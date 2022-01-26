США готовы к переговорам с РФ, Блинкен рассчитывает на разговор с Лавровым

В случае деэскалации Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает на разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом глава Госдепа США Блинкен заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы открыты к диалогу, мы предпочитаем дипломатию, и мы готовы двигаться вперед там, где есть возможность коммуникации и сотрудничества, если Россия выберет деэскалацию своей агрессии в отношении Украины, прекратит провокационную риторику и будет двигаться в сторону диалога о будущей безопасности в Европе", - сказал Блинкен.

Он добавил, что рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для проработки следующих этапов переговоров.

"Я рассчитываю поговорить с министром иностранных дел Лавровым в ближайшие дни после того, как у Москвы будет шанс изучить наш документ, и готов обсудить следующие шаги", - заявил Блинкен.