Советники нормандской четверки задекларировали разногласия и изъявили желание работать над ними, – Ермак

Советники лидеров Нормандского формата задекларировали ряд разногласий по итогам встречи, над которыми договорились работать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я считаю это реанимацией Нормандского формата", - заявил Ермак на брифинге по итогам встречи советников лидеров нормандской четверки в Париже.

Ермак отметил, что участники переговоров поддержали продолжение работы Трехсторонней контактной группы.

Он также отметил важность поддержания режима прекращения огня на востоке Украины.

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"Украина предлагает обсудить укрепление механизма верификации с участием всех стран Нормандского формата. Без этого механизма трудно обеспечить 100%-ое соблюдение режима прекращения огня", - сказал он.

Глава ОП отметил, что дискуссия касалась ситуации на Донбассе, хотя, по его словам, "Украина ожидает деэскалацию не только вокруг линии соприкосновения, но и вокруг всех украинских границ".

По словам Ермака, советники лидеров Нормандской четверки задекларировали ряд разногласий по итогам встречи в Париже.

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"Стороны открыто задекларировали, что есть много разногласий, но есть желание работать над этими разногласиями", - заявил руководитель ОП. По его словам, следующая встреча советников может состояться уже через 2 недели в Берлине.

Отвечая на вопрос, какие изменения он ожидает за эти 2 недели, Ермак ответил, что "все участники встречи должны сделать выводы, чтобы прийти с новыми предложениями".

"Все заинтересованы, чтобы через 2 недели мы добились результата... Мы четко понимаем, с какими разногласиями нам работать", - добавил он.