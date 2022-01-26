Советники нормандской четверки согласовали коммюнике и поддержали постоянный режим "тишины" на Донбассе, - Ермак

Советники лидеров нормандской четверки согласовали финальное коммюнике и поддержали постоянный режим прекращения огня на востоке Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на брифинге после встречи в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласовано финальное коммюнике. Я считаю, что главным является поддержка всеми участниками нормандского формата устойчивого режима прекращения огня, который должен действовать без каких-либо условий", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что нынешнее коммюнике является первым документом "Норманди", который удалось согласовать с декабря 2019 года.

Встреча в Париже длилась более восьми часов.

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