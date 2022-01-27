Произошла реанимация Нормандского формата, - Мережко о вчерашней встрече политических советников в Париже

Народный депутат "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по внешней политике Александр Мережко соглашается с мнением, что вчера во время заседания советников лидеров N4 состоялась реанимация Нормандского формата.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.

По словам нардепа, это очень важно, ведь раньше Россия пыталась избегать Нормандского формата, чтобы переговоры проходили в Трехсторонней контактной группе.

"Это одно из главных достижений этих очень трудных переговоров. Они продолжались около восьми часов", - отметил Мережко.

Еще одним достижением переговоров он называет договоренность по соблюдению режима прекращения огня.

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По словам политика, важным также было обсуждение интерпретации Минских договоренностей: "Стороны пришли к согласию, что не только в самом тексте, но и в его трактовке существуют проблемы. Необходимо это согласовать в рамках Нормандского формата, чтобы затем ТКГ в своей деятельности руководствовалась не только текстом, но и согласованными позициями по поводу толкований конкретных положений Минских договоренностей.