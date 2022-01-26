Возможность передачи Эстонией немецких гаубиц Украине еще рассматривается, - посол ФРГ в Таллинне

Решение Германии о возможности передачи Украине 122-мм гаубиц немецкого производства еще рассматривается и будет передано Эстонии в ближайшее время.

Об этом заявила посол ФРГ в Эстонии Кристиана Хохманн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Берлин в настоящее время обрабатывает этот запрос, но, поскольку у нас жесткий подход к политике в области вооружений, он все еще в рассмотрении, поскольку должен пройти через несколько инстанций. И этот процесс продолжается прямо сейчас", - сказала Хохманн. "К сожалению, я не могу спекулировать на окончательном ответе, нужно дождаться мнений разных инстанций. Могу сказать, что ответ придет через дни или недели, а не через месяцы", - добавила посол.

В Министерстве обороны Германии подтвердили, что вопрос находится на согласовании и подлежит обсуждению с Финляндией, которая являлась в свое время владельцем оружия.

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Напомним, Эстония намерена отправить Украине американские противотанковые ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако до принятия окончательного решения поставка оружия должна быть разрешена в стране его происхождения. На прошлой неделе США разрешили Эстонии, Латвии и Литве поставлять Украине свои Javelin. В настоящее время Эстония ждет аналогичного разрешения от бывших владельцев гаубиц Финляндии и Германии.

Сама Германия поставит Украине 5 тыс. военных касок, сообщила министр обороны Кристин Ламбрехт.