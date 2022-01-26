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Возможность передачи Эстонией немецких гаубиц Украине еще рассматривается, - посол ФРГ в Таллинне

германия

Решение Германии о возможности передачи Украине 122-мм гаубиц немецкого производства еще рассматривается и будет передано Эстонии в ближайшее время.

Об этом заявила посол ФРГ в Эстонии Кристиана Хохманн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Берлин в настоящее время обрабатывает этот запрос, но, поскольку у нас жесткий подход к политике в области вооружений, он все еще в рассмотрении, поскольку должен пройти через несколько инстанций. И этот процесс продолжается прямо сейчас", - сказала Хохманн. "К сожалению, я не могу спекулировать на окончательном ответе, нужно дождаться мнений разных инстанций. Могу сказать, что ответ придет через дни или недели, а не через месяцы", - добавила посол.

В Министерстве обороны Германии подтвердили, что вопрос находится на согласовании и подлежит обсуждению с Финляндией, которая являлась в свое время владельцем оружия.

Читайте также: Украина получит десятки Javelin из Эстонии в ближайшие недели, - посол Кууск

Напомним, Эстония намерена отправить Украине американские противотанковые ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако до принятия окончательного решения поставка оружия должна быть разрешена в стране его происхождения. На прошлой неделе США разрешили Эстонии, Латвии и Литве поставлять Украине свои Javelin. В настоящее время Эстония ждет аналогичного разрешения от бывших владельцев гаубиц Финляндии и Германии.

Сама Германия поставит Украине 5 тыс. военных касок, сообщила министр обороны Кристин Ламбрехт.

Автор: 

Германия (7043) оружие (10248) Эстония (1450)


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Топ комментарии
+7
Після відкритої підтримки московії німеччина немає ніякого морального права брати участь у Нормандський четвірки. Від франциї теж толку мало.
Треба ці країни замінити на США та Англію, як країни підписанти Будапештського меморандуму.
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26.01.2022 22:19
+6
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26.01.2022 22:19
+6
Ещё вчера никакого немецкого оружия Украине. Сегодня тысяча касок, теперь рассмотрение передачи гаубиц. Все будет Украина назло врагам)))
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26.01.2022 22:23
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..а німці просто подивляться: "хто ж кого?" - і тоді приєднаються до переможця зі "своїми гарматами"
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26.01.2022 22:17 Ответить
Похоже на то
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26.01.2022 23:21 Ответить
дорогие эсто-о-о--нцы, пожалуйста, засуньте эти 14 гаубиц немцам в жопу !

только,просьба, медлено-о-о-о !

этим вы поможете нам против рашизма и немецкого прихлебательства
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27.01.2022 14:18 Ответить
вы думали шо русские немцы,поющие гимн совдэпии,шютка?
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26.01.2022 22:18 Ответить
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26.01.2022 22:19 Ответить
Після відкритої підтримки московії німеччина немає ніякого морального права брати участь у Нормандський четвірки. Від франциї теж толку мало.
Треба ці країни замінити на США та Англію, як країни підписанти Будапештського меморандуму.
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26.01.2022 22:19 Ответить
Ещё вчера никакого немецкого оружия Украине. Сегодня тысяча касок, теперь рассмотрение передачи гаубиц. Все будет Украина назло врагам)))
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26.01.2022 22:23 Ответить
Эти гаубицы не немецкие. Произведены в СССР, поставлены ГДР, после объединения перешли в собственность ФРГ, проданы Финляндии, затем, Эстонии. ФРГ в этой цепочке где-то посредине. Какое они имеют право блокировать их поставки? Продали? До свидос!
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26.01.2022 22:34 Ответить
А каски мабуть ще од кайзера остались,з рогами!
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26.01.2022 22:37 Ответить
Майже вгадали.
https://augengeradeaus.net/2022/01/deutschland-bereit-zur-lieferung-von-5-000-gefechtshelmen-an-die-ukraine/ Deutschland bereit zur Lieferung von 5.000 Gefechtshelmen an die Ukraine
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26.01.2022 22:52 Ответить
Я правильно переклала вони з 90х?
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26.01.2022 23:03 Ответить
Модель прийняту в 90-х,яку зараз замінюють на *********.
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26.01.2022 23:22 Ответить
Тобто нам віддали те що списують
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26.01.2022 23:27 Ответить
Вони непогані,але незручні та менш функціональні
https://twitter.com/*************/status/1486326538765221894
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26.01.2022 23:28 Ответить
Цікаві коментарі(перекладала через гугл перекладач)
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26.01.2022 23:40 Ответить
Ну ви зрозуміли про що йдеться у статті? У відповідь на обурення, що Німеччина блокує надання зброї Україні, фріци почали обливати лайном українців. Мовляв, ви ж подивіться, вони продають німецьким солдатам шоломи аж по 500 євро, які отримали від західних партнерів як допомогу.

