Реакции Путина на инициативу "Единой России" по поводу необходимости поставок вооружения для "ЛДНР" нет, - Песков
Реакции президента РФ Владимира Путина на инициативу "Единой России" помочь оккупированному Донбассу оружием нет.
Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Ему неизвестно о том, чтобы инициатива о поставках вооружений в "ЛДНР" была бы на рассмотрении у Путина.
Напомним, ранее в партии Путина "Единая Россия" заговорили о необходимости поставок вооружения для "Л/ДНР".
Депутат-единоросс Водолацкий заявил, что Россия может поставить оружие "ЛНР" и "ДНР" через несколько часов после решения Путина.
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+4 Fjall_Raven
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може досить? у нас стільки шахт нема, скільки зброї в них знайдено
30% о/с місцевих вояк у лавах російского війська як будуть використовувати?
Действительно, с глузду можно съехать, когда один из 18-ти "Путеных" обещает пенсии не пднимать, а другой (из 18 двойников) пенсии поднимает.