Произошла реанимация Нормандского формата, - Мережко о вчерашней встрече политических советников в Париже
Народный депутат "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по внешней политике Александр Мережко соглашается с мнением, что вчера во время заседания советников лидеров N4 состоялась реанимация Нормандского формата.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.
По словам нардепа, это очень важно, ведь раньше Россия пыталась избегать Нормандского формата, чтобы переговоры проходили в Трехсторонней контактной группе.
"Это одно из главных достижений этих очень трудных переговоров. Они продолжались около восьми часов", - отметил Мережко.
Еще одним достижением переговоров он называет договоренность по соблюдению режима прекращения огня.
По словам политика, важным также было обсуждение интерпретации Минских договоренностей: "Стороны пришли к согласию, что не только в самом тексте, но и в его трактовке существуют проблемы. Необходимо это согласовать в рамках Нормандского формата, чтобы затем ТКГ в своей деятельности руководствовалась не только текстом, но и согласованными позициями по поводу толкований конкретных положений Минских договоренностей.
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Для цього їм конче необхідно виключити лідера опозиції як від активності всередині країни, так і від міжнародних контактів - звідси ця синхронність "судів", російського тиску та різнобій в заявах посадовців, не всі з яких включені в реалізацію цього путінського плану.
В 2019 вуличними акціями вдалося відбити погоджену Єрмаком "формулу Штайнмаєра" та злив спротиву - зараз спостерігаємо спробу номер 2, обставлену під шоу "посадіть Порошенко".
Без участі громадянського суспільства окуповані Коломойським-Портновим під ширмою Зеленського державні установи можуть прийняти розроблене в Кремлі рішення, щоби розв'язати руки для зради.
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Цього не можна допустити.
Завтра о 10:30.
Київ, вул. Солом'янська, 2-а
Апеляційний суд.
Дуже важливо підтримати Петра Порошенка у суді.
Ні політичним репресіям!! ‼️
До зустрічі.
Зустрінемось завтра - Апеляційний суд, Солом'янська 2а, 11.00.
"Советники глав государств и правительств N4 с участием представителей МИД собрались в Париже 26 января 2022 года.
Они подтверждают, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата и призваны уменьшить имеющиеся разногласия на пути вперед.
Выступают за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей.
Они обсудили важность активизации работы ТКГ и ее рабочих групп в целях скорейшего продвижения в реализации Минских договоренностей".
И ВСЁ!
Мировая война 21 века будет вестись при помощи ядер и ядов.То есть Гибридная Ядерно-Ядовая.
Ядра бывают ядерные.А еще в ядре клетки расположена ДНК.
По сути ядро бьет в ДНК человека.Видоизмененные человеки уже разобраны на группы по названию вакцин.
По сути люди разделились на 4 ре типа.Есть прививка,нет,есть куркод но нет привики,нет крокода.
Обратите внимание что Чистый на англ.-Клеар.А НуКлеар-Не Клеар -ядерный/Нечистый.Мутант.
Бафамет-это Беофа мать-Дева озера-многоликая Кали.Звезда на восходе и закате-Венера/Сатана.
нє рубілі сгоряча,
в етом лічная заслуга
Владім Алєксандрича!