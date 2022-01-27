РФ и так вооружает "Л/ДНР". Заявления в "Единой России" о необходимости военных поставок в ОРДЛО - психологическое давление, - Гармаш
Представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в украинской делегации Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш подчеркнул, что заявления "Единой России" о вооружении российских наемников "Л/ДНР" следует воспринимать как давление, поскольку Россия и так поставляет оружие незаконным вооруженным формированиям на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Гармаша цитирует "Радіо Свобода".
"Мы же с вами понимаем прекрасно, что Россия и так их постоянно вооружает. Буквально сегодня (26 января. – Ред.) СБУ обнаружила очередную партию доказательств того, что там уже новое российское оружие", – отметил Гармаш.
По его словам, Кремль пытается "поднять ставки".
"Когда об этом говорят публично, это нужно рассматривать именно как публичное давление, как политический акт, а не как акт какой-то новизны. Российское оружие туда шло и будет идти. То, что открыто призывают, тем более чиновники "Единой России" – это направлено именно на психологическое давление, повышение ставок, скажем так", - подчеркнул представитель ОРДО.
Гармаш добавил, что речь идет о психологическом давлении "и на Запад, и на Украину".
Напомним, ранее в партии Путина "Единая Россия" заговорили о необходимости поставок вооружения для "Л/ДНР".
Депутат-единоросс Водолацкий заявил, что Россия может поставить оружие "ЛНР" и "ДНР" через несколько часов после решения Путина.
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Из Москвы соообщают:
Поняв, что ни США ни НАТО не согласны с ультиматумом никчемного и Украине в НАТО быть, кремлядь панически ищет пути выхода из цугцванга.
Из пыльного чулана достали медведа и вложили в его уста слова о том, что надо бы договориться.
И вообще, москали добрые и хорошие, просто немного испугались агрессивных старичков из сената США. Далее прямая речь:
"Я вот вспоминаю, неделю где-то назад прочитал: один из - не могу иначе назвать - маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки, фамилию не помню, сказал о том, что он не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется"
Переводя на русский: нашему столику показалось, что кто-то там что-то ******** в нашу сторону, вот мы и **********. А теперь видим, нет не в нашу. И, вообще, мы же с вами нормальные пацаны, **** драться. Давайте лучше выпьем.
Что характерно, об Украине ни слова. Ну хоть так, чо.
Кремлёвская мразота обладает удивительной тефлоновой способностью.
Обсраться, сидеть по-уши в дерьме и продолжать визжать "вы всё врёти"
Давеча опять отличилась унылая лошадь лавруша, выдав в качестве аргумента против расширения НАТО ссылки на Стамбульскую 1999 года и Астанинскую 2010 года декларации. Дескать в них всё прописано, а подлые пиндосы москву обманули.
Что ж, читаем:
https://www.osce.org/files/f/documents/7/1/39573.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/d/8/74990.pdf
и что видим?
А видим ровно наоборот, всё, что написано в этих документах нагло похерено именно кремлём: свободные выборы, борьба с коррупцией, развитие гражданского общества, отказ от пыток итд.
Чего там точно нет, так это упоминания NATO ни в какой форме, ни латиницей, ни кириллицей. Проверь сам, если не веришь.
Зато есть чудесная фраза: "Договор по вступлении его в силу будет открыт
для добровольного присоединения других государств"
Еще раз: европейский военный союз предусматривает своё расширение. Period.
То есть с точность до наоборот, ни НАТО, но ОБСЕ, ни запрет, но прямое расширение. Всё прописано. И подписано. И РФ тоже подписала.
Кого же ты хочешь обмануть, лавруша?