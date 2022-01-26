РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6915 посетителей онлайн
Новости
7 378 40

США готовы к переговорам с РФ, Блинкен рассчитывает на разговор с Лавровым

лавров,блинкен

В случае деэскалации Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает на разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом глава Госдепа США Блинкен заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы открыты к диалогу, мы предпочитаем дипломатию, и мы готовы двигаться вперед там, где есть возможность коммуникации и сотрудничества, если Россия выберет деэскалацию своей агрессии в отношении Украины, прекратит провокационную риторику и будет двигаться в сторону диалога о будущей безопасности в Европе", - сказал Блинкен.

Он добавил, что рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для проработки следующих этапов переговоров.

"Я рассчитываю поговорить с министром иностранных дел Лавровым в ближайшие дни после того, как у Москвы будет шанс изучить наш документ, и готов обсудить следующие шаги", - заявил Блинкен.

Автор: 

газовые переговоры (1032) Лавров Сергей (2323) россия (96038) США (27055) Блинкен Энтони (937)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Можна з Катькою Лавровою в Нью Йорку поговорити...
показать весь комментарий
26.01.2022 20:20
+8
Насипте цьому коню вівса..
показать весь комментарий
26.01.2022 20:23
+5
если получится сша и европе достичь отвода войск и остановить угрозу войны, то запомните там (дурачки....) будем надеяться что вы больше не будете с рашкой всё начинать с чистого листа как всегда такие заявления делают, и не давать им свои технологии оружия , и в космос летать вместе одной командой ,и не обучать военных стандартам нато как это было прошедшие годы все .строили им ангары. тренировочные базы, совместные тренировки.... и натренировали и дали технологий на свою же башку тупую.... а теперь всем миром разгребай...((
показать весь комментарий
26.01.2022 20:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можна з Катькою Лавровою в Нью Йорку поговорити...
показать весь комментарий
26.01.2022 20:20 Ответить
Вона російського до ладу не знає, ось такі вони аромаланці Лаврові патріоти раші
показать весь комментарий
26.01.2022 21:26 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2022 21:29 Ответить
катьку на родину !!!! для начала...
показать весь комментарий
26.01.2022 21:32 Ответить
шо за чушь?спочатку плотно усадите калантаряна на йожика...
показать весь комментарий
26.01.2022 20:21 Ответить
если получится сша и европе достичь отвода войск и остановить угрозу войны, то запомните там (дурачки....) будем надеяться что вы больше не будете с рашкой всё начинать с чистого листа как всегда такие заявления делают, и не давать им свои технологии оружия , и в космос летать вместе одной командой ,и не обучать военных стандартам нато как это было прошедшие годы все .строили им ангары. тренировочные базы, совместные тренировки.... и натренировали и дали технологий на свою же башку тупую.... а теперь всем миром разгребай...((
показать весь комментарий
26.01.2022 20:22 Ответить
Насипте цьому коню вівса..
показать весь комментарий
26.01.2022 20:23 Ответить
Для цього його треба спіймати і доставити на іподром, Ксенія, а ти вмієш їздити верхи на коні
показать весь комментарий
26.01.2022 21:38 Ответить
Лавров со сна после переговоров кричит в ужасе:
- Согни палец!!!!
Фуйло:
- Что с тобой? Что-то нехорошее приснилось?
Лавров:
- Да. Приснилось, что пошел я в горы и там меня поймал
снежный человек. Засунул мне в задницу палец и держит
над пропастью. Ну я и кричу ему: "Согни палец!"
показать весь комментарий
26.01.2022 20:23 Ответить
Из Брюсселя выслали личного переводчика Шойгу подполковника Александра Смушко и его молодую жену Нину. Оказывается, супруги шпионили в штаб-квартире НАТО.
показать весь комментарий
26.01.2022 20:26 Ответить
То були Боширов і Петров після косметичної операції.
показать весь комментарий
26.01.2022 21:16 Ответить
Хотите диалог, кацапская свинота? Тогда гэть с Украины! - короткий пересказ статьи для тех, кому лень читать.
показать весь комментарий
26.01.2022 20:27 Ответить
Ще потрібен авторитетний і незалежний медичний висновок про адекватнісь Коня.
показать весь комментарий
26.01.2022 20:28 Ответить
JP Morgan:
Негативный сценарий российско-украинского конфликта предполагает:
- шок предложения нефти и её рост до $150
