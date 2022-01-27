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Зеленский о стрельбе в Днепре: Ожидаю полного информирования обо всех обстоятельствах, кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время

зеленский,зеленський

Президент Владимир Зеленский ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах убийства 5 человек срочником Артемием Рябчуком в Днепре.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"С утра у нас ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, за жизнь раненых борются врачи. Любая помощь, которая нужна близким жертв этого страшного преступления, должна быть предоставлена ​​безотлагательно. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

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"Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", - подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что в Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата.

Пятеро военнослужащих погибли, пять ранены.

Стало известно, что парня зовут Артемий Рябчук, он является призывником из Измаила.

Позже военнослужащего задержали в Днепропетровской области.

Автор: 

Днепр (4437) Зеленский Владимир (20769) стрельба (3266) убийство (6504)


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Топ комментарии
+30
Говнокомандувача надо заменить.
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27.01.2022 11:02
+24
Головне,що б він цю справу під особистий контроль не взяв!
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27.01.2022 11:07
+17
разбудили клована...
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27.01.2022 11:03
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Говнокомандувача надо заменить.
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27.01.2022 11:02 Ответить
Зеле...идара надо отправить в зсу на строчку!
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27.01.2022 11:06 Ответить
Если бы его призвали, а он косил 4 раза, то скорее всего его бы там чмырили. И зеля мог бы вот так тоже забрать 5 чужих жиней...
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27.01.2022 11:25 Ответить
... атак он уже забрал в тысячи раз больше.

И заберет еще.
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27.01.2022 11:28 Ответить
Главной по расследованию Зеленский назначил Безуглую.
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27.01.2022 11:49 Ответить
Этой суке, так бы беспокоиться об обороне!
Конченая тварь... Других слов нет(
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27.01.2022 14:32 Ответить
разбудили клована...
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27.01.2022 11:03 Ответить
а может и нет ))) шо у него нема пресс/секретаря? в живую оно ж это не сказало...
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27.01.2022 11:27 Ответить
с шифером уже разобрались в обстоятельствах ))))
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27.01.2022 11:32 Ответить
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27.01.2022 11:36 Ответить
Головне,що б він цю справу під особистий контроль не взяв!
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27.01.2022 11:07 Ответить
Починай з міністра, який кришує дідовщину.
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27.01.2022 11:07 Ответить
Яку дідівщину, що ти несеш? Вже жалієш ********, який убив пятьох людей, в тому числі цивільну жінку?
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27.01.2022 11:20 Ответить
ну все, ща все наладится, сам ВаВА ножкой топнул
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27.01.2022 11:12 Ответить
Янелоха нюхнув і виліз в телевізор.
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27.01.2022 11:13 Ответить
Придурку, головна кадрова зміна, яка має бути, це тебе з твоїм балаганом відправити назад доцирку.
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27.01.2022 11:15 Ответить
Ой, що це нещастя може знати про мотиви, причини, ну хіба що про якість наркоти. Сам не служив, від армії відкошував
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27.01.2022 11:18 Ответить
Чотириждипісюніст, кадрові висновки почни з себе...
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27.01.2022 11:20 Ответить
Поки що нічого не ясно , з якого причини зірвало дах у цього срочника , а Монястирський вже репетує про найжорстокіше покарання тобто , вони навіть не розглядають можливоі вини командуючого , чи психічного стану солдата 😠

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27.01.2022 11:21 Ответить
Судя по видео с камеры наблюдения, слишком расчетливо - пополнение бк, контроль - по ощущениям, продумано заранее.
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27.01.2022 11:26 Ответить
А хто ж на себе буде лайно лити? Крісло трясе от це чудо і вилізло
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27.01.2022 11:36 Ответить
готовился,ждал,в упор,добивал, женщины (тут дедовщина не прокатит), вернулся набил рюкзак,сменил оружие - на психа давить будут конечно, но хрен прокатит.
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27.01.2022 11:40 Ответить
Це могла бути помста за нестатутні взаємини чи спалах ненависті через проблеми у родині, раптовий напад агресії чи щось інше.

Слідство має детально розібратися у причинах.
На жаль, у військових колективах, де є доступ до зброї, таке бува трапляється.

Але останнім часом, не пригадаю, щоб і на фронті, у тилу солдати вбивали своїх так масово.
Слідство розбереться ....(
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27.01.2022 12:49 Ответить
Слидство выдаст ту версию которая устроит ВСЕХ на момент озвучивания, женщины в перечне стреляных откинут версию неуставщины загоризонт (при том что ее и так будут спускать в самый конец списка ,так всегда делают ибо погоны летят неслабо).И собственно уже пофик, у него 2 варианта - либо псих в лечебницу и овощь - либо пожизненно... выберет второе.
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27.01.2022 13:05 Ответить
и подумал Зеленский - "Какой же я умный, что от армии закосил"
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27.01.2022 11:23 Ответить
Радість мами Рими ******...ло , про те що немаєуяви.. Мамина радість... Щоб ви вдавилися фаршированим рибом, сцуки!
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27.01.2022 11:23 Ответить
та он еще отходит после вчерашнего.

