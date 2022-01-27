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Стрельба в Днепре: Семья Рябчук очень верующая. Артемий рос спокойным, ни с кем не дружил, - односельчане

монастирський,рябчук

Односельчане родителей нацгвардейца Артемия Рябчука, который в ночь на 27 января расстрелял сослуживцев в Днепре, рассказали, что знают об их семье. Соседи не представляют, что могло толкнуть парня на такой поступок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

По словам жителей села Броска Измаильского района Одесской области, семья – верующая. Отец стрелка скончался после продолжительной болезни 5-6 лет назад.

"Семья Рябчук – очень верующая, если не ошибаюсь – что–то вроде пятидесятников. С односельчанами они не общались тесно, ни с кем не дружили, праздники не отмечали вместе. У них в доме нет ни телевизора, ни радио – им по вере это запрещено", – рассказали соседи.

Они отметили, что Артемий – не единственный ребенок в семье, у него есть еще старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России. Матери парня 54 года.

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"Где работает мама Артемия и работает ли вообще, мы не знаем. Видим только, что она ездит на велосипеде", – сообщили односельчане.

По их словам, Артемий всегда был очень спокойным, друзей у него не было.

"Почему он расстрелял сослуживцев – трудно представить. Может его довели, обидели. А ведь он рос один, не знал компании", – предположили соседи.

Собеседники издания добавили, что напротив дома Рябчук есть спуск, где зимой на горку каждый день дети собирались покататься. При этом Артемий никогда не выходил к сверстникам.

Его иногда кривляли – мол, нас верующие не признают", – рассказали соседи.

"Как Артемия призвали – не понимаем. Он, по сути, единственный сын и кормилец. Может сам захотел пойти служить?" – добавили они.

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Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.

Автор: 

Днепр (4437) стрельба (3266) Национальная гвардия (2153)


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Топ комментарии
+23
Походу психіатрія.
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27.01.2022 12:44
+19
Ніхто в історії не натворив більшої біди ніж ваші "щиро релігійні люди".
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27.01.2022 13:01
+15
Походу дедовщина таки
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27.01.2022 12:41
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Страница 3 из 3
"Ах, как же так случилось, семья сильно верующая!" Да знаю я многих верунов, сталкивался, одной рукой крестится, а другой к тебе в карман лезет! А за поповскую родню вообще молчу. И, кстати, я имею в виду именно "православных", как они себя называют.
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27.01.2022 14:57 Ответить
Батько помер 5-6 лет назад и тут-де «вырос без батька»
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27.01.2022 19:01 Ответить
Ну вот, еще и семейное мракобесие в придачу. Наследственность та ещё.
Надо посмотреть, какая там психиатрия у родителей.
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28.01.2022 00:22 Ответить
Такие его действия полюбому недопустимы. Но ясно, что его травля таки была. Это недопустимо
https://www.bagnet.org/news/society/1327007/ustanovyat-shtrafy-za-travlyu-na-rabote Установят штрафы за травлю на работе
В школах уже борются с булингом на заклнодательной основе, на работе будут бороться, в армии нужно тем более. С травлей в коллективах необходимо борться и не полагать, что само как-то рассосется. А если в коллективе человек, который раздражает всех и наладить невозможно, то перевести его в другое место.
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28.01.2022 22:11 Ответить
Психиатрия. Но от тюрьмы не избавляет...
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29.01.2022 12:23 Ответить
Зазначимо, афекту там не було. Він дуже чітко відтворює події, у найдрібніших подробицях. Цей нюанс мене й наштовхнув на думку, що там щось пов'язане з якимись культами - і саме з культовою залежністю. Бо якби він мав якийсь меркантильний, прагматичний розрахунок, він би спокійно вийшов і через дві доби полями перейшов би кордон. Адже він тікав зі зброєю.
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03.02.2022 12:13 Ответить
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