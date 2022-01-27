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Новости Борьба с коронавирусом
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Кабмин установил минимальный срок между этапами вакцинации при получении бустерной дозы вакцины в 90 дней

вакцина,ляшко,шмигаль,кабмін,стефанішина,лазебна

Кабинет Министров установил минимальный срок между этапами вакцинации для получения бустерной дозы вакцины COVID-19 в 90 дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Тем самым своим постановлением от 19 января Кабмин также установил максимальный срок при получении дозы вакцины от COVID-19 – 270 дней.

Эти термины применяют как для вакцинации одной вакциной, так и при применении смешанных схем вакцинации, уточняемого в документе.

Кроме того, постановление предусматривает, что во время формирования сертификата COVID после бустерной дозы в него носится соответствующая отметка "booster/бустер".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 49% взрослого населения Украины получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19, - Минздрав

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вакцина (3815) Кабмин (14033) прививка (191) коронавирус (17042)


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Шмигаль вже став медиком-вакцинологом і проктологом?
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27.01.2022 10:32 Ответить
Та житель Сум,рекордсмен України по прививкам,аж 25-ть,захворів на коронавірус.Так яка же бустена прививка в змозі допомогти,може ціаністий калії?
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27.01.2022 10:38 Ответить
P.S.Чи влада і йому скаже що сам винен так як треба було привитися 26-ю бустерною?
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27.01.2022 10:43 Ответить
Призвіще , ім'я та по-батькові жителя Сум - рекордсмена , будь ласка ! Чи це "адін дєдушка сказал"? Він що , кожного місяця "хворіє"? І почав раніше китайців !
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27.01.2022 12:18 Ответить
Вчорашню інформацію із новин знайти чомусь не можу але надам сьогоднішню із Харькова.https://www.unian.ua/health/country/gore-rekordsmen-ukrajinec-otrimav-ponad-15-doz-covid-vakcini-zaradi-vinagorodi-video-novini-ukrajini-11658694.html
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27.01.2022 12:26 Ответить
https://nw.com.ua/kurezy/rekord-goda-sumchanin-vakczinirovalsya-ot-kovida-pochti-30-raz-i-ostalsya-zhivym/ https://nw.com.ua/kurezy/rekord-goda-sumchanin-vakczinirovalsya-ot-kovida-pochti-30-raz-i-ostalsya-zhivym/


27 раз вакцинировался от Covid-19 житель Сум. Первую прививку 23-летнему Алексею сделали в конце августа прошлого года
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27.01.2022 12:33 Ответить
Вибачачаюсь , не зрозумів одразу . Ну так то просто хвора людина , а не рекордсмен .
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27.01.2022 17:28 Ответить
В мене питання до Шмигаля, як спеціаліста. Чому частина населення переносять зараження без симптомів або як легка простуда?
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27.01.2022 10:43 Ответить
 
 