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Новости
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Рябчук где-то проходил подготовку. Это может быть диверсия, – нардеп Костенко о стрельбе в Днепре

укеуе

Народный депутат "Голоса", секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Роман Костенко называет трагедией и ужасом стрельбу в Днепре.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.

"Я думал, в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии такого уже не может быть. Такие случаи были более характерны для советской армии. К случившемуся нужно серьезно отнестись правоохранительным органам, в частности понять причины, почему так могло произойти: то ли, с самого начала военкомат должным образом не провел проверку человека, который шел на службу, или неуставные отношения, или диверсия - его кто-то подготовил и подослал, ведь я видел его действия, читал в СМИ, что он служил с осени. Это срочная служба, батальон охраны. Я как военный человек, который готовил многих бойцов спецназа, вижу, что его действия не присущи срочнику, который служит несколько месяцев. Он подготовлен. Где-то проходил эту подготовку. Возможно, так уже начали в Нацгвардии готовить? Я такого тут еще не видел", - подчеркнул нардеп.

Костенко обратил внимание, что стрелок в Днепре достаточно хладнокровно расстреливал своих коллег по оружию.

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"Даже на войне солдаты к своим врагам иногда не относились с таким хладнокровием", - отметил он.

Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30  на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.

Автор: 

Днепр (4437) стрельба (3266) Национальная гвардия (2153) Костенко Роман (169)


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Топ комментарии
+18
я б на месте властей до конца расследования от предположений воздержался, слишком глупо можно выглядеть, с первой минуты заявив о "русском следе", а окажется, что причиной банальная бытовуха. и наоборот, собственно.
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27.01.2022 11:41
+18
т.е. вы своим глазам принципиально не доверяете? или вы не можете различить, где волнение у человека, а где хорошо выполненная работа? сколько вам лет? вы проходили хоть какую-то военную подготовку? военная кафедра у вас была? судя по всему вы - либо провокатор, либо подросток до 14 лет примерно...
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27.01.2022 11:44
+10
Вот сейчас реально страшно. Секретарь комитета ВР по безопасности- интеллект около нуля, язык- ну все понятно.
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27.01.2022 11:50
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давайте без конспірології обійдемось
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27.01.2022 12:14 Ответить
Уже можно начинать собирать список самых интересных версий.
1. Чувак - диверсант ФСБ, потому, что убегал в пригород, который на востоке от центра Днепра.
2. Чувак - диверсант ФСБ, потому, что умеет стрелять из калаша.
3. Чувак - диверсант ФСБ, чтоб Байден на это посмотрел и не давал больше гранатомёты и системы ПВО.

Продолжайте том же духе. Рептилоиды наблюдают за вами...
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27.01.2022 12:17 Ответить
Конечно предположить можно многое из его данных и видео убийства, например Одесская область, завербован приднестровцами, сторонник Путина и т.п., и в тоже время можно предположить, что ему приснился римский бог Юпитер который повелел убить сослуживцев, или просто издевались старослужащие, то есть официальным лицам лучше молчать насчёт какого-то иностранного следа, а то потом люди ржать будут.
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27.01.2022 12:17 Ответить
И где тут Костенко увидел подготовку? В чем она заключается? Боец просто хаотично бегает по помещению и всех валит. Это может любой,без всякой подготовки.
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27.01.2022 12:18 Ответить
Настоящие диверсанты и дестабилизаторы в раде работают,рейтинг доверия к парламенту нулевой,но они штампуют законы и протирают штаны в служебных крузаках как будто так и должно быть.
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27.01.2022 12:19 Ответить
Іспанський сором.
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27.01.2022 12:24 Ответить
В армии , не. , шо за бред он несёт, дичь
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27.01.2022 12:28 Ответить
А чому ніхто не розглядає причину у дідовщині та гноблені молодих військовослужбовців?
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27.01.2022 12:29 Ответить
21 год -молодой?)))я в 21 уже год на дембеле уголь в шахте рубил. Пацан ,далеко не потерпевший, передвигается уверенно,но не диверс конечно))) видно в раж вошел на адреналине. Видать до армии весело жил, не все могут принять обязаловку в 21 то годик, наркота как вариант ,не стало чем гаситься,вот и понесло по кочкам...Сейчас не та дедовщина,офицеры боятся трогать этих сынков,телефоны горячей линии на каждом углу висят, жаловаться анонимно сейчас норма.. Пару лет назад наблюдал случай в Яворове, как полкан пытался угашеного срочника снять с наряда, вызвал патруль нашли у него в ботинках пакет травы)))через 10 минут это угашеное борзое тело обматерило полкана и опять заступило в наряд !...Скоро все узнаем.
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27.01.2022 13:30 Ответить
Стрілянина в Дніпрі: Сім'я Рябчуків дуже віруюча. Артемій ріс спокійним, ні з ким не дружив, - односельці



https://images.cnscdn.com/images/e/5/d/f/e5dfa5e4b35217fe6c082801a41acd3a/original.jpg
Односельці батьків нацгвардійця Артемія Рябчука, який у ніч на 27 січня розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, розповіли, що знають про їхню родину. Сусіди не уявляють, що могло штовхнути хлопця на такий вчинок.

