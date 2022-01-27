Канада дополнительно разместит в Украине около 200 военных, поделится оборудованием и разведданными
Канада приняла решение расширить общую учебную миссию UNIFIER в Украине. Число персонала будет увеличено вдвое – до 400 военных.
Об этом на пресс-конференции в Оттаве сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сегодня я решил продлить операцию UNIFIER еще на три года, расширить эту тренировочную миссию и оказать Украине немедленную помощь", - сказал Трюдо.
По его словам, это будет стоить Канаде 340 млн долл. (около 280 млн долл. США).
"Я разрешил Вооруженным силам Канады в ближайшие дни направить в Украину 60 военнослужащих, которые присоединятся к 200 женщинам и мужчинам, которые уже находятся в стране. В дальнейшем Вооруженные силы смогут довести количество военнослужащих в Украине до 400", - подчеркнул премьер-министр.
Он добавил, что Канада также передаст Украине "нелетальное оборудование, поделится разведывательными данными и поможет противостоять кибератакам".
"Наша преданность операции UNIFIER гарантирует, что Вооруженные силы Канады продолжат поддерживать силы безопасности Украины, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность", - подытожил Трюдо.
На данный момент в Украине находятся порядка 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в Центральной и Западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. С 2015 года, когда началась миссия, тренировки прошли более 33 тысяч украинских военных.
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жодного патрону жодного снаряду... ?
Трюдо додав, що Канада також передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам". Джерело:
Трюдо додав, що Канада також передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам". Джерело:
Все, кінець, жодного патрону жодного снаряду...
Що за маячня?
Канада надасть Україні для захисту від вторгнення... жодного набою, жодного снаряду, самісинько в найкритичниший час!!
Трюдо додав, що Канада також передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам". Джерело:
Все, кінець, жодного патрону жодного снаряду...
Що за маячня?
Це додатково 60 тренерів!!
Чому можуть навчити тренери, що ні дня не воювали, тих, хто воює 8 років?
Канада надасть Україні для захисту від вторгнення... жодного набою, жодного снаряду, самісинько в найкритичниший час!!
змова лівих білого дому проти України для задобрення путіна все чіткіше вимальовувається.
Да и другие дружественные страны, которые направили к нам инструкторов, могут поступить так же.