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60 км новой обходной дороги построят в Черновцах, - Служба автодорог

будівництво,велике

В Черновцах построят новую обходную дорогу, которая улучшит транспортное сообщение западных и северо-западных регионов Украины с центральными областями, а также обеспечит транзит европейских и прибалтийских стран с портами Азовского и Черного морей.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас идет разработка технико-экономического обоснования проекта, который будет реализован по программе "Большая стройка".

Задача проектировщиков – определить, какой будет интенсивность трафика в перспективе, где будет проходить трасса со всеми развязками и искусственными сооружениями, а также проведение инженерно-геодезических исследований и оценка влияния на окружающую среду.

"Специалисты, разрабатывающие технико-экономическое обоснование строительства обхода Черновцов, уже провели все необходимые инженерно-геодезические изыскания, подсчитали объемы трафика на альтернативных к будущей дороге маршрутах", - рассказали в автодоре.

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По плану обходную будут строить в несколько этапов, а ее протяженность составит около 60 км. Помимо улучшения логистики и скорости прохождения транспорта новая дорога позволит освободить Черновцы от транзитных потоков.

"Ориентировочный план маршрута ІІІ очереди будет пролегать от трассы М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече в направлении автодороги Черновцы - Великий Кучуров и Р-62 Криворивня - Усть-Путила - Старые Куты - Вижница - Сторожинец - Черновцы до автодороги Т-26-07 Кицмань - Сторожинец - Глубокая - Опрышени с подъездом к ст.Вадул Сирет", - уточняет Служба.

IV очередь обходной предварительно планируют строить от трассы М-19 Доманово (на г. Брест) – Ковель – Черновцы – Тереблече до северного обхода Черновцов, пересекая автодорогу Т-26-02 Черновцы-Заставная и Т-26-03 Черновцы - Недобоевцы - Хотин, до автомобильной дороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга.

Как заявлял ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году начинается строительство Киевской обходной дороги. Проект будут реализовываться вместе с международными партнерами.

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дороги (2512) Черновцы (677) Большая стройка (728)


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Мені б зараз була б набагато приємніша новина накштал: Армія по держзамовленню отримала стільки-то ***********, стільки-то нової техніки.
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27.01.2022 10:09 Ответить
Так то они просто пистят - гроши налогоплательщика себе на зарплату тратят и все и завершается все ЯМОЧНЫМ РЕМОНТОМ С ЛОПАТОЙ. И В ДОЖДЬ 😀😀
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27.01.2022 10:14 Ответить
А автобан Львов - Одесса построить слабо? Тогда бы из Восточной Европы и туристы ехали и фуры шли из порта Одессы в Европу
Такое впечатление , что служба автодорог только гроши на зарплаты тратит ( проедает) , А СТРАТЕГИЧЕСКИ мыслить не может .
Позорище !! В Украине нет НИ ОДНОГО АВТОБАНА !!!! И кто-то там в Кабмине , ОПУ, ВР считают себя прогрессивными леятелями ?
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27.01.2022 10:12 Ответить
Яка в нас війна на порозі ??? Тут Коломойському гроші потрібно заробляти......

Компанії Коломойського і Палиці за рік збільшили дохід від "Великого будівництва" на 80% , - ЗМІ

Джерело: https://censor.net/ua/n3311993
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27.01.2022 11:34 Ответить
 
 