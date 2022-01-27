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Пятеро военнослужащих погибли, пятеро ранены: стрельбу в Днепре устроил солдат Нацгвардии Рябчук Артемий, преступник разыскивается. ВИДЕО+ФОТО

Продолжаются поиски военнослужащего, устроившего стрельбу в Днепре. В результате трагедии погибли пять человек, еще пять с ранениями госпитализированы. Введена полицейская спецоперация.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Событие произошло сегодня, 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш". В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения.

Установлено, что это военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.


Пятеро военнослужащих погибли, пятеро ранены: стрельбу в Днепре устроил солдат Нацгвардии Рябчук Артемий, преступник разыскивается 01
Фото: сайт полиции

По тревоге на место преступления выехали руководство ГУНП в Днепропетровской области, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, все профильные службы.

На место происшествия срочно уехал командующий Национальной Гвардией генерал полковник Николай Балан.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": В Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата: четверо погибших, один раненый, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепропетровской и соседних областях введена полицейская спецоперация "Сирена". На поиски подозреваемого задействованы все службы полиции

Расследованием обстоятельств трагического происшествия будут заниматься представители ГБР и военной прокуратуры.

Автор: 

Днепр (4437) стрельба (3266) Национальная гвардия (2153)


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Топ комментарии
+51
Дедовщина довела, крышу сорвало
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27.01.2022 08:07
+37
Ранок починається не з кави....

Царство небесне загиблим.
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27.01.2022 07:58
+35
Совок сдох, а дедовщина осталась.
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27.01.2022 08:12
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Саме час переглянути це рішення.
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27.01.2022 12:29 Ответить
о плять сколько жалости к убийце ... довели, не сдержался ..., а гражданская его наверное ещё и пытала...
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27.01.2022 09:49 Ответить
Ребята скажу свое личное мнение. Если человек морально и психологически не готов воевать и служить, жить в казарме, терпеть военные мытарства,холод и лишения - то заставлять его нет смысла. Я вообще считаю, что нужно зделать официальный откуп от армии...... Лучше официально откупиться, чем давать взятки врачам, как я это делал в свое время чтобы не пойти в АТО, в итоге потратил больше 3-х тысяч баксов за решение вопроса....... Дедовщина - это ужастно....... А ****** и унижают новичков в армейке всегда, это суть любой постсоветской армии...........
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27.01.2022 09:52 Ответить
Честно. И приятно, что честно. Только не все это понимают. Не каждый может взять оружие. По крайней мере можно было бы служить помогать в церквах, больницах, хосписах. А вообще, за дедовщину нужно давать реальный срок приравненный к законам военного времени. Зато если смотреть Российские худ фильмы, то там что в армии дедовщину пропагандируют, что в ментовских сериалах ментовской беспредел уже норма.
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27.01.2022 17:21 Ответить
Как бы там нибыло - мразь и гнида!
Нахер оно живое надо...
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27.01.2022 09:56 Ответить
Сильно смахивает на дедовщину. В случившемся вина командиров, особенно взвода и роты которые допустили такое состояние в подразделении. Дедовщина в подразделении с оружием - ожидаемый результат.
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27.01.2022 09:58 Ответить
І тому вбив одну жінку і одну поранив. Це тварина
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27.01.2022 11:05 Ответить
Не зная ситуации на месте, самого солдата, причин поступка судить о происшествии сложно. Плачевен только результат пятеро погибших, пятеро раненных и один беглец. Как квартальные сводки с линии фронта с ОРДЛО. Независимо от причин происшедшего ( дедовщина, психические расстройства или что то иное), это сигнал ( удар колокола) по тому что значит в части все очень плохо. ( но думаю правды мы никогда не узнаем, да и бежавший ни кому живым не нужен) Нужно расследование и наказание командного состава.
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27.01.2022 09:59 Ответить
Теж так думав поки не подивився відео з камер спостереження, це холоднокровний вбивця і не важливо хто що зробив.
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27.01.2022 10:46 Ответить
Відео https://t.me/Porohobotchenko/6933
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27.01.2022 09:59 Ответить
Вже затримали.
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27.01.2022 10:01 Ответить
Дедовщина думаю...
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27.01.2022 10:07 Ответить
Все що треба знати, про рівень наших силових структур...
На жаль...
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27.01.2022 10:22 Ответить
Пишуть, що затримали
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27.01.2022 10:34 Ответить
по видео видно, что этот сукин сын планировал это зараниее, это не дедовщина я вам скажу, это конченный урод.
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27.01.2022 10:43 Ответить
Психопат скоріше за все, в будьякому випадку на волю він вже не вийде, такі довго не живуть.
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27.01.2022 10:47 Ответить
Ой, у нас усе можливо. Будуть довго розслідувати, термін попереднього ув"язнення закінчиться, подовжити забудуть, ну, як з бразильцем Лусваргі, чи то як з Савченко
А то Бубочка поміняє на таксиста
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27.01.2022 11:08 Ответить
Рожа наркомана, солей недонюхал.
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27.01.2022 11:44 Ответить
в армию проходят комиссию и проверяют на годность. Скорее всего не психопат, а таки дедовщина страшная и издевательства. С нихера человек не схватит автомат и не начнет убивать людей. Он проходил врачей и был нормальный, если прошел. До такого могут только довести и чем то страшным!
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27.01.2022 15:18 Ответить
симпатик путина и великой раисси?
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27.01.2022 11:24 Ответить
Ну причем здесь Путин. Уже лепите и Зе и вообще всех кто придумал оружие. Лишь бы написать.
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27.01.2022 12:37 Ответить
Простите, на каком видео и что видно? Вижу только оружейку, там и повалил дедов 100%. Я бы сделал тоже самое если бы меня унижали. А если бы он готовился, то не лазил бы по городу и уж точно с полным комплектом завалил бы еще пару мусоров. Жаль парня, ему теперь придется пройти ад. Помилуй его Господь. Просто так не валят 10 человек. Или вопрос к медикам что брали его душевно-больного или к командирам, которые должны знать каждую мысль солдата с оружием. И зачем валить людей, если мог с оружием спокойно уйти с поста?
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27.01.2022 12:35 Ответить
К сожалению, это обратная сторона медали увеличения вооруженных частей. Еще одна маленькая победа х№йла одним запугиванием, как и девальвация гривни.
Возможно, это как раз было усиление охраны ЮМЗ.
Только в фантазиях ура-патриотов можно разместить во всех населенных пунктах отряды вооруженных людей, чтобы онитихонько сидели и ждали вторжения путина.
Это должны быть или профессионалы за хорошие деньги, которых (денег) нет, или супер-мотивированные добровольцы со строгой дисциплиной и здоровыми мозгами, которых недостаточно.
К сожалению, люди - это люди.
Мозгами двигаются постоянно, это видно даже по комментаторам на форуме.
А тут автомат в руках, и пацан из села с непонятно какими вавками в голове. Конечно, это не дедовщина, а психиатрия.
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27.01.2022 11:07 Ответить
Конопляными вавками. Почитай новости . На его родине пьяные укурки или бабушек режут или соседям топорами головы рубят..
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27.01.2022 12:11 Ответить
Не кажіть за всю Одесу тим більше за Одещину . і за села не кажіть. всі люди різні і кожен відповідає за себе
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27.01.2022 15:15 Ответить
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27.01.2022 12:32 Ответить
да вполне может быть...просто так не расстреливают толпу
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27.01.2022 13:37 Ответить
Да и харей похож на рядового Кучу.
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27.01.2022 14:33 Ответить
не зміг своїх дочекатись, почав першим.
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27.01.2022 12:42 Ответить
Порошенко довів армію, капец.
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27.01.2022 12:59 Ответить
Зелений утирок повністю і у всьому наслідує *****
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27.01.2022 13:45 Ответить
Зеленский откатил все реформы армии, плюс еще в короновирусное время происходит откат общественной психики. В результате в армию возвратились самые трешовые советские явления, унижения срочников и тд.
И вот результат.
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27.01.2022 13:49 Ответить
Эх настрадался я своё время в этом карауле
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27.01.2022 13:55 Ответить
Вот рядом с ним е@ть надо "фахівців" писиХологов с'ченок со шпаргалками, живучими от зарплаты до зарплаты и непосредственного взводного командира!
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27.01.2022 14:02 Ответить
Світла пам'ять загинувшим найстрашнішу кару вбивці
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27.01.2022 14:13 Ответить
Вообще-то таких надо вешать, публично, на площади.