Про це повідомляє із посиланням на https://news.obozrevatel.com/ukr/society/simya-bula-duzhe-viruyuchoyu-zyasuvalisya-novi-detali-pro-soldata-yakij-rozstrilyav-tovarishiv-po-sluzhbi-v-dnipri-eksklyuziv.htm?fbclid=IwAR0SrCgyb879BWvJqAscQahloBE8nByfzgsZoC0trQEQ2X-CUJH-ghxcvTc "Обозреватель". Джерело:
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27.01.2022 13:36 Ответить
Версій, ясний хрін, звичайно - масса. Все ж таки, дуже походить на нестатутні відносини. Щоб почати вбивати, мають бути дуже вагомі причини, серйозне приниження. Дуже скоро все стане відомо, якщо у хлопця буде відповідальний і чесний адвокат. Депутат явно несе якусь маячню. За три місяці служби, щоб солдат КАРАУЛЬНОЇ частини не навчився стріляти з "калаша" - дупутат явно хоче зі звичайного сільського хлопця зліпити матерого диверсанта.
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27.01.2022 13:49 Ответить
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27.01.2022 13:59 Ответить
Друг, я знал верующего пацана 19 летнего, так он любитель был пофестивалить на слетах ,семья у него верующая в 2000 свалили в Геманию,а тот после службы в секретной связи не мог пару лет выезжать из страны, так и не уехал-передоз словил ..Характеристики все знают как пишутся,никто не хочет грех на душу брать,чужая душа потемки...
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27.01.2022 13:53 Ответить
Та ви праві. Дійсно: чужая душа - потемки. Одне знаю точно: щоб почати вбивати людей, своїх товаришів по службі, треба мати дуже вагомі причини. Або ж - "криша поїхала". Жахлива історія. тяжке горе для близьких загиблих і поранених військовослужбовців.
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27.01.2022 14:11 Ответить
РПЦ -тут прямо видно. Вони в монастирях проводять обробку людей. МалоКсік та Хохлачєнко -прівєт передавали... СБУ -діє на користь ворога!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.01.2022 12:30 Ответить
Диверсант?))))бред...Для обиженного душары, слишком борзый мальчик, таких обижать не выгодно...Возможно наркоша,не стало чем гаситься, крыша уехала, резко захотелось домой и понеслось...
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27.01.2022 12:38 Ответить
шо он несет стрельнуть и обезьяна может...чушь собачья и ни как ты это не выявишь кто там смотрит на срочника..
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27.01.2022 12:43 Ответить
2005-2006 под полтавой часть химзащиты склады-деж по части пьяный застрелил солдата..инфу еще нагуглить можно и часть в вк группа...
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27.01.2022 12:44 Ответить
Верующее мудило ! Для таких конечно без высшей меры нельзя !
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27.01.2022 12:50 Ответить
за время моей службы в ГСВГ (конец 70) было три массовых расстрела сослуживцев при несении службы в карауле (данные достоверные). Было убито 9, тяжело ранено 4 (один немец полицай). По приговору 2 расстреляли, одного признали (родом с Алтая) психом ( в последствии там посадили военкома и начпризывотдела за халатность), двое стреляли через Н/В. Непосредственных командиров также приговорили, но уже трибунал БВО. Еще один, разжалованный дед, убил командира роты и одного случайно ранил, но при заступлении в караул. Все трагические епизоды случились в подразделениях обеспечения. В строевых частях не было. Причинами во всех случаях были деградация офицерского состава, именно в частях обеспечения, где воровство превращалось в загульный образ жизни. термин каждый прапорщик вор, именно оттуда. Военная юстиция нужна только для контроля офицерского состава, преступлениях по службе, а не по общеуголовным. Подписал а кт о приемке некачественного продовольствия, или воздуха - общая юстиция, Проявил себя Иваном Сусаниным - военная юстиция.
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27.01.2022 12:52 Ответить
ну по видео он не два месяца в армии прослужил, где то его готовили убивать и по стойке перед выстрелами это видно, я думаю стоит провести инвентаризацию и проверить все камеры по периметрам на события начиная с 3 ночи возможно какие то хищения документации или минирование чего то и финиш у него загадочный, возможно его киданули подельники.
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27.01.2022 12:53 Ответить
Бред сивой кобылы. Он бы ещё сказал, что сам путин дал приказ расстрелять.
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27.01.2022 13:02 Ответить
Косяк призовної комісії (військомату).
В СА такий п'ятидесятник служив би у стройбаті і зброю бачив би на картинках.
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27.01.2022 13:13 Ответить
Якось, начальник штабу нашої військової частини сказав, що робота з особовим складом це як гнути палку. Перегнув, вона зламається і повибиває вам очі. В національній гвардії якравий приклад цієї ситуації. Палка зламалась. Хто винен? Родина? Напевно ні. Старлей, який поплатився за це життям? Напевно так. Інших вставить слідство.
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27.01.2022 13:13 Ответить
та да, бігав за рожками тудом-сюдом, підготовлений, а як же
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27.01.2022 13:22 Ответить
Агов пане Костенко Нацгвардія це не ЗСУ , це--МВС !! МВС --діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Це кишенькова армія влади створена Аваковим !
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27.01.2022 13:48 Ответить
Бред, где он там особую подготовку увидел.
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27.01.2022 14:05 Ответить
Скорее всего доканали его так называемые друзья по службе. Видимо думали, что служить, это хиханьки- хаханьки.
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27.01.2022 14:18 Ответить
Уровень Костенко - это уровень дебила. У меня 178 караулов за плечами ( охрана штаба округа) , по видео, по его ответам, по времени преступления - явные признаки не уставных отношений. Жалко всех участников трагедии. Нельзя срочников допускать к боевому оружию! Только контрактники должны ходить в караул! 30 лет прожили, а ума не нажили.
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27.01.2022 15:16 Ответить
Главное во всем обвинить РФ. А потом уже разбираться.
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27.01.2022 15:19 Ответить
Ага, підготовка рівня battlefield і call of duty.
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27.01.2022 18:11 Ответить
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