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Если РФ нападет на Украину, США применят санкции против российского руководства, - Белый дом

псаки

Администрация США в случае нападения РФ на Украину будет стремиться к санкциям, которые ударят по экономическим интересам российского руководства.

Об этом заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это будет включать, в частности, меры, направленные против интересов в сфере бизнеса и экономики президента Путина, членов российского правительства", - сказала она на брифинге.

Псаки напомнила, что США при работе над санкциями никогда не исключают любые варианты.

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В то же время она подчеркнула, что не все идеи о санкциях, о которых становится известным СМИ, могут быть воплощены в жизнь "в первоначальном пакете мер".

Так она прокомментировала прозвучавшее на этой неделе заявление президента США Джо Байдена о готовности подумать над введением санкций против Путина в случае российского вторжения в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кремле уверяют, что персональные санкции США против Путина не будут болезненными

Автор: 

россия (96057) санкции (11430) США (27061) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+7
Зараз застосовуйте, а то виходить,без великого нападу, москалям нічого не буде. Навіть більше, тоді і потік запрацює, а це величезний удар по Україні.
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26.01.2022 22:41
+5
За інформацією видання Washington Post 72 відсотки громадян Сполучених Штатів підтримують збільшення військової допомоги Україні.
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26.01.2022 22:48
+4
А они разве не напали в 2014?? Почему медлим
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26.01.2022 23:04
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Правила форума Совет форумчан
Зараз застосовуйте, а то виходить,без великого нападу, москалям нічого не буде. Навіть більше, тоді і потік запрацює, а це величезний удар по Україні.
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26.01.2022 22:41 Ответить
Їм і так вже втрачати особливо нема чого, економіка буде стагнувати далі, лінія тренда ****** як драбина в небеса
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26.01.2022 22:47 Ответить
В нас гірше з економікою. Воювати москалям так як воювали, нічого не завадить.
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26.01.2022 22:49 Ответить
,- адепт секты ВСЕ ПРОПАЛО
или просто ********** бот
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26.01.2022 22:51 Ответить
Я реаліст і перемог не бачу.
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26.01.2022 22:53 Ответить
тодi стули пельку i сиди мовчки на горщику
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26.01.2022 22:58 Ответить
Сам стули. А я в казочки не вірю і буду свої думки писати.
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26.01.2022 23:03 Ответить
нам хоть Запад помогает,а кто поможет мокшам?
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26.01.2022 22:52 Ответить
В них торги з заходом. Ніхто не відмовився торгувати з москалями.
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26.01.2022 22:56 Ответить
у тебя устаревшая инфа: ***** надавали хреном по щекам!
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26.01.2022 23:00 Ответить
Вони відмовились торгувати? Може західні компанії покинули москальщину?
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26.01.2022 23:06 Ответить
За інформацією видання Washington Post 72 відсотки громадян Сполучених Штатів підтримують збільшення військової допомоги Україні.
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26.01.2022 22:48 Ответить
Виданя нічого на дають. Після запуску потоку, Україна буде втрачать мільярди доларів щороку.
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26.01.2022 22:52 Ответить
вата, предлагаешь капитулировать перед ******?
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26.01.2022 22:53 Ответить
При чому тут вата? Вата це прихильники Зеленського і зажопівців. Потрібно реально боротися і вимагати від наших партнерів не слів. Бо за ядерну і не тільки зброю, саме вони надавили, щоб ми позбулися її,вартістю сотні мільярдів.
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26.01.2022 23:02 Ответить
поток запустили сто лет в обед назад
руководство надо думать какое выбирать, что бы в голове были мозги, а не холодец из долларов
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26.01.2022 23:15 Ответить
Північний потік ще не запустили.Його тільки дозволили добудувати.
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26.01.2022 23:45 Ответить
Діткам їх дайте під жопу, а як відведуть війська,хай повернуться!
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26.01.2022 22:46 Ответить
ето не поможет: надо нанять киллера для *****
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26.01.2022 22:54 Ответить
