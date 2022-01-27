Главы оборонных ведомств США и Польши обсудили, как усилить сдерживание вдоль восточного фланга НАТО

Главы оборонных ведомств США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак обсудили меры по усилению восточного фланга НАТО на фоне неспровоцированного наращивания войск РФ вокруг Украины.

Об этом сообщили в среду в Пентагоне по результатам разговора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Министры Остин и Блащак обменялись мнениями, как усилить сдерживание вдоль восточного фланга НАТО, отметили важность сохранения единства Альянса и договорились продолжать тесное сотрудничество в нынешнее критическое время", - отметили в Пентагоне.

При этом отмечается, что оба лидера выразили "непреклонную поддержку" суверенитета и территориальной целостности Украины, а также неизменное стремление к усилению обороноспособности украинских сил.

Как сообщалось, в понедельник Пентагон официально объявил о намерениях перебрасывания 8,5 тысячи дополнительных войск США в Европу в случае усиления эскалации со стороны РФ и обострения ситуации в регионе.

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