- снижение мирового ВВП с прогнозируемых 4.1% до 0.9% в 1 половине 2022 г.
- рост мировой инфляции c 3% до 7.2% годовых
показать весь комментарий
26.01.2022 20:29 Ответить
То есть такая цена на нефть будет, когда наложат на рашку эмбарго
показать весь комментарий
26.01.2022 20:31 Ответить
Незабувайте, що Україна одна із лідерів у світі по вирощуванню пшениці !
Пшениця буде дорога ! Це вагомо для світу!
показать весь комментарий
26.01.2022 20:32 Ответить
Дешеву їжу вже навчилися робити. Дешеву нафту - ні.
показать весь комментарий
26.01.2022 21:40 Ответить
З якого .ru ресурсу взято "пророцтво"?
показать весь комментарий
26.01.2022 20:37 Ответить
-не 150 а 15.
-не мировое ВВП, а хрюсской *********
-не мировой инфляции, а хрюсской *********.
И это по оптимистичным расчетам.
показать весь комментарий
26.01.2022 20:41 Ответить
если начнется конфликт, я вам без Моргана скажу, что будет.
мировая экономика рухнет. резко приостановится мировая торговля.
рост нефти может не произойти вовсе, может и упасть
мировая инфляция - это фигня.
рост безработицы во всем мире, соотв, рост бедности.
дефолты ряда стран по долгам.
очень большие проблемы будут в экономике китая.
крах экономики московии на более чем 30%
показать весь комментарий
26.01.2022 21:30 Ответить
Приїде Сєрьожа Лошадь до своєї доці в Нью Йорк, от там у них дома і поговорите!
показать весь комментарий
26.01.2022 20:29 Ответить
показать весь комментарий
26.01.2022 21:00 Ответить
Операция "Дружба" подходит с завершающему этапу. Будут дружить против Китая.)
показать весь комментарий
26.01.2022 21:05 Ответить
Все это шоу... Выгодное для всего мира шоу.
показать весь комментарий
26.01.2022 21:05 Ответить
Очень похоже что так и есть...гоняют пух по коридорам.При желании давно бы лапти костыли попросили и ножки буша.
показать весь комментарий
26.01.2022 21:38 Ответить
Держсекретарю США Ентоні Блінкену - "Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой написан". -- Отто фон Бисмарк
показать весь комментарий
26.01.2022 21:10 Ответить
Отто фон Бісмарк не говорив такого, це урапатріотичний фейк 2014 року.
показать весь комментарий
26.01.2022 21:41 Ответить
"А фы дакажите!" - сивый мерин лаврошадь.
Гуглу Вам в руки! =)
показать весь комментарий
26.01.2022 21:53 Ответить
Лжецитаты получили широкое распространение благодаря тупости,
недалекости и банальной лени среднестатистического вконтактофага,
готового вестись и репостить в свой вконтактик любую х...
без проверки - лишь бы нравилась да подходила под уютные шаблоны
мировоззрения и незатейливые ценности в виде борьбы, поцреотизма,
пути к успеху и т.п.
© lurkmore.to
показать весь комментарий
26.01.2022 21:57 Ответить
Ещё раз прошу, докажите! RU не доказательство!!!
показать весь комментарий
26.01.2022 22:05 Ответить
Немає що доводити! Приведеної вами цитати не існує ні в одному із яких-небудь варіантах, це тупо фольклор.
показать весь комментарий
26.01.2022 22:17 Ответить
"тупо фольклор" може буты тильки у поросяпсив, а у народи фольклор пышеться столиттями та кровъю! Запамьятай цэ, будь ласко...=)
показать весь комментарий
26.01.2022 22:29 Ответить
PS: Этот "фейк" я слышал до появления калькуляторов!
показать весь комментарий
26.01.2022 22:19 Ответить
Тепер ваша черга надавати пруфи. Готовий навіть на .ru , не знайшов на перших 10 сторінках гуглу свіжішого пригадування цитати ніж 2014 року. Надіюсь на цю дату калькулятором ви вже обзавелись.
Я не те що там русню захищаю, просто навіть в диванному патріотизмі треба вести себе достойно, а не перебріхувати говноцитати. Ви б ще Стетхема процитували.
показать весь комментарий
26.01.2022 22:29 Ответить
Від тебе треба одного, доказів! Але бачу з тобою розмовляти тільки клаву псувати...
Вибач, пака... =)
показать весь комментарий
26.01.2022 22:44 Ответить
Злився в унітаз...
Я ж тобі пояснив, в першоджерелах цього не знайти, а все інше сміття незалежно від домену в кінці.
показать весь комментарий
26.01.2022 22:54 Ответить
Лошадиной морде с недоумением предлагать дипломатию, равносильно что ослу прописывать будущее породистого скакуна.
показать весь комментарий
26.01.2022 21:25 Ответить
Еще один любитель заглянуть в очко Путину.
показать весь комментарий
26.01.2022 21:27 Ответить
Перемовини з конякою...)))
показать весь комментарий
26.01.2022 21:34 Ответить
Блинкен рассчитывает на разговор с Лавровым

о чем можно разговаривать с террористами игитлеровцами?
показать весь комментарий
26.01.2022 21:53 Ответить
 
 