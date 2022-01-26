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Новости Война
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Главные новости 26 января: предложения США и НАТО по безопасности, рейтинг доверия к Зеленскому падает

новости,итоги,дня,главные

США и НАТО передали России свои предложения по гарантиям безопасности, рейтинг доверия к Зеленскому за год упал на 5%, Рада увеличила минимальный размер алиментов, - главные новости Украины 26 января.

США и НАТО передали России предложения по безопасности

Соединенные Штаты и Альянс сделали это почти одновременно. Глава Госдепа США Блинкен отмечает, что Вашингтон видит возможность прогресса в отношениях с РФ. Генсек НАТО Столтенберг конкретизирует, что Североатлантический союз готов добиваться прогресса по трем направлениям. Один из них – безопасность в Европе, в том числе ситуация в Украине.

Вашингтон рекомендует американцам уехать из Украины

Посольство США советует своим гражданам покинуть территорию нашего государства, потому что ситуация может ухудшиться без предупреждения. МИД Украины называет эти рекомендации преждевременными и призывает наших иностранных партнеров "не нагнетать информационное поле".

"Единая Россия" хочет, чтобы РФ официально снабжала оружие так называемым "Л/ДНР"

Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. О том, что это снабжение происходит и так, только неофициально, он не сказал ничего. Депутат-единоросс Водолацкий добавляет, что, если Путин примет соответствующее решение, официально оружие могут поставить в течение нескольких часов.

Работа нормандского формата разблокирована

Встреча политических советников лидеров стран Нормандского формата состоялась в Париже. Они согласовали коммюнике и поддержали постоянный режим "тишины" на Донбассе. А также задекларировали определенные разногласия.

Сегодня же состоялось первое заседание трехсторонней контактной группы.

Рейтинг доверия к Зеленскому за год упал на 5%

Об этом свидетельствует опрос КМИС. Сейчас президенту доверяют 27% украинцев, не доверяют 50%.

Рада увеличила минимальный размер алиментов

Теперь алименты составят не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Для детей до 6 лет на январь 2022 года прожиточный минимум составляет 2618 грн.

"Фантомы" за сутки оштрафовали около 1000 нарушителей ПДД

За первые сутки применения автомобилей "фантом" в центр автофиксации поступила информация для вынесения 990 админпостановлений. "Фантомы могут быть где угодно", - напоминает патрульная полиция.

Автор: 

алименты (85) Зеленский Владимир (20769) НАТО (10048) ПДД (532) россия (96057) США (27061) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+14
В п'ятницю спробує підняти свій рейтинг на посадці пороха. Зе хоче ізолювати того який продовжує боротися за Україну і заважає криворагульній владі капітулювати.ненавиджу...
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26.01.2022 23:43
+13
Дурдом


@durdominua

·
https://twitter.com/durdominua/status/1486422082346913795 2 ч



Велике щурівництво

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26.01.2022 23:52
+7
Веры в слова и действия ЗЕшоблы НЕТ. От слова ,,совсем"
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26.01.2022 23:45
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Правила форума Совет форумчан
а ведь зе пслал своего любимого на встречу и тут не ростёт
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26.01.2022 23:39 Ответить
У сцікуна видно все падає. Бідна лєнка....
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26.01.2022 23:39 Ответить
В п'ятницю спробує підняти свій рейтинг на посадці пороха. Зе хоче ізолювати того який продовжує боротися за Україну і заважає криворагульній владі капітулювати.ненавиджу...
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26.01.2022 23:43 Ответить
Веры в слова и действия ЗЕшоблы НЕТ. От слова ,,совсем"
показать весь комментарий
26.01.2022 23:45 Ответить
Дурдом


@durdominua

·
https://twitter.com/durdominua/status/1486422082346913795 2 ч



Велике щурівництво

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26.01.2022 23:52 Ответить
А що завхоз робить з Вовкою що він так балдіє?
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27.01.2022 00:11 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZVkcFTkJXUgOs_mWviDW-w6kmRDmCEpfqmJrPdSZEKQsSL1XxHPDXYJV8O9p2wnBCHWgxmKRTdOZVZUyyR3tuW12fwElYJIbMCseeRcRztFBAq5xkl62jwnYdHgAyPG7I941bmtPRq4-foGRR_TwTdx&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 4 ч. ·