Це не допоможе, зроблять собі нову матку.
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27.01.2022 00:24 Ответить
А они разве не напали в 2014?? Почему медлим
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26.01.2022 23:04 Ответить
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26.01.2022 23:07 Ответить
проти керівництва мало.
сша що, не знають на яких рахунках 1,5 трільйона общака путін тримає?
заморозьте і все виправиться.
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26.01.2022 23:11 Ответить
он мог уже все увести из доллара
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26.01.2022 23:17 Ответить
Когда Я . Мы. Возьмем автомат . Джавелин.пистолет лопату не важно. Уже можно чисто на*рать на ***** вместе с санкциями. Хороша ложка к обеду...
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26.01.2022 23:17 Ответить
ти бачиш що роблять німці?
а вони за тугрики не продаються.
бакс або євро
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26.01.2022 23:21 Ответить
Самые бессмысленные санкции. Единственное что они могут, это помешать выводить ворованные деньги на Запад.
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26.01.2022 23:22 Ответить
А дети и родственники чиновников с рассеи где находятся? Правильно кто в штатах, кто в Англии и повсей Европе.Так пинка под зад пусть катятся на родину и выносят мозги своим папикам.
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26.01.2022 23:34 Ответить
вірно кажете, не то що діти наших вельмож - всі як один в окопах країну захищають, особливо синок сивочолого гетьмана...
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26.01.2022 23:52 Ответить
Как не крути политико-дипломатическую рулетку но если война в Украине начнется, то прямого столкновения НАТО и россии все равно не избежать. НАТО будет сражаться плечом к плечу с украинским народом. Это неизбежно, такова логика этого исторического момента.
Да и мне кажется, что англо-саксы не дураки. Они понимают, что из венгров, болгар, немцев, австрийцев, французов так себе вояки против Куйла - никакие , если не сказать большего - они его союзники мля !!! А вот украинцы, эстонцы, латыши, литовцы, поляки будут биться насмерть.. Если честно, Мы устали бояться кацапов... Ждем гостей, и спасибо за помощь Всем кто Нам помогает.
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26.01.2022 23:37 Ответить
Есть очень простые и действенные санкции: в случае агрессии Путлера и Ко всем их родственникам закрываются все визы для въезда и нахождения в странах, согласившимися с этими санкциями. Говоря простым языком, всех их детки, внучкИ и прочие родственники не смогут больше ни учиться, ни работать в соответствующих странах. Прощай Ель, Оксфорд, Сорбонна...
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26.01.2022 23:39 Ответить
так это давно надо сделать. Или не в курсе? Я думаю что все расейцы у них на учете, но почему молчат не понимаю. Хотя с другой стороны все ясно. Они везут деньги вот и вся заковыка.
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27.01.2022 00:10 Ответить
Я в курсе, что сделать это надо было ещё в 2014-м после вторжения зелчеков; но тогда на Западе не было стальных яиц, были только Обамовские и Меркельские.
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27.01.2022 20:15 Ответить
Если царь ЗЕ ..За которого я проголосовал. обещал остановить любыми коленями войну с ******. Но увы кишка тонка.. Придется мне вам брать автомат и самим останавливать тупого быка Путина... Накуя тогда ЗЕ? Если у нас есть Джо Байден...Только мне эта война и моим вашим детям не впала накуй в этой жизни.. Как и всем нам....Пишу как есть без заумных завуалов. Сори как то так......
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26.01.2022 23:40 Ответить
Вот нахрена ты за него голосовал? Вот теперь все мучаться должны....
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27.01.2022 00:20 Ответить
Вот что теперь делать?
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27.01.2022 00:21 Ответить
англо-сакси - це дуже великі вояки.....ніхто перед ними не встоїть
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26.01.2022 23:48 Ответить
Т.е. опять мыльные пузыри не о чем
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27.01.2022 02:40 Ответить
Блеф, политическая игра.
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27.01.2022 04:52 Ответить
С 11 января и по сегодня Фондовый рынок РАБссии рухнул на десятки миллиардов долларов....,опять Омерика виновата... курс рубля перевалил за 80 деревянных за бакс...,а если и правда введут санкции...мало не покажется... Показатель РТС обвалился на 20%...,Индекс Мосбиржи упал на 15%....РАБссия встает с кален...
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27.01.2022 06:42 Ответить
Ага вибухали...у них бабла в доларах і ойро завдяки петіним друзям евротоллерастам море.і срали вони на санкції уже з 2014 року.
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27.01.2022 08:41 Ответить
 
 