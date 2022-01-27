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Новости Война
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Произошла реанимация Нормандского формата, - Мережко о вчерашней встрече политических советников в Париже

нормандская

Народный депутат "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по внешней политике Александр Мережко соглашается с мнением, что вчера во время заседания советников лидеров N4 состоялась реанимация Нормандского формата.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.

По словам нардепа, это очень важно, ведь раньше Россия пыталась избегать Нормандского формата, чтобы переговоры проходили в Трехсторонней контактной группе.

"Это одно из главных достижений этих очень трудных переговоров. Они продолжались около восьми часов", - отметил Мережко.

Еще одним достижением переговоров он называет договоренность по соблюдению режима прекращения огня.

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По словам политика, важным также было обсуждение интерпретации Минских договоренностей: "Стороны пришли к согласию, что не только в самом тексте, но и в его трактовке существуют проблемы. Необходимо это согласовать в рамках Нормандского формата, чтобы затем ТКГ в своей деятельности руководствовалась не только текстом, но и согласованными позициями по поводу толкований конкретных положений Минских договоренностей.

Автор: 

переговоры (5060) минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842) Мережко Александр (51)


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Топ комментарии
+6
Встреча Завхоза дЕрьмака с манкуртом Козаком!
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27.01.2022 13:28
+5
Скорее реанимация плана по капитуляции. Уже вроде все улеглось так нет опять капитулянты начали народ бесить и призывать к гражданской войне
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27.01.2022 13:42
+4
Спроба заарештувати Порошенка, як і вся ця ганебна "вугільна справа", версталась під зустріч Єрмака з росіянами та спроби протягнути на ній прямі перемовини з ОРДЛО.

Для цього їм конче необхідно виключити лідера опозиції як від активності всередині країни, так і від міжнародних контактів - звідси ця синхронність "судів", російського тиску та різнобій в заявах посадовців, не всі з яких включені в реалізацію цього путінського плану.

В 2019 вуличними акціями вдалося відбити погоджену Єрмаком "формулу Штайнмаєра" та злив спротиву - зараз спостерігаємо спробу номер 2, обставлену під шоу "посадіть Порошенко".

Без участі громадянського суспільства окуповані Коломойським-Портновим під ширмою Зеленського державні установи можуть прийняти розроблене в Кремлі рішення, щоби розв'язати руки для зради.
.........

Цього не можна допустити.
Завтра о 10:30.
Київ, вул. Солом'янська, 2-а
Апеляційний суд.

Дуже важливо підтримати Петра Порошенка у суді.

Ні політичним репресіям!! ‼️

До зустрічі.

Зустрінемось завтра - Апеляційний суд, Солом'янська 2а, 11.00.
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27.01.2022 13:23
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скорее гальванизация трупа, раз уж вы теперь все медики
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27.01.2022 13:21 Ответить
Спроба заарештувати Порошенка, як і вся ця ганебна "вугільна справа", версталась під зустріч Єрмака з росіянами та спроби протягнути на ній прямі перемовини з ОРДЛО.

Для цього їм конче необхідно виключити лідера опозиції як від активності всередині країни, так і від міжнародних контактів - звідси ця синхронність "судів", російського тиску та різнобій в заявах посадовців, не всі з яких включені в реалізацію цього путінського плану.

В 2019 вуличними акціями вдалося відбити погоджену Єрмаком "формулу Штайнмаєра" та злив спротиву - зараз спостерігаємо спробу номер 2, обставлену під шоу "посадіть Порошенко".

Без участі громадянського суспільства окуповані Коломойським-Портновим під ширмою Зеленського державні установи можуть прийняти розроблене в Кремлі рішення, щоби розв'язати руки для зради.
.........

Цього не можна допустити.
Завтра о 10:30.
Київ, вул. Солом'янська, 2-а
Апеляційний суд.

Дуже важливо підтримати Петра Порошенка у суді.

Ні політичним репресіям!! ‼️

До зустрічі.

Зустрінемось завтра - Апеляційний суд, Солом'янська 2а, 11.00.
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27.01.2022 13:23 Ответить
серванты заявили об великой победе их самого великого
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27.01.2022 13:21 Ответить
Декларация, размещенная на сайте президента Франции (https://www.elysee.fr/ ):
"Советники глав государств и правительств N4 ​​с участием представителей МИД собрались в Париже 26 января 2022 года.

Они подтверждают, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата и призваны уменьшить имеющиеся разногласия на пути вперед.

Выступают за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей.

