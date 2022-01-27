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Стрельба в Днепре: в полиции уточнили, что от рук солдата Рябчука на месте погибли четыре военнослужащих и одна гражданская женщина. ВИДЕО

стрілянина,дніпро

По уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В полиции напомнили, что происшествие произошло сегодня, 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия.

"В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата: четверо погибших, один раненый, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

Автор: 

Днепр (4437) стрельба (3266) убийство (6504) Национальная гвардия (2153)


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Топ комментарии
+7
где защитники жертвы дедовщины? Гражданское лицо видимо тоже пришло издеваться над невинным ребенком?
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27.01.2022 09:36
+5
Маячня уклоніста.
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27.01.2022 09:52
+4
Прямо ночью над ним издевались на улице?! Кто этому психопату малолетнему автомат в руки дал?! P.S. То есть просто убежать, даже с оружием, и избежать издевательств в ту минуту он не мог, и поэтому пристрелил ещё и женщину?
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27.01.2022 09:43
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где защитники жертвы дедовщины? Гражданское лицо видимо тоже пришло издеваться над невинным ребенком?
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27.01.2022 09:36 Ответить
это у людей защитная реакция разновидности "жертва сама виновата"
так можно не бояться реальной причины и не думать о ней
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27.01.2022 11:32 Ответить
Там не было гражданских лиц: https://soc.obozrevatel.com/mraz-rasstrelyala-v-upor-22-letnyuyu-devushku-dlya-ranenyih-nuzhna-krov.htm
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27.01.2022 11:34 Ответить
Яка ще дідовщина? Комусь сниться.
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27.01.2022 15:06 Ответить
Совкова дідовщина...
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27.01.2022 09:36 Ответить
я пану Котову писав в попередніх статтях і знову допишу, а краще запитаю, з якого періоду служби солдат в армії, як Ви пишите "совковій" ставав "дідом"? Дасте правильну відповідь, якщо служили.
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27.01.2022 09:43 Ответить
полгода - черпак
год - дед
полтора - дембель
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27.01.2022 09:47 Ответить
год , дед ? Вопросов больше не имею ....
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27.01.2022 10:02 Ответить
Та нє. До пів року -дух
До року вовк
до півтора року черпак
до двух років- дедушка, за 100днів до наказу має постригтись налисо.
після наказу, до відправки додому- Дембель.
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27.01.2022 10:18 Ответить
я в курсе , кому я задал вопрос видно что нет.
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27.01.2022 10:26 Ответить
То можливо через два роки вже генерал? Якщо скопіювали назву "дід" у "совка", то це має бути "дід", а якщо це вже щось нове, то і назва має бути нова.
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27.01.2022 12:10 Ответить
жертва телевизора...
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27.01.2022 09:36 Ответить
Вот вам прелести "призыва". Пока полностью не перейдем на контракт такие случаи были есть и будут
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27.01.2022 09:37 Ответить
Знайди і почитай статистику про те - скільки таких випадків трапляється серед контрактників . Мабуть ще більше ніж серед строковиків . То ж - те що ти говориш , це маячня .
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27.01.2022 09:46 Ответить
Призивна армія сама надійна. Крим тому яскравий приклад. 12 000 зрадників на контракті які думали про садок вишневий коло хати, а не Батьківщину. Строковик не має дружини і дітей, його простіше навчити любити Україну, він з іншого регіону. Бери і ліпи.
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27.01.2022 09:48 Ответить
Ты везде тут насрало, эксперД диванный?
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27.01.2022 09:56 Ответить
Не хочу в армію. А тут заважають попити про контракт.
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27.01.2022 10:14 Ответить
Ми в 14-му змогли вистояти дякуючи тому, що були пацани, які в 90-х та 2000-х строчку пройшли та які прийшли по мобілізації. Україна з трьох сторін оточена ворогом - скільки по вашому обійдеться контрактна армія, яка зможе перекрити всі участки? Нам тоді грошей на ракети не вистачить - все на зарплати піде. Тому боротися потрібно з "совком", а не зі строковою службою.
