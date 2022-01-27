Пятеро военнослужащих погибли, пятеро ранены: стрельбу в Днепре устроил солдат Нацгвардии Рябчук Артемий, преступник разыскивается. ВИДЕО+ФОТО

Продолжаются поиски военнослужащего, устроившего стрельбу в Днепре. В результате трагедии погибли пять человек, еще пять с ранениями госпитализированы. Введена полицейская спецоперация.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Событие произошло сегодня, 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш". В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения.

Установлено, что это военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.





Фото: сайт полиции

По тревоге на место преступления выехали руководство ГУНП в Днепропетровской области, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, все профильные службы.

На место происшествия срочно уехал командующий Национальной Гвардией генерал полковник Николай Балан.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": В Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата: четверо погибших, один раненый, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепропетровской и соседних областях введена полицейская спецоперация "Сирена". На поиски подозреваемого задействованы все службы полиции

Расследованием обстоятельств трагического происшествия будут заниматься представители ГБР и военной прокуратуры.