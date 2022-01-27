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Германия готова включить "Северный поток – 2" в список санкций против РФ, - Бербок
Германия готова включить "Северный поток – 2" в список санкций против РФ на случай ее вторжения в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.
"В случае новой агрессии возможен широкий спектр санкций, включающих "Северный поток" (2. – Ред.)", – отметила она.
Топ комментарии
+12 Подгорелый ватник
показать весь комментарий27.01.2022 13:26 Ссылка
+12 fg cbn
показать весь комментарий27.01.2022 13:52 Ссылка
+5 Виктор Ли #292636
показать весь комментарий27.01.2022 13:46 Ссылка
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От Срашки сейчас смердит фашистской вонью. Мерзкая ботоксная моль Путлер - это именно тот персонаж, который устраивает российское стадо. Валенкообразные отморозки, понукаемые многочисленными вертухаями от смрадной кремлевской пропаганды, находятся в плену своих шовинистических догм. Сидит где-нибудь в нищающей российской провинции после пьяного перепоя валенок Ваня, а с зомбоящика ему тётка с брильянтами вещает: Ваня, ты - "высшая раса", правители заботятся о тебе, готовы последнюю рубашку с себя отдать тебе, но им мешают ", злобный Запад" и т. п.
Есть такая немецкая поговорка Sosat rusish shvayne.
Внутри трубы, а если не пролезут, то по частям.
все це брехня
Доля газа России в Европу больше 50%, а сейчас, возможно и больше 60%, учитывая, что основная часть СПГ уходит в Азию.