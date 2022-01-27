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Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, - призывник из Измаила, охранял территорию "Южмаша". Важно задержать его, пока не совершил новых преступлений, - Геращенко

рябчук,стрілянина

В первую очередь будет изучаться вопрос, не подвергался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе.

Об этом написал в фейсбук советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В обязанности Артема Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из города Измаила Одесской области. Вырос без отца", - отмечает Геращенко.

По его словам, прежде всего, перед следствием будет стоять вопрос - что служило мотивом для того, чтобы совершить столь ужасное преступление.

Также он сообщил, что в первую очередь будет изучаться вопрос, не подвергался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе.

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"А также то, как он проходил медицинскую комиссию по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию. В любом случае за массовое убийство он будет нести самое жестокое наказание", - пишет Геращенко.

"Сейчас самое важное, это как можно быстрее найти и задержать Артема Рябчука пока он не успел совершить новых преступлений. Именно на это сейчас соориентиованы правохранительные органы", - резюмировал он.

Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, - призывник из Измаила, охранял территорию Южмаша. Важно задержать его, пока не совершил новых преступлений, - Геращенко 01

Автор: 

Днепр (4437) стрельба (3266) Национальная гвардия (2153) Геращенко Антон (1438)


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Топ комментарии
+20
Кто служил, тот знает, что в 90% таких случаев причиной убийства являются неуставные отношения - дедовство/издевательство над сослуживцем !
Поэтому арестуйте сразу их командиров и выживших дедов !
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27.01.2022 09:14
+17
Лучше бы минусанул четырёх раисян. *****.
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27.01.2022 09:08
+16
Казав мені один знайомий - там (на південному заході Одещини) "вата на ваті і ватою поганяє" Бо "каша з народів" - між собою розібраться не можуть: українці росіяни молдовани гагаузи болгари І всі - "русскаязичниє"(своїми рідними мовами практично не володіють) А з Придністров"я Росія це все "лайно" "бодяжить" настроюючи одних проти інших і усіх - проти України!
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27.01.2022 09:11
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Страница 2 из 2
Система службы еще савковая.Унижение человеческого достоинства -априори ведет к жертвам.Савковый принцип-не можешь-научим,не хочешь -заставим,изжил и скомпрометировал себя .Служба в армии превратилась в наказание.Это неправильно .Могут быть в анамнезе наркотики,пьянство.Мы демократическая страна.Отношение к солдату должно быть ,как в Израиле.Сейчас ,я извиняюсь,искусственный интеллект ,лучше всякого психолога, определит наклонности.Нужен опыт передовых стран.Привлечь к разбору полетов опытных иностранных специалистов. Балан не упредил..
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27.01.2022 09:47 Ответить
Да ,а эти четверо хотели помешать , так себе версия
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27.01.2022 09:48 Ответить
Знову наступили на ті ж граблі.
Якщо в Ізмаїлі вата - навіщо її доправляти на стратегічні об'єкті?
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27.01.2022 09:55 Ответить
Уже задержали.https://dumskaya.net/news/v-dnepre-urozhenetc-odesskoy-oblasti-rasstrelyal-158940/
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27.01.2022 09:56 Ответить
Горе. Геращенко, правительство - ваше лицо Ложь, Лицемерие и тотальная Коррупция. Я человек не военный и ни когда им не был, но все мы понимаем, что просто так молодой парень на стратегическом объекте не возьмет в руки оружие и не начнет убивать тех кого он уже знал. Презираю вас- вы власть негодяев.
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27.01.2022 10:19 Ответить
Они и есть власть преступников и убийц! Согласен с Вами. По их вине, вине командиров ментов, по причине дедовщины и неуставных погибнет теперь и этот хороший парень и нет в живых тех ребят.
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27.01.2022 11:31 Ответить
Доступ к оружию?не смешите,к ГОСУДАРСТВЕННЫМ секретам-имеют доступ проходимцы квартала...
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27.01.2022 10:24 Ответить
При владі одні корупціонери , зрадники і кроти , які служать кремлівському фашисту , то чого ж ми хочемо від молоді , яка це все бачить і відчуває на собі ?😠

