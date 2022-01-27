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Новости Коронавирус и карантин
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Гетманцев о карантине в ВР: Мы будем работать в комитетах. При необходимости сможем собраться в сессионном зале

вр,рада,верховна

Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев считает, что Верховная Рада проголосует за смену календарного плана своей работы.

Об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это же решение не "слуг", а всех консенсусом. Вчера было совещание, на котором я лично присутствовал, все фракции, кто там был, высказались, что это будет правильное решение", - заметил нардеп.

Гетманцев напомнил, что этим решением не отменяются пленарные заседания на следующей неделе, а переносится работа из сессионного зала в комитеты.

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"Работа в комитете утром до вечера. Иногда даже до позднего вечера. Мы занимаемся своей работой - рассматриваем законопроекты, осуществляем парламентский контроль и заслушиваем органы исполнительной власти. То есть это процесс, который не прекращается ни на минуту. Мы можем работать в комитетах в зуме, в отличие от сессионного зала", - отметил Гетманцев.

Он заверил, что в случае необходимости депутатов можно будет легко собрать в сессионном зале: "А как собрать в субботу, когда Верховная Рада не работает? А как в непленарную неделю? Существуют абсолютно четкие алгоритмы немедленного сообщения депутатов о необходимости собраться в сессионном зале".

Автор: 

ВР (29273) карантин (16729) Гетманцев Даниил (410) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Депутат ВР от Слуги Народа Данил Гетманцев, председатель комитета по вопросам налогов, лоббист фискализации, пропагандист прозрачных отношений государства и частников, выжиматель налогов из бизнеса... похоже сам хронически налоги не платит. А его семья кидает сотрудников на зарплаты и гонорары.

https://genshtab.info/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://genshtab.info/Гетманцев_Даниил_Александрович
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27.01.2022 10:41
+7
Они просто хотят свои семьи вывезти и самим свалить на случай войны. Но в таком случае если война таки будет, то их нужно внести в базу миротворца и их семьи, и после нашей победы, когда те вернуться - просто их расстрелять как предателей народа!!!
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27.01.2022 10:43
+5
Вони сидять в ВР без масок , а потім уходять на карантин , сюр якийсь , як і вся ВР
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27.01.2022 10:40
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Вони сидять в ВР без масок , а потім уходять на карантин , сюр якийсь , як і вся ВР
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27.01.2022 10:40 Ответить
Та маска як і вакцина до сраки
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27.01.2022 10:43 Ответить
Они просто хотят свои семьи вывезти и самим свалить на случай войны. Но в таком случае если война таки будет, то их нужно внести в базу миротворца и их семьи, и после нашей победы, когда те вернуться - просто их расстрелять как предателей народа!!!
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27.01.2022 10:43 Ответить
ЗЕЛЯ и ГЕТЬМАНЦЕВ учат как правильно СОСАТЬ КОНЕЦ эпохи бизнеса, теперь день ЗЕдурака - 25 января
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoNGEU4afaYw%26t%3D106s%26fbclid%3DIwAR2wHkHiiEiMACCeTKICZ6rClFFMLnrHER6GBECVtZ9Dm_kswL3zanhVtlI&h=AT2xvWu1YTTmCyqg4EEUvMHohrY3oHxWoLr8NyhugTldRBbMH8zN0juIvDDswIZIhc7SbNS8e2bSqKMDOVRkK3HCVe_WOf1J45ZbkcgtZ0gHhR_U6Kaa1Tw6YtwwRTa3Qjs&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1_mUII7SKST_SQKPGWnv7ZSqNy1r61nFcmW_tbR1CpkfO__fqlkLF1EkicaBtNzpIlo5qybDl3Ywu5GO2fdwlF52i8N6hh3iBq44Ilc3u4R5P6XK5UhANyCszIKURRhkUhUncs_1HSFxXNJ29XGlRgQw https://www.youtube.com/watch?v=oNGEU4afaYw&t=106s
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27.01.2022 11:01 Ответить
Тебя, гетьманцев нужно в крематории собирать, зесрань ты лапотная
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27.01.2022 10:40 Ответить
вона працюватиме в дубаях у жули
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27.01.2022 10:41 Ответить
щось мені це нагадало..... Де Жа Вю....
ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ!!!!
Верховна ЗРАДА буде працювать?? Да туди взагалі треба АМБАРНИЙ замок повісить до наступних Виборів... Менше шкоди для України буде від тих колаборантів та агентів кремля!
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27.01.2022 10:41 Ответить
Депутат ВР от Слуги Народа Данил Гетманцев, председатель комитета по вопросам налогов, лоббист фискализации, пропагандист прозрачных отношений государства и частников, выжиматель налогов из бизнеса... похоже сам хронически налоги не платит. А его семья кидает сотрудников на зарплаты и гонорары.

https://genshtab.info/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://genshtab.info/Гетманцев_Даниил_Александрович
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27.01.2022 10:41 Ответить
После месячных каникул и 1,5 дня "работы" Рада ушла "на карантин".. так вы же там уже должны привиты быть дважды каждый ( а то и трижды) какой на хр-н карантин. Все на работы, дармоеды. За что мы вам такую зарплату платим, наверное не для постоянных отпусков и карантинов.
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27.01.2022 10:43 Ответить
Да и так уже "прозаседавшиеся", придаток до ОПы.
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27.01.2022 10:44 Ответить
А паспорта заграничные у избранников не забрали, чтобы предотвратить саботаж госдеятельности.
А другое - а вдруг кого-то совсем голодная акула на Сэйшелах скушает, не побрезгует? Кворум будет?
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27.01.2022 10:50 Ответить
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27.01.2022 10:51 Ответить
Ты думай лучше о санкциях США консерва. Бежать то тебе некуда. Тебя даже кацапы не приютят, чтобы не палиться.
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27.01.2022 10:53 Ответить
А по зуму не пробували?
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27.01.2022 10:58 Ответить
Поезжайте на 2 оставшихся года в Трускавец падлы упыри. ЗЛН-ЕРМк ПНХ!
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27.01.2022 11:01 Ответить
гетманцев думай про растов..а лучше беги пака не поздно !!!!
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27.01.2022 11:03 Ответить
У Зе ублюдков уже квартирки в Лондоне. Англия с баблом людишек не выдает.
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27.01.2022 11:05 Ответить
Краще **** зелена повісься вже напрацювався дебіл, перший кандидат на каштан.
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27.01.2022 11:05 Ответить
Тут война на пороге ,западные страны работают помогая Украине но не наш парламент с президентом.ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ САБОТАЖ !
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27.01.2022 11:06 Ответить
...и болеют в турборежиме.)
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27.01.2022 11:15 Ответить
интересно.... получается если заболело 20 зеленожопых ублюдка то вся Рада должна уходить в отпуск)))) а остальные 400 ?????????????
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27.01.2022 11:37 Ответить
Большинство крыс ведут наземный или полудревесный образ жизни. В качестве убежищ используют норы (как самостоятельно вырытые, так и норы других животных), естественные убежища, гнёзда различных животныхhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%8B#cite_note-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-5 [5] , а также искусственные убежища (например подвалы или иные конструктивные перекрытия жилых домов). Живут крысы как одиночно, так и образовывая семейные или территориальные группы
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27.01.2022 12:21 Ответить
вас, млядей, туда даже пускать нельзя было... вам то насрать на страну с высокой горы... абы бабла намутить
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27.01.2022 13:12 Ответить
 
 