Намерения Путина серьезны. Он может осуществить вторжение в страны Балтии, Польшу, используя Украину как инструмент для шантажа всего мира, - Порошенко

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал к единству и поддержке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко сказал в интервью британской телерадиокорпорации BBC, имеющей самую большую в мире аудиторию.

"Намерения Путина вполне серьезны. Раньше мир понимал, что это опасность для Украины, а сейчас ни у кого не осталось иллюзий, и все понимают, что это опасность для европейской и глобальной безопасности. Потому что Путин также может осуществить вторжение в страны Балтии, Польшу, используя Украину как инструмент для шантажа всего мира. И в этой ситуации все понимают, что инвестирование в украинскую безопасность означает инвестирование в их собственную безопасность", – отметил Порошенко.

"У меня есть одно предложение ко всем слушателям BBC: не бойтесь удивить Путина. Удивить нашим единством и силой. Сейчас Путин повышает ставки. Он шантажирует мир. В этой ситуации, безусловно, объединенная и сильная Украина является абсолютно правильным ответом Путину", – сказал Петр Порошенко.

"Если вы спросите, что сейчас Украине нужно от Запада. Во-первых, мы должны повысить обороноспособность Украины. Мы должны сделать Россию более слабыой введением санкций, объявлением жестких санкций, если Путин будет продолжать агрессию. Мы должны предоставить Украине План действий по членству в НАТО – и это будет правильным ответом на шантаж Путина не только от Украины, но и от всего мира. Никаких уступок России", – резюмирует пятый Президент.

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