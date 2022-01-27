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Новости
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В анализах российского националиста Просвирнина, который погиб, выпав голым из окна, нашли наркотики

просвирнин

В его теле обнаружили кокаин и МДМА.

Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

Наркотики были обнаружены в моче Просвирнина (там они сохраняются дольше всего). В крови следов наркотиков нет. Так же в организме Просвирнина не обнаружили следов алкоголя.

Напомним, националист и сторонник "русской весны" Просвирнин выпал из окна в центре Москвы 27 декабря. Он скончался на месте. Просвирнину было 35 лет.

Его жена утверждала, что он якобы в течение трех дней употреблял алкоголь.

Автор: 

национализм (276) россия (96057) смерть (9247)


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Топ комментарии
+17
один патрон сэкономили
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27.01.2022 01:47
+14
Здичавіло вибачаюся за вкрай неестетично кадри, але тут потрібен пріквел: власне Просвіньїн у трусіках...

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27.01.2022 03:33
+11
националистов русских не бывает - есть либо шовинисты либо фашисты..
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27.01.2022 02:04
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один патрон сэкономили
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27.01.2022 01:47 Ответить
Тут реально потрібна ця інфа ?
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27.01.2022 01:49 Ответить
Якщо порiвняти наших нацiоналiстiв з кацапськими, то у кацапських дух нацiлений на самогубство. То й не диво що на одного нашого загиблого приходиться 16 двухсотых ихтамнетов.
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27.01.2022 02:03 Ответить
Та таку інфу я цілий день читав!
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27.01.2022 06:23 Ответить
ну все таки хочется услышать и прочесть почаще хорошие новости с Чумного барака...

как Короны травмируют головы не только снаружи….. но и из нутри.(С)
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27.01.2022 09:12 Ответить
А вату в голові не виявлено?
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27.01.2022 01:49 Ответить
Там сплошная кость.
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27.01.2022 09:15 Ответить
националистов русских не бывает - есть либо шовинисты либо фашисты..
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27.01.2022 02:04 Ответить
Короче пид...ы, как говорил мытець
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27.01.2022 02:07 Ответить
Если бы он не занюхал это бы занюхали солдаты НАТО )))
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27.01.2022 02:05 Ответить
Здичавіло вибачаюся за вкрай неестетично кадри, але тут потрібен пріквел: власне Просвіньїн у трусіках...

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27.01.2022 03:33 Ответить
Хм ..а мене за цю "картинку" раніше банякали
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27.01.2022 06:25 Ответить
Та тебе "банякають" не за "картинки" а коли ти "рота відкриваєш"! "Б"ють не по паспорту - б"ють по морді!"
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27.01.2022 08:10 Ответить
кстати этот чувак умер
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27.01.2022 09:00 Ответить
Та бачимо, це ж власне і є загиблий Просвіньїн 😵 до речі, як там його здоров'їчко? )))0))0))
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27.01.2022 19:54 Ответить
Полет прошел удачно- не пришлось проводить подготовку к повторному вылету
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27.01.2022 10:26 Ответить
Кукуха покинула дупло.
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27.01.2022 09:42 Ответить
Нет блин , он голяком просто спал и ему приснилось , что оно соловей и решил полетать.
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27.01.2022 03:04 Ответить
"Бандьоровці" привидилися, вот і чкурнув сторчака через вікно.
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27.01.2022 07:47 Ответить
Ось тепер можна і пом'янути. І від усієї душі побажаємо Просвіньїну міцного здоров'я і карколомних пригод у статевому житті.

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27.01.2022 03:25 Ответить
Да пёс с ним.
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27.01.2022 05:25 Ответить
А цуцик тут до чого!?
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27.01.2022 06:26 Ответить
Ну і славненько!
На одну вонючку в паРаші менше стало!, то менше роботи буде і нашим армігерам!
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27.01.2022 06:41 Ответить
Коню зрозуміло, що для того щоб відчути кайф польоту кацапонацики заправляються подарунками з аргентинського посольства.
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27.01.2022 07:26 Ответить
Тре забити дошками вікна на банковій!
І не давайте зе роздягатися, хай єрмак проконтролює.
73 дупоголових не перенесуть таку втрату.
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27.01.2022 07:39 Ответить
Та наоборот. Розкрывайте окна пошире и пусть летит. А из 73% большая половина очухалась и прозрела
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27.01.2022 08:41 Ответить
Не погиб ,а подох.
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27.01.2022 08:17 Ответить
Так ось в кого "увійшов" Гагарін
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27.01.2022 08:20 Ответить
а сперма????
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27.01.2022 08:45 Ответить
А цікаво,якщо взяти тести у депутатів ВР України,всіх.То скільки їх виявиться ,,чистими,,?
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27.01.2022 09:04 Ответить
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27.01.2022 10:01 Ответить
Дуже дякую, останнім часом щось не міг знайти цю гіфку. Тепер зберіг у закладки, щоб завжди була поруч для сумних ( ) поминальних випадків )))
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27.01.2022 17:08 Ответить
він аналізи під час стрибка здавав
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27.01.2022 11:07 Ответить
Пам'ятаю, коли я ще був сосницьким, недалеко від нашого будинку суїциднувся наркоман - стрибнув голим із даху 9-поверхівки... і поки летів уздовж глухої стіни, потужно "здав аналізи калу" - так, що аж обляпав стіну зверху донизу. Було це наприкінці літа якраз під час посухи, тому майже місяць (аж до найближчих дощів у кінці серпня) на будинку залишався гімняний слід.
Цікаво, Просвіньїн не зробив наостанок такий приємний сюрприз сусідам? 💩💩💩
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27.01.2022 21:59 Ответить
 
 