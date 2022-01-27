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Новости Война
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РФ и так вооружает "Л/ДНР". Заявления в "Единой России" о необходимости военных поставок в ОРДЛО - психологическое давление, - Гармаш

лнр

Представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в украинской делегации Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш подчеркнул, что заявления "Единой России" о вооружении российских наемников "Л/ДНР" следует воспринимать как давление, поскольку Россия и так поставляет оружие незаконным вооруженным формированиям на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Гармаша цитирует "Радіо Свобода".

"Мы же с вами понимаем прекрасно, что Россия и так их постоянно вооружает. Буквально сегодня (26 января. – Ред.) СБУ обнаружила очередную партию доказательств того, что там уже новое российское оружие", – отметил Гармаш.

По его словам, Кремль пытается "поднять ставки".

"Когда об этом говорят публично, это нужно рассматривать именно как публичное давление, как политический акт, а не как акт какой-то новизны. Российское оружие туда шло и будет идти. То, что открыто призывают, тем более чиновники "Единой России" – это направлено именно на психологическое давление, повышение ставок, скажем так", - подчеркнул представитель ОРДО.

Гармаш добавил, что речь идет о психологическом давлении "и на Запад, и на Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реакции Путина на инициативу "Единой России" по поводу необходимости поставок вооружения для "ЛДНР" нет, - Песков

Напомним, ранее в партии Путина "Единая Россия" заговорили о необходимости поставок вооружения для "Л/ДНР".

Депутат-единоросс Водолацкий заявил, что Россия может поставить оружие "ЛНР" и "ДНР" через несколько часов после решения Путина.

Автор: 

Единая Россия (298) оружие (10254) Гармаш Сергей (134) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+6
Вся зброя яка є В ЛДНР і так з Росії.
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27.01.2022 13:11
+4
https://shapito.d3.ru/chto-zh-ty-fraer-sdal-nazad-vot-i-medvezhonok-on-vam-ne-dimon-ponadobilsia-2248307/ Что-ж ты, фраер, сдал назад? Вот и медвежонок он-вам-не-димон понадобился


Из Москвы соообщают:
Поняв, что ни США ни НАТО не согласны с ультиматумом никчемного и Украине в НАТО быть, кремлядь панически ищет пути выхода из цугцванга.
Из пыльного чулана достали медведа и вложили в его уста слова о том, что надо бы договориться.
И вообще, москали добрые и хорошие, просто немного испугались агрессивных старичков из сената США. Далее прямая речь:

"Я вот вспоминаю, неделю где-то назад прочитал: один из - не могу иначе назвать - маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки, фамилию не помню, сказал о том, что он не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется"

Переводя на русский: нашему столику показалось, что кто-то там что-то ******** в нашу сторону, вот мы и **********. А теперь видим, нет не в нашу. И, вообще, мы же с вами нормальные пацаны, **** драться. Давайте лучше выпьем.

Что характерно, об Украине ни слова. Ну хоть так, чо.
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27.01.2022 13:07
+3
Здулася шелупонь з пітєрскої подворотні. Конкрєтні пацани указали недомєрку його місце біля параші.
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27.01.2022 13:12
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https://shapito.d3.ru/chto-zh-ty-fraer-sdal-nazad-vot-i-medvezhonok-on-vam-ne-dimon-ponadobilsia-2248307/ Что-ж ты, фраер, сдал назад? Вот и медвежонок он-вам-не-димон понадобился


Из Москвы соообщают:
Поняв, что ни США ни НАТО не согласны с ультиматумом никчемного и Украине в НАТО быть, кремлядь панически ищет пути выхода из цугцванга.
Из пыльного чулана достали медведа и вложили в его уста слова о том, что надо бы договориться.
И вообще, москали добрые и хорошие, просто немного испугались агрессивных старичков из сената США. Далее прямая речь:

"Я вот вспоминаю, неделю где-то назад прочитал: один из - не могу иначе назвать - маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки, фамилию не помню, сказал о том, что он не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется"

Переводя на русский: нашему столику показалось, что кто-то там что-то ******** в нашу сторону, вот мы и **********. А теперь видим, нет не в нашу. И, вообще, мы же с вами нормальные пацаны, **** драться. Давайте лучше выпьем.

