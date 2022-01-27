В анализах российского националиста Просвирнина, который погиб, выпав голым из окна, нашли наркотики

В его теле обнаружили кокаин и МДМА.

Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

Наркотики были обнаружены в моче Просвирнина (там они сохраняются дольше всего). В крови следов наркотиков нет. Так же в организме Просвирнина не обнаружили следов алкоголя.

Напомним, националист и сторонник "русской весны" Просвирнин выпал из окна в центре Москвы 27 декабря. Он скончался на месте. Просвирнину было 35 лет.

Его жена утверждала, что он якобы в течение трех дней употреблял алкоголь.