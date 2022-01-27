Для увольнения главы фонда госимущества Сенниченко не хватило голосов. У нескольких депутатов не сработали кнопки. Проверяется работа системы "Рада"
Сегодня во время голосования за постановление №6382 об уходе Дмитрия Сенниченко с должности Главы Фонда государственного имущества Украины у некоторых нардепов не сработала кнопка на пульте для голосования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.
По результатам голосования проект постановления не набрал голосов для принятия в целом ("за" – 223).
После этого народные депутаты обратились к председательствующему с сообщениями, что у нескольких парламентариев не сработали кнопки голосования, и они не смогли принять участие в голосовании.
По предложению народного депутата "Батькивщины" Сергея Власенко в пленарном заседании объявлен перерыв на 30 минут для проверки работы системы "Рада".
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А тепер, щоб провести таке пустякове кадрове питання - доведеться доплатити замайбаху та зедвірі