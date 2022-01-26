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Новости
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На заседании ТКГ обсудили открытие КПВВ, поиск без вести пропавших и экологические вопросы

ткг

В среду, 26 января, состоялось первое в 2022 году заседание трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Украинской делегации для участия в ТКГ.

На заседании представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов прокомментировал возможное признание Россией "независимости" фейковых "ЛНР" и "ДНР". Такую инициативу он назвал "лишь обращением 11 депутатов" и заявил, что РФ поддерживает выполнение "Минских соглашений".

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине и ТКГ Микко Киннунен отметил, что благодаря договоренностям от 22 июля 2020 СММ ОБСЕ зафиксировала на 75% уменьшение обстрелов. "В то же время не достигнуто полного прекращения нарушений РПО, что приводит к потерям в ВС Украины и разрушению гражданской инфраструктуры. В этой связи были продлены консультации по разработке дополнений к договоренностям 22.07.20. Также уделено внимание необходимости практической имплементации итогов "Парижского саммита" в части, касающейся противоминной деятельности", - говорится в сообщении.

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В рамках работы подгруппы по гуманитарным вопросам Украина предложила 4 этапа процедуры поиска без вести пропавших как на подконтрольной территории, так и на оккупированных территориях. Также Украина предложила открытие КПВВ "Счастье" (зеркальный на Луганск), однако одно такое предложение не было поддержано ОРЛО.

"В рамках работы подгруппы по социально-экономическим вопросам участники проговорили дополнительные варианты выплат маломобильным лицам, ряд экологических вопросов: загрязнение воды, дополнительный визит инспекторов МАГАТЭ в ОРДО и активизацию работы группы экспертов по затоплению шахт, также обсудили возможность обработки блоков вопросов восстановления социально-экономических связей после обеспечения устойчивого всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

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Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842)


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екологічні питання це які? Що вже не можна гойдати кацапа на "гойдалці"
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26.01.2022 23:09 Ответить
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26.01.2022 23:11 Ответить
Не може бути!
На Німеччині з'явились сміливці, що ставлять під сумнів економічну доцільність СП-2, в той час як існуючі трубопроводи пустують на 40%, а українська ГТС має пропускну здатність 140 млрд.куб. і її вистачає за голову.
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26.01.2022 23:10 Ответить
По видимому, после того, как США и Великобритания передали Украине управляемые ракеты, у кацапов начала меняться тональность...
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26.01.2022 23:10 Ответить
Бідні люди,як індіанці в резервації,це наслідки їхньої байдужості, бажання халяви-класичного "рускаго міра"!
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26.01.2022 23:20 Ответить
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26.01.2022 23:20 Ответить
Все нападу не буде. Анрюша Ермак порешал
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26.01.2022 23:20 Ответить
Какого хрена, мы возимся с ордло уже 8 лет.Официально, через европейские и прочие органы.
Через ООН например. Украина, ордло и Рашке дает ровно месяц, чтобы забрать оттуда пушилу и прочую шваль, и свалить в беломорье вместе с оружием. Кто не уходит объявляются террористами, и уничтожаются.
Либо, мы забываем физически про ордло, и юридически на всех мировых площадках, это территория Украины. Даем возможность всем желающим оттуда уехать , помогая, реально им.. Закрываем пропускные пункты, прекращаем поставку воды, газа, электричества, пенсий, и ставим 10 метровый забор и минные поля... И пускай там ибут друг друга, сколько хотят.(с)
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27.01.2022 00:27 Ответить
на 75% снизились обстрелы оккупантов. благодаря ТКГ. бурят доволен и дальше отъедает свою луноликую харю. однако, спасибо
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27.01.2022 06:34 Ответить
 
 