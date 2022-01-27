За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 4 человека, выявили 2012 новых случаев, - Кличко

В Киеве выявили за минувшие сутки 2012 больных коронавирусом. 4 человека умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

2012 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 4 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8464 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 358 744.

Заболели за прошедшие сутки: 1018 женщин в возрасте от 18 до 97 лет и 638 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет. А также 195 девочек от 18 дней до 17 лет и 161 мальчик от 4 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 1 женщина 59 лет и трое мужчин от 49 до 81 года.

В больницы столицы госпитализировали 77 больных коронавирусом и 102 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 652 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 332 551 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 364, в Деснянском – 303 и в Оболонском районе – 212 случаев.

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