ГБР начало производство по факту стрельбы в Днепре: Жителей города призывают быть внимательными и осмотрительными

По факту расстрела военнослужащих в Днепре возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Около 4 часов утра 27 января 2022 года в Днепровское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, открыт огонь из автоматического оружия по военнослужащим", - говорится в сообщении.

В ходе предварительного осмотра места происшествия установлено, что один из военнослужащих Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия по сослуживцам. В результате 5 человек погибли среди них одна гражданская, еще 5 получили ранения разной степени тяжести. Военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия.

По данному факту начато уголовное производство.

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Государственное бюро расследований призывает жителей Днепра и района быть внимательными и осмотрительными и о любых подозрительных лицах сообщать в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата.

Пятеро военнослужащих погибли, пять ранены.

Стало известно, что парня зовут Артемий Рябчук, он является призывником из Измаила.