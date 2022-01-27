Нардеп "Голоса" Рахманин о встрече советников в Нормандском формате: договорились договариваться - тоже результат

Было очевидно, что советники Нормандской четверки ни о чем не договорятся, но тот факт, что такая встреча состоялась, – уже хоть какой-то результат.

Так считает член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат партии "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сам факт таких переговоров (хотя и было понятно, что стороны не смогут договориться) был нужен, чтобы, как говорят дипломаты, "договориться договариваться дальше". Можно по-разному относиться к Минскому или Нормандскому формату. Я, например, сам критиковал "Минск", но площадки для переговоров должны существовать", - объясняет народный депутат.

На самом деле дополнительная переговорная платформа нужна и россиянам, и украинцам.

"Россияне уже зашли в тупик в переговорах с Западом. Они хотят иметь отдельный рычаг влияния на ситуацию и, как они считают, - дожать украинскую сторону, чтобы иметь бонусы в дальнейших переговорах. У Украины несколько похожая ситуация: Киев хочет иметь свою возможность контакта. Также не исключается вероятность проведения в любом виде встречи Путина и Зеленского", - говорит представитель "Голоса".

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Далее, по словам Рахманина, во время двухнедельной паузы россияне подумают, как реагировать на ответ от НАТО и США.

"Россиянам нужно время, чтобы определиться, как реагировать на письменный ответ от НАТО и США. Очевидно, что они знали, каким будет ответ, но его форма отличается от того, что они ожидали. Сейчас они возьмут паузу и будут определяться со своими дальнейшими действиями", - подчеркивает член комитета по безопасности.