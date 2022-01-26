США готовы к переговорам с РФ, Блинкен рассчитывает на разговор с Лавровым
В случае деэскалации Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает на разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Об этом глава Госдепа США Блинкен заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы открыты к диалогу, мы предпочитаем дипломатию, и мы готовы двигаться вперед там, где есть возможность коммуникации и сотрудничества, если Россия выберет деэскалацию своей агрессии в отношении Украины, прекратит провокационную риторику и будет двигаться в сторону диалога о будущей безопасности в Европе", - сказал Блинкен.
Он добавил, что рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для проработки следующих этапов переговоров.
"Я рассчитываю поговорить с министром иностранных дел Лавровым в ближайшие дни после того, как у Москвы будет шанс изучить наш документ, и готов обсудить следующие шаги", - заявил Блинкен.
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- Согни палец!!!!
Фуйло:
- Что с тобой? Что-то нехорошее приснилось?
Лавров:
- Да. Приснилось, что пошел я в горы и там меня поймал
снежный человек. Засунул мне в задницу палец и держит
над пропастью. Ну я и кричу ему: "Согни палец!"
Негативный сценарий российско-украинского конфликта предполагает:
- шок предложения нефти и её рост до $150
- снижение мирового ВВП с прогнозируемых 4.1% до 0.9% в 1 половине 2022 г.
- рост мировой инфляции c 3% до 7.2% годовых
Пшениця буде дорога ! Це вагомо для світу!
-не мировое ВВП, а хрюсской *********
-не мировой инфляции, а хрюсской *********.
И это по оптимистичным расчетам.
мировая экономика рухнет. резко приостановится мировая торговля.
рост нефти может не произойти вовсе, может и упасть
мировая инфляция - это фигня.
рост безработицы во всем мире, соотв, рост бедности.
дефолты ряда стран по долгам.
очень большие проблемы будут в экономике китая.
крах экономики московии на более чем 30%
Гуглу Вам в руки! =)
недалекости и банальной лени среднестатистического вконтактофага,
готового вестись и репостить в свой вконтактик любую х...
без проверки - лишь бы нравилась да подходила под уютные шаблоны
мировоззрения и незатейливые ценности в виде борьбы, поцреотизма,
пути к успеху и т.п.
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Я не те що там русню захищаю, просто навіть в диванному патріотизмі треба вести себе достойно, а не перебріхувати говноцитати. Ви б ще Стетхема процитували.
Вибач, пака... =)
Я ж тобі пояснив, в першоджерелах цього не знайти, а все інше сміття незалежно від домену в кінці.
о чем можно разговаривать с террористами игитлеровцами?