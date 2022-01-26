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Новости Нормандские переговоры
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Советники нормандской четверки задекларировали разногласия и изъявили желание работать над ними, – Ермак

єрмак

Советники лидеров Нормандского формата задекларировали ряд разногласий по итогам встречи, над которыми договорились работать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я считаю это реанимацией Нормандского формата", - заявил Ермак на брифинге по итогам встречи советников лидеров нормандской четверки в Париже.

Ермак отметил, что участники переговоров поддержали продолжение работы Трехсторонней контактной группы.

Он также отметил важность поддержания режима прекращения огня на востоке Украины.

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"Украина предлагает обсудить укрепление механизма верификации с участием всех стран Нормандского формата. Без этого механизма трудно обеспечить 100%-ое соблюдение режима прекращения огня", - сказал он.

Глава ОП отметил, что дискуссия касалась ситуации на Донбассе, хотя, по его словам, "Украина ожидает деэскалацию не только вокруг линии соприкосновения, но и вокруг всех украинских границ".

По словам Ермака, советники лидеров Нормандской четверки задекларировали ряд разногласий по итогам встречи в Париже.

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"Стороны открыто задекларировали, что есть много разногласий, но есть желание работать над этими разногласиями", - заявил руководитель ОП. По его словам, следующая встреча советников может состояться уже через 2 недели в Берлине.

Отвечая на вопрос, какие изменения он ожидает за эти 2 недели, Ермак ответил, что "все участники встречи должны сделать выводы, чтобы прийти с новыми предложениями".

"Все заинтересованы, чтобы через 2 недели мы добились результата... Мы четко понимаем, с какими разногласиями нам работать", - добавил он.

Автор: 

нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1266)


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Топ комментарии
+17
Какое твое собачье дело, алкаш кацапский?
С какой стати ты суешь везде свое хлебало?
Когда клюнет в жопу петух, ты же тварь первым начнешь вякать что у тебя вообще не было полномочий!
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26.01.2022 22:53
+13
А кто такой этот Дерьмак, что оно везде свое рыло вставляет.
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26.01.2022 23:03
+10
Дожились : кухарки щось там вважають
Ким він там сьогодні секретарем,радником,тіньовим президентом?
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26.01.2022 22:59
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26.01.2022 22:49 Ответить
"козаК та єрмаК" гуртом та вдвох пустили в паризський огород капусти поїсти.
А насправді сумно що долю мільйонів українців вирішують "праходімці"..
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26.01.2022 22:49 Ответить
Какое твое собачье дело, алкаш кацапский?
С какой стати ты суешь везде свое хлебало?
Когда клюнет в жопу петух, ты же тварь первым начнешь вякать что у тебя вообще не было полномочий!
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26.01.2022 22:53 Ответить
А ведь, рано или позно, клюнет
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27.01.2022 00:00 Ответить
Дожились : кухарки щось там вважають
Ким він там сьогодні секретарем,радником,тіньовим президентом?
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26.01.2022 22:59 Ответить
Наш "радник лідера" - не радник, і не лідера. Тоді хто ж це нам плює прямо в очі?
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26.01.2022 23:00 Ответить
Дерьмак, а ты уверен что Х***ло хочет мира? Наверное он для мира притащил под нашу границу армию и требует сдать Украину. И ты ему в етом помогаешь?
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26.01.2022 23:02 Ответить
А кто такой этот Дерьмак, что оно везде свое рыло вставляет.
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26.01.2022 23:03 Ответить
Сойдьомся где-то пасрєдінє? Ні. Не зійдуться. Расєя ніколи не поступиться в переговорах Україні. Її не доля жителів ОРДЛО турбує. В неї ціль друга. І якщо наші "переговорники" щось і підпишуть, то тільки варіант путіна.
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26.01.2022 23:04 Ответить
Україна не очікує нічого доброго від "зустрічі зрадників"!
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26.01.2022 23:05 Ответить
****, раздайте людям оружие а не по Парижам шляетесь
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26.01.2022 23:08 Ответить
Вспомнился фильм "Близнецы". .
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26.01.2022 23:12 Ответить

