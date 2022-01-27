Монастырский о задержании срочника Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре: Он понесет самую суровую ответственность. ФОТО

Будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

Об этом в Facebook сообщил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Артемий Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести самую суровую ответственность, предусмотренную Законом", - говорится в сообщении.

По его словам, будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить, как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег.

"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые. Уверен, что нам нужно провести обстоятельный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять", - подытожил он.

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Ранее сообщалось, что в Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата.

Пятеро военнослужащих погибли, пять ранены.

Стало известно, что парня зовут Артемий Рябчук, он является призывником из Измаила.