ответить
Добре, що Хорватія досягла )) Німці теж просто "головний союзник". Хєрня якась твориться і з НАТО і з ЄС. Наприклад з корупцією у вигляді Шредера ніхто навіть не пробував розібратися. Саркозі присів на недовго... А це не наші злодійкуваті чиновники. Це ще та КОРУПЦІЯ. І нічого - все ОК.
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26.01.2022 20:33 Ответить
при зе все откатило назад, предателям оно не нужно
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26.01.2022 20:35 Ответить
Вот прі парашенке, все лідери міра стоялі в очереді, чтоб он іх прінял.
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26.01.2022 23:54 Ответить
Ну і навіщо провокувати знову звернення підвищенним тоном до Байдена - "Почєму ми не в НАТО"!
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26.01.2022 20:40 Ответить
тем более, что спецслужбы сша уболтали турцию принять вагнеровцев из минска, а ... дальше знаем.

Так покажи НАТО сегодняшней Украине секретные данные, так они завтра будут на столе пу.

власть и ее други отмывают в США деньги, нам сообщают, а мы?

а вы говорите готовы
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26.01.2022 20:52 Ответить
Чув про таку річ, як НАТО+. Тобто за нас не будуть воювати... Шкода, але... Ми й самі - щось таки можемо. Аби давали зброю і розвід.данні на рівні членів НАТО
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26.01.2022 20:44 Ответить
Госпожа Шерман, вы абсолютно правы! О уровне коррупции в Киеве, в Украине говорят бесчисленные ряды торговок в подземных переходах Киева. Всем известно, что их "окучивают" или "курируют" чины МВД - от участкового до замначальников РОВД Киева. И это все ежедневно видят дипломаты, аккредитованные в столице страны, мечтающей стать частью Европы. Они также видят хаотичную застройку, грязные похабные улицы, казнокрадство, глупость и тупость, мздоимство чиновников Украины. Единственно, что как-то скрашивает их пребывание в стране третьего мира - это относительно низкие цены на продукты, с таким же относительно низкими ценами.
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26.01.2022 20:46 Ответить
Зеленский гарант..того что бородатая бабушка будет и дальше продолжать свой грабёж..но у ЗЗЕбилов же во всём виноват Порошенко, верно ЗЕскот??
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26.01.2022 20:47 Ответить
Порошенко и Байден !
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26.01.2022 21:20 Ответить
А когда достигнет?Когда начнёт строить ЯО?Тут ведь как получается,был у нас ядерный зонтик,гарантирующий место в ядерном клубе.Само прибывание страны в таком клубе имеет свой политический вес независимо от того,будет апокалипсис или нет.Украина отдала ради мира во всём мире,свой ядерный зонтик и стоит под дождём кацапских обстрелов,гарантирующих неприкосновенность границ и соблюдения договоров.Теперь вы или берите нас под зонтик или верните нам наш.Иначе плохой пример для Мира во всём мире вырисовывается.Гарантирующий не разоружение,а вооружение ЯО даже тех стран,которые никогда об этом не задумывались.Таких как миролюбивая и нейтральная Швеция,захотевшая вдруг в НАТО.Это триггер своего рода нехороший для тех кто унаследует Землю.Як вариант
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26.01.2022 21:04 Ответить
Коли рік зелені скоти не обирають САП і думають, що всіх дурять - то це очікувано.
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26.01.2022 21:04 Ответить
Что вы как дети. Что здесь не понятно?
Украине не быть в НАТО ,пока территория шизофрейников не ослабнет.
А там дело времени. Да и не уместно сейчас поднимать такие вопросы, когда в одном шаге от войны.
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26.01.2022 21:06 Ответить
Какие же вруны. Будто балтийские страны или балканские в своё время быстро достигали какого-то там "уровня".
Просто признайтесь, что никуда Украину брать не собираетесь и это просто морковка для ослика.
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26.01.2022 21:17 Ответить
З такими темпами недолугісті зе-влади, не тільки ПДЧ а і безвіз скоро стане під питанням
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26.01.2022 21:18 Ответить
Сцат)))))))
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26.01.2022 21:26 Ответить
А Румыния досягла рівня?

На дурака не нужен нож,-ему с три короба наврешь
И делай с ним, что хошь! ©
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26.01.2022 21:26 Ответить
в 2024 Украина очистится от зеленой слизи и выберет проверенного гетьмана.
это круче любого ПДЧ!
только Порох !
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26.01.2022 21:32 Ответить
А Хорватія досягла!?
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26.01.2022 21:35 Ответить
Украина лучшее что случилось с Китаем. Она всегда будет держать Запад на грани войны с Россией.
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26.01.2022 21:36 Ответить
Это похоже на осла и морковку, нам не то что вступить а даже плана действи1 не дают по вступлению.
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26.01.2022 21:42 Ответить
Ця баба 100-пудово з групи Селівана - типова "путінферштейерін". Але зовнішню політику США будує Блінкен. Тільки його слова мають вагу. Навіть Байден в питаннях зовнішньої політики - перший після Блінкена.
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26.01.2022 21:52 Ответить
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26.01.2022 21:56 Ответить
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26.01.2022 21:57 Ответить
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26.01.2022 21:58 Ответить
Украина пока не достигла уровня коррупции семьи Байдена

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=439702497937653&id=100056937200080
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26.01.2022 21:57 Ответить
Пані Шерман хай передивиться у якому стані мадярію брали у НАТО! Україна завелика для НАТО, тому і вимоги великі...
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26.01.2022 22:19 Ответить
Увы, во время правления Зеленского, Украине не светит ПДЧ в НАТО.
Преследование Оппозиции, небывалая коррупция, отказ выделять средства на Оборону, стремление к авторитарному правлению - это ближе к режимам России и Белоруссии, чем к странам НАТО..
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26.01.2022 22:27 Ответить
Україна вже може претендувати до NATO без будь-якої "репетиції" з цим пдч, мало хто з претендентів до вступу мав такий багатий військовий досвід реальної жахливої історії за час восьмирічної війни в ХХII сторіччі й при тому були прийняті. Навіщо краще облаштовані країни виставляють нам все нові й нові випробовування? Скільки патріотичних громадян вже загинули й продовжують щодня гинути під наглядом світу за цим непотрібом! Скільки ми ще повинні накопичити втрат, щоб світ нарешті зрозумів на що ми здатні? Не треба відповідати на ці питання, ставити нам умови за умовами, роздивіться краще ким ми є насправді.
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26.01.2022 23:13 Ответить
а мне уже было померещилось что опять Германия...
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27.01.2022 10:41 Ответить
Сам Обветшалый и Замшелый Байден недавно заявил "Украина вряд ли в скором времени вступит в НАТО..." С дипломатического языка это переводится так: "Ни за что и никогда - даже и не мечтайте". А теперь ещё и байденовские шавки туда же подгавкивают. Не, наивным мечтать не запрещается. А здравомыслящие поняли - Украина нужна НАТО как вечный "стремящийся"
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27.01.2022 12:09 Ответить
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