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26.01.2022 23:14 Ответить
був ще старіший фільм з Джастіном Хофманом і молоденьким Томом Крузом "Людина дощу", там історія більш підходяща. Один брат старший був хворий на голову і безперервно рахував, а менший водив його в казино де той вигравав гроші. Так і тут Ермак за рахунок понтів Зе живе і процвітає, а нам туличь щось несусвітнє.
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26.01.2022 23:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6a0gUgUklEI https://www.youtube.com/watch?v=6a0gUgUklEI


Переговори Єрмака
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26.01.2022 23:19 Ответить
Как бы этот сраный переговорщик не договорился до расстрела..а все к этому и идет...
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26.01.2022 23:29 Ответить
Все закончится банально просто...РАБссия вон из Крыма и Донбасса,контроль Украины над границей,которую крысы мавзолейные порвали в 2014 году...,а лет через 10 можно и вернутся к договору от 31 мая 1997 года Ельцин-Кучма...хотя вряд ли...,вам идиотам дороже всего договор Молотов-Риббентроп 1939 года...
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26.01.2022 23:30 Ответить
Кто он такой этот ермак_Козырь_Михайлов_Лолита?, который врал всей стране, что операции по поимке "вагнеровцев" не было, почему он ведет себя как гауляйтер Украины от руSSкого мира? Почему ему позволяют сдавать интересы Украины?, вспомните его консультативные советы с оккупантами нашей Неньки, вспомните его "режим тишины", когда наши солдаты со связанными руками вынуждены были терпеть обстрелы руSSни и погибать. Какой "мир" вы то него ждете? Какие еще преступные и капитулянские предложения он принесет этой так называемой нормандской четверке?, которая рада скормить Украину путину, лишь бы получить его газ и спать спокойно . Гауляйтер Украины от руSSкого мира, вместе с этой так называемой нормандской четверкой может привести нас только в рабство на роSSии.
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27.01.2022 00:28 Ответить
Тебя кто уполномачивал завхоза лезть в госсударственные дела!?
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27.01.2022 01:34 Ответить
Карандашей и туалетной бумаги в ОП достаточно? Ну какой Нормандский формат? С какого ху@ хотяб не Кулеба? А в идеале - ненавистный мне Поро
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27.01.2022 03:34 Ответить
Господи забери до пекла зеленого мерзотника і пердака і всіх слуг коломойского
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27.01.2022 04:31 Ответить
реанимация трупа. Украина и три украинофобские страны. кроме жопы, ничего из этого дитяти не вырастет.
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27.01.2022 06:36 Ответить
Плохо когда завхоз алкаш, Но совсем беда когда завхоз вражеский агент
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27.01.2022 07:21 Ответить
Это как искать ответ на вопрос ,, есть ли любовь на Марсе?,, Объявили, что на следующей встрече ( в Москве?или Лугандонии? Как хочет Путлер) будут решать вопрос выборов ( в Минских договоренностях по законам Украины). Интересно сколько тысяч лет на это ( договориться) нужно времени. И интереснее будет видеть в Донецке рекламу и представительство партий Украины - ,, правого сектора,, ,, свободы,, на плакатах и местном телевидении. Переговоры бессмысленны. Нужно , что бы Германия подавилась газом Раши( что бы его никто не покупал в Европе , что бы Германия вступила в Таежный союз и любила там Рашу. Додавить санкциями , что бы Раша здохла в прямом смысле ( в первую очередь в е ждут пока сдохнет Окурок
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27.01.2022 07:28 Ответить
Я что то не понимаю в процедуре подписания и выполнения договоров?
Был проект договора, его все стороны согласовали. Все подписали договор!
А через 6 лет начали обсуждать разногласия? Когда нужно дрючить тех, кто не исполняет.
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27.01.2022 08:42 Ответить
а шо найвеличніший, чим зайнятий? невже пише черговий сценарій для кварталу і часу не вистачає на якісь там дрібні господарчі справи...
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27.01.2022 09:54 Ответить
 
 