Кулеба о встрече советников в Нормандском формате: Хорошая новость, что Россия хочет говорить
Украина приветствовала предложение России продолжить переговоры по урегулированию на Донбассе в начале февраля.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
По его словам, договоренность о новой встрече свидетельствует о том, что Москва хочет дипломатического решения нынешнего кризиса.
"Хорошая новость состоит в том, что советники договорились встретиться в Берлине через две недели, а это значит, что, по крайней мере, в течение следующих двух недель Россия, вероятно, останется на дипломатическом пути", - отметил министр.
В то же время Кулеба призвал Запад усилить свое военное и оборонное сотрудничество с Киевом.
"Хотя я большой поклонник мягкой силы, я боюсь, что пора для использования жесткой силы", - добавил министр.
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