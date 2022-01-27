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Новости Агрессия России против Украины Война
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Позиция Киева по правам меньшинств серьезно ограничивает Венгрию в предоставлении любой поддержки Украине, в том числе в случае конфликта, - Сийярто

сийярто

Если украинцы не отступят от своей политики по отношению к венгерскому меньшинству, это очень ограничит возможности правительства Венгрии оказать какую-либо поддержку Киеву в конфликте с РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сказал министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью проправительственному изданию Magyar Nemzet.

"Я честно сказал своим коллегам из ЕС и НАТО, что если украинцы не отступят от этой политики, это серьезно ограничит возможности правительства Венгрии оказывать любую поддержку Украине, в том числе, в случае конфликта", - сказал Сийярто.

Глава МИД заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром Виктором Орбаном в конце прошлого года "очень положительно обрисовал будущее двусторонних отношений, а затем внес в украинский парламент законопроект, утверждающий, что двойное гражданство не дает права на государственное должность".

Также читайте: Для вступления в НАТО Украине нужно решить вопросы прав этнических венгров, - Сийярто

"Это значит, что он хочет почти полностью исключить венгров из принадлежности к национальным общинам. Приведу другой пример: украинцы обратились к нам с просьбой помочь поставлять газ в Украину через Венгрию. Мы сказали этому "да", за первые три месяца года через Венгрию в Украину стало возможным транспортировать 700 миллионов кубометров газа, что является одним из наиболее значимых импортов с запада. В то же время, в вопросах, касающихся венгерского национального сообщества, прогресс не достигнут", - сказал министр.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия недовольна ситуацией с правами этнических венгров в Украине и потому продолжит блокирование евроатлантических стремлений Киева.

Как известно, Венгрия долго блокирует интеграцию Украины в НАТО из-за языкового закона, который лишает этнических венгров права на обучение в старших классах на родном языке.

Автор: 

Венгрия (2000) права (182) Сийярто Петер (329)


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Топ комментарии
+43
пішли нах підерасти і шантажисти - всіх сусідів своїх вже дістали.

Московські підстилки..
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27.01.2022 13:06
+37
сіярто, ПНХ!
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27.01.2022 13:05
+35
Опять этот йовбак вылез со своей меншиной
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27.01.2022 13:05
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сіярто, ПНХ!
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27.01.2022 13:05 Ответить
Совершенно верно, пока Венгрией управляет агент *****, никакой там поддержки и близко не будет - даже если этой нац-меньшине дать автономию которую ***** требует для ОРДЛО...
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27.01.2022 13:41 Ответить
Опять этот йовбак вылез со своей меншиной
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27.01.2022 13:05 Ответить
Сидіть у дупі мовчки, меншини.
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27.01.2022 13:05 Ответить
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27.01.2022 13:26 Ответить
Кожна шавка намагається щось гавкнути зза рогу.Тьху блохасте.
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27.01.2022 13:05 Ответить
пішли нах підерасти і шантажисти - всіх сусідів своїх вже дістали.

