США передали РФ оценку российских предложений по безопасности и американские идеи и опасения, - Блинкен
США в ответе на предложения России по безопасности передали Москве и свою оценку этих предложений, и американские идеи и опасения.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Переданный нами документ включает опасения США и их союзников и партнеров относительно действий России, которые подрывают безопасность, оценку по существу тем, вызывающих обеспокоенность у России, и наши собственные идеи в областях, где мы бы смогли найти общие точки соприкосновения", - сказал Блинкен журналистам в Госдепартаменте в среду.
Блинкен также обозначил сферы, где США видят возможность для прогресса в отношениях с Россией. В частности, он упомянул такие темы, как режим контроля над вооружениями, в том числе вопрос размещения ракет в Европе, а также способы увеличить транспарентность и стабильность.
Блинкен заявил, что решение о дальнейших шагах остается за Россией, и в США готовы ко всем возможным сценариям. "Решение о том, как ответить, остается за Россией. Мы готовы ко всем сценариям", - сказал он.
Ранее сообщалось, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.
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