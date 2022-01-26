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Новости Нормандские переговоры
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Советники нормандской четверки согласовали коммюнике и поддержали постоянный режим "тишины" на Донбассе, - Ермак

ермак,андрей

Советники лидеров нормандской четверки согласовали финальное коммюнике и поддержали постоянный режим прекращения огня на востоке Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на брифинге после встречи в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласовано финальное коммюнике. Я считаю, что главным является поддержка всеми участниками нормандского формата устойчивого режима прекращения огня, который должен действовать без каких-либо условий", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что нынешнее коммюнике является первым документом "Норманди", который удалось согласовать с декабря 2019 года.

Встреча в Париже длилась более восьми часов.

Читайте также: Разблокировка Нормандского формата – это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию, - Ермак

Автор: 

нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1266)


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Топ комментарии
+34
Что-то подсказывает, что уверения Ермака - только блестящая обёртка, а внутри - отравленная "конфетка"...
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26.01.2022 22:31
+24
ХЕРЬНЯ!
За восемь лет войны, Рашка НИ ОДНОЙ договоренности о прекращении огня, не исполняла дольше, чем одни сутки!
Прекращала огонь только НАША СТОРОНА!
100500 "наступаний на грабли" и вот опять!
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26.01.2022 22:33
+22
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Не вірю я зеленим.
Стільки раз найопували...
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26.01.2022 22:35
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что предусмотрено за нарушение?...
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26.01.2022 22:28 Ответить
01.09.1939
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26.01.2022 22:35 Ответить
По попе
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26.01.2022 22:30 Ответить
Что-то подсказывает, что уверения Ермака - только блестящая обёртка, а внутри - отравленная "конфетка"...
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26.01.2022 22:31 Ответить
Но подумайте, на что он тратит наши деньги?
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26.01.2022 23:24 Ответить
соперницу ленки хорошо приняли в париже..
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26.01.2022 22:32 Ответить
Навіщо їздив? З Козаком віч навіч поспілкуватися.
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26.01.2022 22:32 Ответить
ХЕРЬНЯ!
За восемь лет войны, Рашка НИ ОДНОЙ договоренности о прекращении огня, не исполняла дольше, чем одни сутки!
Прекращала огонь только НАША СТОРОНА!
100500 "наступаний на грабли" и вот опять!
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26.01.2022 22:33 Ответить
За нарушение отрезать Дерьмаку руку которой он подписывал с сепарами *мир*. Режим тишины могут только обеспечить патрулирующие линию фронта Байрактары а не Дерьмак с Х***лом
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26.01.2022 22:34 Ответить
Жопу витри своїм комуняке!
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26.01.2022 22:34 Ответить
Козак сказал:"Прогресс нулевой!.. будем продолжать переговоры.."
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26.01.2022 22:34 Ответить
по факту домовилися і далі домовлятися.
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26.01.2022 22:45 Ответить
Нехай тягнуть кота за хвіст. І то добре.
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27.01.2022 08:14 Ответить
в Украине в других физических состояниях они не существуют..
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26.01.2022 23:10 Ответить
сгореть от дорогущего Джавелина - большая честь и особая гордость для бурята,т.к. китайцы,которые скоро захватят их родину,будут просто забивать их палками,как скот..
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27.01.2022 00:08 Ответить
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Не вірю я зеленим.
Стільки раз найопували...
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26.01.2022 22:35 Ответить
Нахрен на такие встречи в Париже типа побухать вообще деньги налогоплательщиков тратить? Лучше сотню автоматов для теробороны купите предурки!
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26.01.2022 22:36 Ответить
а шо сдано в обмен на демонстрацию успехов зелени?
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26.01.2022 22:37 Ответить
ордло.путін спокійно може його анексувати 20.02.2022.без пострілів ЗСУ,
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26.01.2022 23:07 Ответить
100млрд. зелених для бєні за ордло,хіба це не успіх? хочу помилитись.
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26.01.2022 23:53 Ответить
Перечислите советников , пожалуйста . Кто там от Германии и Франции представитель
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26.01.2022 22:37 Ответить
Опять пАбеда, попи_дели и разошлись. дерьмак вздернул горделиво нос, его вовочка выпустит видосик о шашлыках. Ну кого что волнует.
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26.01.2022 22:38 Ответить
Вранці Дума послала Мінськ під три чорти...які можуть бути перемовини?...
Єрмак - зрадник і ідіот!!!
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26.01.2022 22:38 Ответить
Ми "засідалі" 8 годин. Вісім годин! Про що і як - ми вам НЕ скажем.

Ось вам комюніке з двох речень. Про те, що всі за "мір", і ніхто "стрілять" не будет.