Московські підстилки..
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27.01.2022 13:06 Ответить
угорщина у другій світовій була на боці німеччини...не дивно, що їх поведінка у питанні допомоги україні не відрізняється
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27.01.2022 13:06 Ответить
Тобто, рядовий шантаж. Розкажи краще, як ви в 40-х воювали і на чиїй стороні.
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27.01.2022 13:06 Ответить
та їх і в першу в полон не брали...
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27.01.2022 13:34 Ответить
та никто на вас, угры, и не рассчитывал.
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27.01.2022 13:11 Ответить
українці вже побачили і знають хто є хто
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27.01.2022 13:12 Ответить
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27.01.2022 13:13 Ответить
Это к румынам. Венгры - мадьяры.
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27.01.2022 13:26 Ответить
Родственники кацапам, что еще хуже. Угро-финнская группа.
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27.01.2022 14:56 Ответить
адінарот
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27.01.2022 15:05 Ответить
Громадяни інших країн не мають права займати керівні посади в Україні.Якщо угорці хочуть керувати то нехай їдуть до друзів кацапів там спробують по керувати,і їм пояснять на чому свиня хвоста носить.
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27.01.2022 13:14 Ответить
Это к Израилю никак не относится.
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27.01.2022 14:18 Ответить
Спитай у свого *****,бо я вашою фенею не володію,і вчити не збираюсь.В Україні мова українська а не язік сексменшин.
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27.01.2022 14:40 Ответить
Якщо приїде Путин, то він дуже поширить права меншин Угорщини. Зразу меншини поїдуть до Сибіру. Це Вам не толерантна Україна, це вас татаро-монгольска Росія
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27.01.2022 13:14 Ответить
От і добре. Головне, що без сюрпризів. Do dupy це сіятрило.
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27.01.2022 13:15 Ответить
Зря на венгров плюнули. Они в случае агрессии ещё и с другой стороны ударят, тогда рожки да ножки останутся.
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27.01.2022 13:20 Ответить
"Якщо українці не відступлять від своєї політики щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ." Я надіюсь, що Україна це переживе.
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27.01.2022 13:20 Ответить
В цигани знов за свое
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27.01.2022 13:21 Ответить
Придурки одним словом. Якщо сюди всунеться парашка, то взагалі зникне поняття "права нацменшин". Кримчани он можуть підтвердити.
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27.01.2022 13:21 Ответить
не могу понять людей, которым плохо в Украине и они мучаются. собрал вещи и поехал в рай, тем более Венгрия в ЕС. правда там надо пиз@...чить 24х7 что бы нормально жить, а тут льготы, субсидии, сигареты контрабасом.
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27.01.2022 13:21 Ответить
Что или кто мешает венгерскому меньшинству, которое якобы страдает в Украине, переселится в Великую Венгрию и жить там спокойно и не компостировать мозги украинцам?
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27.01.2022 13:23 Ответить
Тем более, что все желающие уже получили венгерские паспорта в обход украинского законодательства.... Или начинается вторая часть "балета" и уже "венгров не слышат"....😡
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27.01.2022 14:51 Ответить
Дурак ты, Петька! Нельзя законодательно дать преференции какому-то отдельно взятому меньшинству, либо ограничить в правах одно из меньшинств.
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27.01.2022 13:25 Ответить
Москалота через Сіярто має намір примусити українців зробити виняток для мадяр аби потім вимагати і для себе того ж.
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27.01.2022 13:28 Ответить
Так ото ж.
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27.01.2022 13:30 Ответить
Ну, закон є закон. Чи Угорщина має намір втручатися у внутрішні справи України та диктувати зміни до законодавства та Конституції?
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27.01.2022 13:26 Ответить
Потрібно прийняти чіткий і однозначний закон про заборону подвійного громадянства. "Двомордим" замість українських паспортів видати посвідчення на право проживання. І раз в пять років його подовжувати за умови повної і беззаперечної лояльності до української влади. Щось там вякнув про "Вялікую Вєнгрію" і миттю інтернувати в "материнську країну" яка поряд, любить своїх громадян і ладна забезпечувати їм всі їх "високодуховні" потреби на своїй території. Взагалі то угорці такі ж ж самі по крові як буряти і чукчі і в Європі вони дуже відрізняються саме "чукотсським" менталітетом - продажністю і жорстокістю.
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27.01.2022 13:27 Ответить
от таких кремлевских холуев нам и нах пидтримка не надо, себе дороже выйдет, залезь в свой ****** и не отсвечивай
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27.01.2022 13:27 Ответить
