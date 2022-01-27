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Монастырский о задержании срочника Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре: Он понесет самую суровую ответственность. ФОТО

Будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

Об этом в Facebook сообщил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

Монастырский о задержании срочника Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре: Он понесет самую суровую ответственность 01

"Артемий Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области. Он будет нести самую суровую ответственность, предусмотренную Законом", - говорится в сообщении.

По его словам, будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить, как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег.

"Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемием Рябчуком военно-медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию. После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые. Уверен, что нам нужно провести обстоятельный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять", - подытожил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан срочник Рябчук, устроивший стрельбу в Днепре (обновлено). ФОТО

Ранее сообщалось, что в Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата.

Пятеро военнослужащих погибли, пять ранены.

Стало известно, что парня зовут Артемий Рябчук, он является призывником из Измаила.

Автор: 

Днепр (4437) стрельба (3266) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+39
"як в країні побудована строкова військова служба" на примере Зеленского мы знаем.
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27.01.2022 09:58
+14
Я служил срочную в роте охраны в конце 90-х. Таких ипанутых в роте вычисляли на ранних стадиях службы и отправляли или на хоздвор или в пожарку. И никакие неуставные отношения не могут нормального человека заставить сделать такое. Только психически больного, который считает, что весь мир вертится вокруг него.
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27.01.2022 10:07
+10
А всього то треба, щоб командир підрозділу нє на работу хадил, а виконував свої обовязки і стежив за відносинами в армійському колективі. І наводив лад, і способів його навести безліч, все давно вигадали за нас.
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27.01.2022 10:03
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"як в країні побудована строкова військова служба" на примере Зеленского мы знаем.
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27.01.2022 09:58 Ответить
Цікавить обставина смерті цивільної жінки.
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27.01.2022 09:59 Ответить
случайная жертва скорее всего. когда у пацана окончательно упала планка, он уже не особо разбирал куда палит, скорее всего. а женщина оказалась не в то время и не в том месте. не повезло.
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27.01.2022 10:17 Ответить
та нет, там состояния аффекта нет абсолютно, все действия спокойные и продуманные
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27.01.2022 10:21 Ответить
судя по видео, там паника у пацана. какой расчет? какое спокойствие?
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27.01.2022 10:29 Ответить
паника, это когда делает выстрел и убегает или начинает метаться, а не когда несколько раз возвращается за магазинами, хладнокровно делает контрольные выстрелы, берет рюкзак и набивает его новыми магазинами, а в конце заменяет громоздкий и приметный АК-47 на АКСМ-У что бы удобно было прятать под курткой... это он в панике сделал?
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27.01.2022 11:16 Ответить
Ага как в контрстрайке в который он рубился под солями.... Перепутал реальность от недостатка солей....
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27.01.2022 12:30 Ответить
Це догадки. Можуть як бути справедливі так і не вірними.
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27.01.2022 10:45 Ответить
І шкода тих ,хто його застрелив

???????????
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27.01.2022 10:16 Ответить
От ти "скандалюру" учиняєш а не бачиш що все з-за твоєї "дурі" почалося!
"Мені його шкода. І шкода тих ,хто його застрелив. Потрібно допуститть адвокатів до допиту".
ХТО і КОГО "застрелив"? І до чого "адвокатів допускать" ? Ти ж пишеш що затриманий - "застрелений"!
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27.01.2022 10:34 Ответить
Там таке не написано. Тобто потрібно як у кацапів , "без суда и следствия "?
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27.01.2022 10:38 Ответить
Ой як "красиво"!!! "Не написано"!


Мені його шкода. І шкода тих ,хто його застрелив. Потрібно допуститть адвокатів до допиту. Потрібно дізнатись причину.

