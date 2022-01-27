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Для увольнения главы фонда госимущества Сенниченко не хватило голосов. У нескольких депутатов не сработали кнопки. Проверяется работа системы "Рада"

вр,рада,голосування

Сегодня во время голосования за постановление №6382 об уходе Дмитрия Сенниченко с должности Главы Фонда государственного имущества Украины у некоторых нардепов не сработала кнопка на пульте для голосования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

По результатам голосования проект постановления не набрал голосов для принятия в целом ("за" – 223).

После этого народные депутаты обратились к председательствующему с сообщениями, что у нескольких парламентариев не сработали кнопки голосования, и они не смогли принять участие в голосовании.

По предложению народного депутата "Батькивщины" Сергея Власенко в пленарном заседании объявлен перерыв на 30 минут для проверки работы системы "Рада".

Также читайте: Рада рассмотрит увольнение главы Фонда госимущества Сенниченко, - повестка дня

Автор: 

ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64)


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Топ комментарии
+4
Да то не голосов, то уже денег у олигархов на содержание зеленой помойки не хватает, да и желания тоже.
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27.01.2022 11:20
+2
там не кнопки заклинило,там заклинило монобільшість. Бо ті, хто вважає себе непричетним до неї - за кадрові питання не голосують.
А тепер, щоб провести таке пустякове кадрове питання - доведеться доплатити замайбаху та зедвірі
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27.01.2022 12:03
+1
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27.01.2022 11:15
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27.01.2022 11:15 Ответить
"Подремонтируют" систему и всем всего будет хватать...
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27.01.2022 11:16 Ответить
Тестове натискання кнопок перед голосуванням потрібно проводити! Це так складно? Чи просто депутати в своєму репертуарі: брехати, брехати і ще раз брехати?
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27.01.2022 11:19 Ответить
Да то не голосов, то уже денег у олигархов на содержание зеленой помойки не хватает, да и желания тоже.
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27.01.2022 11:20 Ответить
Пороблено этой раде ,что ли...
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27.01.2022 11:20 Ответить
От нагальне питання ... На армію у них часу не вистачає
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27.01.2022 11:20 Ответить
Не все успели за себя и за того парня натыснуть?)
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27.01.2022 11:24 Ответить
ЗЕБІЛьшість працює 😆
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27.01.2022 11:34 Ответить
Так вот откуда все беды в стране - кнопки виноваты. Рука Китая несомненно.
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27.01.2022 11:37 Ответить
Зебилье кнопки нажимать не умеет?
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27.01.2022 11:41 Ответить
Це зрада чи перемога?
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27.01.2022 11:42 Ответить
там не кнопки заклинило,там заклинило монобільшість. Бо ті, хто вважає себе непричетним до неї - за кадрові питання не голосують.
А тепер, щоб провести таке пустякове кадрове питання - доведеться доплатити замайбаху та зедвірі
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27.01.2022 12:03 Ответить
не просто так Зєля мріє про голосування у смартфоні
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27.01.2022 12:54 Ответить
Про поганого танцюриста та те,що йому заважає танцювати - казати,ні? Отож....
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27.01.2022 13:04 Ответить
 
 