Вона доречі існує в Ізраїлі і в Пд.Кореї, в яких стратегічна ситуація краща ніж у нас
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27.01.2022 09:49 Ответить
вистояли дякуючи тим "неймовірним" навичкам, які хлопці отримали на "срочці" та ще й в 90-х? ви з дуба впали? вистояли завдяки залізній волі і мотивації. ви хочете "перекрити участки" "срочниками"? який "срочник" захоче ризикувати власним життям, якщо він не отримує абсолютно ніякої соціалки/зп за це? за які шиши його буде мати ховати потім, дурню?
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27.01.2022 10:23 Ответить
не упрощайте. Если бы люди рисковали жизнью только за зп, то в какой-то момент уходили бы, когда у риска и суммы "сальдо сошлось"
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27.01.2022 11:35 Ответить
Строковики з командиром, якому вірять і за яким йдуть, варті більше ніж толпа лінивих контрактників. Були і в 2000-х і в 90-х люди які чогось таки навчилися в армії, і були командири які щось вміли.
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27.01.2022 14:11 Ответить
Ти напевне порохобот, я вгадав?
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27.01.2022 14:20 Ответить
такие найдутся и среди контрактников...мало с прессой знакомы....контрактники что с другого места вышли и теста слеплены? такие же люди с народа,с таких же разных семей и разной психикой ...среди которых есть разные очень разные не буду перечислять с какими недостатками и пороками... так что... ужасная трагедия..... очень жаль...((
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27.01.2022 09:50 Ответить
Нам ніколи надіятись на чудо.
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27.01.2022 10:15 Ответить
Армія Ізраїлю призовна. Більше того, там жінки до народження дитини служать. Навіть голлівудські зірки регулярно. Армія Швейцарії призовна, там банкіри служать поряд з фермерами.
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27.01.2022 09:56 Ответить
Вот только там все по другому устроено, том ВОЕВАТЬ учат, у нас же ты бесплатная (ну в 2016 давали аж 273 грн) рабсила.
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27.01.2022 11:02 Ответить
Поки ворог на кордоні треба призивати усіх, хто народився мужчиною, від 16 до 60 років.
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27.01.2022 15:10 Ответить
жопа ему. пристрелят или сам застрелится
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27.01.2022 09:38 Ответить
Уже задержали живым. АКСУ при нем.
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27.01.2022 09:47 Ответить
Надеюсь ушлепка живым не будут брать.
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27.01.2022 09:39 Ответить
Вже взяли
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27.01.2022 09:44 Ответить
Если у сопливого дегенерата такое огромное ЧСВ, а его бедненького довели, то нужно было себе в тупую башку пулю выпустить
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27.01.2022 09:44 Ответить
Хто ти,потвора?
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27.01.2022 10:16 Ответить
Я твой приговор, лаптеногое.
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27.01.2022 10:22 Ответить
Не суди та не судим будеш.
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27.01.2022 10:39 Ответить
Я запитав про твоє військове чи спеціальне звання. А не про фантазії.
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27.01.2022 10:41 Ответить
это слишком легко для него будет, почти подарок
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27.01.2022 09:44 Ответить
А тобі не похер, латентний вбивця з дивану. Його треба брати тільки живим. Нехай розкаже, що собою уявляє нацгвардія.
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27.01.2022 09:51 Ответить
Тот же вопрос задай себе, нелатентный защитник убицы.
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27.01.2022 09:53 Ответить
Мотивацию срочника тоже надо узнать ,а не замалчивать проблемы ,существующие в армии
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27.01.2022 10:42 Ответить
красавчики. Вы и в такой новости нашли полюса для отчаянного срача
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27.01.2022 11:36 Ответить
Що за малолітнє прокрельовське лайно? Парадон, експерт.
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27.01.2022 09:41 Ответить
Повинна бути повністю контрактна армія!
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27.01.2022 09:41 Ответить
Маячня уклоніста.
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27.01.2022 09:52 Ответить
Стратегічний об'єкт здійснюють строковики ???? Їбанулись ? Дідовщина і стабільним захист строковиками - маразм на сьогодення
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27.01.2022 09:43 Ответить
