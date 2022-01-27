Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 363 млн, жертв уже 5,6 млн. За сутки заболели более 3,5 млн человек, умерли – 10,5 тыс. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 27 января в мире зарегистрировали 3 574 262 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 10 542 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 363 380 932 случая инфицирования, из них 3 574 262 за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5646123 человек, из них 10542 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 287,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и 9-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 26-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 16-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 18-я в мире и 8-я в Европе.
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