Что-то я не понял.. чем он угрожает? Что если ***** таки развернёт войну, то Венгрия продолжит делать ничего и помогать никак?
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27.01.2022 13:28 Ответить
якби ******* допомагали Україні, ***** б вже здалося, або застрелилось
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27.01.2022 13:28 Ответить
Тобто? В ЧОМУ проблема? Хочете спілкуватись угорською, видавати свої видання, дивитись ТБ... А що, хтось боронить? Хочете розмовляти в офіційних місцях чи в громадських закладах між собою? А що, є проблема? Хочете вчити дітей своєю мовою? Що не так? В цілому світі для того є недільні школи! Але є держава Україна, є державна мова то, будь ласка, офіційне діловодство нею, хочете дублювати, дублюйте. Державна школа, знову ж, державною, підручники також. Покупці в магазинах НА ПРОХАННЯ також, будьте добрі, а як інакше. До речі, на Закарпатті НІХТО з того проблеми не робить! Майже кожного літа там з дружиною відпочиваємо, так ні один ні мадяр ні румун з того ніякої проблеми не робить. Люди спокійно з тобою розмовляють українською, треба, то російською, між собою рідною... В чому, ******, проблема? Чи то так з Кремля завдання поставили? Ну так і скажи
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27.01.2022 13:29 Ответить
Ну да ладно, главное, что у Штатов и Великобритании нет к Украине таких претензий. А финно-угры не будут диктовать свои условия, хоть в маскве, хоть в будапеште.
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27.01.2022 13:30 Ответить
Теперь уже они хотят видеть венгерских граждан на гос должностях, я правильно понял?🤡
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27.01.2022 13:30 Ответить
и снова: 'пошел ты в ЖОПУ.....! '
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27.01.2022 13:31 Ответить
венгры и племена Севера России -мокша,ерзя,мщерь,корели,финны их южной оконечностью река угра, потому и другие племена дали им название угро-финны. Современное общество северных народов, там участие принимает и Венгрия, сообщает, что самая большая диаспора угрофиннов в Венгрии. Так что мечта этого перца не только возрождение Великой Паннонии а свободный проход к соплеменникам в рузге. Украина удивилась бы, если Сиярто сказал бы по другому. Он пащековал, когда Богдан хотел рулить Украиной, а потом замолчал, к тому же словаки тоже начистили рожу за подобные изречения.
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27.01.2022 13:33 Ответить
Ну и ПНХ со своей поддержкой. А ваши меньшины станут ещё меньше,когда заваруха начнется.
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27.01.2022 13:33 Ответить
кто бы сомневался, что это чмо решит поторговаться))
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27.01.2022 13:34 Ответить
Та успокойтесь угры, у вас итак никто ничего не просит! Вашу пропутлеровскую позицию украинцы уже знают.
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27.01.2022 13:34 Ответить
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27.01.2022 13:36 Ответить
снова этот шизик неадэкватный сиярто. никак тварюка не угомонится со своими угорцямы...его уже пора в палату на лечение ложить.... достал уже придурок...((
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27.01.2022 13:42 Ответить
Почему никто не припомнит венграм оккупацию Закарпатья. Отец мой с Рахова, помнит, как мадьярские солдаты понасерали вокруг колыбы, как коровы. Так что требую компенсации.
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27.01.2022 13:43 Ответить
Кто о чём, а вшивый о бане.
Нашёл удобную отмазку в виде "ущемления прав" нац. меньшинств. Точь-в-точь, как хулио на востоке Украины.
В общем такая себе игра в четыре руки.
И подобных консерв, как Сиярто в ЕС и НАТО валом.
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27.01.2022 13:44 Ответить
Не в точь-в-точь, венгры на западе тысячу лет живут, а русских на востоке Украины недавно подселили.
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27.01.2022 14:06 Ответить
А что, речь идёт о том, сколько они там живут, или о "ущемлении прав" нац.меньшинств?
Кстати, такие же предъявы можно запросто обосновать и к ******* и к московитам.
Пропаганда своё дело делает.
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27.01.2022 14:14 Ответить
Я же сказал, надо уважать только меньшинство венгров
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27.01.2022 15:32 Ответить
Ну, во-первых их ни кто и так не гнобит, а во-вторых уважение должно быть взаимным.
А них всё получается как-то однобоко, видимо имперские амбиция "кровоточат". ))
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27.01.2022 16:17 Ответить
Цікаво би було знати як Венгрія подала Україні 700 міліонів кубів газу,що у відрах носили?Подивіться на газотранспортну систему яка йде у Венгрію вона одностороння із України в Европу.
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27.01.2022 13:51 Ответить
Мадьяров надо уважить, они там издавна живут. И Украине польза только будет.
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27.01.2022 14:03 Ответить
Они туда издавна переселились из-за уральских гор.
Может им обратно нужно???
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27.01.2022 14:07 Ответить
Они там жили при АвстроВенгрии. И Венгрия - союзник Украины, которого надо уважить, это не Московия, разницу надо понимать
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27.01.2022 14:13 Ответить
