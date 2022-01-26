Военное вмешательство со стороны РФ будет иметь масштабные последствия для ее экономики, - премьер Испании Санчес

Россия столкнется с огромными экономическими последствиями, если начнет какое-либо военное вмешательство в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на совместной пресс-конференции с финским коллегой Санной Марин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важно донести до России, что любое военное вмешательство будет иметь масштабные и серьезные последствия для ее экономики из-за санкций ЕС", — заявил Санчес, не уточнив при этом, в какой форме будут введены санкции.

В свою очередь премьер-министр Финляндии заявила, что ее страна не имеет ближайших планов по вступлению в НАТО, но в то же время, по ее словам, у России нет права вето на любое такое решение.

"У нас есть возможность подать заявку (на вступление в НАТО - ред.) в будущем, и очень важно, чтобы мы оставили эту возможность открытой для себя. Никто не может говорить нам, что делать. Это наше собственное решение", — сказала Марин.

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