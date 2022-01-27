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Главы оборонных ведомств США и Польши обсудили, как усилить сдерживание вдоль восточного фланга НАТО

нато

Главы оборонных ведомств США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак обсудили меры по усилению восточного фланга НАТО на фоне неспровоцированного наращивания войск РФ вокруг Украины.

Об этом сообщили в среду в Пентагоне по результатам разговора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Министры Остин и Блащак обменялись мнениями, как усилить сдерживание вдоль восточного фланга НАТО, отметили важность сохранения единства Альянса и договорились продолжать тесное сотрудничество в нынешнее критическое время", - отметили в Пентагоне.

При этом отмечается, что оба лидера выразили "непреклонную поддержку" суверенитета и территориальной целостности Украины, а также неизменное стремление к усилению обороноспособности украинских сил.

Как сообщалось, в понедельник Пентагон официально объявил о намерениях перебрасывания 8,5 тысячи дополнительных войск США в Европу в случае усиления эскалации со стороны РФ и обострения ситуации в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО передало России ответ на предложения по "гарантиям безопасности", - Столтенберг

Автор: 

НАТО (10048) Пентагон (1467) Польша (8497) США (27061) Блащак Мариуш (79) Остин Ллойд (420)


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Не існує кращого варіанту стримування , ніж посунути східний фланг НАТО аж до лінії розмежування .
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27.01.2022 07:50 Ответить
Та вже до Уралу
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27.01.2022 08:39 Ответить
 
 