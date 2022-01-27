Стали известны имена солдат и гражданской женщины, которых расстрелял срочник Рябчук в Днепре

Стали известны имена четырех военнослужащих Национальной гвардии и гражданской девушки, погибших в результате стрельбы в Днепре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Буганов Александр Александрович – 15.08.1987, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший лейтенант, начальник караула. Остальные данные устанавливаются.

Левковский Артем Владимирович – 16.12.2000, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат, помощник начальника караула. Проживает в г. Олешки Херсонской области. Остальные данные устанавливаются.

Драган Александр Александрович – 06.11.1997, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, младший сержант. Проживает: г. Днепр, пер. Гражданский, 42. Остальные данные устанавливаются.

Черник Леонид Леонидович - 2002 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат. Проживает в Херсонской области. Остальные данные устанавливаются.

Лебединец Вера Сергеевна – 01.07.1986 г.р., другие данные устанавливаются.

Были ранены:

Наместник Денис Викторович, 23.08.2002 г.р.;

Гулида Владислав Юрьевич, 31.12.1999 г.р.;

Семенченко Игорь Андреевич, 1997 г.р.;

Шарова Жанна Геннадиевна, работница завода;

Мачула Евгений Сергеевич, 08.07.2001 г.р.

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