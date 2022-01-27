За сутки в Украине зафиксированы 32 393 новых случая COVID-19 – рекорд с начала пандемии. 154 человека умерли, более 5 тыс. выздоровели

По состоянию на утро 27 января в Украине зафиксированы 32 393 новых случая заражения COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

За сутки 26 января в Украине зафиксированы 32 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4847, медработников - 797); 82 360 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 28 894 человека, вторую дозу - 29 726 человек, дополнительную дозу получили 684 человека, бустерную дозу – 23 056 человек.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3016 человек; зафиксированы 154 летальных случая; выздоровели – 5237 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 946 202 человека; выздоровели - 3 601 952 человека; летальных случаев - 99 738; проведено ПЦР-тестирований – 17 756 198.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 250 202 человека, из них получили первую дозу – 15 250 200 человек, получили две дозы - 14 549 494 человека, получили дополнительную дозу – 14 921 человек, бустерную дозу – 271 119 человек. В общей сложности проведено 30 085 734 прививки.

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