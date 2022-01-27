Стрельба в Днепре: в полиции уточнили, что от рук солдата Рябчука на месте погибли четыре военнослужащих и одна гражданская женщина. ВИДЕО

По уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В полиции напомнили, что происшествие произошло сегодня, 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия.

"В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.