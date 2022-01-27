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ГБР начало производство по факту стрельбы в Днепре: Жителей города призывают быть внимательными и осмотрительными

дніпро

По факту расстрела военнослужащих в Днепре возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Около 4 часов утра 27 января 2022 года в Днепровское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, открыт огонь из автоматического оружия по военнослужащим", - говорится в сообщении.

В ходе предварительного осмотра места происшествия установлено, что один из военнослужащих Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия по сослуживцам. В результате 5 человек погибли среди них одна гражданская, еще 5 получили ранения разной степени тяжести. Военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия.

По данному факту начато уголовное производство.

Также читайте: Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, - призывник из Измаила, охранял территорию "Южмаша". Важно задержать его, пока не совершил новых преступлений, - Геращенко

Государственное бюро расследований призывает жителей Днепра и района быть внимательными и осмотрительными и о любых подозрительных лицах сообщать в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата.

Пятеро военнослужащих погибли, пять ранены.

Стало известно, что парня зовут Артемий Рябчук, он является призывником из Измаила.

Автор: 

Днепр (4437) стрельба (3266) ГБР (3032)


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Топ комментарии
+6
Офіцерів і сержантів, які кришували дідовщину на пожжиттеве.
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27.01.2022 09:25
+5
Призивна армія це армія рабів, це совок.
Тільки контрактна армія має бути.
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27.01.2022 09:22
+3
в дыынэр он пойдёт,походу - больше нигде не примут..
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27.01.2022 09:24
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Правила форума Совет форумчан
доцільність існування нгу(((
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27.01.2022 09:21 Ответить
Не доцільно. Гвардійці менти були у кардинала і Авакова. Щодо дідовшини нацгвардія завжди смерділа.
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27.01.2022 09:27 Ответить
кстати, наоборот, так как очень часто обращалась с оружием, принимала участие в различных задачах, в отличии от СА - вот там -то процветала дедовщина махровая...
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27.01.2022 09:43 Ответить
Доцыльність - захист керівництва НГУ та бубочки.
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27.01.2022 09:45 Ответить
Призивна армія це армія рабів, це совок.
Тільки контрактна армія має бути.
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27.01.2022 09:22 Ответить
Ти був рабом? Чи волаєш на грунті загострення інурезу.
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27.01.2022 09:24 Ответить
Розкажи це Ізраїлю.
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27.01.2022 09:25 Ответить
Не прикидайся дурником.
В Ізраїлі призовники беруть участь в бойових діях по захисту Ізраїля.
В нас же призовники не захищають Україну, їх заборонено направляти на фронт, навіть зараз під час війни з рашкою на Донбасі.
Їх використовують як безкоштовних рабів виключно у внутрішніх цілях, для захисту влади від народу, для розгону мітингів, ітд...
Так, що не рівняй непорівнювальні речі
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27.01.2022 09:35 Ответить
в дыынэр он пойдёт,походу - больше нигде не примут..
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27.01.2022 09:24 Ответить
пыныэр, туди найімовірніше
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27.01.2022 09:28 Ответить
Офіцерів і сержантів, які кришували дідовщину на пожжиттеве.
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27.01.2022 09:25 Ответить
Чомусь спадає на думку 2версії:
-дія чогось (наркотику,знебодючого,алкоголю)
-психологічне (або його принижували,і не факт що всі чи ті що там були/або щось інше посттравматичне що дало поштовх)
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27.01.2022 09:29 Ответить
ну,мог еще и "руцкий дух" вселиться...
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27.01.2022 09:34 Ответить
Вам здається що то сплановано було ?
Мені більше схоже на щось імпульсивне,типу все дістало зараз вам покажу,або "прихід"
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27.01.2022 09:45 Ответить
Нет, на видео расстрела он действует хладнокровно, без суеты, как будто он это отрабатывал.
Расстрелял три магазина, потом 10 сложил в рюкзак, и 11-м снарядил автомат. После этого спокойно ушёл
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27.01.2022 09:58 Ответить
Спочатку не могла зрозуміти де ви це бачили,поки не оновила.Змогла подивитись пару хв..
Мабуть ви праві,в шоці,той хлопчина поранений в кімнаті,але ще живий,і як так зрозуміла стрілець зробив повторний вистріл і вистрілив голову..далі вже не дивлась...
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27.01.2022 10:12 Ответить
Мне видео скинул товарищ из Днепра, но в ватсапе оно уже было помечено как «часто пересылаемое»
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27.01.2022 10:15 Ответить
Во-первых, никакой дедовщины в нашей Армии давным-давно нет. В СА дедовщина поддерживалась офицерами. Сейчас подобное невозможно в принципе.
Отношения у малолеток всегда были и есть своеобразными. Но что бы они там втихаря не творили - это даже рядом не стояло с тем, что творилось в Советской Армии и творится в нынешней российской.
Второй вопрос - "поколение снежинок". У них другая психика, совсем слабая. Хрен знает, что там в башке у того малолетки.
Этих детишек вообще, как воинов не воспринимаю.
******
Что такое НГУ? Нахрена она вообще нужна? При союзе были внутренние войска. Так НГУ - это типа ВВ, или у нее другие функции? Поясните, ибо не понимаю ))
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27.01.2022 09:43 Ответить
НГУ превратили в совок при "Слугах Народа", сейчас спешат превратить Украинскую армию в советскую украинскую армию, чтобы она подчинялась Генштабу России, если вы не верите спросите у президента Ермака и Министра обороны Верещук
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27.01.2022 10:16 Ответить
Пока у нас будет рабоче - крестьянская принудительная армия, всё без толку.
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27.01.2022 09:45 Ответить
ОБНОВЛЕНО В 9:37. По данным полиции, погибли военнослужащие размещенного в Днепре 1-го полка охраны особо важных государственных объектов.

Погибшие военные: 35-летний старший лейтенант Александр Буганов, 21-летний старший солдат, помощник начальника караула Артем Левковский, 24-летний младший сержант Александр Драган, 19-летний старший солдат Леонид Черник.

Также стало известно, что стрелок родом из села Броска Измальского района. Он сбежал с места инцидента с автоматом АКСУ и 200 боевыми патронами.

ОБНОВЛЕНО В 9:43. Стрелка задержали в Днепре сотрудники патрульной полиции.
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27.01.2022 09:54 Ответить
уже поймали
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27.01.2022 09:55 Ответить
ГБР теперь переключится с политики на криминал.
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27.01.2022 10:10 Ответить
 
 