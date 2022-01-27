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Новости Война
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Канада дополнительно разместит в Украине около 200 военных, поделится оборудованием и разведданными

канада

Канада приняла решение расширить общую учебную миссию UNIFIER в Украине. Число персонала будет увеличено вдвое – до 400 военных.

Об этом на пресс-конференции в Оттаве сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня я решил продлить операцию UNIFIER еще на три года, расширить эту тренировочную миссию и оказать Украине немедленную помощь", - сказал Трюдо.

По его словам, это будет стоить Канаде 340 млн долл. (около 280 млн долл. США).

"Я разрешил Вооруженным силам Канады в ближайшие дни направить в Украину 60 военнослужащих, которые присоединятся к 200 женщинам и мужчинам, которые уже находятся в стране. В дальнейшем Вооруженные силы смогут довести количество военнослужащих в Украине до 400", - подчеркнул премьер-министр.

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Он добавил, что Канада также передаст Украине "нелетальное оборудование, поделится разведывательными данными и поможет противостоять кибератакам".

"Наша преданность операции UNIFIER гарантирует, что Вооруженные силы Канады продолжат поддерживать силы безопасности Украины, чтобы Украина могла защитить свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность", - подытожил Трюдо.

На данный момент в Украине находятся порядка 200 канадских военных. Они находятся на разных локациях в Центральной и Западной Украине, а штаб-квартира – в Яворове. С 2015 года, когда началась миссия, тренировки прошли более 33 тысяч украинских военных.

Автор: 

Канада (2099) помощь (7861) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+16
Як миттєво працює наша діаспора! Думаю, це тільки початок .
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27.01.2022 00:55
+13
це добре
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27.01.2022 00:51
+9
Все, Захарову напугали. Завтра скажет, что прибудет 200 тысяч.
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27.01.2022 01:26
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це добре
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27.01.2022 00:51 Ответить
що добре??

жодного патрону жодного снаряду... ?

Трюдо додав, що Канада також передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам". Джерело:
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27.01.2022 02:31 Ответить
Будь яка допомога - це теж добре. А солдати НАТО на нашій території - це гарний аргумент Путіну, що краще не йти в наступ
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27.01.2022 05:41 Ответить
Там де 200, там і 2000
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27.01.2022 00:52 Ответить
200 інструкторів програми UNIFIER.

Трюдо додав, що Канада також передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам". Джерело:

Все, кінець, жодного патрону жодного снаряду...
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27.01.2022 02:30 Ответить
В даній ситуації будь-яка допомога доцільна
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27.01.2022 07:18 Ответить
Ви здуріли?
Що за маячня?
Канада надасть Україні для захисту від вторгнення... жодного набою, жодного снаряду, самісинько в найкритичниший час!!
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27.01.2022 16:11 Ответить
Як миттєво працює наша діаспора! Думаю, це тільки початок .
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27.01.2022 00:55 Ответить
ви зовсім дурні? це 200 інструкторів програми UNIFIER.

Трюдо додав, що Канада також передасть Україні "нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними та допоможе протистояти кібератакам". Джерело:

Все, кінець, жодного патрону жодного снаряду...
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27.01.2022 02:29 Ответить
А может не дурные? Под видом спасения своих граждан (военных), на законных основаниях введет войска в Украину для их спасения, не то что параша!
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27.01.2022 09:01 Ответить
Підкацапнику, у тебе в роті кінець
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27.01.2022 09:24 Ответить
Ви що всі подуріли ?
Що за маячня?
Це додатково 60 тренерів!!
Чому можуть навчити тренери, що ні дня не воювали, тих, хто воює 8 років?
Канада надасть Україні для захисту від вторгнення... жодного набою, жодного снаряду, самісинько в найкритичниший час!!
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27.01.2022 16:10 Ответить
Все, Захарову напугали. Завтра скажет, что прибудет 200 тысяч.
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27.01.2022 01:26 Ответить
Лучше кленовый лист ... чем триколор!!!!
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27.01.2022 01:53 Ответить
ще один "друг" розкрив карти.

змова лівих білого дому проти України для задобрення путіна все чіткіше вимальовувається.
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27.01.2022 02:22 Ответить
якою буде відповідь української діаспори Канади? Там 29-го далекобійники з усієї країни їдуть до Оттави. Може гаразд мовчати, гаразд ховатись від орві?
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27.01.2022 02:25 Ответить
Що, не виходить паніку сіяти? Сиди у себе в сизрані на пляшці рівно.
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27.01.2022 09:25 Ответить
саме ти і є та консерва масковська яка привчає українців радіти що нам не дали жодного набою в найкритичний час. Тільки ковдри та військові тренери, як робив обама в 2014м.
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27.01.2022 16:17 Ответить
Канадійцям-черговий респект...
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27.01.2022 08:05 Ответить
Будет повод, при нападении параши ввести войска в Украину, под видом спасения своих граждан (военных), на законных основаниях, не то что параша!
Да и другие дружественные страны, которые направили к нам инструкторов, могут поступить так же.
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27.01.2022 09:05 Ответить
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27.01.2022 09:47 Ответить
ждем очередную истерику от захеровой и кокаинового коня о натовских оккупантах в количестве стопицот миллионов.
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27.01.2022 10:01 Ответить
 
 