Есть в США такой мегапопулярный комик и телеведущий Стивен Кольбер. Я его смотрю уже многие годы и он невероятно остроумный и едкий дядька. У него есть одно из самых рейтинговых шоу в США "The Late Show with Stephen Colbert". Так вот, он в этом шоу "прошелся" по нашему недогаранту и его видосику. Получилось, как всегда смешно. Жду заявлений фанатиков Зеленского, что это он за деньги Порошенко. Они же любую критику считают оплаченной Порошенко. Кстати, Пётр Алексеевич, можете Колберту отправить что-то вкусное. Например, "Ромовую бабу". И если будете отправлять ему, то и мне можете отправить. Я не против.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZVkcFTkJXUgOs_mWviDW-w6kmRDmCEpfqmJrPdSZEKQsSL1XxHPDXYJV8O9p2wnBCHWgxmKRTdOZVZUyyR3tuW12fwElYJIbMCseeRcRztFBAq5xkl62jwnYdHgAyPG7I941bmtPRq4-foGRR_TwTdx&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський , как Вам нравится быть посмешищем? И это юмор не Квартала. Действительно смешно.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/videos/973563150033178
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27.01.2022 00:05 Ответить
Зачіска "Діловий Дракула" у зепацюка
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27.01.2022 00:54 Ответить
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Главные тезисы:
- Предложения, направленные альянсом РФ, могут быть полезными как для НАТО, так и для РФ;
- НАТО призывает Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещаются без согласия этих стран.
- В НАТО повысили боеготовность сил;
- НАТО усиливает своё присутствие в регионах Балтийского и Чёрного морей;
- НАТО решилась на письменный ответ, поскольку серьезно намерена достичь прогресса в диалоге с Россией;
- НАТО уважает решение Грузии и Украины, которые хотят стать членами альянса, но также Швеции и Финляндии, желающих оставаться партнерами.
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27.01.2022 00:07 Ответить
Зачем вы пишете о важных и серьёзных вещах? Это здесь не приветствуется. Цензор живёт не с этого. Тут надо срать на Зеленского, причём стоя на голове. У платных и ментальных прыхыльныкив сракочолого это получается просто виртуозно.
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27.01.2022 07:05 Ответить
А ми так і робимо - "плюємо" і на Зеленського і на тебе Бо ці твої "підвивання прокремлівські" уже усіх "дістали"!!! Якщо не подобається - йди на інший сайт де будуть з захопленням читать твої "висери з ВнутріМКАДдя""
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27.01.2022 07:55 Ответить
Не переживай ты так, болезный, аж позеленел! Мы говорим "Кремль" - подразумеваем "Зеленский", мы говорим "Зеленский" - подразумеваем "Кремль".
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27.01.2022 10:39 Ответить
Плювати, що ти там подразумєвало, соєвий зрадник. Влада Зеленського разом з євроатлантичними друзями України з ЄС та НАТО успішно перетворюють Україну на сильну, розвинуту державу, прискорено інтегрують її в НАТО та модернізують інфраструктуру країни. В першу чергу військову. Причому в нелегкі часи кризи, викликаної пандемією. Все це видно неозброєним оком. І твоє скавчання при горшку сракочолого просто жалюгідне.
Зеленський не ідеал президента України, проте це дуже вдалий вибір народу України на даному відрізку історії. Надіюсь, уроки буде враховано, і жодна олігархічна сволота не потрапить до влади і близько, ні прямо, як Янукович та Порошенко, ні опосередковано. Тоді ні Рашка не насмілиться напасти, ні жодна криза не нахилить Україну.
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27.01.2022 11:03 Ответить
какой диалог можно вести с неадекватным клинической идиоткой-россией. Это монолог. один говорит ей одумайся, приди в себя, очнись ты спишь....но это бесполезно. из-за кислородного голодания (сменяемости власти) у мозга наступили необратимые последствия. население россии использует телевизор как замену своего, утраченного мозга, как своеобразный конструктор реальности
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27.01.2022 07:32 Ответить
Полный отказ от любых переговоров означает, что надо начинать ядерную войну, которая уничтожит цивилизацию на Земле. Поскольку Запад планирует сохранить цивилизацию, он проводит переговоры, целью которых считает попытку с помощью кнута и пряника вразумить обезьян с ядерными дубинами.
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27.01.2022 07:39 Ответить
иван дурак и от кнута получает удовольствие и от пряника.... сколько его не бей, если отсутствуют причинно-следственные связи... что кнут это за то-то, пряник за то-то, оно несет свой бред с яростным упорством...не слушая мнения других и все окружающие для него , не такие как он - враги, враждебно настроены, хотят ему только зла, травят....
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27.01.2022 09:12 Ответить
да, переговоры нужны... это хоть как-то забавляет больного, он даже может сделать, слушая, умное лицо и грустные глаза.. но стоит прекратить - как тут же заливается диким смехом, вновь начинает бормотать то же что и до разговора, находясь в бесконечной петле своего "поехавшего" сознания. И да, обычно существа с поехавшим мозгом суицидальны.... они ищут бессознательно способ самоуничтожения.... стоит не закрыть дверь, окно, дверь на кухню, на балкон, оставить колюще-режущие предметы, веревку, пояс от халата, красную кнопку ядерного чемоданчика....
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27.01.2022 09:19 Ответить
Красная кнопка ракет не запустит. Между красной кнопкой и ракетами - много генералов, у которых есть внуки, много майоров, дети которых ходят в школу, и много лейтенантов, жёнам которых скоро рожать. Убивать хохлов или мать родную они будут, если за это платят бабки. А вот самоубиваться, запуская ядерные ракеты, они не захотят. Во всяком случае, демократический мир пытается в это верить.
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27.01.2022 09:58 Ответить
Падает-то падает, но благодаря зебилам этот ... уже третий год страну гробит
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27.01.2022 03:58 Ответить
Цензор, да наймите же, наконец, грамотного корректора. Что это за трэш: "официально снабжала оружие так называемым" ?

