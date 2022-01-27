Стрельба в Днепре: в полиции уточнили, что от рук солдата Рябчука на месте погибли четыре военнослужащих и одна гражданская женщина. ВИДЕО
По уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
В полиции напомнили, что происшествие произошло сегодня, 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия.
"В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.
По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.
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так можно не бояться реальной причины и не думать о ней
год - дед
полтора - дембель
До року вовк
до півтора року черпак
до двух років- дедушка, за 100днів до наказу має постригтись налисо.
після наказу, до відправки додому- Дембель.
Вона доречі існує в Ізраїлі і в Пд.Кореї, в яких стратегічна ситуація краща ніж у нас
и вообще, пишут херню.
оружейка, выдача оружия в 3,40
охраняемая территория, гражданка
не клеиться. я точно знаю, что такое караул.нестыковок море
сейчас сидят командиры и легенду сочиняют
Пам'ятаємо, що нацгвардія це менті з усім лайном яке їм властиве