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27.01.2022 11:02 Ответить
Де написано, що затриманий - застрелений???
В телеграм-каналі вже перші повідомлення ,що затриманий характеризувався як "позитивний".
Це трагедія для нього також , тому що молода людина в 21 рік вкоротила життя 5-м своїм товаришам. І для його сім'ї. Про те ,що він вата чи кацап ніде поки і ніхто не сказав,
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27.01.2022 11:05 Ответить
Дебіле! Я ж цитую тобі твій власний коментар!!!
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27.01.2022 11:18 Ответить
Дебіле , слово "шкода" не синонім слова "застрелений"
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27.01.2022 11:40 Ответить
Синку! У мене робота була - УМІТЬ ЧИТАТЬ ЮРИДИЧНІ ДОКУМЕНТИ" (Це включало і читання протоколів допитів) Так що "не крути сракою" а навчись спочатку грамотно викладать свої думки! Обісрався? Так заткнися і не ганьбися ще гірше!)
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27.01.2022 11:44 Ответить
Пост, не юридический документ. Ну ошибся человек, бывает . По смыслу то понятно. Всех жалко.
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27.01.2022 11:49 Ответить
згинь фанатику Лукасраки... Якщо полегшає, то прочитай, що я тобою захоплююсь- рентген залітний.
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27.01.2022 11:58 Ответить
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27.01.2022 10:35 Ответить
ХЗ звичайно, але якось все це відбулось дуже вчасно для москалів і вписується в інформаційну військову кампанію де українські військові - злочинці.
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27.01.2022 10:00 Ответить
вписується на 100%. Але з іншого боку ,вчора вночі США дали Росії відповідь , яку вона не приняла. А це вбивство відбулось в 4 ранку. І його затримали навіть в тій же формі. Мені здається , що це хаотичний випадок. Сьогодні вже стане все зрозуміліше.
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27.01.2022 10:35 Ответить
Уже и приговор подписал,вопреки закону,бардак в нацгвардии твоя прямая ответственность,временно отстраняйся и шуруй на допрос,ответь почему допустил такое.
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27.01.2022 10:01 Ответить
Як завжди в нас..
Це добре що буде нести відповідальність,але треба розібратись що трапилось,а не вішати всіх собак,бо по риториці що мають перерити як він там ті довідки отримав,то воочевидь зроблять винним лише його.
Може я романтик,але по фото "людожером"він не виглядає
ЯК ВАРІАНТ якщо людині 20 разів на день кажуть шо він гівно,вимагають гроші,чи примушують до чогось то навіть людина зі 100%довідкою стане злою..Дивні висновки Монастирського
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27.01.2022 10:01 Ответить
Розслідування як завжди буде в тому ключі, щоб керівний склад був білим і пушистим
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27.01.2022 10:02 Ответить
Буде досліджений його пихічний стан. Потрібно дослідити, що його підштовхнуло на такі дії. Може він не один повинен сидіти.
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27.01.2022 10:02 Ответить
Йому вже пох на ваші "покарання", справу зроблено, виправити нічого не можна, один раз випустив з себе звіра - назад не запихнеш. Причин для психічного зриву у кожної людини повно, у цього тепер вже злочинця є дуже вагома - виріс без батька, тобто не навчений і не вихований як чоловік, тому і "зламався". Усі хлопці, виховані виключно жінкою, так само психічно неповноцінні по життю, це аксіома. Стають або злочинцями, або нікчемами.
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27.01.2022 10:02 Ответить
Співчуваю.
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27.01.2022 10:23 Ответить
А всього то треба, щоб командир підрозділу нє на работу хадил, а виконував свої обовязки і стежив за відносинами в армійському колективі. І наводив лад, і способів його навести безліч, все давно вигадали за нас.
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27.01.2022 10:03 Ответить
Выбивайте уже сраный совок из своей головы, млять! Задолбала эта теза, что "командир отвечает за все, что сделали его подчиненные"(с)
*****, оно само должно отвечать за свои поступки. Оно присягу принимало!!!
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27.01.2022 10:42 Ответить
издевались над ним скорее всего..
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27.01.2022 10:03 Ответить
Женщина ? Швабру подавала ? Это идейный ватный скот, а не "жертва знущань".
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27.01.2022 10:27 Ответить
Імбіцил, це автоматична зброя, і дівчина попала під роздачу, або знала і покривала ці знущання. Але ж потрібно трішки подумати що там було, а не писати про ватнка.
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27.01.2022 11:06 Ответить
Аха ха ха "знущання" прямо на заводі? ну ти і дебіл.
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27.01.2022 13:53 Ответить
почалося - розгін плачу і світової скорботи на весь Світ - істерика наше фсе
такі випадки відбуваються скрізь, навіть у самих благополучних країнах. Давайте - розпустіть нац.гвардію та збройні сили та забороніть зброю мисливцям.

