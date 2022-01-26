Главные новости 26 января: предложения США и НАТО по безопасности, рейтинг доверия к Зеленскому падает

США и НАТО передали России свои предложения по гарантиям безопасности, рейтинг доверия к Зеленскому за год упал на 5%, Рада увеличила минимальный размер алиментов, - главные новости Украины 26 января.

США и НАТО передали России предложения по безопасности

Соединенные Штаты и Альянс сделали это почти одновременно. Глава Госдепа США Блинкен отмечает, что Вашингтон видит возможность прогресса в отношениях с РФ. Генсек НАТО Столтенберг конкретизирует, что Североатлантический союз готов добиваться прогресса по трем направлениям. Один из них – безопасность в Европе, в том числе ситуация в Украине.

Вашингтон рекомендует американцам уехать из Украины

Посольство США советует своим гражданам покинуть территорию нашего государства, потому что ситуация может ухудшиться без предупреждения. МИД Украины называет эти рекомендации преждевременными и призывает наших иностранных партнеров "не нагнетать информационное поле".

"Единая Россия" хочет, чтобы РФ официально снабжала оружие так называемым "Л/ДНР"

Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. О том, что это снабжение происходит и так, только неофициально, он не сказал ничего. Депутат-единоросс Водолацкий добавляет, что, если Путин примет соответствующее решение, официально оружие могут поставить в течение нескольких часов.

Работа нормандского формата разблокирована

Встреча политических советников лидеров стран Нормандского формата состоялась в Париже. Они согласовали коммюнике и поддержали постоянный режим "тишины" на Донбассе. А также задекларировали определенные разногласия.

Сегодня же состоялось первое заседание трехсторонней контактной группы.

Рейтинг доверия к Зеленскому за год упал на 5%

Об этом свидетельствует опрос КМИС. Сейчас президенту доверяют 27% украинцев, не доверяют 50%.

Рада увеличила минимальный размер алиментов

Теперь алименты составят не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Для детей до 6 лет на январь 2022 года прожиточный минимум составляет 2618 грн.

"Фантомы" за сутки оштрафовали около 1000 нарушителей ПДД

За первые сутки применения автомобилей "фантом" в центр автофиксации поступила информация для вынесения 990 админпостановлений. "Фантомы могут быть где угодно", - напоминает патрульная полиция.