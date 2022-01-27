РФ и так вооружает "Л/ДНР". Заявления в "Единой России" о необходимости военных поставок в ОРДЛО - психологическое давление, - Гармаш

Представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в украинской делегации Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш подчеркнул, что заявления "Единой России" о вооружении российских наемников "Л/ДНР" следует воспринимать как давление, поскольку Россия и так поставляет оружие незаконным вооруженным формированиям на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Гармаша цитирует "Радіо Свобода".

"Мы же с вами понимаем прекрасно, что Россия и так их постоянно вооружает. Буквально сегодня (26 января. – Ред.) СБУ обнаружила очередную партию доказательств того, что там уже новое российское оружие", – отметил Гармаш.

По его словам, Кремль пытается "поднять ставки".

"Когда об этом говорят публично, это нужно рассматривать именно как публичное давление, как политический акт, а не как акт какой-то новизны. Российское оружие туда шло и будет идти. То, что открыто призывают, тем более чиновники "Единой России" – это направлено именно на психологическое давление, повышение ставок, скажем так", - подчеркнул представитель ОРДО.

Гармаш добавил, что речь идет о психологическом давлении "и на Запад, и на Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реакции Путина на инициативу "Единой России" по поводу необходимости поставок вооружения для "ЛДНР" нет, - Песков

Напомним, ранее в партии Путина "Единая Россия" заговорили о необходимости поставок вооружения для "Л/ДНР".

Депутат-единоросс Водолацкий заявил, что Россия может поставить оружие "ЛНР" и "ДНР" через несколько часов после решения Путина.