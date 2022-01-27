Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, - призывник из Измаила, охранял территорию "Южмаша". Важно задержать его, пока не совершил новых преступлений, - Геращенко
В первую очередь будет изучаться вопрос, не подвергался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе.
Об этом написал в фейсбук советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"В обязанности Артема Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из города Измаила Одесской области. Вырос без отца", - отмечает Геращенко.
По его словам, прежде всего, перед следствием будет стоять вопрос - что служило мотивом для того, чтобы совершить столь ужасное преступление.
Также он сообщил, что в первую очередь будет изучаться вопрос, не подвергался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе.
"А также то, как он проходил медицинскую комиссию по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию. В любом случае за массовое убийство он будет нести самое жестокое наказание", - пишет Геращенко.
"Сейчас самое важное, это как можно быстрее найти и задержать Артема Рябчука пока он не успел совершить новых преступлений. Именно на это сейчас соориентиованы правохранительные органы", - резюмировал он.
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Якщо в Ізмаїлі вата - навіщо її доправляти на стратегічні об'єкті?
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Да, Тосика Геращенку из замов Министра поджопили, но в советниках, всё-таки, оставили. Видать, понимают - талантище делать Министра весьма довольным вылизыванием не только ресторанных тарелок на дороге не валяется, а чемпионство по глубинному проникновению языком промеж министерских полужопий дорого стоит.
Опять-таки, в связи с увольнением Жиртреста Крищенки к Тосику Геращенке справедливо вернулось заслуженное первенство в квалификационной категории "самый упитаный пупс МВД".
Ну как бы там ни было, lick-ass-сессии от Тосика Геращенки нам не светят, но зато мы являемся ощасливленными и завороженными созерцателями Тосиковых стремительных прорывов в информационное пространство. Как всегда, холён, свеж, импозантен Тосик Геращенко безжалостно порвал жаждущую фактов аудиторию чрезвычайно поразительной осведомлённостью, беспощадно расплющил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.