Значить більше жити не будуть, після того, як росія використала меншини як основний привід для війни проти України, ми більше не можемо ризикувати та дозволяти культивацію не української ідентичності. Звісно що Угорщина це не країна, а жарт, і серйозно вона нам загрожувати не може, але це може створити інші прецеденти.
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27.01.2022 14:47 Ответить
С такими союзниками и врагов не надо
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27.01.2022 14:52 Ответить
мадьяры должны научиться уважать Украину в которой живут и ее мову.
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27.01.2022 14:24 Ответить
Украине нужно в кротчайшие сроки избавляться от малоПИД...роского, бениного Нарко-Чмошника и его кремлевского Сброда, кукареканье этих зауральских циган это только начало....
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27.01.2022 14:04 Ответить
Начхать на Венгрию и Сиарто. Пусть они свой мир строят с Московией и Китаем. Нам такое НАТО не нужно.
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27.01.2022 14:14 Ответить
Гидкий народ - поки що в Україні державною була російська мова, їх це влаштовувало. Як стала українська-так стали права качати.
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27.01.2022 14:21 Ответить
За переписом населення України в 2001р ,угорців в Україні було 156.6 тис чоловік,що тоді складало0.3%. Думаю,що там зараз їх набагато меньше. І ця меншість намагається диктувати умови всій державі. Імперські погляди в них однакові,що в московії,що в Німетчині. Одна ідеологія,одна ненависть до України. Ми повинні думати про загально-державні інтереси,а невелика діаспора поважати закони держави в якій живуть.
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27.01.2022 14:21 Ответить
да пошел ты со своими меншинами! ты всегда был как и немцы на стороне рефии
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27.01.2022 14:22 Ответить
Чомусь президента угорщини не було в Ялті в 1945у році?
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14.04.2022 10:44 Ответить
Від цього дебіла все одно нічого не залежить.
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27.01.2022 14:22 Ответить
Мы и не сомневались, что данный чел- давняя полоумная шлюха. Мы ждали, когда он тяфкне
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27.01.2022 14:38 Ответить
Якщо меншина є проблемою ,то їх можна силою депортувати з України
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27.01.2022 14:42 Ответить
Угорщина забула радянські танки на вулицях Будапешта? Чи Пам'ять коротка, чи розум відсутній ???
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27.01.2022 14:48 Ответить
Судя по всему нас в НАТО "пока" брать не собираются... Так что пошла Венгрия куда подальше со своими "вимогами" Утром стулья, вечером деньги... При оказании помощи серьезного объема в виде летального оружия, прием в НАТО и ЕС.. Украина сразу же выполнит все условия хартии ЕС по национальным меньшинствам. А то нас все как вислюка за морковкой водят своими обіцянками та вимогами. Так им и нужно ответить.
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27.01.2022 14:57 Ответить
Кому нах нужна поддержка одних недофашиков в борьбе с другими недофашиками...
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27.01.2022 14:59 Ответить
слезы радости и умиления! московские консервы газ без прибыли поставляют!
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27.01.2022 15:03 Ответить
Мне лично расхотелось быть в компании таких "союзников" по НАТО. Нужен другой, работоспособный альянс. С США, Британией напрямую.
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27.01.2022 15:38 Ответить
Ты, Сирията, подумай какими будут права венгров, если Расия возьмёт верх!
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27.01.2022 17:21 Ответить
ещё один ущемленный
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27.01.2022 17:32 Ответить
Венгрия идёт к Кобзону. Слишком упираются, неадекваты, причём под+сирают всем - и нам и Западу и себе в такой решительный момент. маленькая токсичная страна клоп с уникальнейшим языком, который вообще не связан с европейскими. Я бы такой язык не продолжал существовать. А за такую позицию скоро они получат нагоняй, пойдут в спам.
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27.01.2022 17:39 Ответить
похоже на последние потуги на туалете у венгрии. Знают, что их скоро прижмут к ноктю, и блефуют, пытась выжать полезные соки из этой ситуации. Ска, ну прям как имперцы, везде им надо защищать своих людей. Одумайтесь, вы в своём уме просить Украину разрешить людям с двумя гражданствами управлять страной? Или у вас в Венгрии так россиянцы сидят в парламенте?
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27.01.2022 17:45 Ответить
Венгры предлагают торгануть суверенитетом. Им самим это хорошо знакомо.
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27.01.2022 19:06 Ответить
Що не гівно, то друг Москви. Як воно так виходить? )) Йдіть до сраки. Самі не нападете - і на тому спасіба. Меншина вшива.
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27.01.2022 20:52 Ответить
З точки зору п. міністра в угорської"меншини" є тільки права, чи, можливо, ще й якісь обов'язки?
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14.04.2022 10:41 Ответить
 
 