Это дежурный платный писака написал.
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27.01.2022 11:30 Ответить
Національна гвардія спочатку створювалась за американським зразком - як резерв армії. Але Кучма, як звичайний комуняка, перетворив цю структуру знову у внутрішні війська. Те саме зробив Янукович, от досі наша так звана "національна гвардія" це і є типові ВВ, внутрішні війська, які утримують в першу чергу для боротьби з власним народом, ну, і трохи для несення внутрішньої охоронної служби, хоча в розвинутих і цивілізоваих країнах цим займається професійна воєнізована охорона. У нинішньому вигляді НГ не потрібна взагалі. Треба повернутись до початкового задуму і робити американську суміш резерву армії і териториальної оборони. А внутрішні справи залишити спеціалізованим поліцейським підрозділам. Але неивірю, що і Зелень щось буде робити у цьому напрямі, у нас як не президент - так корупційна, брехлива, жадібна і розумово відстала потвора, лялька олігархів.
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27.01.2022 11:26 Ответить
А Рюкзакян займався профанацією у Нацгвардії,як і з мусорнею,обізвавши її поліцією.Який з мусора "поліцейський"?
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27.01.2022 11:34 Ответить
А можно подробней про цивилизованные страны? Интересуют в первую очередь итальянские, испанские карабинеры, французские, греческие, болгарские жандармы.
И,бпрежле,бчем писать дилетантское мнение о том, что Южмаш можно поручить охранять вохровцам, изучи матчасть
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27.01.2022 11:42 Ответить
Карабінери і жандарми - це ПОЛІЦІЯ. Дивно, що Ви цього не знаєте.
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27.01.2022 11:47 Ответить
Да вы что? Серьезно? Полиция? Я вам открою секрет: они структурно находятся... барабанная дробь... в вооруженных силах, но имеют двойное подчинение: минобороны и МВД. К полиции же они отношения не имеют никакого
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27.01.2022 11:51 Ответить
Міноборони ЛИШЕ ПІД ЧАС ВІЙНИ! Керує міністр МВС! Що Ви несете...?!
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27.01.2022 12:06 Ответить
Еще раз читаем ВНИМАТЕЛЬНО матчасть. А заодно просвещаемся, что такое "оперативное" подчинение. Приведу пример: солдат ВСУ можно привлекать для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. При этом руководить процессом будет МВД через подчиненную ей ГСЧС. Значит ли это, что солдаты ВСУ входят в структуру МВД? Думаем.
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27.01.2022 16:29 Ответить
І чому не можна доручити озороняти ПМЗ Вашим "вохровцям" чи їх аналогам, не зрозуміло. ПМЗ - не військовий об'єкт.
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27.01.2022 11:49 Ответить
А потому, что там изготовляется оборонная и секретная продукция, которой не прочь завладеть разведслужбы не только агрессора, но и еще ряда государств, к примеру КНДР. И какие средства для этого они могут применить - то ли вербовка сотрудников, то ли прямое нападение дтверсионной группы, никто не знает. Потому и существует такое понятие, как "особо важный объект", который охраняют подразделения, нацеленные на борьбу с диверсантами, прежде всего. А так же, имеющие полномочия проводить личный досмотр персонала и посетителей.
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27.01.2022 11:56 Ответить
Що Ви несете...?! Спочатку ДУМАЙТЕ, а потім вже пишіть!
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27.01.2022 12:05 Ответить
Это все контраргументы? Или будет конкретика?
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27.01.2022 16:30 Ответить
Кадровый высновок один: УЙДИ НАХЕР, КЛОВАН, С ТОБОЙ ВСЕ СЫПЕТСЯ!
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27.01.2022 11:26 Ответить
Меняем кадры ,шило на мыло.
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27.01.2022 11:30 Ответить
Очкує воно,а не очікує
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27.01.2022 11:32 Ответить
Если выявятся факты дедовщины, в следствии которых у стрелка поехала крыша. А когда человека доводят до зверского состояния и он теряет над собой контроль, и уже не думает о собственной жизни, а жаждет только убивать- это бездеятельность руководства или соучастие. Нужны громкие увольнения с оглашением причины- бездействие и халатное отношения к своим прямым обязанностям, в следствии которых стали возможны неуставные отношения. Чтоб те которых не уволили и вновь назначенные знали это, и пресекали подобное- короче, занимались своими обязанностями.
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27.01.2022 11:43 Ответить
Теперь смотрите в оба..ЧП в НГУ...а рыговские кадры в прокуратурве и прочей лабуде начнут гандонить военных, типа "устали атвайны" "нада проста перестать стрилять"
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27.01.2022 11:46 Ответить
На самом деле все просто: набирать солдат срочной службы приходится из тех, кто не смог поступить, у чьих родителей не хватило средств отправить сына на платное обучение в ВУЗ , или даже не смоглиьнасобирать 1500 баксов, чтоб "сделать" сыну пожизненную непригодность к службе. То есть, на срочку идут дети "рабочих и крестьян". Возьмем даже этого срочника - безотцовщина и, готов поспорить, что жил он в нищей семье.
И вот, такие люди попадают на срочную службу. Психологически они понимают, что это - признак того, что они являются представителями низшей касты. Но им хочется хоть как-то подняться в своих глазах. За счет кого это сделать? Правильно, за счет того, кто находится в еще более худшем положении, чем они. Но в этот раз они не учли, что у пацана психика совсем неустойчивая, вот и имеем.
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27.01.2022 11:48 Ответить
Убийца стал нацгвардейцем очень просто - прошёл по группе здоровья

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27.01.2022 11:58 Ответить
Все начинается с гребаных совковых чиновников! Летчиков студентов - просто из-за бардака погубили и опять халатность!!! А мамкам как - НУ МЫ ЖЕ В НАТО идем- почему совок опять?
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27.01.2022 12:21 Ответить
Чучєло, ти перестань блокувати конкурс на САП і проведи прозоро конкурси на ДБР
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27.01.2022 12:34 Ответить
ослик проснулся!
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27.01.2022 13:28 Ответить
Вначале пусть сделает кадровые выводы с себя и своего окружения.
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27.01.2022 13:39 Ответить
зарплата гвардейцев ниже охранников в супермаркете

ее не подымали с 2018 года

что он хочет? что бы за копейки профессионалы служили?
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27.01.2022 15:36 Ответить
 
 