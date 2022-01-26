Если РФ нападет на Украину, США применят санкции против российского руководства, - Белый дом
Администрация США в случае нападения РФ на Украину будет стремиться к санкциям, которые ударят по экономическим интересам российского руководства.
Об этом заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это будет включать, в частности, меры, направленные против интересов в сфере бизнеса и экономики президента Путина, членов российского правительства", - сказала она на брифинге.
Псаки напомнила, что США при работе над санкциями никогда не исключают любые варианты.
В то же время она подчеркнула, что не все идеи о санкциях, о которых становится известным СМИ, могут быть воплощены в жизнь "в первоначальном пакете мер".
Так она прокомментировала прозвучавшее на этой неделе заявление президента США Джо Байдена о готовности подумать над введением санкций против Путина в случае российского вторжения в Украину.
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или просто ********** бот
руководство надо думать какое выбирать, что бы в голове были мозги, а не холодец из долларов
сша що, не знають на яких рахунках 1,5 трільйона общака путін тримає?
заморозьте і все виправиться.
а вони за тугрики не продаються.
бакс або євро
Да и мне кажется, что англо-саксы не дураки. Они понимают, что из венгров, болгар, немцев, австрийцев, французов так себе вояки против Куйла - никакие , если не сказать большего - они его союзники мля !!! А вот украинцы, эстонцы, латыши, литовцы, поляки будут биться насмерть.. Если честно, Мы устали бояться кацапов... Ждем гостей, и спасибо за помощь Всем кто Нам помогает.