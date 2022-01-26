Россия предлагает проводить ТКГ не в Стамбуле, а в Донецке, Луганске или Москве
Вопрос о месте дальнейших заседаний Трехсторонней контактной группы, а также о том, могут ли они вообще проходить офлайн, остается открытым.
Об этом пишет в фейсбуке представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в трехсторонней контактной группе от Украины Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что представитель террористической организации "ЛНР" Дейнего, обсуждая возможность переноса заседаний ТКГ в Стамбул, потребовал от Турции "официальных документов с гарантиями безопасности" и, по сути, признания Турцией паспортов "ДНР"-"ЛНР", поскольку не у всех участников их "делегаций" есть украинские или даже российские паспорта.
Представитель России при этом "заявил, что россиянам "Стамбул логистически не удобен...", они "отдают предпочтение Минску", или даже "городам РФ или Украины, например, Москве, Донецку или Луганску".
По словам Гармаша, вопрос места офлайн-заседаний ТКГ остается открытым.
Напомним, ранее Турция предложила перенести заседание ТКГ в Стамбул.
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Про це в коментарі російським ЗМІ повідомив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.
"Їхня відповідь нас задовольнити не може, вони зібрали все докупи - свої фантазії, претензії. Ми не приймемо таку відповідь", - сказав він. https://prm.ua/u-radi-federatsii-rf-nazvaly-vidpovid-ssha-fantaziiamy/
іх там нет. крапка.
хочуть захистити руськаязічних,
спрощене громадянство і нах..й з України на расєю
в чому проблема?
зігнали на донбас всю непотріб в 20ті-30ті-40ві роки
тепер забирайте їх нах....
але путіну це бидло в раші нах... не потрібне.
йому, ****, смута в Україні потрібна
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Засцяли !
Ворог не пройде і лавровий вінок Чемберлена засунуть в сраку поцам.
Интересно это никак с вирусами не связано?
Фантазия у кремлядей отбита наглухо. И креатив какой-то унылый, как и их главлошадь МИДа.
Правильно будет - Мысрань.
В топку эту ТКГ - воевать так воевать ... Вы же руснявые этого хотите ?! ну дык - лезьте..ждем..
Отто Фон Бисмарк 19 век...
https://mobile.twitter.com/MrHimikus/status/1486443000565837824 1 ч
Не може бути! В Німеччині з'явились сміливці, що ставлять під сумнів економічну доцільність СП-2, в той час як існуючі трубопроводи пустують на 40%, а українська ГТС має пропускну здатність 140 млрд.куб. і її вистачає за голову.
Есть еще много мест, которые кацапы расхерачили и превратили в зависимую от них помойку.