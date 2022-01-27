Рябчук где-то проходил подготовку. Это может быть диверсия, – нардеп Костенко о стрельбе в Днепре

Народный депутат "Голоса", секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Роман Костенко называет трагедией и ужасом стрельбу в Днепре.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.

"Я думал, в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии такого уже не может быть. Такие случаи были более характерны для советской армии. К случившемуся нужно серьезно отнестись правоохранительным органам, в частности понять причины, почему так могло произойти: то ли, с самого начала военкомат должным образом не провел проверку человека, который шел на службу, или неуставные отношения, или диверсия - его кто-то подготовил и подослал, ведь я видел его действия, читал в СМИ, что он служил с осени. Это срочная служба, батальон охраны. Я как военный человек, который готовил многих бойцов спецназа, вижу, что его действия не присущи срочнику, который служит несколько месяцев. Он подготовлен. Где-то проходил эту подготовку. Возможно, так уже начали в Нацгвардии готовить? Я такого тут еще не видел", - подчеркнул нардеп.

Костенко обратил внимание, что стрелок в Днепре достаточно хладнокровно расстреливал своих коллег по оружию.

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"Даже на войне солдаты к своим врагам иногда не относились с таким хладнокровием", - отметил он.

Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.