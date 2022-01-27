Канада дополнительно разместит в Украине около 200 военных, поделится оборудованием и разведданными

Канада приняла решение расширить общую учебную миссию UNIFIER в Украине. Число персонала будет увеличено вдвое – до 400 военных.

Об этом на пресс-конференции в Оттаве сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня я решил продлить операцию UNIFIER еще на три года, расширить эту тренировочную миссию и оказать Украине немедленную помощь", - сказал Трюдо.

По его словам, это будет стоить Канаде 340 млн долл. (около 280 млн долл. США).

"Я разрешил Вооруженным силам Канады в ближайшие дни направить в Украину 60 военнослужащих, которые присоединятся к 200 женщинам и мужчинам, которые уже находятся в стране. В дальнейшем Вооруженные силы смогут довести количество военнослужащих в Украине до 400", - подчеркнул премьер-министр.

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Он добавил, что Канада также передаст Украине "нелетальное оборудование, поделится разведывательными данными и поможет противостоять кибератакам".

"Наша преданность операции UNIFIER гарантирует, что Вооруженные силы Канады продолжат поддерживать силы безопасности Украины, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность", - подытожил Трюдо.

На данный момент в Украине находятся порядка 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в Центральной и Западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. С 2015 года, когда началась миссия, тренировки прошли более 33 тысяч украинских военных.