Реакции Путина на инициативу "Единой России" по поводу необходимости поставок вооружения для "ЛДНР" нет, - Песков

Реакции президента РФ Владимира Путина на инициативу "Единой России" помочь оккупированному Донбассу оружием нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Ему неизвестно о том, чтобы инициатива о поставках вооружений в "ЛДНР" была бы на рассмотрении у Путина.

Напомним, ранее в партии Путина "Единая Россия" заговорили о необходимости поставок вооружения для "Л/ДНР".

Депутат-единоросс Водолацкий заявил, что Россия может поставить оружие "ЛНР" и "ДНР" через несколько часов после решения Путина.

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