А що ми підписали, чтоб "за мір і не стрелять" - ми вам не скажем.

І в комюніке "етого" нет.
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26.01.2022 22:41 Ответить
Выступал он не долго.. сказал что опаздывает на самолет.. Внешне выглядел конечно " затюканным", глаза не поднимал.. В общем то переговоры видимо дались не легко ( мы даже не знаем что там нам " предложили" за кулисами и на что заставили согласиться) Минск 1 и 2 ведь тоже не от хорошей жизни пришлось подписывать, а с топором над головой.. Что еще было заметно , прослеживалось в коротком выступлении Ермака 1) несколько раз упомянул Зеленского и его команду которая стремится к миру и возврату территорий и для этого работают 24 на 7., без сна и отдыха и это главная задача ( наверное имел в виду к выборам) 2) !!! что в Украине существуют силы !!!! которые не хотят мира, стремятся сорвать переговоры и мешают, препятствуют мирному урегулированию конфликта , вносят раскол в страну и т.д. ( Догадайтесь с одного раза кого он имел в виду.. Не.... это не про Путина .. он же сказал "внутри" страны.. Так вот оказывается в чем проблема и почему идет война, и почему два региона оккупированы и т.д. и т.п. В общем пан Ермак просветил всех нас., в том кто во всем " виноват"., лучше бы па-ла промолчал.)
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26.01.2022 22:42 Ответить
5 минут обсуждений и 8 часов набирали текст на клавиатуре одним пальцем
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26.01.2022 22:43 Ответить
@svecha62

Хтось бреше. І хто ?

Єрмак заявляє, що під час зустрічі політрадників вимагав від росії деескалації ситуації біля наших кордонів.

А Козак повідомив, що питання напруженої ситуації біля кордону не обговорювалося.
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26.01.2022 22:45 Ответить
Ничего не может быть опаснее перемирия перед войной. Враг будет вести подготовительные работы к наступлению а мы должны сидеть и наблюдать как идиоты. К тому же нарушение перемирия может быть использовано врагом как повод к наступлению. Как вы думаете зачем Х***лу именно сейчас созывать переговоры и заключать *перемирие*? Ху***ло беспокоится за жизни наших солдат или за орков? Только полный идиот так может подумать
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26.01.2022 22:46 Ответить
Представьте себе соседа с которым вы всю жизнь грызлись и он обещал вас убить и ограбить. И тут он вдруг ни с того ни с сего предлогает заключить перемирие на пару дней. Он предлогает вам: привяжите свою собаку в дальнем углу чтобы не гавкала и спрячете под замок вилы и колящие и он обязуется сделать то же самое. Лично я бы после такого ночами не спал сторожил дом.
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26.01.2022 22:51 Ответить
есть опаснее.
ермак, как переговорщик.
черт бы побрал эту зекоманду
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26.01.2022 22:52 Ответить
Узгоджено комюніке фінальне. Я вважаю, що головним є підтримка всіма учасниками нормандського формату сталого режиму припинення вогню, який має діяти без будь-яких умов Джерело:

Комюніке́ (фр. communiqué, від лат. communico - повідомляю) - офіційне повідомлення про хід і наслідки переговорів між державними і громадськими діячами, делегаціями у міжнародних відносинах, а також про досягнуті угоди, рішення (урядові повідомлення) тощо, опубліковані в ЗМІ.
питання- мова йде про комюніке сьогоденної зустрічі чи майбутньої глав нормандського формату ?
Залишаеться чекати опублікування
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26.01.2022 22:49 Ответить
Не розумію , як єрмак може представляти Україну .
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26.01.2022 22:52 Ответить
як і обдолбаний клован на чолі держави Україна.
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27.01.2022 02:24 Ответить
Любимая Зеленским стратегия "Просто не стрелять" не просто рухнула, она привела к тому, что РФ стянула ещё больше техники к границе, потому что бандиты коим является Путин и его элитка нынешняя - считают подобные призывы признаком слабости (в народе "терпилы"), а значит такого можно не слушать. Бандиты уважают силу и только. Все договорённости "не стрелять" до жопы/сраки.
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26.01.2022 22:52 Ответить
Что то я предчуствую что Дерьмак не только подписал перемирие. Не ради етого его тащил кремлевский Фюрер со своими французкими и немецкими ***************. Я бы Дерьмака не пускал обратно в Украину, и отказался от него и от того что он там понаподписывал. Кстати какое он имеет право подписывать какие то документы? Его инструмент ето швабра и ведро.
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26.01.2022 22:55 Ответить
Та да.6 февряля в Китае начинаецца зимняя Олимпиада...а товаристч Си... вбухал в нее 100 ярдов долларов..Мировой рекорд..бабло надо вернуть хотя бы половину от рекламы... По нынешним Ковид пандемиям сложно...,но можно...если сидеть тихо в сибирском берлоге и не вонять на весь Мир лет 10... Ультиматумами...
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26.01.2022 22:59 Ответить
дЕрмак не является официальным и юридическим лицом и не может подписывать любой документ от имени государства Украина...не партесь...
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26.01.2022 23:02 Ответить
Официальными юридическими лицами государства Украина на сегодня являются только Зеленский,Стефанчук,Шмыгаль и Кулеба...на этом все чуваки...
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26.01.2022 23:06 Ответить
Что это вообще за формат? Фрицы-жабоеды-раша-раша
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26.01.2022 23:06 Ответить
смотрел Диму. Что же его обьединяет с Бобой. 1) место рождения 2) интересы России 3) полное согласие. 4) взаимное понимание что какие то силы в Украине мешают мирному процессу.
А основном все то же- Украина должна войти в процесс разоруженной и не принимать помощи, принять ранее утвержденный статус ОРДЛО, только потом встреча лидеров для выработки выборов, и в конце концов принять то, что обязались в Париже.
И самое главное - Россия не увязывает отношения с США,НАТО и с Украиной -это отдельные процессы, даны две недели на размышление и новая встреча. уже в Берлине в том же составе.
Так что поездка Бобы - это плач о темных силах, которые мешают установлению прочного мира (Шеф, мы старались и стараемся 24 на 7) и способы укрощения темных сил (не это было тетатет). А темные силы, как их понимает Боба, это все кто будет проводить изгнание демонов коллаборации и местных квислингов. Как пел Мухарский - колише вітер тушки гопоти.
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26.01.2022 23:14 Ответить
Штирлиц,вы зачем ездили в Швейцарию,вести сепаратные переговоры с шэфом американской разведки Аленном Даллессом?

Ну что вы герр Мюллер,я это делаю чужими руками...типа профессор Плейшнер или Пастор Шлаг...,на крайняк радиска Кэт сообщит мавзолейным дебилам,что тушокка Рузвельта уже в Москве...Жрите крысы не подавитесь...,что в переводе на рюсскае наречие означает: ...,Ален Даллес точно в Швейцарии...

Юстас...
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26.01.2022 23:14 Ответить
Потрібно було Лисого випускати
https://www.youtube.com/watch?v=S9JwpigQBnw https://www.youtube.com/watch?v=S9JwpigQBnw

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26.01.2022 23:17 Ответить
Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1486429595209502725 1 ч



Встреча советников в Париже благополучно закончилась провалом, Был бы очень странным другой исход, Минск был похоронен уже утром в Москве. Козак об этом не знал и на пресс-конференции выглядел мудаком.
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26.01.2022 23:45 Ответить
Кто он такой этот ермак_Козырь_Михайлов_Лолита?, который врал всей стране, что операции по поимке "вагнеровцев" не было, почему он ведет себя как гауляйтер Украины от руSSкого мира? Почему ему позволяют сдавать интересы Украины?, вспомните его консультативные советы с оккупантами нашей Неньки, вспомните его "режим тишины", когда наши солдаты со связанными руками вынуждены были терпеть обстрелы руSSни и погибать. Какой "мир" вы от него ждете? Какие еще преступные и капитулянские предложения он принесет этой так называемой нормандской четверке?, которая рада скормить Украину путину, лишь бы получить его газ и спать спокойно . Гауляйтер Украины от руSSкого мира, вместе с этой так называемой нормандской четверкой может привести нас только в рабство на роSSии.
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27.01.2022 00:38 Ответить
А убитые и оаненые каждый день откуда?
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27.01.2022 00:56 Ответить
Текст комюніке негайно опублікувати для суспільства! Не анонімні телеграм-анали, не крисійські "ЗМ", а офіційні джерела України повинні це зробити, бо від дЄрьмака можна чекати всяких "сюрпризів".
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27.01.2022 02:23 Ответить
всё правильно.
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27.01.2022 03:14 Ответить
а почему дерьмак говорит о перемирии, а не о выводе войск страны-агрессора и спонсора терроризма расии с территории Украины? хочется, чтобы народ Украины не выпустил зелень и дерьмака с правящими уродами и справедливо осудил их за сдачу интересов Украины...
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27.01.2022 08:20 Ответить
Не подобається цей козачок-ермачок, для перемовин треба залучати спеціалістів, Як на мене це розвідка.
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27.01.2022 09:16 Ответить
 
 