Спокійно з'ясуйте з-за чого цей хлопець збожеволів - і спокійно вирішите проблему в робочому порядку
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27.01.2022 10:04 Ответить
Та якби ж спокійно вирішували ,, то і подій можливо не було б таких.
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27.01.2022 10:06 Ответить
Спокійно вирішують цю проблему - садять пацана, а дідовщина, офіцери, сержанти, і далі продовжують видавати зброю, людям які в депресії, та займаються кришуванням дідовщини - таке спокійне з'ясування вас влаштовує?
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27.01.2022 11:04 Ответить
На мій погляд так звану нацгвардію (репресивний інструмент) потрібно розігнати, а ВСУ потрібно посилити.
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27.01.2022 12:12 Ответить
3 месяца службы и боевой караул ????
по видео он добивал, а не просто на психе стрелял, поэтому буде пыжиком практически 100% (если невменяемым не сделают).
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27.01.2022 10:05 Ответить
Сделают ибо погоны дороже
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27.01.2022 12:33 Ответить
99%- це дідівщина.Це як треба було довести хлопця,щоб отак не витримали нерви....Найсуворішу відповідальність мають понести ті,хто знав та закривав очі на порядки в частині.Починаючи з солдатів і закінчуючи командиром частини.Офіцерня знає про дідівщину,але вона їм вигідна,бо гарантує виконання будь-яких дебільних завдань і забаганок.Як би цинічно це не звучало,але плюси в цій історії все таки є.Тепер деяких "дідів" трохи попустить...
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27.01.2022 10:07 Ответить
это деды милиционеры -таких не попускает
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27.01.2022 10:12 Ответить
Я служил срочную в роте охраны в конце 90-х. Таких ипанутых в роте вычисляли на ранних стадиях службы и отправляли или на хоздвор или в пожарку. И никакие неуставные отношения не могут нормального человека заставить сделать такое. Только психически больного, который считает, что весь мир вертится вокруг него.
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27.01.2022 10:07 Ответить
Ти красаучег, почитай як балтієць при совку, з внутрішніх військ, розстріляв срочників, які над ним дуже знущались, і погрожували вже вбивством.
Так от "защітнік конца 90-х", хто дав зброю пацану, який явно був в депресії від дідовщини.
Ще трішки і ти напишеш, яка прекрасна дідовщина.
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27.01.2022 11:01 Ответить
Вася, ты жертва дедовщины? Иди семьям погибших расскажи, про бедного мальчика, которого все обижали.
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27.01.2022 11:06 Ответить
Тварина кончена, про дітей які загинули повинен рідним розказувати, такий самий підар-керівник, як ти. Бо він допустив цю дідовщину, і покивав її.
Пацан який стріляв, скоріш за все психічно не готовий отримувати зброю, а такі совкові тварини як ти, не борються з дідовщиною, а сидять херню всяку пишуть в інтернетах.
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27.01.2022 11:21 Ответить
Тебе уже доложили, что там дедовщина была? Длбб ты тупой?
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27.01.2022 11:23 Ответить
Ага там дідавщіна прямо на заводі була, вася котов типовий дебіл.
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27.01.2022 13:58 Ответить
щас мусорье поганое на него всех собак повесит , и все недостачи даже спишут, и гнилую картошку
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27.01.2022 10:11 Ответить
*********, своими методами с другими не нужно делиться.
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27.01.2022 11:07 Ответить
это я про таких как ты ублюдков нквдшно-кгбшных пишу
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27.01.2022 11:09 Ответить
Тебя часто на бутылку сажали, мокшанин? Или на швабру?
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27.01.2022 11:12 Ответить
о! посадить на бутылку ! это как те мусора с донбаца, сразу видно шо ты ты петух кацапский , петушара кацапская у них про бутылку только и слышно.... а ты громко пукать любишь , когда бутылку суют тебе?
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27.01.2022 11:16 Ответить
Смотря на его лицо ,на шизика он не похож и остаётся один вариант ,ДЕДОВЩИНА .
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27.01.2022 10:13 Ответить
Хахахахаахах да он укурок имбецил
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27.01.2022 12:34 Ответить
Дебилу 20лет,какая дедовщина?******#а надо было застрелить при задержании.Пацанов жалко...
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27.01.2022 10:17 Ответить
Ти звідки поцало вилізло? Якщо ти не знаєш про дідовщину?
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27.01.2022 10:57 Ответить
"Будуть вивчатися обставини проходження Артемієм Рябчуком військово медичної комісії " - сказал откосивший от армии))))
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27.01.2022 10:18 Ответить
З ним зрозуміло - вбивство є вбивство…
А що стосовно його командирів, які покривали дідовщину??? - Іншої причини просто не може бути, щоби довести до таких наслідкив…
Що стосовно самого Монастирського - невже він не знає за цю проблему??? Він залишиться на посаді???
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27.01.2022 10:19 Ответить
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27.01.2022 10:19 Ответить
пока есть срочная служба, будет дедовщина и будут подобные катастрофы.
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27.01.2022 10:22 Ответить
В Израиле срочная служба. И что? Дело не в срочной службе, а к построении этой службы. Как и из чего ты построил дом, так он и будет стоять. Если ты вместо цементного раствора использовал грязь, то результат будет очевиден. Дом развалится.
