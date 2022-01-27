Гетманцев о карантине в ВР: Мы будем работать в комитетах. При необходимости сможем собраться в сессионном зале

Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что Верховная Рада проголосует за смену календарного плана своей работы.

Об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это же решение не "слуг", а всех консенсусом. Вчера было совещание, на котором я лично присутствовал, все фракции, кто там был, высказались, что это будет правильное решение", - заметил нардеп.

Гетманцев напомнил, что этим решением не отменяются пленарные заседания на следующей неделе, а переносится работа из сессионного зала в комитеты.

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"Работа в комитете утром до вечера. Иногда даже до позднего вечера. Мы занимаемся своей работой - рассматриваем законопроекты, осуществляем парламентский контроль и заслушиваем органы исполнительной власти. То есть это процесс, который не прекращается ни на минуту. Мы можем работать в комитетах в зуме, в отличие от сессионного зала", - отметил Гетманцев.

Он заверил, что в случае необходимости депутатов можно будет легко собрать в сессионном зале: "А как собрать в субботу, когда Верховная Рада не работает? А как в непленарную неделю? Существуют абсолютно четкие алгоритмы немедленного сообщения депутатов о необходимости собраться в сессионном зале".