Прямо ночью над ним издевались на улице?! Кто этому психопату малолетнему автомат в руки дал?! P.S. То есть просто убежать, даже с оружием, и избежать издевательств в ту минуту он не мог, и поэтому пристрелил ещё и женщину?
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27.01.2022 09:43 Ответить
его невеста изменила ему с группой сослуживцев, а он отомстил по-челябински
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27.01.2022 09:50 Ответить
Теж цікаво , а - цивільну жінку за що вбив ? . Теж іздєвалась над лобурякою ?
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27.01.2022 09:51 Ответить
Всюди пишуть що стріляв в караульці, близько 3:40 ранку. Що десь ще стріляв, жодного повідомлення. Серед загиблих цівільна жінка. Виникає проте питання. Що близько 3:40 ранку в караульці серед близько 20 вояк робила цівільна жінка ?
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27.01.2022 09:53 Ответить
Ну це ж велике цілодобово працююче підприємство! Де завгодно вона могла бути
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27.01.2022 11:03 Ответить
Так. Але ніде не писалося що стріляв десь крім "караулки".
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27.01.2022 11:11 Ответить
Жінка вбита випадково. Просто людина була не в тому місті, не в той час.
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27.01.2022 09:54 Ответить
може на прохідній заводу чергувала, не випускала в місто?
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27.01.2022 10:36 Ответить
а тебе извесно слово, накопилось или вібрал момент
и вообще, пишут херню.
оружейка, выдача оружия в 3,40
охраняемая территория, гражданка
не клеиться. я точно знаю, что такое караул.нестыковок море
сейчас сидят командиры и легенду сочиняют
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27.01.2022 09:55 Ответить
Руководство нацгв нужно арестовывать,если это системная проблема,то они уже начали действовать,запугивать свидетелей и отдали приказ об убийстве этого призывника.
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27.01.2022 09:43 Ответить
Дупа цього призивника не варта 5 убитих і 5 поранених.
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27.01.2022 15:18 Ответить
Министр внутренних дел уже должен быть в отставке. Самое тщательное расследование. Если на почве неуставных - непосредственных отцов-командиров под суд. По вертикали ободрать погоны!
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27.01.2022 09:43 Ответить
простите а причом министр к отставке вообще то? он его родил. воспитал, призвал, дал команду стрелять? он месяц как министр...а завтра новый министр, а послезавтра вдруг снова такая трагедия от сумасшедшего какого то шизика... министра в отставку .а потом третий и тоже в отставку.....((?
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27.01.2022 09:56 Ответить
так ведь команду стрелять ему никто не давал. всех понять и простить?????????????????
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27.01.2022 10:06 Ответить
вы странный какой то... кого простить я сказал и понять? я про отставку министра а вы про что?такие случаи не еденичные в армии.... к сожалению...никто не застрахован от них...сотни тысяч людей проходят через армию . службу, и среди них есть шизики всякие по разным причинам...вот много пишут при спорах и застольях брат брата, отец сына,сын отца, и так далее ножом режут....((
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27.01.2022 10:18 Ответить
классная логика! А если выяснится, что его ротный всего неделю роту как принял, тоже не при делах?????????? Где-то недавно в Скандинавии, министреша в магазине, покупая прокладки, карточки перепутала - вместо личной сунула корпоративную. Ушли в отставку!
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27.01.2022 10:29 Ответить
и ротный через не делю будет тоже не приделах если он с хорошей характеристикой . ты понимаешь что ты пишешь о неделе сроке. когда им по 20 лет. их растила семья, улица, у них разное психическое здоровье и состояние .то ротный при каких делах если кто то что то курнёт или просто крышу снесёт по разным причинам...? нато такие случаи и называются чрезвычайные происшествия,трагедии((
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27.01.2022 10:33 Ответить
позвольте частный вопрос. За кого голосовали в 19-м?
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27.01.2022 10:37 Ответить
вже затримали
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27.01.2022 09:44 Ответить
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27.01.2022 09:45 Ответить
Даа. Щоб там не сталося служити йому залишилося менше року. А так тепер піде на пж. Краще б і для себе один патрон залишив
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27.01.2022 09:52 Ответить
Спочатку потрібно розібратися що довело його до божевілля..