Они обсудили важность активизации работы ТКГ и ее рабочих групп в целях скорейшего продвижения в реализации Минских договоренностей".

И ВСЁ!
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27.01.2022 13:25 Ответить
Де зараз ті, хто при Порошенку постійно та одностайно кричали "Зрада" "Зрада"?! Що вони обговорювали 8 годин? Перемовини з терористами та яке місто віддати рфії?! Про зраду по вагнерівцям уже всі крикуни часів порошенка забули! Зараз знову мовчать!
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27.01.2022 13:25 Ответить
Встреча Завхоза дЕрьмака с манкуртом Козаком!
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27.01.2022 13:28 Ответить
Нагнетания истерии вокруг Украины это обманка.7 лет идет война и только сейчас все вспомнили о Украине и вещают по ТВ Италии ежедневно.А до этого ни слова.
Мировая война 21 века будет вестись при помощи ядер и ядов.То есть Гибридная Ядерно-Ядовая.
Ядра бывают ядерные.А еще в ядре клетки расположена ДНК.
По сути ядро бьет в ДНК человека.Видоизмененные человеки уже разобраны на группы по названию вакцин.
По сути люди разделились на 4 ре типа.Есть прививка,нет,есть куркод но нет привики,нет крокода.
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27.01.2022 13:31 Ответить
ти что, пєрєстал прінімать тє сінєнькіє хорошиє таблєточкі?
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27.01.2022 13:35 Ответить
ты уже укололся?мутант
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27.01.2022 13:37 Ответить
QRокод это QRокодил.Богиня Себек она же черная Кали.
Обратите внимание что Чистый на англ.-Клеар.А НуКлеар-Не Клеар -ядерный/Нечистый.Мутант.
Бафамет-это Беофа мать-Дева озера-многоликая Кали.Звезда на восходе и закате-Венера/Сатана.
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27.01.2022 13:38 Ответить
Ты уже обдолбался мукой из колумбии?
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27.01.2022 13:45 Ответить
ми нормандскіє формати
нє рубілі сгоряча,
в етом лічная заслуга
Владім Алєксандрича!
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27.01.2022 13:32 Ответить
Осталось реанимировать чЛенина в Мавзолее и Миролвая революция пролетайрята Шариковых опять в Петрограде начнецца...
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27.01.2022 13:35 Ответить
представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш сказал сегодня что кацапы будут эти 2 недели давить на ес и сша чтоб те повлияли на Украину и были прямые переговоры с боевиками,и россия ушла от ответствеенности и санкций,возможно даже эти 2 нелели не будут обстреливать,чтоб показать мир,но нужно и дальше Украине стоять на своем и не идти на прямые переговоры с марионетками
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27.01.2022 13:36 Ответить
Все к чему прикасаются Мавзолейные Шизоиды имеет удивительное свойство ДОХНУТь... РАБссия 1917 года,ССср 1991 года...Варшавский договор,СНГ Ельцина 1994 год...
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27.01.2022 13:41 Ответить
Скорее реанимация плана по капитуляции. Уже вроде все улеглось так нет опять капитулянты начали народ бесить и призывать к гражданской войне
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27.01.2022 13:42 Ответить
Удьтиматумы с Дурки палаты№6 для США и блоку НАТО РАБссия соорудила не случайно...
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27.01.2022 13:45 Ответить
Всего за 2 последние недели Фондовый рынок РАБссии рухнул на 20%...,а это 5 часть всей экономики вылетела в Трубу...Поздравляю крыс Путлера с паБЕДОЙ...
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27.01.2022 13:51 Ответить
Реанімували те , що нічим не реанімується , коли всі учасники цього збіговиська - це прокремлівські холуі 😡
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27.01.2022 13:54 Ответить
Раз реанімували, значить дЄрмачок уже щось злив. За оманським планом
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27.01.2022 14:17 Ответить
Із пресконференції Єрмака виходить , що норманський формат для того, щоб розказати всім , що у нас внутрішній конфлікт і дати можливість Росії не відповідати за злочини скоєні на території України. Він виконує забаганки Москви вести переговори із маріонетками. Це злочин проти України, зрада українських інтересів. Перемир"я , яке нам нав"язують ставить нашу армію в слабку позицію перед загрозою повномасштабного зіткнення. Бойовики підвели свою артилерію та танки до передової , а наша техніка відведена це дає перевагу в часі для окупантів .Така позиція України лише спонукає загарбників.
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27.01.2022 14:33 Ответить
 
 