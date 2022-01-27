От 112 до 120 тыс. российских солдат: западные спецслужбы заметили значительное наращивание сил РФ на границе с Украиной, - DPA
По данным западных спецслужб, Россия в последнее время продолжала высокими темпами перебрасывать военнослужащих к границе с Украиной. В настоящее время в приграничных районах могут находиться от 112 до 120 тысяч российских солдат и офицеров.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщило в четверг, 27 января, dpa со ссылкой на высокопоставленного представителя спецслужб.
Этот показатель не учитывает вооруженные силы пророссийских сепаратистов в украинском Донбассе, численность которых оценивается примерно в 35 тысяч человек, пишет далее агентство.
Собеседник dpa указал, что в ближайшие недели численность российских военнослужащих близ украинской границы может значительно возрасти. При этом конкретных цифр он не назвал.
Все признаки свидетельствуют о том, что стягивание сил к границе продолжается, отметил сотрудник спецслужбы. Среди прочего, по его словам, вероятно дальнейшее увеличение числа батальонных тактических групп (БТГ) в составе 600-1000 военнослужащих, в настоящее время оцениваемое в пределах 60. Конфликт Запада с Россией.
Напомним, во второй половине 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих под предлогом проведения военных учений. Запад подозревает РФ в намерении вновь вторгнуться в Украину, но Кремль отрицает наличие у него таких планов и со своей стороны требует от НАТО письменных гарантий непринятия Украины в состав альянса. НАТО и США ответили на требования РФ отказом.
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Але поясніть одну річ. Січень. На московії зима і морози. Солдати мають бути в польових таборах. Вони мають щось їсти, пити, срати і митися. Їм потрібне тепло, медична допомога (барановірус війська і супермаркети Герег обходить боком - це я знаю).
І ця історія про сто тисяч москалів на наших східних кордонах повторюється принаймні з 2015 року.
Для наступу потрібні живі люди, які управляють технікою. Але вони фізично не можуть там сидіти з 2015 року.
Тому скоріше за все це такий самий цирк, як історія з банановірусом, з якої вирішили з'їхати за допомогою страшилок про війну.
хочешь мира - готовься к войне. смазывай калаш из схрона, и не кизди тута про миролюбие.