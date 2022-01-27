Кабмин установил минимальный срок между этапами вакцинации при получении бустерной дозы вакцины в 90 дней

Кабинет Министров установил минимальный срок между этапами вакцинации для получения бустерной дозы вакцины COVID-19 в 90 дней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Тем самым своим постановлением от 19 января Кабмин также установил максимальный срок при получении дозы вакцины от COVID-19 – 270 дней.

Эти термины применяют как для вакцинации одной вакциной, так и при применении смешанных схем вакцинации, уточняемого в документе.

Кроме того, постановление предусматривает, что во время формирования сертификата COVID после бустерной дозы в него носится соответствующая отметка "booster/бустер".

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