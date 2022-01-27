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Новости Нормандские переговоры
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Кулеба о встрече советников в Нормандском формате: Хорошая новость, что Россия хочет говорить

Украина приветствовала предложение России продолжить переговоры по урегулированию на Донбассе в начале февраля.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, договоренность о новой встрече свидетельствует о том, что Москва хочет дипломатического решения нынешнего кризиса.

"Хорошая новость состоит в том, что советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это значит, что, по крайней мере, в течение следующих двух недель Россия, вероятно, останется на дипломатическом пути", - отметил министр.

В то же время Кулеба призвал Запад усилить свое военное и оборонное сотрудничество с Киевом.

Также читайте: Будущее евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, - Кулеба

"Хотя я большой поклонник мягкой силы, я боюсь, что пора для использования жесткой силы", - добавил министр.

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россия (96057) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596)


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А что хорошего может сказать Расея? Что хорошего она сказала когда-либо по отношению к Украине?
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27.01.2022 13:01 Ответить
Погана новина в том, что как бы Россия не хотела говорить, на выходе все-равно получается мат. Похоже, других слов она просто не знает.
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27.01.2022 13:03 Ответить
Не нормандский, а наркоманский формат
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27.01.2022 13:04 Ответить
Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.

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27.01.2022 13:15 Ответить
Плохая новость, Она не хочет говорить,она хочет слушать. И услышать свои гарантии.Которые она хер получит.
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27.01.2022 13:37 Ответить
Итог такой: Договорились договариваться. И для этого надо выделять самолет для дупы завхоза.
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27.01.2022 13:52 Ответить
Нічого хорошого тут не бачу. Але ж у нашої влади все навпаки, і це треба враховувати.
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27.01.2022 14:23 Ответить
 
 