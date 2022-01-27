Германия готова включить "Северный поток – 2" в список санкций против РФ, - Бербок

Германия готова включить "Северный поток – 2" в список санкций против РФ на случай ее вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"В случае новой агрессии возможен широкий спектр санкций, включающих "Северный поток" (2. – Ред.)", – отметила она.

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