Возможность передачи Эстонией немецких гаубиц Украине еще рассматривается, - посол ФРГ в Таллинне
Решение Германии о возможности передачи Украине 122-мм гаубиц немецкого производства еще рассматривается и будет передано Эстонии в ближайшее время.
Об этом заявила посол ФРГ в Эстонии Кристиана Хохманн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Берлин в настоящее время обрабатывает этот запрос, но, поскольку у нас жесткий подход к политике в области вооружений, он все еще в рассмотрении, поскольку должен пройти через несколько инстанций. И этот процесс продолжается прямо сейчас", - сказала Хохманн. "К сожалению, я не могу спекулировать на окончательном ответе, нужно дождаться мнений разных инстанций. Могу сказать, что ответ придет через дни или недели, а не через месяцы", - добавила посол.
В Министерстве обороны Германии подтвердили, что вопрос находится на согласовании и подлежит обсуждению с Финляндией, которая являлась в свое время владельцем оружия.
Напомним, Эстония намерена отправить Украине американские противотанковые ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако до принятия окончательного решения поставка оружия должна быть разрешена в стране его происхождения. На прошлой неделе США разрешили Эстонии, Латвии и Литве поставлять Украине свои Javelin. В настоящее время Эстония ждет аналогичного разрешения от бывших владельцев гаубиц Финляндии и Германии.
Сама Германия поставит Украине 5 тыс. военных касок, сообщила министр обороны Кристин Ламбрехт.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
только,просьба, медлено-о-о-о !
этим вы поможете нам против рашизма и немецкого прихлебательства
Треба ці країни замінити на США та Англію, як країни підписанти Будапештського меморандуму.
https://augengeradeaus.net/2022/01/deutschland-bereit-zur-lieferung-von-5-000-gefechtshelmen-an-die-ukraine/ Deutschland bereit zur Lieferung von 5.000 Gefechtshelmen an die Ukraine
https://twitter.com/*************/status/1486326538765221894
"Оскільки впровадження нових шоломів у Бундесвері відбувається занадто повільно для багатьох солдатів, вони часто закуповують нові шоломи за власний кошт. Також популярною є https://web.archive.org/web/20210511203456/https:/www.bestprotection.de/koerperschutzsysteme/schutzhelme/gefechtshelme/uarms-gefechtshelm-tor-d-vn.html пропозиція компанії з України, яка пропонує такі ******* шоломи за добрі 500 євро.
"Da die Einführung neuer Helme in die Bundeswehr vielen Soldaten zu langsam geht, beschaffen sie oft auf eigene Kosten neuere Helme. Beliebt ist dabei auch das Angebot eines Unternehmens aus der Ukraine, https://web.archive.org/web/20210511203456/https:/www.bestprotection.de/koerperschutzsysteme/schutzhelme/gefechtshelme/uarms-gefechtshelm-tor-d-vn.html das solche modernen Helme für gut 500 Euro anbietet ."
А то не 1 місяць,а 4 тижні...
Похоже Джерри засомневались, услышав что о них другие думают...