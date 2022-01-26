Россия предлагает проводить ТКГ не в Стамбуле, а в Донецке, Луганске или Москве

Вопрос о месте дальнейших заседаний Трехсторонней контактной группы, а также о том, могут ли они вообще проходить офлайн, остается открытым.

Об этом пишет в фейсбуке представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в трехсторонней контактной группе от Украины Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что представитель террористической организации "ЛНР" Дейнего, обсуждая возможность переноса заседаний ТКГ в Стамбул, потребовал от Турции "официальных документов с гарантиями безопасности" и, по сути, признания Турцией паспортов "ДНР"-"ЛНР", поскольку не у всех участников их "делегаций" есть украинские или даже российские паспорта.

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Представитель России при этом "заявил, что россиянам "Стамбул логистически не удобен...", они "отдают предпочтение Минску", или даже "городам РФ или Украины, например, Москве, Донецку или Луганску".

По словам Гармаша, вопрос места офлайн-заседаний ТКГ остается открытым.

Напомним, ранее Турция предложила перенести заседание ТКГ в Стамбул.