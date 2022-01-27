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Новости Агрессия России против Украины Война
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За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ не зафиксировано, - штаб ООС

війна,зсу,оос

За прошедшие сутки, 26 января, и на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 января состоялась встреча советников лидеров нормандской четверки, которая длилась более 8 часов. Как сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, советники согласовали финальное коммюнике и поддержали постоянный режим прекращения огня на востоке Украины.

"Согласовано коммюнике финальное. Я считаю, что главной является поддержка всеми участниками нормандского формата устойчивого режима прекращения огня, который должен действовать без каких-либо условий", - отметил он.

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За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ не зафиксировано, - штаб ООС 01

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Донбасс (26956) нормандская четверка (1596) операция Объединенных сил (6766)


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"Знов Бандери голос чути в лісі, Автомати сховані у стрісі, на горбі заховані гармати, Вже пора їх звідти витягати. Знову буйно квітне конюшина. В гаю на хресті росте калина. Москаля в садочку В тихому куточку Жде могила, жде..."
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27.01.2022 10:30 Ответить
горіть у пеклі москалі (с) ... гори-палай і вата, що закликала в наш дім чужого солдата !!!
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27.01.2022 13:43 Ответить
 
 