Глава МИД ФРГ Бербок предостерегла Запад от раскола из-за вопросов поставок оружия для Украины
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что спор по поставкам оружия Украине не должен расколоть Запад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA.
"Нашим мощным оружием было и остается наше единство. Мы должны позаботиться, чтобы то давление (на Россию. - Ред.), которое мы создали вместе, работало", - подчеркнула она.
В то же время, добавила Бербок, важно противостоять "всем попыткам извне, цель которых нас разделить".
"Украина знает, что мы делаем и нашу позицию. ... Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа. Мы заботимся об инвестициях в возобновляемые источники энергии и поддерживаем Украину в условиях пандемии коронавируса, например, поставляя вакцины", - отметила министерша.
Она добавила, что общей целью Запада остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Любая новая агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия - политические, стратегические, и так же экономические и финансовые", - подытожила Бербок.
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оком 2. Допомогли з зєленою єнергетикою з її відпускними тарифами в два рази більшими ніж в ФРН. А якщо ще допоможуть нам закрити всі АЕС для безпечного довкілля, ціни фріцам для Путлєра не буде.
Называеться " Ядерное оружие Шредигера".
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1.Потреовали деескалации,что в переводе на расейский " собирайте манатки и вон из Украины,Грузии,Молдовы.
2. Суверенные страны имеют право разворачивать любые войска на своей территории.
Против ваших московских дружков нужны средства по крепче
ФРГ против раскола по поводу поставок оружия. Кто хочет - поставляет,но без ФРГ и не произведенное в ФРГ,не через территорию ФРГ.
Тебе?Мне? ФРГ?
Що стосується знання української мови, то за мене не хвилюйтеся - я володію інформацією про правопис таких слів як "міністерка", "етер", "катедра", "логаритм" і т.і. Наступного разу, коли зберетесь робити комусь зауваження, будьте уважніші.
А иначе - вы ублажаете гавно.
Они паРашку на войну с Украиной толкнули - фактически спонсировали и способствовали войне. Неизвестно - не третьей ли мировой...
Твари должны быть на своём месте.
Из, падлюк, амеры вытянули и поставили на ноги - что они, что паРашка - скоты, гопники.