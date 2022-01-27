Рябчук где-то проходил подготовку. Это может быть диверсия, – нардеп Костенко о стрельбе в Днепре
Народный депутат "Голоса", секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Роман Костенко называет трагедией и ужасом стрельбу в Днепре.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.
"Я думал, в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии такого уже не может быть. Такие случаи были более характерны для советской армии. К случившемуся нужно серьезно отнестись правоохранительным органам, в частности понять причины, почему так могло произойти: то ли, с самого начала военкомат должным образом не провел проверку человека, который шел на службу, или неуставные отношения, или диверсия - его кто-то подготовил и подослал, ведь я видел его действия, читал в СМИ, что он служил с осени. Это срочная служба, батальон охраны. Я как военный человек, который готовил многих бойцов спецназа, вижу, что его действия не присущи срочнику, который служит несколько месяцев. Он подготовлен. Где-то проходил эту подготовку. Возможно, так уже начали в Нацгвардии готовить? Я такого тут еще не видел", - подчеркнул нардеп.
Костенко обратил внимание, что стрелок в Днепре достаточно хладнокровно расстреливал своих коллег по оружию.
"Даже на войне солдаты к своим врагам иногда не относились с таким хладнокровием", - отметил он.
Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.
Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.
По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.
В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.
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1. Чувак - диверсант ФСБ, потому, что убегал в пригород, который на востоке от центра Днепра.
2. Чувак - диверсант ФСБ, потому, что умеет стрелять из калаша.
3. Чувак - диверсант ФСБ, чтоб Байден на это посмотрел и не давал больше гранатомёты и системы ПВО.
Продолжайте том же духе. Рептилоиды наблюдают за вами...
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Односельці батьків нацгвардійця Артемія Рябчука, який у ніч на 27 січня розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, розповіли, що знають про їхню родину. Сусіди не уявляють, що могло штовхнути хлопця на такий вчинок.
Про це повідомляє із посиланням на https://news.obozrevatel.com/ukr/society/simya-bula-duzhe-viruyuchoyu-zyasuvalisya-novi-detali-pro-soldata-yakij-rozstrilyav-tovarishiv-po-sluzhbi-v-dnipri-eksklyuziv.htm?fbclid=IwAR0SrCgyb879BWvJqAscQahloBE8nByfzgsZoC0trQEQ2X-CUJH-ghxcvTc "Обозреватель". Джерело:
В СА такий п'ятидесятник служив би у стройбаті і зброю бачив би на картинках.