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Новости Агрессия России против Украины Война
11 016 23

От 112 до 120 тыс. российских солдат: западные спецслужбы заметили значительное наращивание сил РФ на границе с Украиной, - DPA

рф,армія

По данным западных спецслужб, Россия в последнее время продолжала высокими темпами перебрасывать военнослужащих к границе с Украиной. В настоящее время в приграничных районах могут находиться от 112 до 120 тысяч российских солдат и офицеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщило в четверг, 27 января, dpa со ссылкой на высокопоставленного представителя спецслужб.

Этот показатель не учитывает вооруженные силы пророссийских сепаратистов в украинском Донбассе, численность которых оценивается примерно в 35 тысяч человек, пишет далее агентство.

Собеседник dpa указал, что в ближайшие недели численность российских военнослужащих близ украинской границы может значительно возрасти. При этом конкретных цифр он не назвал.

Все признаки свидетельствуют о том, что стягивание сил к границе продолжается, отметил сотрудник спецслужбы. Среди прочего, по его словам, вероятно дальнейшее увеличение числа батальонных тактических групп (БТГ) в составе 600-1000 военнослужащих, в настоящее время оцениваемое в пределах 60. Конфликт Запада с Россией.

Напомним, во второй половине 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих под предлогом проведения военных учений. Запад подозревает РФ в намерении вновь вторгнуться в Украину, но Кремль отрицает наличие у него таких планов и со своей стороны требует от НАТО письменных гарантий непринятия Украины в состав альянса. НАТО и США ответили на требования РФ отказом.

Также читайте: Молдова будет настаивать на выводе войск РФ из Приднестровья, - глава МИД Попеску

Автор: 

армия РФ (19592) разведка (4191) россия (96057)


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Топ комментарии
+7
Ніякого наступу не буде, бо Верховна рада голову у пісок сховала на карантин іде
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27.01.2022 11:33
+3
Мало... Для наступу мало! Це м'ясо буде підсмажене!
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27.01.2022 11:41
+2
и только Зеленский рассказывает о шашлыке весной. Может Путлер ему еще бочку варенья и корзину пообещал
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27.01.2022 11:58
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Ніякого наступу не буде, бо Верховна рада голову у пісок сховала на карантин іде
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27.01.2022 11:33 Ответить
Навіщо Путлєру зараз нападати, якщо зєльона влада ті так успішно нищить наш народ. ? От залишиться українців в Україні мільйонів 12-15 тоді і забере території.
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27.01.2022 12:00 Ответить
Мало... Для наступу мало! Це м'ясо буде підсмажене!
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27.01.2022 11:41 Ответить
Мясо тоже будет стрелять
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27.01.2022 11:44 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/27/7321870/ "Північний потік-2" не працюватиме у випадку вторгнення РФ в Україну - США
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27.01.2022 11:48 Ответить
Поэтому я против войны.
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27.01.2022 12:01 Ответить
ты с какой планеты? мясо уже 8 лет стреляет каждый день.
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27.01.2022 12:35 Ответить
Неужели заметили? А мы думали что только мы их видим.
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27.01.2022 11:48 Ответить
Та почекайте,Зе ще про інвесторів в Україну не домовився так що для зустрічі вашої орди просто немає часу.
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27.01.2022 11:49 Ответить
Ихтамнетов там постоянно такое количество а то и больше уже 8 лет!!! Хватит нагнетать! Воюйте у себя дома. а не в Украине!
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27.01.2022 11:52 Ответить
Чушь, сам Арахамия сказал что там пустые палатки и ничего не изменилось с апреля.
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27.01.2022 11:58 Ответить
ааа... ну если сам Агрохимия...
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27.01.2022 12:34 Ответить
и только Зеленский рассказывает о шашлыке весной. Может Путлер ему еще бочку варенья и корзину пообещал
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27.01.2022 11:58 Ответить
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27.01.2022 11:58 Ответить
Зараз боти знов будуть кричати, що я москаль.
Але поясніть одну річ. Січень. На московії зима і морози. Солдати мають бути в польових таборах. Вони мають щось їсти, пити, срати і митися. Їм потрібне тепло, медична допомога (барановірус війська і супермаркети Герег обходить боком - це я знаю).
І ця історія про сто тисяч москалів на наших східних кордонах повторюється принаймні з 2015 року.
Для наступу потрібні живі люди, які управляють технікою. Але вони фізично не можуть там сидіти з 2015 року.
Тому скоріше за все це такий самий цирк, як історія з банановірусом, з якої вирішили з'їхати за допомогою страшилок про війну.
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27.01.2022 12:08 Ответить
и шо?
хочешь мира - готовься к войне. смазывай калаш из схрона, и не кизди тута про миролюбие.
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27.01.2022 12:32 Ответить
Крысы.
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27.01.2022 12:18 Ответить
це я про верховну...
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27.01.2022 12:20 Ответить
120000 х 70 кг ~ 8,5 тонн перегноя. + металлолом.
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27.01.2022 12:28 Ответить
Опять цифры с потолка. Сначала говорится про 112-120 тис человек, а потом все перечеркивает цифрой 60 бат так груп, а это 60 тыс человек максимум. И где логика ?!
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27.01.2022 12:38 Ответить
типа, кроме БТГ там никого нет, а техника вся беспилотная.
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27.01.2022 12:52 Ответить
Все равно не выходит, это я по максимуму посчитал, что в каждой бтг по 1000 человек, хотя такого в природе не будет
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27.01.2022 13:29 Ответить
Не будет никакого вторжения пока ВСУ не пойдет в наступление на ОРДЛО. Слишком много кричали - "провернем хорватский вариант", "провернем Карабахский вариант". Сделаем всё побыстрому. И Россия не успеет отреагировать. Силы ВСУ превосходят силы ОРДЛО в 7-8 раз. Действительно управились бы быстро. Ну вот и Россия войска у границы собрала. Чтобы не было хорватских и карабахских историй. Еще раз подчеркну, если не будет наступления ВСУ - большой войны не будет. Россия воевать крайне не хочет и не может. Сами они не полезут.
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27.01.2022 14:24 Ответить
 
 