60 км новой обходной дороги построят в Черновцах, - Служба автодорог

В Черновцах построят новую обходную дорогу, которая улучшит транспортное сообщение западных и северо-западных регионов Украины с центральными областями, а также обеспечит транзит европейских и прибалтийских стран с портами Азовского и Черного морей.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас идет разработка технико-экономического обоснования проекта, который будет реализован по программе "Большая стройка".

Задача проектировщиков – определить, какой будет интенсивность трафика в перспективе, где будет проходить трасса со всеми развязками и искусственными сооружениями, а также проведение инженерно-геодезических исследований и оценка влияния на окружающую среду.

"Специалисты, разрабатывающие технико-экономическое обоснование строительства обхода Черновцов, уже провели все необходимые инженерно-геодезические изыскания, подсчитали объемы трафика на альтернативных к будущей дороге маршрутах", - рассказали в автодоре.

Также читайте: На Закарпатье планируют запустить "Карпатский экспресс" в Румынию, - ОГА

По плану обходную будут строить в несколько этапов, а ее протяженность составит около 60 км. Помимо улучшения логистики и скорости прохождения транспорта новая дорога позволит освободить Черновцы от транзитных потоков.

"Ориентировочный план маршрута ІІІ очереди будет пролегать от трассы М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече в направлении автодороги Черновцы - Великий Кучуров и Р-62 Криворивня - Усть-Путила - Старые Куты - Вижница - Сторожинец - Черновцы до автодороги Т-26-07 Кицмань - Сторожинец - Глубокая - Опрышени с подъездом к ст.Вадул Сирет", - уточняет Служба.

IV очередь обходной предварительно планируют строить от трассы М-19 Доманово (на г. Брест) – Ковель – Черновцы – Тереблече до северного обхода Черновцов, пересекая автодорогу Т-26-02 Черновцы-Заставная и Т-26-03 Черновцы - Недобоевцы - Хотин, до автомобильной дороги Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга.

Как заявлял ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году начинается строительство Киевской обходной дороги. Проект будут реализовываться вместе с международными партнерами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация работает в Париже по проектам ядерной энергетики и инфраструктуры. ФОТО