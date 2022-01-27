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Стали известны имена солдат и гражданской женщины, которых расстрелял срочник Рябчук в Днепре

рябчук

Стали известны имена четырех военнослужащих Национальной гвардии и гражданской девушки, погибших в результате стрельбы в Днепре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Буганов Александр Александрович – 15.08.1987, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший лейтенант, начальник караула. Остальные данные устанавливаются.

Левковский Артем Владимирович – 16.12.2000, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат, помощник начальника караула. Проживает в г. Олешки Херсонской области. Остальные данные устанавливаются.

Драган Александр Александрович – 06.11.1997, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, младший сержант. Проживает: г. Днепр, пер. Гражданский, 42. Остальные данные устанавливаются.

Черник Леонид Леонидович - 2002 года рождения, военнослужащий воинской части 3021 Нацгвардии Украины, старший солдат. Проживает в Херсонской области. Остальные данные устанавливаются.

Лебединец Вера Сергеевна – 01.07.1986 г.р., другие данные устанавливаются.

Были ранены:

Наместник Денис Викторович, 23.08.2002 г.р.;
Гулида Владислав Юрьевич, 31.12.1999 г.р.;
Семенченко Игорь Андреевич, 1997 г.р.;
Шарова Жанна Геннадиевна, работница завода;
Мачула Евгений Сергеевич, 08.07.2001 г.р.

Также смотрите: Монастырский о задержании срочника Рябчука, устроившего стрельбу в Днепре: Он понесет самую суровую ответственность. ФОТО

Стали известны имена солдат и гражданской женщины, которых расстрелял срочник Рябчук в Днепре 01
Стали известны имена солдат и гражданской женщины, которых расстрелял срочник Рябчук в Днепре 02

Автор: 

Днепр (4437) смерть (9247) стрельба (3266) жертвы (2091)


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Топ комментарии
+41
иди нах со своим табуретом, придурок, работница завода тоже нападала на хлопчика?
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27.01.2022 10:21
+18
ЖАХ
приберіть будь ласка фото

Те що ви маленьким квадратом обличчя закрили то що калюжі крові поряд не видно?як рідним таке дивитись

Нащо адреси вказуєте..
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27.01.2022 10:24
+16
аж сльозы навернулись от увиденного и прочитанного.... убитых и раненых сколько невинных людей.... какой ужас и трагедия...вот так просто ни за что люди лишились жизни...другие искалечены....
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27.01.2022 10:23
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подытожу комменты:
-дедовщина, - сами виноваты, - совковые порядки, - некрасивая казарма, - разные года рождения, - агент фсб, - что там делали женщины, - зеля дурак, - офицеры дураки.

а причин как всегда две: цена-качество и вероятность
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27.01.2022 11:51 Ответить
как ща вынесут мозг всем частям зомполиты)
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27.01.2022 12:46 Ответить
Нацгвардію терміново передати в ЗСУ разом зі зброєю, гвинтокрилами , і всім гамузом . Нацгвардійців розформувати по разним батальонам . Бо толку від них ніякого , кишенькова армія влади , створена Аваковим , армія проти народу , на кшталт кацапської .
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27.01.2022 12:57 Ответить
Я її ніколи і не сприймав, як Національну гвардію. Там немає жодного логічного зв'язку між назвою та функцією. Внутрішні війська чи жандармерія повністю відповідають суті. І не такого розміру вони мають бути.
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27.01.2022 17:03 Ответить
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