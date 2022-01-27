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Реакции Путина на инициативу "Единой России" по поводу необходимости поставок вооружения для "ЛДНР" нет, - Песков

боевики,террористы,лнр,орло

Реакции президента РФ Владимира Путина на инициативу "Единой России" помочь оккупированному Донбассу оружием нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Ему неизвестно о том, чтобы инициатива о поставках вооружений в "ЛДНР" была бы на рассмотрении у Путина.

Напомним, ранее в партии Путина "Единая Россия" заговорили о необходимости поставок вооружения для "Л/ДНР".

Депутат-единоросс Водолацкий заявил, что Россия может поставить оружие "ЛНР" и "ДНР" через несколько часов после решения Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угроза отзыва российского посла из США серьезна, - Песков

Автор: 

Единая Россия (298) оружие (10254) Песков Дмитрий (1927) путин владимир (31519) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+4
если у ***** нет реакции, пусть писюнков потыкает его бутылкой, может таки сдох, на радость всему миру.
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27.01.2022 12:33
+3
Ага, я не я і хата не моя.
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27.01.2022 12:12
+3
А в Луганді ще залишилося вільне місце для складання мокшанського металолому?
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27.01.2022 12:14
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Ага, я не я і хата не моя.
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27.01.2022 12:12 Ответить
А в Луганді ще залишилося вільне місце для складання мокшанського металолому?
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27.01.2022 12:14 Ответить
Дебилы, даже по версии кремля нет никаких ДНР и ЛНР, а есть отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины! Куда ***** оружие поставлять собрался? В Украину?! А если бы и собрался, то это автоматическое признание республик со всеми вытекающими.
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27.01.2022 12:12 Ответить
та ви вже й так заробили мільярди на утилізації за рахунок донбасу.
може досить? у нас стільки шахт нема, скільки зброї в них знайдено
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27.01.2022 12:13 Ответить
А що, хтось дав команду на расєє не поставлять зброю на окуповані території? У них більше танків, "градів" і гармат, як у ВСУ. І це вони купили у "воєнторгах" і витягнули із шахт? Це ми точно віримо. Тільки якась зараза там залишила формуляри російської армії.
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27.01.2022 12:30 Ответить
если у ***** нет реакции, пусть писюнков потыкает его бутылкой, может таки сдох, на радость всему миру.
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27.01.2022 12:33 Ответить
ахахахаха
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27.01.2022 13:00 Ответить
Вони мають на увазі поставляти зброю разом з тими,хто буде її використовувати.
30% о/с місцевих вояк у лавах російского війська як будуть використовувати?
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27.01.2022 12:36 Ответить
Місцевих в даний період використовують тільки як пушкове мясо і у ліпшому разі для охорони.
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27.01.2022 12:40 Ответить
А что еще туда поставлять,что имели уже там.
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27.01.2022 12:38 Ответить
ну раз реакции нет...так потыкай ***** палкой... а вдруг... повезет ...
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27.01.2022 12:46 Ответить
Его, этого оружия и боеприпасов, в лугандоне итак более чем достаточно. Его же трактористы и шахтёры из под земли из шахт достают.
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27.01.2022 13:11 Ответить
Театр одного актера. Интересно, кацапы и вправду верят, что кто-то воспринимает всерьез из убогий спектакль под названием "разные мнения"?
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27.01.2022 13:12 Ответить
С этим у суседей трудно.
Действительно, с глузду можно съехать, когда один из 18-ти "Путеных" обещает пенсии не пднимать, а другой (из 18 двойников) пенсии поднимает.
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27.01.2022 13:21 Ответить
ну, оккупацию Крыма лично Хйло начал, без всяких госдум. официальный криминал так сказать. это уж потом остальной "госаппарат" подвязал к статье. а могли бы его в тот же момент вздернуть на площади - и жили бы счастливо.
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27.01.2022 13:46 Ответить
видимо сцался поначалу, думал что холопы могут взбунтоваться от таких апломбов. а как понял что даже такое катит, потом уже совсем на всех насрал. имхо, может спокойно по 100 человек в москве расстреливать прилюдно.
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27.01.2022 13:50 Ответить
Так і без усілякої реакції вже 8 рік успішно поставляють, чи може у єдиній росії усі шлангами прикидаються
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27.01.2022 18:21 Ответить
 
 