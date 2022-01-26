Советники нормандской четверки задекларировали разногласия и изъявили желание работать над ними, – Ермак
Советники лидеров Нормандского формата задекларировали ряд разногласий по итогам встречи, над которыми договорились работать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я считаю это реанимацией Нормандского формата", - заявил Ермак на брифинге по итогам встречи советников лидеров нормандской четверки в Париже.
Ермак отметил, что участники переговоров поддержали продолжение работы Трехсторонней контактной группы.
Он также отметил важность поддержания режима прекращения огня на востоке Украины.
"Украина предлагает обсудить укрепление механизма верификации с участием всех стран Нормандского формата. Без этого механизма трудно обеспечить 100%-ое соблюдение режима прекращения огня", - сказал он.
Глава ОП отметил, что дискуссия касалась ситуации на Донбассе, хотя, по его словам, "Украина ожидает деэскалацию не только вокруг линии соприкосновения, но и вокруг всех украинских границ".
По словам Ермака, советники лидеров Нормандской четверки задекларировали ряд разногласий по итогам встречи в Париже.
"Стороны открыто задекларировали, что есть много разногласий, но есть желание работать над этими разногласиями", - заявил руководитель ОП. По его словам, следующая встреча советников может состояться уже через 2 недели в Берлине.
Отвечая на вопрос, какие изменения он ожидает за эти 2 недели, Ермак ответил, что "все участники встречи должны сделать выводы, чтобы прийти с новыми предложениями".
"Все заинтересованы, чтобы через 2 недели мы добились результата... Мы четко понимаем, с какими разногласиями нам работать", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А насправді сумно що долю мільйонів українців вирішують "праходімці"..
С какой стати ты суешь везде свое хлебало?
Когда клюнет в жопу петух, ты же тварь первым начнешь вякать что у тебя вообще не было полномочий!
Ким він там сьогодні секретарем,радником,тіньовим президентом?
Переговори Єрмака
Был проект договора, его все стороны согласовали. Все подписали договор!
А через 6 лет начали обсуждать разногласия? Когда нужно дрючить тех, кто не исполняет.