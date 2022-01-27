ГБР начало производство по факту стрельбы в Днепре: Жителей города призывают быть внимательными и осмотрительными
По факту расстрела военнослужащих в Днепре возбуждено уголовное производство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Около 4 часов утра 27 января 2022 года в Днепровское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, открыт огонь из автоматического оружия по военнослужащим", - говорится в сообщении.
В ходе предварительного осмотра места происшествия установлено, что один из военнослужащих Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия по сослуживцам. В результате 5 человек погибли среди них одна гражданская, еще 5 получили ранения разной степени тяжести. Военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия.
По данному факту начато уголовное производство.
Государственное бюро расследований призывает жителей Днепра и района быть внимательными и осмотрительными и о любых подозрительных лицах сообщать в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата.
Пятеро военнослужащих погибли, пять ранены.
Стало известно, что парня зовут Артемий Рябчук, он является призывником из Измаила.
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Тільки контрактна армія має бути.
В Ізраїлі призовники беруть участь в бойових діях по захисту Ізраїля.
В нас же призовники не захищають Україну, їх заборонено направляти на фронт, навіть зараз під час війни з рашкою на Донбасі.
Їх використовують як безкоштовних рабів виключно у внутрішніх цілях, для захисту влади від народу, для розгону мітингів, ітд...
Так, що не рівняй непорівнювальні речі
-дія чогось (наркотику,знебодючого,алкоголю)
-психологічне (або його принижували,і не факт що всі чи ті що там були/або щось інше посттравматичне що дало поштовх)
Мені більше схоже на щось імпульсивне,типу все дістало зараз вам покажу,або "прихід"
Расстрелял три магазина, потом 10 сложил в рюкзак, и 11-м снарядил автомат. После этого спокойно ушёл
Мабуть ви праві,в шоці,той хлопчина поранений в кімнаті,але ще живий,і як так зрозуміла стрілець зробив повторний вистріл і вистрілив голову..далі вже не дивлась...
Отношения у малолеток всегда были и есть своеобразными. Но что бы они там втихаря не творили - это даже рядом не стояло с тем, что творилось в Советской Армии и творится в нынешней российской.
Второй вопрос - "поколение снежинок". У них другая психика, совсем слабая. Хрен знает, что там в башке у того малолетки.
Этих детишек вообще, как воинов не воспринимаю.
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Что такое НГУ? Нахрена она вообще нужна? При союзе были внутренние войска. Так НГУ - это типа ВВ, или у нее другие функции? Поясните, ибо не понимаю ))
Погибшие военные: 35-летний старший лейтенант Александр Буганов, 21-летний старший солдат, помощник начальника караула Артем Левковский, 24-летний младший сержант Александр Драган, 19-летний старший солдат Леонид Черник.
Также стало известно, что стрелок родом из села Броска Измальского района. Он сбежал с места инцидента с автоматом АКСУ и 200 боевыми патронами.
ОБНОВЛЕНО В 9:43. Стрелка задержали в Днепре сотрудники патрульной полиции.