Зеленский о стрельбе в Днепре: Ожидаю полного информирования обо всех обстоятельствах, кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах убийства 5 человек срочником Артемием Рябчуком в Днепре.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"С утра у нас ужасные новости из Днепра. Пятеро погибших, за жизнь раненых борются врачи. Любая помощь, которая нужна близким жертв этого страшного преступления, должна быть предоставлена ​​безотлагательно. Искренние соболезнования тем, кто сегодня потерял родных", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

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"Мотивы убийцы, то, как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время", - подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что в Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата.

Пятеро военнослужащих погибли, пять ранены.

Стало известно, что парня зовут Артемий Рябчук, он является призывником из Измаила.

Позже военнослужащего задержали в Днепропетровской области.