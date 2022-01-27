Гетманцев о карантине в ВР: Мы будем работать в комитетах. При необходимости сможем собраться в сессионном зале
Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что Верховная Рада проголосует за смену календарного плана своей работы.
Об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это же решение не "слуг", а всех консенсусом. Вчера было совещание, на котором я лично присутствовал, все фракции, кто там был, высказались, что это будет правильное решение", - заметил нардеп.
Гетманцев напомнил, что этим решением не отменяются пленарные заседания на следующей неделе, а переносится работа из сессионного зала в комитеты.
"Работа в комитете утром до вечера. Иногда даже до позднего вечера. Мы занимаемся своей работой - рассматриваем законопроекты, осуществляем парламентский контроль и заслушиваем органы исполнительной власти. То есть это процесс, который не прекращается ни на минуту. Мы можем работать в комитетах в зуме, в отличие от сессионного зала", - отметил Гетманцев.
Он заверил, что в случае необходимости депутатов можно будет легко собрать в сессионном зале: "А как собрать в субботу, когда Верховная Рада не работает? А как в непленарную неделю? Существуют абсолютно четкие алгоритмы немедленного сообщения депутатов о необходимости собраться в сессионном зале".
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ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ!!!!
Верховна ЗРАДА буде працювать?? Да туди взагалі треба АМБАРНИЙ замок повісить до наступних Виборів... Менше шкоди для України буде від тих колаборантів та агентів кремля!
https://genshtab.info/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://genshtab.info/Гетманцев_Даниил_Александрович
А другое - а вдруг кого-то совсем голодная акула на Сэйшелах скушает, не побрезгует? Кворум будет?