"Оскільки впровадження нових шоломів у Бундесвері відбувається занадто повільно для багатьох солдатів, вони часто закуповують нові шоломи за власний кошт. Також популярною є https://web.archive.org/web/20210511203456/https:/www.bestprotection.de/koerperschutzsysteme/schutzhelme/gefechtshelme/uarms-gefechtshelm-tor-d-vn.html пропозиція компанії з України, яка пропонує такі ******* шоломи за добрі 500 євро.

"Da die Einführung neuer Helme in die Bundeswehr vielen Soldaten zu langsam geht, beschaffen sie oft auf eigene Kosten neuere Helme. Beliebt ist dabei auch das Angebot eines Unternehmens aus der Ukraine, https://web.archive.org/web/20210511203456/https:/www.bestprotection.de/koerperschutzsysteme/schutzhelme/gefechtshelme/uarms-gefechtshelm-tor-d-vn.html das solche modernen Helme für gut 500 Euro anbietet ."

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27.01.2022 04:28 Ответить
жорсткий підхід до політики в галузі озброєнь - от *******. Турки воюют, вооружение получают, Азейбаджан получает, Пакистан получает. Только Украина не может получить, так как ***** обидится и урежет гансам пайки.
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26.01.2022 22:42 Ответить
До чого цей цирк,напишіть одразу -відмовлено
А то не 1 місяць,а 4 тижні...
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26.01.2022 23:02 Ответить
Велюров: "Я ещё не сказал нет!!!!!"

Похоже Джерри засомневались, услышав что о них другие думают...
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26.01.2022 23:07 Ответить
Гансы?
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26.01.2022 23:09 Ответить
На английском Jerries или Huns...
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26.01.2022 23:31 Ответить
Фрицы совсем охренели. Хотят на 2-х стульях сидеть. И рыбку съесть и ***** сесть
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26.01.2022 23:14 Ответить
Если Берлин предоставит, то какое нибудь старьё времён Бисмарка, чисто для галочки, чтобы потом говорить США: Вот видите, мы тоже помогаем Украине, не нужно санкций против северного потока.
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26.01.2022 23:16 Ответить
Северный поток все равно бы запустили, несмотря ни на какие санкции. Потому что это зависело только от Германии. Это бы уронило авторитет США. Вот почему Байден поступил так хитро. А сейчас даже можно уговорить немцев затянуть запуск.
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26.01.2022 23:30 Ответить
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26.01.2022 23:29 Ответить
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26.01.2022 23:30 Ответить
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26.01.2022 23:59 Ответить
Прибалтика под колпаком и на коротком поводке.
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27.01.2022 04:53 Ответить
Пруссия и РАБссия это одно и тоже дерьмо...РАБссией рюцкие никогда не управляли потому что не было такого народа,немцы правили РАБссией 500 лет этой дремучей берлогой после распада Золотой Орды Хана Батыя...
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27.01.2022 07:18 Ответить
дойчен шлюхен у всій красі. Сидять та рожають. Сказали би відразу - Ми німецькі курви смокчемо у москалів. 5 тис касок. допомога ппц. Уроди ...а
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27.01.2022 09:27 Ответить
та блин подожди ещё 2 недели и Олимпиада закончится, и будут гаубицы идти на Германию уже из России.
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27.01.2022 10:14 Ответить
 
 