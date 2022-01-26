Главные новости 26 января: предложения США и НАТО по безопасности, рейтинг доверия к Зеленскому падает
США и НАТО передали России свои предложения по гарантиям безопасности, рейтинг доверия к Зеленскому за год упал на 5%, Рада увеличила минимальный размер алиментов, - главные новости Украины 26 января.
США и НАТО передали России предложения по безопасности
Соединенные Штаты и Альянс сделали это почти одновременно. Глава Госдепа США Блинкен отмечает, что Вашингтон видит возможность прогресса в отношениях с РФ. Генсек НАТО Столтенберг конкретизирует, что Североатлантический союз готов добиваться прогресса по трем направлениям. Один из них – безопасность в Европе, в том числе ситуация в Украине.
Вашингтон рекомендует американцам уехать из Украины
Посольство США советует своим гражданам покинуть территорию нашего государства, потому что ситуация может ухудшиться без предупреждения. МИД Украины называет эти рекомендации преждевременными и призывает наших иностранных партнеров "не нагнетать информационное поле".
"Единая Россия" хочет, чтобы РФ официально снабжала оружие так называемым "Л/ДНР"
Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. О том, что это снабжение происходит и так, только неофициально, он не сказал ничего. Депутат-единоросс Водолацкий добавляет, что, если Путин примет соответствующее решение, официально оружие могут поставить в течение нескольких часов.
Работа нормандского формата разблокирована
Встреча политических советников лидеров стран Нормандского формата состоялась в Париже. Они согласовали коммюнике и поддержали постоянный режим "тишины" на Донбассе. А также задекларировали определенные разногласия.
Сегодня же состоялось первое заседание трехсторонней контактной группы.
Рейтинг доверия к Зеленскому за год упал на 5%
Об этом свидетельствует опрос КМИС. Сейчас президенту доверяют 27% украинцев, не доверяют 50%.
Рада увеличила минимальный размер алиментов
Теперь алименты составят не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Для детей до 6 лет на январь 2022 года прожиточный минимум составляет 2618 грн.
"Фантомы" за сутки оштрафовали около 1000 нарушителей ПДД
За первые сутки применения автомобилей "фантом" в центр автофиксации поступила информация для вынесения 990 админпостановлений. "Фантомы могут быть где угодно", - напоминает патрульная полиция.
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@durdominua
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https://twitter.com/durdominua/status/1486422082346913795 2 ч
Велике щурівництво
https://www.facebook.com/borislav.bereza 4 ч. ·
Есть в США такой мегапопулярный комик и телеведущий Стивен Кольбер. Я его смотрю уже многие годы и он невероятно остроумный и едкий дядька. У него есть одно из самых рейтинговых шоу в США "The Late Show with Stephen Colbert". Так вот, он в этом шоу "прошелся" по нашему недогаранту и его видосику. Получилось, как всегда смешно. Жду заявлений фанатиков Зеленского, что это он за деньги Порошенко. Они же любую критику считают оплаченной Порошенко. Кстати, Пётр Алексеевич, можете Колберту отправить что-то вкусное. Например, "Ромовую бабу". И если будете отправлять ему, то и мне можете отправить. Я не против.
https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZVkcFTkJXUgOs_mWviDW-w6kmRDmCEpfqmJrPdSZEKQsSL1XxHPDXYJV8O9p2wnBCHWgxmKRTdOZVZUyyR3tuW12fwElYJIbMCseeRcRztFBAq5xkl62jwnYdHgAyPG7I941bmtPRq4-foGRR_TwTdx&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський , как Вам нравится быть посмешищем? И это юмор не Квартала. Действительно смешно.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/videos/973563150033178
- Предложения, направленные альянсом РФ, могут быть полезными как для НАТО, так и для РФ;
- НАТО призывает Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещаются без согласия этих стран.
- В НАТО повысили боеготовность сил;
- НАТО усиливает своё присутствие в регионах Балтийского и Чёрного морей;
- НАТО решилась на письменный ответ, поскольку серьезно намерена достичь прогресса в диалоге с Россией;
- НАТО уважает решение Грузии и Украины, которые хотят стать членами альянса, но также Швеции и Финляндии, желающих оставаться партнерами.
Зеленський не ідеал президента України, проте це дуже вдалий вибір народу України на даному відрізку історії. Надіюсь, уроки буде враховано, і жодна олігархічна сволота не потрапить до влади і близько, ні прямо, як Янукович та Порошенко, ні опосередковано. Тоді ні Рашка не насмілиться напасти, ні жодна криза не нахилить Україну.
Либо "официально снабжала оружием так называемые", либо "официально поставляла оружие так называемым". Глазам больно.
Никогда мы еще не фиксировали таких высоких показателей. Больше 70% боятся войны. С кем война? Тут мнения расходятся. Довольно сложный комплекс реакций. Войны боятся, но в то же время надеются, что ее не будет. 37% россиян считают, что наиболее вероятна война с Украиной, а около 20% - с Западом, войсками НАТО. Но войны не хотят категорически - 55−58% респондентов, считают, что она будет бессмысленная, искусственная, и надеются, что все ограничится словесными перепалками. Хотя, надо сказать, что и пропаганда, и выступления российских политиков очень провокационны и агрессивны.
В целом ухудшается экономическая ситуация. Очень быстро растет инфляция, снижаются доходы населения и уже давно. Около 10 лет экономика находится в стагнации. Реальные доходы населения снизились на 13−15%. Но это медленный процесс, поэтому недовольство накапливается. При этом люди не готовы выйти на протесты, отчасти из-за коронавируса, отчасти из-за демонстративной жестокости полиции.
В целом, россияне очень встревожены милитаристской риторикой, истерическими выступлениями местных политиков и ведущих телепрограмм, шоу и прочих. Но ощущение беспомощности тоже очень сильно представлено, потому, что, по мнению людей, у них нет никаких средств давления на власть. Боятся произвола, ужесточения репрессий. Вот, примерно, такая ситуация - сочетание тревожности и бессилия.
Всего в глобальном рейтинге присутствует чуть больше сотни россиян-миллиардеров. У подавляющего большинства состояние уменьшилось.
Только у одного Сулеймана Сулимова, чье состояние на конец 2020 года оценивалось как самое большое в РФ, за прошлый 2021 оно уменьшилось почти на 6 млрд долларов. Он владеет пакетом акций золотодобывающей компании «Полюс» (76,3%).
А у основателя «Яндекса» Аркадия Воложа состояние уменьшилось на 26%, и это только в течение декабря прошлого года.