Глава МИД ФРГ Бербок предостерегла Запад от раскола из-за вопросов поставок оружия для Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что спор по поставкам оружия Украине не должен расколоть Запад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA.

"Нашим мощным оружием было и остается наше единство. Мы должны позаботиться, чтобы то давление (на Россию. - Ред.), которое мы создали вместе, работало", - подчеркнула она.

В то же время, добавила Бербок, важно противостоять "всем попыткам извне, цель которых нас разделить".

"Украина знает, что мы делаем и нашу позицию. ... Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа. Мы заботимся об инвестициях в возобновляемые источники энергии и поддерживаем Украину в условиях пандемии коронавируса, например, поставляя вакцины", - отметила министерша.

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Она добавила, что общей целью Запада остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Любая новая агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия - политические, стратегические, и так же экономические и финансовые", - подытожила Бербок.