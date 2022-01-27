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Новости
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Украинская делегация во Франции обсудила сотрудничество в сфере финансов, энергетики и инфраструктуры

свириденко,франція

Правительство Украины обсуждает с правительством Франции вопросы возможной финансовой поддержки Украины и совместные проекты в области инфраструктуры, машиностроения, энергетики и транспорта.

Об этом шла речь на встрече в Париже между первой вице-премьер-министром – министром экономики Юлией Свириденко и министром экономики и финансов Брюно Ле Мером, передает Цензор.НЕТ.

"За последние годы экономика Украины показала высокую резистентность и адаптивность. В 2021 году у нас был самый высокий долларовый ВВП за всю историю страны – почти 200 миллиардов долларов. Наши партнеры видят прогресс, который мы провели в цифровизации государственных сервисов, обновлении инфраструктуры, реформе государственного сектора", - отметила Свириденко.

Для обеспечения устойчивости этих успехов Украине необходима поддержка стратегических партнеров, таких как Французская Республика. В приоритете, по словам Свириденко, совместные проекты в области энергетики, машиностроения, инфраструктуры в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", а также доступ к льготному финансированию.

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"Инфраструктурные проекты по обновлению парка электровозов для Укрзализныци, дорожной концессии и авиационной отрасли должны показать результаты уже в ближайшие месяцы. Далее мы видим перспективу сотрудничества в продвижении ядерной энергетики и проекте термомодернизации, отвечающего целям Зеленого курса и Энергетической независимости", - уточнила первая вице-премьер-министр.

Свириденко также добавила, что Украина ценит усилия Франции, направленные на защиту от российской агрессии.

Ранее координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял о планах приобретения 130 новых грузовых электропоездов производства французской компании Alstom для развития Укрзализныци.

Автор: 

Франция (3540) Свириденко Юлия (136) Большая стройка (728)


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во наберут займов кредитов! во век не расплатимся!
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27.01.2022 13:47 Ответить
Вже за ті що набрали кредити повік не розплатимося.
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27.01.2022 14:02 Ответить
Один уже денег с Омана привез.
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27.01.2022 13:48 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?************************-oHayt6lkPnQpvSktinVmw01VhOoAG_q2-1n8RLoZ-gFYMeEjbtoeYOdeh5KTGrJdBBGFpkkHQZG5StWjLp7CvWNTkiTZTuUQPws_Y_JuQoOhNEhYSMNJQ&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4800429556689205?************************-oHayt6lkPnQpvSktinVmw01VhOoAG_q2-1n8RLoZ-gFYMeEjbtoeYOdeh5KTGrJdBBGFpkkHQZG5StWjLp7CvWNTkiTZTuUQPws_Y_JuQoOhNEhYSMNJQ&__tn__=%2CO%2CP-R 30 хв ·



Нині здійснюється тендер на будівництво сховища ядерних відходів. У нас кілька атомних станцій, але сховища відходів нема. Навіть за переробку відходів ми досі платимо окупантам.

Усі фірми, які беруть участь в тендері, мутні. Але виграти має фірма за якою стоїть московський агент, депутат жопоблоку столар, який у співпраці з Кличком нажився на розграбуванні Києва.

Завдання столара - не лише вкрасти добрий шмат державних грошей, але максимально затягнути процес будівництва. Можливо, взагалі провалити його, аби наша атомна безпека й надалі залежала від окупантів.

Агенти окупантів - деркач і новінський - рулять Енергоатомом, агент окупантів - столар - буде «будувати» сховище для атомних відходів.

Агов, РНБО, це нормально?
https://youtu.be/1P2Mdzf2duM

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27.01.2022 13:54 Ответить
а че, доллар по 29 уже, до конца месяца по 30 будет, кредиты не дают, ОГВЗ-кормильцы и даром не берут - эконимика на подъеме дебилы, мля...
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27.01.2022 14:00 Ответить
Подайте на пропитание...
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27.01.2022 14:36 Ответить
 
 