Пам'ятаємо, що нацгвардія це менті з усім лайном яке їм властиве
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27.01.2022 09:55 Ответить
кого вони охороняють на ПМЗ,- пусті цехи чи трактора, залишки металобрухту,- всіх на фронт,- там місце нац гвардії коли ворог біля кордону
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27.01.2022 09:47 Ответить
Дідівщина, не кожен може витримати, хоча, якщо чесно, зараз вона ніяка, от у радянській армії, ото була справжня ДІДІВЩИНА ! Більшість ламалась і пристосовувалась, меншість витримувала і ставала новими "дідами", а потім сержантами, старшинами, деякі офіцерами... армія взагалі важка річ, витравивши пострадянську дідівщину, отримаємо навзамін або її якийсь аналог, або дитячий садочок замість професійних вбивць. Це явище є в усіх арміях світу, і воне не виключно армійське, воно є СКРІЗЬ, бо відноситься до людської натури. На жаль. Є в будь-якому колективі, спільноті, фірмі, навчальному закладі, і серед вчителів, і серед учнів. Просто в армії воно страшніше, бо люди зі зброєю, і наслідки зазвичай важчі. Поза армією буде молоток, сокира, ніж, арматура... зміріться, люди, усі ви такі самі - або пастухи, або вовки, або вівці.
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27.01.2022 09:48 Ответить
Просто, його покликав Темний бік Сили)
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27.01.2022 10:01 Ответить
Соль мёртвого моря)))
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27.01.2022 13:19 Ответить
Дідовщіна це самий простий спосіб управління військами у мирний час. Але має побічні проблеми. В радянській армії її могли знищити тільки сержанти, які завжди були поряд з солдатами. Однак, професійна деградація офіцерів цьому заважала.
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27.01.2022 10:02 Ответить
В радянській армії ніхто і не збирався її знищувати, її використовували, єдине, що вимагалось - без каліцтв і трупів.
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27.01.2022 10:13 Ответить
Це так . У совковій армії дідовщина навіть заохочувалась офіцерським складом . Пам'ятаю , коли о/с підрозділа треба було виконати якісь роботи , офіцери доручали контроль за їх виконанням дідам . А самі спокійно йшли у своїх справах . .
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27.01.2022 10:24 Ответить
В західних фільмах ще й не так муштрують.
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27.01.2022 15:25 Ответить
А чи не вона, бува, причина тої трагедії?
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27.01.2022 09:49 Ответить
Напевно скоро ми дізнаємося всі подробиці.
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27.01.2022 12:09 Ответить
Откуда гражданская женщина в карауле?
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27.01.2022 09:59 Ответить
служащая НГУ
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27.01.2022 10:00 Ответить
У нас на службе при совке, дедовщина была жесть, при желании можно было расстрелять кого угодно, доступ к оружию и боеприпасам всегда найти можно, вот только перейти эту грань надо иметь особые отклонения. Но дедовщина с издевательством в армии с наличием оружия это само по себе крайнее отклонение и должно искореняться руководством и самими солдатами. Уже при призыве в армию должно воспитываться в новобранце неприятие и пресечение неуставных взаимоотношений.
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27.01.2022 10:08 Ответить
Наївна віра в те, що людина це не тварина, а ангел. Тваринне завжди переможе.
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27.01.2022 10:14 Ответить
Від браку інформації люди пишуть повно всілякої дурості.
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27.01.2022 10:32 Ответить
Вырос без отца,85 процентов постояльцев тюрем в США выросли без отца,не думаю что в СНГ статистика сильно отличается.
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27.01.2022 10:41 Ответить
Сволота! На Донбасі москалі тиняються - їх треба розстрілювати.
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27.01.2022 12:08 Ответить
Чувак так легко расстреливат сослуживцев, как будто бы проходит стрелялку. Поймать и пристрелить.
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27.01.2022 17:40 Ответить
Коммандиров под суд.Никто ничего не видел?Не видели, что происходит в казармах?глаза закрывали или сами участвовали? Ни с того , ни сего человек не пойдёт стрелять, были предпосылки.
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27.01.2022 18:02 Ответить
 
 