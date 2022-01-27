Зеленский о стрельбе в Днепре: Ожидаю полного информирования обо всех обстоятельствах, кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время
Президент Владимир Зеленский ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах убийства 5 человек срочником Артемием Рябчуком в Днепре.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"С утра у нас ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, за жизнь раненых борются врачи. Любая помощь, которая нужна близким жертв этого страшного преступления, должна быть предоставлена безотлагательно. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.
"Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", - подчеркнул глава государства.
Ранее сообщалось, что в Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата.
Пятеро военнослужащих погибли, пять ранены.
Стало известно, что парня зовут Артемий Рябчук, он является призывником из Измаила.
Позже военнослужащего задержали в Днепропетровской области.
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И заберет еще.
Конченая тварь... Других слов нет(
Слідство має детально розібратися у причинах.
На жаль, у військових колективах, де є доступ до зброї, таке бува трапляється.
Але останнім часом, не пригадаю, щоб і на фронті, у тилу солдати вбивали своїх так масово.
Слідство розбереться ....(
Это дежурный платный писака написал.
И,бпрежле,бчем писать дилетантское мнение о том, что Южмаш можно поручить охранять вохровцам, изучи матчасть
И вот, такие люди попадают на срочную службу. Психологически они понимают, что это - признак того, что они являются представителями низшей касты. Но им хочется хоть как-то подняться в своих глазах. За счет кого это сделать? Правильно, за счет того, кто находится в еще более худшем положении, чем они. Но в этот раз они не учли, что у пацана психика совсем неустойчивая, вот и имеем.
ее не подымали с 2018 года
что он хочет? что бы за копейки профессионалы служили?