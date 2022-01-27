В анализах российского националиста Просвирнина, который погиб, выпав голым из окна, нашли наркотики
В его теле обнаружили кокаин и МДМА.
Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.
Наркотики были обнаружены в моче Просвирнина (там они сохраняются дольше всего). В крови следов наркотиков нет. Так же в организме Просвирнина не обнаружили следов алкоголя.
Напомним, националист и сторонник "русской весны" Просвирнин выпал из окна в центре Москвы 27 декабря. Он скончался на месте. Просвирнину было 35 лет.
Его жена утверждала, что он якобы в течение трех дней употреблял алкоголь.
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как Короны травмируют головы не только снаружи….. но и из нутри.(С)
На одну вонючку в паРаші менше стало!, то менше роботи буде і нашим армігерам!
І не давайте зе роздягатися, хай єрмак проконтролює.
73 дупоголових не перенесуть таку втрату.
Цікаво, Просвіньїн не зробив наостанок такий приємний сюрприз сусідам? 💩💩💩