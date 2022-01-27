Стали известны имена солдат и гражданской женщины, которых расстрелял срочник Рябчук в Днепре
Стали известны имена четырех военнослужащих Национальной гвардии и гражданской девушки, погибших в результате стрельбы в Днепре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Буганов Александр Александрович – 15.08.1987, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший лейтенант, начальник караула. Остальные данные устанавливаются.
Левковский Артем Владимирович – 16.12.2000, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат, помощник начальника караула. Проживает в г. Олешки Херсонской области. Остальные данные устанавливаются.
Драган Александр Александрович – 06.11.1997, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, младший сержант. Проживает: г. Днепр, пер. Гражданский, 42. Остальные данные устанавливаются.
Черник Леонид Леонидович - 2002 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат. Проживает в Херсонской области. Остальные данные устанавливаются.
Лебединец Вера Сергеевна – 01.07.1986 г.р., другие данные устанавливаются.
Были ранены:
Наместник Денис Викторович, 23.08.2002 г.р.;
Гулида Владислав Юрьевич, 31.12.1999 г.р.;
Семенченко Игорь Андреевич, 1997 г.р.;
Шарова Жанна Геннадиевна, работница завода;
Мачула Евгений Сергеевич, 08.07.2001 г.р.
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-дедовщина, - сами виноваты, - совковые порядки, - некрасивая казарма, - разные года рождения, - агент фсб, - что там делали женщины, - зеля дурак, - офицеры дураки.
а причин как всегда две: цена-качество и вероятность