РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6915 посетителей онлайн
Новости Война
13 140 38

США передали РФ оценку российских предложений по безопасности и американские идеи и опасения, - Блинкен

блінкен

США в ответе на предложения России по безопасности передали Москве и свою оценку этих предложений, и американские идеи и опасения.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Переданный нами документ включает опасения США и их союзников и партнеров относительно действий России, которые подрывают безопасность, оценку по существу тем, вызывающих обеспокоенность у России, и наши собственные идеи в областях, где мы бы смогли найти общие точки соприкосновения", - сказал Блинкен журналистам в Госдепартаменте в среду.

Блинкен также обозначил сферы, где США видят возможность для прогресса в отношениях с Россией. В частности, он упомянул такие темы, как режим контроля над вооружениями, в том числе вопрос размещения ракет в Европе, а также способы увеличить транспарентность и стабильность.

Читайте также: США передали России ответ на предложения по безопасности, - Bloomberg

Блинкен заявил, что решение о дальнейших шагах остается за Россией, и в США готовы ко всем возможным сценариям. "Решение о том, как ответить, остается за Россией. Мы готовы ко всем сценариям", - сказал он.

Ранее сообщалось, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.

Автор: 

россия (96038) США (27055) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+29
Кацап розуміє тільки тоді,коли хтось йому дасть по його тупій кацапській морді. А по іншому ніяк.
показать весь комментарий
26.01.2022 20:26
+24
Здається послали...
показать весь комментарий
26.01.2022 20:18
+12


показать весь комментарий
26.01.2022 20:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здається послали...
показать весь комментарий
26.01.2022 20:18 Ответить
Кацап розуміє тільки тоді,коли хтось йому дасть по його тупій кацапській морді. А по іншому ніяк.
показать весь комментарий
26.01.2022 20:26 Ответить
точняк, газета "правда" была неудобной. Но ж..ы ей подтирали
показать весь комментарий
26.01.2022 20:50 Ответить
Правды нет, остались известия
показать весь комментарий
26.01.2022 20:53 Ответить
А ты бы попробовал газетой "За родину" приволжского округа или "Красный боец" уральского...Прорывается пальцами в жопе...а "Правда никогда не прорывалась
показать весь комментарий
26.01.2022 21:02 Ответить
финский блогер с рязанским говором ничего не сказал про Симо Хюяхю ?
показать весь комментарий
26.01.2022 20:47 Ответить
не, ну если "финский блогер" , то это меняет все. А по сути - темник от ванятки какой-то
показать весь комментарий
26.01.2022 20:49 Ответить
салливан передал?с влажным поцелуем?
показать весь комментарий
26.01.2022 20:42 Ответить
Главное чтобы у тебя швабра не терялась
показать весь комментарий
26.01.2022 20:54 Ответить
Точки соприкосновения с Гитлером для западных политканов закончились очень плохо, и для блинкиных соплеменников в частности.
показать весь комментарий
26.01.2022 20:47 Ответить


показать весь комментарий
26.01.2022 20:48 Ответить
А в подъезде нассать не хотите ли?
показать весь комментарий
26.01.2022 20:55 Ответить
Штирлиц,ваш сраный ссср сдох от инфаркта,а РАБссия ваша сдохнет от инсульта а моя Германия до сих полр жива...,это што Шариковых неправильно придумали или вечно денег нет?...

Герр Мюллер...бабы перестали рожать советское дерьмо,маршал Жюков ошибся...а товарищ Сралин в ГУЛАГе половину народа перестрелял....

Вам повезло Штирлиц...,такой грузин был..такой грузин...,не чета нашему фюреру...
показать весь комментарий
26.01.2022 20:55 Ответить
Нормально там все)боюсь,что дерьмак все таки все испортит...
показать весь комментарий
26.01.2022 20:56 Ответить
д'Ерьмака за граты
показать весь комментарий
26.01.2022 21:11 Ответить
вместе с бубочкой
показать весь комментарий
26.01.2022 21:20 Ответить
дЕрмак лицо неофициальное и полномочий подписывать что либо не имеет юридического права...это вам не Молотов с Риббентропом в 1939 году...
показать весь комментарий
26.01.2022 21:18 Ответить
а бубочка молчит......
показать весь комментарий
26.01.2022 21:21 Ответить
Нехай краще мовчить, а то пи...дане якусь фігню- і знову ржачка по цілому світі. Хоча...хошпоржом то і було головне при виборі 73
показать весь комментарий
27.01.2022 05:47 Ответить
зРада ушла на карантин в связи с Ковид-СПИДом ...а у Голобородьки серьял в башке застрял...про Сватов-Скотов..от телика не может оторвацца...
показать весь комментарий
26.01.2022 21:25 Ответить
Ясно, что Байден далеко не Кеннеди, а Путин - не Хрущов. Будут набивать себе цену еще не один год.
показать весь комментарий
26.01.2022 21:30 Ответить
https://youtu.be/***********
показать весь комментарий
26.01.2022 21:44 Ответить
Что за гнида скинула супер-видос?
показать весь комментарий
26.01.2022 21:45 Ответить
https://youtu.be/***********
показать весь комментарий
26.01.2022 21:45 Ответить
https://youtu.be/*********** .....Джавелином завалю..зуб даю...
показать весь комментарий
26.01.2022 21:46 Ответить
сердце смягчи, гнев свой оставь душевредный 😉
показать весь комментарий
26.01.2022 22:32 Ответить
"ne posér se"-так чехи кажуть. а мій покійний дядько в таких випадках казав "-попіднімай тих, що с вже завалив".а від себе я скажу тобі Сенаторе що не гарно тут,на Цензорі, кацапомузику рекламувати. стів морґан - кацап звичайний або kacapus vulgaris,тіко що освоїв Yamaha замість балалайки.
показать весь комментарий
28.01.2022 04:09 Ответить
интересная риторика. Раша выдвигает свои предложения, а США показывает их бредовость. Они достигнут конструктива?
показать весь комментарий
26.01.2022 22:18 Ответить
"Россия также должна вывести свои силы из Украины, Грузии и Молдовы, где они расположены без разрешения этих стран. - результат самой гениальной многоходовочки **ЙЛА!
показать весь комментарий
27.01.2022 00:11 Ответить
Таааак... Це зовсім не те, на що сподівались кацапи. ***** - "вєлічайший гєостратєг соврємєнності" (ну ок, другий після Зе) - спіймав облизня. Тепер у кремлівських попереду нудна робота з "режиму контролю над озброєннями, а також способами збільшення транспарентності та стабільності".
показать весь комментарий
27.01.2022 00:37 Ответить
Тепер можна згадати і про останні "зрадофільські" прогнози Андрія Іларіонова.
показать весь комментарий
27.01.2022 00:40 Ответить
 
 