Что характерно, об Украине ни слова. Ну хоть так, чо.
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27.01.2022 13:07 Ответить
Здулася шелупонь з пітєрскої подворотні. Конкрєтні пацани указали недомєрку його місце біля параші.
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27.01.2022 13:12 Ответить
маразматический старичок там, а против него- склеротический медвежонок, который уже и фамилию запомнить не в состоянии ))
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27.01.2022 13:17 Ответить
А как же в ядерный пепел? Как же мы в рай а они сдохнут? Что за трусливый скулеж?! Куда же делась вся та бравада, которая лезла со всех щелей буквально неделю назад?
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27.01.2022 13:21 Ответить
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27.01.2022 14:12 Ответить
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27.01.2022 14:12 Ответить
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27.01.2022 14:15 Ответить
https://shapito.d3.ru/gospodin-sovramshi-opiat-obosralsia-2248346/ Господин соврамши опять обосрался

Кремлёвская мразота обладает удивительной тефлоновой способностью.
Обсраться, сидеть по-уши в дерьме и продолжать визжать "вы всё врёти"
Давеча опять отличилась унылая лошадь лавруша, выдав в качестве аргумента против расширения НАТО ссылки на Стамбульскую 1999 года и Астанинскую 2010 года декларации. Дескать в них всё прописано, а подлые пиндосы москву обманули.
Что ж, читаем:
https://www.osce.org/files/f/documents/7/1/39573.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/d/8/74990.pdf

и что видим?

А видим ровно наоборот, всё, что написано в этих документах нагло похерено именно кремлём: свободные выборы, борьба с коррупцией, развитие гражданского общества, отказ от пыток итд.

Чего там точно нет, так это упоминания NATO ни в какой форме, ни латиницей, ни кириллицей. Проверь сам, если не веришь.

Зато есть чудесная фраза: "Договор по вступлении его в силу будет открыт
для добровольного присоединения других государств"

Еще раз: европейский военный союз предусматривает своё расширение. Period.
То есть с точность до наоборот, ни НАТО, но ОБСЕ, ни запрет, но прямое расширение. Всё прописано. И подписано. И РФ тоже подписала.

Кого же ты хочешь обмануть, лавруша?
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27.01.2022 14:16 Ответить
Все что есть в армии РФ, есть и у боевиков. А если бы наши отошли от донецкого и луганского аэропортов до того, как они были разрушены, так у боевиков " случайно" бы и авиация появилась ))
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27.01.2022 13:10 Ответить
Далеко не всё.
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27.01.2022 13:12 Ответить
Почти все. И новейшие ПЗРК верба, которые летом 14 сбивали наши транспортники на высоте 8 км, и современные РЭБ, и последние модификации т-72 , и бронетранспортеры и много чего ещё.
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27.01.2022 13:21 Ответить
Вся зброя яка є В ЛДНР і так з Росії.
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27.01.2022 13:11 Ответить
Як це може "підняти ставки"? Що почнуть у відкриту возити. Чи дивлячись на зразки, які ніде окрім Росії не стоять на озброєнні, європ#дараси не зможуть зробити "тупе занепокоєне ліцо" - "А де воно взялося? Давайте створим 100500 комісій і 100500 років будемо виясняти"
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27.01.2022 13:12 Ответить
Кацапскую браваду как ветром сдуло. Кацапы герои только против ослабших. Если чуют силу, то жидко гадят под себя. Это, кстати, объясняет их чрезмерную садистскую жестокость. Садизм - смелость трусов.
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27.01.2022 13:19 Ответить
Напугали ёжика голой ср...кой. можно подумать до этого оружие там появлялось из воздуха
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27.01.2022 13:35 Ответить
просто пропустили слово ("открыто" поставлять вооружение)... Х..уйло загнал сам себя в угол.. его зачморили и теперь он думает как после минета штатам выйти с гордой миной
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27.01.2022 14:55 Ответить
 
 