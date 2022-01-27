Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, - призывник из Измаила, охранял территорию "Южмаша". Важно задержать его, пока не совершил новых преступлений, - Геращенко

В первую очередь будет изучаться вопрос, не подвергался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе.

Об этом написал в фейсбук советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В обязанности Артема Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из города Измаила Одесской области. Вырос без отца", - отмечает Геращенко.

По его словам, прежде всего, перед следствием будет стоять вопрос - что служило мотивом для того, чтобы совершить столь ужасное преступление.

Также он сообщил, что в первую очередь будет изучаться вопрос, не подвергался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе.

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"А также то, как он проходил медицинскую комиссию по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию. В любом случае за массовое убийство он будет нести самое жестокое наказание", - пишет Геращенко.

"Сейчас самое важное, это как можно быстрее найти и задержать Артема Рябчука пока он не успел совершить новых преступлений. Именно на это сейчас соориентиованы правохранительные органы", - резюмировал он.