Считаю, что смертную казнь вполне можно было бы вернуть для случаев, когда убийство попало на камеры и преступник сознается. Ведь в таком случае исключена главная "проблема" смертной казни в сфере уголовной ответственности - возможность наказать невиновного.
С другой стороны, убийца может публично убить нескольких людей в центре города перед камерами, и все равно уверен, что будет жить. Некоторых не пугает пожизненное заключение. Это лишает смысла другую задачу уголовной ответственности - устрашающую и превентивную роль наказания.
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27.01.2022 14:40 Ответить
Дедовщина довела пацана до этого поступка............. Когда тебя ******, унижают,насилуют, издеваются, то психика рано или поздно просто ломается...........П.С. Как я рад что не пошел в украинскую армию, физически я слабоват, уверен, что свои бы покалечили, даже на фронт не надо было к кацапам под пули идти.
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27.01.2022 17:26 Ответить
слушай, ну что за чушь. Какая дедовщина. Два месяца службы, в НГУ в населенных пунктах, рядом офицеры, телефоны, мессенджеры. Он же не в тундре два года служил и над ним там измывались.
Просто галимый чсв-шник, который решил убить людей потому что его что-то "задело".
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28.01.2022 16:47 Ответить
Нужно выяснить, что они ему сделали. Просто так человек не схватит автомат и не расстреляет людей. У любого следствия есть причина! Видел в РФ тип расстрелял сослуживцев и там его изнасиловали и он убил тоже человек 5.
Вот нашел новость эту.
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье, на допросе у военных следователей пояснил, что его собирались изнасиловать. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает российское интернет-издание Baza, выложившее фрагменты из показаний Шамсутдинова.

Потому не все так однозначно и кто из них жертва еще нужно выяснять!
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27.01.2022 15:14 Ответить
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