Либо "официально снабжала оружием так называемые", либо "официально поставляла оружие так называемым". Глазам больно.
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27.01.2022 05:07 Ответить
КМИС- фигня, СОЦИС давайте!
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27.01.2022 06:39 Ответить
Україна почне одужання, коли у зе буде рейтинг щонайбільше 2.7
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27.01.2022 06:40 Ответить
В списке тревог, которые переживает сегодня Россия, первая - это беспокойство за своих близких, неопределенность будущего, а вторая - страх войны

Никогда мы еще не фиксировали таких высоких показателей. Больше 70% боятся войны. С кем война? Тут мнения расходятся. Довольно сложный комплекс реакций. Войны боятся, но в то же время надеются, что ее не будет. 37% россиян считают, что наиболее вероятна война с Украиной, а около 20% - с Западом, войсками НАТО. Но войны не хотят категорически - 55−58% респондентов, считают, что она будет бессмысленная, искусственная, и надеются, что все ограничится словесными перепалками. Хотя, надо сказать, что и пропаганда, и выступления российских политиков очень провокационны и агрессивны.

В целом ухудшается экономическая ситуация. Очень быстро растет инфляция, снижаются доходы населения и уже давно. Около 10 лет экономика находится в стагнации. Реальные доходы населения снизились на 13−15%. Но это медленный процесс, поэтому недовольство накапливается. При этом люди не готовы выйти на протесты, отчасти из-за коронавируса, отчасти из-за демонстративной жестокости полиции.

В целом, россияне очень встревожены милитаристской риторикой, истерическими выступлениями местных политиков и ведущих телепрограмм, шоу и прочих. Но ощущение беспомощности тоже очень сильно представлено, потому, что, по мнению людей, у них нет никаких средств давления на власть. Боятся произвола, ужесточения репрессий. Вот, примерно, такая ситуация - сочетание тревожности и бессилия.
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27.01.2022 07:21 Ответить
При нарастании патопсихологического давления кремлёвских СМИ единственным выходом из ситуации полностью свихнувшееся вместе с фюрером население Рашки скоро начнёт считать только Войну.
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27.01.2022 10:10 Ответить
Ввиду военной агрессии Российской Федерации в сторону Украины миллиардеры теряют деньги. Так, только за 2021 год российские богачи заметно обеднели. Такие данные выдали после анализа счетчика Forbes Real Time, который в режиме реального времени оценивает состояния богатых людей по всему миру.

Всего в глобальном рейтинге присутствует чуть больше сотни россиян-миллиардеров. У подавляющего большинства состояние уменьшилось.

Только у одного Сулеймана Сулимова, чье состояние на конец 2020 года оценивалось как самое большое в РФ, за прошлый 2021 оно уменьшилось почти на 6 млрд долларов. Он владеет пакетом акций золотодобывающей компании «Полюс» (76,3%).

А у основателя «Яндекса» Аркадия Воложа состояние уменьшилось на 26%, и это только в течение декабря прошлого года.
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27.01.2022 07:39 Ответить
 
 