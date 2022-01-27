Из всех школ Львова эвакуируют детей из-за сообщения о "заминировании", - горсовет

Сегодня, 27 января, поступило сообщение о "заминировании" всех школ Львова. В управлении образования ЛГС отметили, что учебные заведения действуют согласно протоколу: эвакуируют учащихся и сообщают родителям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Как сообщила Леся Васюта, руководитель городского управления образования, в Службу безопасности Украины поступило сообщение о заминировании всех школ Львова. Управление сообщило всем школам, поэтому сейчас осуществляется эвакуация детей. Параллельно с этим работники образовательных учреждений сообщают родителям, чтобы они забрали детей домой.

Помещение учебных заведений и прилегающие к ним территории будут обследованы на предмет взрывоопасных веществ или предметов.

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