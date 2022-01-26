Если РФ нападет на Украину, США применят санкции против российского руководства, - Белый дом

Администрация США в случае нападения РФ на Украину будет стремиться к санкциям, которые ударят по экономическим интересам российского руководства.

Об этом заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это будет включать, в частности, меры, направленные против интересов в сфере бизнеса и экономики президента Путина, членов российского правительства", - сказала она на брифинге.

Псаки напомнила, что США при работе над санкциями никогда не исключают любые варианты.

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В то же время она подчеркнула, что не все идеи о санкциях, о которых становится известным СМИ, могут быть воплощены в жизнь "в первоначальном пакете мер".

Так она прокомментировала прозвучавшее на этой неделе заявление президента США Джо Байдена о готовности подумать над введением санкций против Путина в случае российского вторжения в Украину.

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