РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10839 посетителей онлайн
Новости
1 372 8

Из всех школ Львова эвакуируют детей из-за сообщения о "заминировании", - горсовет

школа,мінування

Сегодня, 27 января, поступило сообщение о "заминировании" всех школ Львова. В управлении образования ЛГС отметили, что учебные заведения действуют согласно протоколу: эвакуируют учащихся и сообщают родителям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Как сообщила Леся Васюта, руководитель городского управления образования, в Службу безопасности Украины поступило сообщение о заминировании всех школ Львова. Управление сообщило всем школам, поэтому сейчас осуществляется эвакуация детей. Параллельно с этим работники образовательных учреждений сообщают родителям, чтобы они забрали детей домой.

Помещение учебных заведений и прилегающие к ним территории будут обследованы на предмет взрывоопасных веществ или предметов.

Также смотрите: 70% сообщений о "минировании" поступают из РФ и Беларуси, - Монастырский. ВИДЕО

Автор: 

Львов (4597) минирование (1446) школа (3020)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Керівники і силовики змініть тактику це гібридна війна ,ворог побачив повну безпорадність і ім це подобаєтся що на ці авантюри піддаются.
показать весь комментарий
27.01.2022 12:31 Ответить
И что нужно делать? Забить? А если что-то бабахнет - первый будешь возмущаться, что забили на угрозы?
показать весь комментарий
27.01.2022 12:48 Ответить
Хотят закошмарить нашу жизнь. Вчера на https://konkurent.ua/publication/87602/trivozhna-valiza-ta-shovischa-u-lutsku-yak-spokiyno-i-bez-paniki-pidgotuvatisya-do-viyni/ была статья. Почитайте первый комментарий.. Таких нужно вылавливать и давить. Если конечно он в Украине.
показать весь комментарий
27.01.2022 12:35 Ответить
предупреждения приходят на электронную почту. отследить вообще нереально!
показать весь комментарий
27.01.2022 12:45 Ответить
Не розумію, чому у відповідь не "мінують" школи московії?
показать весь комментарий
27.01.2022 12:46 Ответить
кремль,причем каждый день нужно.
показать весь комментарий
27.01.2022 13:07 Ответить
Выявлять тварей и пожизненно давать ! Чтобы падаль тюремную баланду жрало до конца своих дней !
показать весь комментарий
27.01.2022 12:56 Ответить
откуда звонки? почему не отследили?
показать весь комментарий
27.01.2022 13:07 Ответить
 
 