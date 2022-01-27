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Новости Санкции против России
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Германия готова включить "Северный поток – 2" в список санкций против РФ, - Бербок

Германия готова включить "Северный поток – 2" в список санкций против РФ на случай ее вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"В случае новой агрессии возможен широкий спектр санкций, включающих "Северный поток" (2. – Ред.)", – отметила она.

Также читайте: Германия в случае агрессии РФ присоединится к санкциям, - Блинкен

Автор: 

Германия (7059) россия (96057) санкции (11433) Северный поток (1458) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+12
Как говорил Бисмарк хрюсские медленно запрягают, да быстро на бутыль насаживаются.
Есть такая немецкая поговорка Sosat rusish shvayne.
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27.01.2022 13:26
+12
Европе уже давно надо понять, что Срашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других.
От Срашки сейчас смердит фашистской вонью. Мерзкая ботоксная моль Путлер - это именно тот персонаж, который устраивает российское стадо. Валенкообразные отморозки, понукаемые многочисленными вертухаями от смрадной кремлевской пропаганды, находятся в плену своих шовинистических догм. Сидит где-нибудь в нищающей российской провинции после пьяного перепоя валенок Ваня, а с зомбоящика ему тётка с брильянтами вещает: Ваня, ты - "высшая раса", правители заботятся о тебе, готовы последнюю рубашку с себя отдать тебе, но им мешают ", злобный Запад" и т. п.
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27.01.2022 13:52
+5
Байденко шольцу мозок прочисти,ще б про зброю не завадило б і про блокування вступу до НАТО. Бо фашисти зовсім спарувались з неокомунофашистами .
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27.01.2022 13:46
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чиорт, газопровод накрывается, с клиента снимают гипс
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27.01.2022 13:26 Ответить
Европе уже давно надо понять, что Срашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других.
От Срашки сейчас смердит фашистской вонью. Мерзкая ботоксная моль Путлер - это именно тот персонаж, который устраивает российское стадо. Валенкообразные отморозки, понукаемые многочисленными вертухаями от смрадной кремлевской пропаганды, находятся в плену своих шовинистических догм. Сидит где-нибудь в нищающей российской провинции после пьяного перепоя валенок Ваня, а с зомбоящика ему тётка с брильянтами вещает: Ваня, ты - "высшая раса", правители заботятся о тебе, готовы последнюю рубашку с себя отдать тебе, но им мешают ", злобный Запад" и т. п.
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27.01.2022 13:52 Ответить
Германия - неадекватная страна, говорят то одно, то другое. Видимо , нужно слушать только официальных политиков высоких рангов, потому что можно запутаться.
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27.01.2022 14:05 Ответить
они с одной стороны чувствуют себя экономическим локомотивом Европы, с другой, появляется Дядя Сэм и грозно так пальчиков: "Нииззяяя" - вот они и шарахаются из крайности в крайность
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27.01.2022 14:34 Ответить
Как говорил Бисмарк хрюсские медленно запрягают, да быстро на бутыль насаживаются.
Есть такая немецкая поговорка Sosat rusish shvayne.
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27.01.2022 13:26 Ответить
Добре що є такі гарячі хлопці як ви, воєнкомат не буде знати куди дівати бажаючих відправитись на захист.
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27.01.2022 14:01 Ответить
Сами создали ситуацию, а теперь решительно ее исправляют.
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27.01.2022 13:36 Ответить
Просто США подогнали альтернативный СПГ, а значит можно и за поток подергать.
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27.01.2022 13:52 Ответить
Аня,вы там уже или будённовку снимите,или фельдмютце наденьте..
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27.01.2022 13:45 Ответить
Байденко шольцу мозок прочисти,ще б про зброю не завадило б і про блокування вступу до НАТО. Бо фашисти зовсім спарувались з неокомунофашистами .
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27.01.2022 13:46 Ответить
Этот гамнопровод пригодится для отправки парашников из ЕС на историческую родину.
Внутри трубы, а если не пролезут, то по частям.
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27.01.2022 13:50 Ответить
Оце гарний підсрачник кремлівському щуру.
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27.01.2022 13:56 Ответить
Пуила, как дела?
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27.01.2022 13:59 Ответить
Знов пиз..ть, ліберасти. Сидять і думають як так зробити, щоб Україну, яка заважає вести бізнес, злити під рф назавжди
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27.01.2022 14:15 Ответить
Анна-Лєна еаслухалась по лінії МЗС всього, що думають про німців адекватні європейці і заокеанські союзники. Тому і виправляє реноме кацаплюбивих бюргерів. Але цю ситуацію нам всім потрібно запам'ятати. Впевнений, буде той час і ситуація, коли навіть Україна зможе німцям згадати про їхню сьогоднішню позицію 69 з кацапами.
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27.01.2022 14:26 Ответить
німці ніколи не нашкодять путіну.
все це брехня
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27.01.2022 14:35 Ответить
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27.01.2022 14:38 Ответить
Jawohl! Хорошо представляю моих коллег бюргеров, избравших Бербок в 2021м, но гордо сидящих без газа из-за замеса где-то в 1000км от Германии.
Доля газа России в Европу больше 50%, а сейчас, возможно и больше 60%, учитывая, что основная часть СПГ уходит в Азию.
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27.01.2022 14:45 Ответить
Тогда нужно вводить в санкции и по поводу "северного потока 1" ( по логике событий) в случае полномасштабного вторжения, А в связи с угрозой вторжения и оккупацией Крыма и ОРДЛО заблокировать " северный поток 2". Вот тогда другое дело.
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27.01.2022 14:50 Ответить
Оо, проснулись...
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27.01.2022 16:05 Ответить
 
 