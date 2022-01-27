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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине зафиксированы 32 393 новых случая COVID-19 – рекорд с начала пандемии. 154 человека умерли, более 5 тыс. выздоровели

коронавірус

По состоянию на утро 27 января в Украине зафиксированы 32 393 новых случая заражения COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

За сутки 26 января в Украине зафиксированы 32 393 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4847, медработников - 797); 82 360 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 28 894 человека, вторую дозу - 29 726 человек, дополнительную дозу получили 684 человека, бустерную дозу – 23 056 человек.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3016 человек; зафиксированы 154 летальных случая; выздоровели – 5237 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 946 202 человека; выздоровели - 3 601 952 человека; летальных случаев - 99 738; проведено ПЦР-тестирований – 17 756 198.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 250 202 человека, из них получили первую дозу – 15 250 200 человек, получили две дозы - 14 549 494 человека, получили дополнительную дозу – 14 921 человек, бустерную дозу – 271 119 человек. В общей сложности проведено 30 085 734 прививки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине впервые с ноября 2021 года зафиксировано более 24,3 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки, умер 141 человек, выздоровели - 5 514

За сутки в Украине зафиксированы 32 393 новых случая COVID-19 – рекорд с начала пандемии. 154 человека умерли, более 5 тыс. выздоровели 01
За сутки в Украине зафиксированы 32 393 новых случая COVID-19 – рекорд с начала пандемии. 154 человека умерли, более 5 тыс. выздоровели 02

Автор: 

Минздрав (4902) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Не бреши. На тест направляють усіх, в кого є ознаки ГРВІ.
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27.01.2022 09:05
+4
Добре що хоч померлих антиваксів не по 800 душ щодня, як було в попередню хвилю...
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27.01.2022 08:59
+4
Во всём мире так. Мировая система здравоохранения убита окончательно?
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27.01.2022 09:06
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Правила форума Совет форумчан
Не бреши. На тест направляють усіх, в кого є ознаки ГРВІ.
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27.01.2022 09:05 Ответить
Ты у ветеринара лечишься?
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27.01.2022 09:07 Ответить
С психиатром. Прими галоперидольчику. Попустит.
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27.01.2022 15:47 Ответить
а вы заметили что последнее время не показывают инфографику по заболеваемости...???
вот эта последняя:

и мне кажется я подозреваю почему, если посмотреть количество госпиталзаций по Ивано -Франковску то на 13.01.2022 на 100тис населения заболевших 315 при загрузке коек 43.8%
а на 21.01.2022 когда заболели 1101 на 100тис населения , загруженость коек всего 51.7%.

это говорит о том что новый вирус омикрон от которого практически не умирают и нет серьезных осложнений, скоро полностью вытеснит дельту, и тогда практически уже не будет госпитализаций!!! и их вакцинация тем более никому нужна не будет! но вот не задача а как же потом пилить бабло?
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27.01.2022 13:58 Ответить
Когда было 15 тыс то везде ввели красные зоны а теперь тишина на эту тему.
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27.01.2022 08:49 Ответить
Добре що хоч померлих антиваксів не по 800 душ щодня, як було в попередню хвилю...
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27.01.2022 08:59 Ответить
Антивакси ********** нав'язувати свої погляди психічно здоровим людям і дивуються, чому на них так реагують))
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27.01.2022 09:08 Ответить
По-вашому ні один ВАШ ПСІХ ще не признався що він Псіхічєскій бальной, всі намагаються під адекватних прокосить, тільки модератор за вами чистить ленту
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27.01.2022 17:50 Ответить
Добре що ви здорові, я теж ні разу не боліла КОРОНАвірусом та Грипом, і що з того*? Чи усі мають поголовно хворіти?
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27.01.2022 18:07 Ответить
Я рада за вас, що ваша дитина майже здорова. Але це нічого з ваших слів не доводить. ВАКЦИНИ від Пфайзер та Модерна та Коронавак з Астразенекою - пройшли всі випробування. Ця вся інформація є в доступному вигляді, а ви пишете мені фрази з методички кремля, ФЕЙК-ДЕТЕКТЕД, безпідставно і бездоказово намагаєтесь переконати у якихось висмоктаних "істинах РПЦ" та інших мацкальских фейкових ньюс. Хто вам сказав що ВАКЦИНИ на стадії випробування??? Почитайте офіційні джерела. Подивіться на розвинуті країни... ЧОГО ВАС ТАК ПРЕ у СЕРЕДНЬОВІЧЧА???? Конспірологи .....
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27.01.2022 18:41 Ответить
Ви про що??? А вакцини від КОРУ чи Полеомієліту теж не безкоштовні, чи від Правцю... Воно все коштує грошей. Ви перед тим як писати дурню - хоч би поцікавились про вартість вакцин що вам ще в дитинстві укололи. Але ВАШІ батьки мабуть не думали що то ЗАРАБАТИВАНІЄ ДЄНЕХ на вас було?? Не хочете щоб на вас заробляли ГРОШІ фарм-компанії - то відмовтесь від аспірину, анальгіну, ношпи, парацетамолу, антибіотиків, а лічіться подорожником, збирайте травки, тоді це буде НЕ ЗАРАБАТИВАНІЄ денег
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27.01.2022 18:27 Ответить
фейк-детектед. Які Експерименти? Посилання можете дати??
РОДИНА - МАЦКВА? На українській мові - гугл не може розмовляти?
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27.01.2022 18:45 Ответить
Тебе санітари погулять отпустили чи як? Попроси в них Галоперідолу , ще тільки ранок, а в тебе вже ОБОСТРЄНІЄ....
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27.01.2022 09:32 Ответить
Зараз штам омікрон розповсюджується із шаленою швидкістю. Є висока імовірність того, що ми спостерігаємо пандемію на завершальній стадії.
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27.01.2022 09:07 Ответить
Дай Боже, щоб була ваша правда.
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27.01.2022 09:08 Ответить
Кінець епідемії наступить тільки коли Гебреїсус,Фаучі,Бурла,Бертон та їхні посіпаки типу нашого Ляшка будуть сидіти за гратами.
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27.01.2022 10:53 Ответить
Во всём мире так. Мировая система здравоохранения убита окончательно?
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27.01.2022 09:06 Ответить
В Германии 160000 за день в Чехии 60000 и в этих странах в магазинах и автобусах все носят респираторы. А в Украине , только 30000 😀😂😂Не верю Везде свирепствует Омикрон проти которому вакцина БЕСПОЛЕЗНА . А в Украине нет Омикрона? Почему не говорят , где статистик
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27.01.2022 10:41 Ответить
Што такое? Шмрдячок с масачкаме не помогает?
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27.01.2022 11:12 Ответить
Приблизно тиждень буде +50% до попереднього дня. Доганяєм францію
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27.01.2022 11:49 Ответить
Количество заболевших растет вместе с количеством вакцинированных.
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27.01.2022 17:25 Ответить
 
 