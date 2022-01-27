Монастырский о задержании срочника Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре: Он понесет самую суровую ответственность. ФОТО
Будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.
Об этом в Facebook сообщил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.
"Артемий Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести самую суровую ответственность, предусмотренную Законом", - говорится в сообщении.
По его словам, будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить, как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег.
"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые. Уверен, что нам нужно провести обстоятельный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять", - подытожил он.
Ранее сообщалось, что в Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата.
Пятеро военнослужащих погибли, пять ранены.
Стало известно, что парня зовут Артемий Рябчук, он является призывником из Измаила.
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"Мені його шкода. І шкода тих ,хто його застрелив. Потрібно допуститть адвокатів до допиту".
ХТО і КОГО "застрелив"? І до чого "адвокатів допускать" ? Ти ж пишеш що затриманий - "застрелений"!
Мені його шкода. І шкода тих ,хто його застрелив. Потрібно допуститть адвокатів до допиту. Потрібно дізнатись причину.
В телеграм-каналі вже перші повідомлення ,що затриманий характеризувався як "позитивний".
Це трагедія для нього також , тому що молода людина в 21 рік вкоротила життя 5-м своїм товаришам. І для його сім'ї. Про те ,що він вата чи кацап ніде поки і ніхто не сказав,
Це добре що буде нести відповідальність,але треба розібратись що трапилось,а не вішати всіх собак,бо по риториці що мають перерити як він там ті довідки отримав,то воочевидь зроблять винним лише його.
Може я романтик,але по фото "людожером"він не виглядає
ЯК ВАРІАНТ якщо людині 20 разів на день кажуть шо він гівно,вимагають гроші,чи примушують до чогось то навіть людина зі 100%довідкою стане злою..Дивні висновки Монастирського
*****, оно само должно отвечать за свои поступки. Оно присягу принимало!!!
такі випадки відбуваються скрізь, навіть у самих благополучних країнах. Давайте - розпустіть нац.гвардію та збройні сили та забороніть зброю мисливцям.
Спокійно з'ясуйте з-за чого цей хлопець збожеволів - і спокійно вирішите проблему в робочому порядку
по видео он добивал, а не просто на психе стрелял, поэтому буде пыжиком практически 100% (если невменяемым не сделают).
Так от "защітнік конца 90-х", хто дав зброю пацану, який явно був в депресії від дідовщини.
Ще трішки і ти напишеш, яка прекрасна дідовщина.
Пацан який стріляв, скоріш за все психічно не готовий отримувати зброю, а такі совкові тварини як ти, не борються з дідовщиною, а сидять херню всяку пишуть в інтернетах.
А що стосовно його командирів, які покривали дідовщину??? - Іншої причини просто не може бути, щоби довести до таких наслідкив…
Що стосовно самого Монастирського - невже він не знає за цю проблему??? Він залишиться на посаді???
Всі знали що там робиться.
Як так, що людина в стані депресії отримує зброю?
Сидіти ти повинен самий перший, за те що підтримуєш цей совок вонючий в армії. Ви з зеленим скотом до НАТО претензії виставляєте, чому не беруть?
p.s. тварь на фото на разминирование полей а потом использовать как мишень для прицельной стрельбы ВОГами!!!!!