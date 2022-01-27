Стрельба в Днепре: Семья Рябчук очень верующая. Артемий рос спокойным, ни с кем не дружил, - односельчане

Односельчане родителей нацгвардейца Артемия Рябчука, который в ночь на 27 января расстрелял сослуживцев в Днепре, рассказали, что знают об их семье. Соседи не представляют, что могло толкнуть парня на такой поступок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

По словам жителей села Броска Измаильского района Одесской области, семья – верующая. Отец стрелка скончался после продолжительной болезни 5-6 лет назад.

"Семья Рябчук – очень верующая, если не ошибаюсь – что–то вроде пятидесятников. С односельчанами они не общались тесно, ни с кем не дружили, праздники не отмечали вместе. У них в доме нет ни телевизора, ни радио – им по вере это запрещено", – рассказали соседи.

Они отметили, что Артемий – не единственный ребенок в семье, у него есть еще старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России. Матери парня 54 года.

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"Где работает мама Артемия и работает ли вообще, мы не знаем. Видим только, что она ездит на велосипеде", – сообщили односельчане.

По их словам, Артемий всегда был очень спокойным, друзей у него не было.

"Почему он расстрелял сослуживцев – трудно представить. Может его довели, обидели. А ведь он рос один, не знал компании", – предположили соседи.

Собеседники издания добавили, что напротив дома Рябчук есть спуск, где зимой на горку каждый день дети собирались покататься. При этом Артемий никогда не выходил к сверстникам.

Его иногда кривляли – мол, нас верующие не признают", – рассказали соседи.

"Как Артемия призвали – не понимаем. Он, по сути, единственный сын и кормилец. Может сам захотел пойти служить?" – добавили они.

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Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.