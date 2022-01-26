Военное вмешательство со стороны РФ будет иметь масштабные последствия для ее экономики, - премьер Испании Санчес
Россия столкнется с огромными экономическими последствиями, если начнет какое-либо военное вмешательство в Украине.
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на совместной пресс-конференции с финским коллегой Санной Марин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Важно донести до России, что любое военное вмешательство будет иметь масштабные и серьезные последствия для ее экономики из-за санкций ЕС", — заявил Санчес, не уточнив при этом, в какой форме будут введены санкции.
В свою очередь премьер-министр Финляндии заявила, что ее страна не имеет ближайших планов по вступлению в НАТО, но в то же время, по ее словам, у России нет права вето на любое такое решение.
"У нас есть возможность подать заявку (на вступление в НАТО - ред.) в будущем, и очень важно, чтобы мы оставили эту возможность открытой для себя. Никто не может говорить нам, что делать. Это наше собственное решение", — сказала Марин.
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1. Америку открыли
2. Дон Кихота написали.
3. сериал N1 сделали, бумажный дом
но никому не сказали.
по-этому вся америка, почти, говорит на испанском
но не на норвежском
Показово, що окремо виділив Німеччину, наче розвінчуючи тези.
Отже поведінка Німеччини справді викликає питання, що доводиться отакі уточнення робити.
_Попухла шоле? На колени перед антихристом! Щас питлер снова вам Каталонию подпалит.
А Испания и так в НАТО
Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу Египту партии вооружений на общую сумму 2,5 миллиарда долларов, несмотря на разногласия по поводу соблюдения прав человека.
https://www.newsru.co.il/mideast/26jan2022/egypt301.html
боррель, просто, об этом еще не знает