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27.01.2022 10:30 Ответить
в Израиле дедовщина цветет в полный рост, вот что. и отказников там полно, и судебных процессов хватает. не могут служить все без разбора, не важно, Израиль это или какая-то другая страна. принудительная служба в армии сродне тюрьме, а местами хуже тюрьмы, и порядки там будут соответствующие, тех, кто не хочет служить, будут приводить к покорности всеми способами.
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27.01.2022 10:39 Ответить
Израиль окружен врагами. У Украины тысячи километров границы с орками. Поэтому не рассказывай о том, что "срочная служба плоха". Она просто необходима в таких условиях.
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27.01.2022 11:59 Ответить
Коли у вас ворог ядерна країна зі всіма типами зброї,призов не допоможе.Має бути технологічна,контрактна і мотивована армія.Більшість тих,хто служить в нас на строковій службі,потім починають Україну ненавидіти,або хочуть з неї виїхати.
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27.01.2022 13:25 Ответить
Який грізний міністр, скаже краще коли зелена гнида Трухін понесе покарання.
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27.01.2022 10:28 Ответить
Найсуворішу для себе він вже поніс. Вже життя, яке у нього було попереду - коту під хвіст. І дівчата, і сім'я, і діти - все, нема. Шконка і камера. І повна відсутність робити те, що роблять всі поза межами в' язниці - прокидатися, коли хочеш, іти, куди хочеш, їсти, що хочеш і так далі. Але чи понесуть Найсуворішу покарання ті, хто допустив такий жахливий трагічний випадок? Чи відповідь ті, хто еічюс відповідальність за нього, його психоемоційеий стан, за озброєння і контроль за ним?
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27.01.2022 10:32 Ответить
По его словам, будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить, как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА КАТИГОРИЧНОСТЬ ПОДЧЕРКНУТЫХ СЛОВ а не чтоб он научился.Вот и научили а теперь еще и его обвиняют
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27.01.2022 10:33 Ответить
Расстрелял не с автомата, а с карабин
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27.01.2022 10:41 Ответить
АСКСУ це автоматичний карабін.
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27.01.2022 10:55 Ответить
....Впевнений що нам треба провести ґрунтовний аналіз того, як в країні побудована строкова військова служба, які її переваги та недоліки і що потрібно кардинально змінювати", - підсумував він. Почему для того, чтобы анализировать, делать выводы и начинать что-то менять нужны кровавые преступления и жертвы? Цель назначения на должности министров и чиновников - не пристроить на теплое место своего братана или родственника, а в том, чтобы не дожидаясь страшных трагедий, этот министр или чиновник начал делать какие-то нужные реформы...
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27.01.2022 10:51 Ответить
Двойные стандарты во всей красе! Все до одной, все до одной рожи бандитов и преступников из так называемых "ЛДНР", которые убивали и продолжают убивать наших солдат на Донбассе - полностью замазаны, заретушированы, чтобы их никто не увидел! Не демонстрируют нам лиц даже тех из них, по которым даже имеются приговоры судов, вступивших в законную силу! Почему же лицо этого молодого украинского нацгвардейца подано безо всякой ретуши??? Да, он также преступник, совершил массовое убийство, я все понимаю, но почему, почему ни одного лица ни одного преступника "оттуда" мы не видим, а "отсюда" - видим во всей красе??? Почему??? А семьям и родным жертв - искренние сочуствия...
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27.01.2022 10:53 Ответить
Що ця тварина заявляє? Найсуворіше покарання повиннє нести керівництво, яке допустило цей совково-дідовщинний бардак.
Всі знали що там робиться.
Як так, що людина в стані депресії отримує зброю?
Сидіти ти повинен самий перший, за те що підтримуєш цей совок вонючий в армії. Ви з зеленим скотом до НАТО претензії виставляєте, чому не беруть?
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27.01.2022 10:54 Ответить
а командиру медаль дадут?)))) страна идиотов
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27.01.2022 11:20 Ответить
ты ярчайший представитель
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27.01.2022 11:21 Ответить
ты почему со школы сбежал?
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27.01.2022 13:26 Ответить
марья ивановна? завтра буду...
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27.01.2022 13:30 Ответить
смотри мне, позвоню папке, получишь ремня и заберут телефон на месяц))) не будет возможности на цензор гадить
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27.01.2022 13:34 Ответить
ну без телефона месяц я как-то переживу, а вот ты залу*у папки в своей с*аке можешь уже не пережить...
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27.01.2022 14:57 Ответить
ну ты по своей семье про мою не суди, или ты попадал под моего папика?)))) он мне говорил что чушку какого то пердолил по пьяне, с бабой перепутал. не тебя ли?))))
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27.01.2022 15:03 Ответить
у тебя есть папик? бедняга... ты давно откинулся... баклажан безграмотный?)
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27.01.2022 15:13 Ответить
я в отличии от тебя в школе учился, а ты все о члене в своей намытой сраке мечтаешь на уроках))))
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27.01.2022 15:16 Ответить
ну вот, почему здесь написали корректно "расстрелял с автомата" а в предыдущей "з АК-47"? Чисто случайно или таки исправились...