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27.01.2022 10:32 Ответить
Ну поехали на политику. Да довели парня неуставняком. А сколько подобных случаев было в 2014 когда тот же Тетерук командир издевался над пацанами. 75 человек тогда написали рапорта и это дела замяли, а их выгнали домой самоходом. Это им и спасло жизнь от Иловайска. Людей что рассказывали в живых нет, а ведь это было подразделение Миротворец от МВД.
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27.01.2022 11:29 Ответить
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27.01.2022 10:47 Ответить
В 1984 году, от подобной ситуации меня спас друг. Дедовщина в армии не искоренима, пока командиров не начнут судить. Тогда я дождался в оружейной комнате когда все сдадут оружие и того ускоглазого сержанта татарина положил на пол. Он **** ползал как трусливая собака. А выстрел произвел в потолок, когда мой друг с одного района города, вместе призвались просто подбил оружие вверх сбоку. За ночь и потолок заштукатурили и до конца моей службы меня никто не трогал. А все два года каждый день боевое оружие было всегда моим личным. Замяли тогда это дело. Потому что в 1984 такие же ускоглазые удмурды довели до гибели моего друга, но в другой части. Вот тогда меня и запаяло. Жалко мне этого парня, капец его жизни, доконают в тюрьме. Знаю на все сто, что просто так расстрелять 11 человек можно только по особой причине и в состоянии аффекта. А этот очкастый мудак Геращенко служил? Уже появился деятель. У людей горе, а они уже посты делят в новой службе. И жалко безусловно погибших. Уверен из-за двух паршивых овец, погибли и другие и, жизнь этого парня остаток дней пройдет в аду.
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27.01.2022 11:23 Ответить
"...Пупсик, мой сладкий пупсик
Я на край света, уйду с тобой..."©
Да, Тосика Геращенку из замов Министра поджопили, но в советниках, всё-таки, оставили. Видать, понимают - талантище делать Министра весьма довольным вылизыванием не только ресторанных тарелок на дороге не валяется, а чемпионство по глубинному проникновению языком промеж министерских полужопий дорого стоит.
Опять-таки, в связи с увольнением Жиртреста Крищенки к Тосику Геращенке справедливо вернулось заслуженное первенство в квалификационной категории "самый упитаный пупс МВД".
Ну как бы там ни было, lick-ass-сессии от Тосика Геращенки нам не светят, но зато мы являемся ощасливленными и завороженными созерцателями Тосиковых стремительных прорывов в информационное пространство. Как всегда, холён, свеж, импозантен Тосик Геращенко безжалостно порвал жаждущую фактов аудиторию чрезвычайно поразительной осведомлённостью, беспощадно расплющил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.
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27.01.2022 11:44 Ответить
Я фигею с Антона Геращенко! Вот обьективно пацаны! Жирный, хитрый боров приспособленец, при любой власти удерживается на плаву, никто его в отстатвку не отправляет........ Ни дня не служил в армии и не воевал в АТО - зато судит всех военных и ментов за их поступки и действия...... Умеют же люди приспособиться и выживать.......... Талантливый мужик.
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27.01.2022 16:18 Ответить
Антоху вдягнути в бронік якщо на нього щось налізе і вперед з калашом на прочісування . Радник сраний : цікаво а воно служило? Десь в 83-85рр в Північній групі( Польща Борно-Суліново) вартовий зі зброєю покинув пост і подався в біга. Вже не пам"ятаю, чи щось натворив він в караулі, але під час пошуків цей відморозок в спину розстріляв двох солдатів з дивізійного батальйону зв"язку. Після блокування відморозок був розстіляний з кулемета БМП
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27.01.2022 16:51 Ответить
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