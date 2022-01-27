Пятеро военнослужащих погибли, пятеро ранены: стрельбу в Днепре устроил солдат Нацгвардии Рябчук Артемий, преступник разыскивается. ВИДЕО+ФОТО
Продолжаются поиски военнослужащего, устроившего стрельбу в Днепре. В результате трагедии погибли пять человек, еще пять с ранениями госпитализированы. Введена полицейская спецоперация.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Событие произошло сегодня, 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш". В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения.
Установлено, что это военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.
По тревоге на место преступления выехали руководство ГУНП в Днепропетровской области, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, все профильные службы.
На место происшествия срочно уехал командующий Национальной Гвардией генерал полковник Николай Балан.
В Днепропетровской и соседних областях введена полицейская спецоперация "Сирена". На поиски подозреваемого задействованы все службы полиции
Расследованием обстоятельств трагического происшествия будут заниматься представители ГБР и военной прокуратуры.
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Нахер оно живое надо...
На жаль...
А то Бубочка поміняє на таксиста
Возможно, это как раз было усиление охраны ЮМЗ.
Только в фантазиях ура-патриотов можно разместить во всех населенных пунктах отряды вооруженных людей, чтобы онитихонько сидели и ждали вторжения путина.
Это должны быть или профессионалы за хорошие деньги, которых (денег) нет, или супер-мотивированные добровольцы со строгой дисциплиной и здоровыми мозгами, которых недостаточно.
К сожалению, люди - это люди.
Мозгами двигаются постоянно, это видно даже по комментаторам на форуме.
А тут автомат в руках, и пацан из села с непонятно какими вавками в голове. Конечно, это не дедовщина, а психиатрия.
И вот результат.
Считаю, что смертную казнь вполне можно было бы вернуть для случаев, когда убийство попало на камеры и преступник сознается. Ведь в таком случае исключена главная "проблема" смертной казни в сфере уголовной ответственности - возможность наказать невиновного.
С другой стороны, убийца может публично убить нескольких людей в центре города перед камерами, и все равно уверен, что будет жить. Некоторых не пугает пожизненное заключение. Это лишает смысла другую задачу уголовной ответственности - устрашающую и превентивную роль наказания.
Просто галимый чсв-шник, который решил убить людей потому что его что-то "задело".
Вот нашел новость эту.
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье, на допросе у военных следователей пояснил, что его собирались изнасиловать. Об этом в среду, 6 ноября, сообщает российское интернет-издание Baza, выложившее фрагменты из показаний Шамсутдинова.
Потому не все так однозначно и кто из них жертва еще нужно выяснять!