p.s. тварь на фото на разминирование полей а потом использовать как мишень для прицельной стрельбы ВОГами!!!!!
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27.01.2022 11:20 Ответить
Дивно якось. фото вбивці-Рябчука засвітили враз, а вбивць-мажорів-водіїв якось прикривають, певне щоб "не порушувати права".
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27.01.2022 12:12 Ответить
Вопрос: почему сепарские лугандонские морды зарисовуют на фото, а солдата не зарисовали? Это для рашистких говно новостей сенсацию покруче сделали.?
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27.01.2022 12:47 Ответить
Совкофіли,знову по темах показують Ізраїль і Швейцарію.Як ви вже задовбали.Вас ламали в совці і ви це саме хочете,що зі всіма так було.Бо в нас саме москальсько-совєтський устрій в армії.Армія має бути мотивована і контрактна.А не строкове лайно.Не можуть всі бути в тюрмі,а строкова служба це тюрма.Люди всі різні,а ви хочете,щоб всі були бойовими юнітами,як в стратегічних відеоіграх.Я вже казав,що мотивована і забезпечена контрактна 200 тисячна армія,може навішати мільйонній немотивованій і рабській армії.Тим більше Україна веде і буде вести оборонну гібридну війну.
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27.01.2022 13:21 Ответить
А что, Монарстырский уже определяет степень вины и назначает сроки вместо суда? Или так, поболтать вышел ?
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27.01.2022 20:49 Ответить
 
 