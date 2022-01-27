Украинская делегация во Франции обсудила сотрудничество в сфере финансов, энергетики и инфраструктуры
Правительство Украины обсуждает с правительством Франции вопросы возможной финансовой поддержки Украины и совместные проекты в области инфраструктуры, машиностроения, энергетики и транспорта.
Об этом шла речь на встрече в Париже между первой вице-премьер-министром – министром экономики Юлией Свириденко и министром экономики и финансов Брюно Ле Мером, передает Цензор.НЕТ.
"За последние годы экономика Украины показала высокую резистентность и адаптивность. В 2021 году у нас был самый высокий долларовый ВВП за всю историю страны – почти 200 миллиардов долларов. Наши партнеры видят прогресс, который мы провели в цифровизации государственных сервисов, обновлении инфраструктуры, реформе государственного сектора", - отметила Свириденко.
Для обеспечения устойчивости этих успехов Украине необходима поддержка стратегических партнеров, таких как Французская Республика. В приоритете, по словам Свириденко, совместные проекты в области энергетики, машиностроения, инфраструктуры в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", а также доступ к льготному финансированию.
"Инфраструктурные проекты по обновлению парка электровозов для Укрзализныци, дорожной концессии и авиационной отрасли должны показать результаты уже в ближайшие месяцы. Далее мы видим перспективу сотрудничества в продвижении ядерной энергетики и проекте термомодернизации, отвечающего целям Зеленого курса и Энергетической независимости", - уточнила первая вице-премьер-министр.
Свириденко также добавила, что Украина ценит усилия Франции, направленные на защиту от российской агрессии.
Ранее координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял о планах приобретения 130 новых грузовых электропоездов производства французской компании Alstom для развития Укрзализныци.
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Нині здійснюється тендер на будівництво сховища ядерних відходів. У нас кілька атомних станцій, але сховища відходів нема. Навіть за переробку відходів ми досі платимо окупантам.
Усі фірми, які беруть участь в тендері, мутні. Але виграти має фірма за якою стоїть московський агент, депутат жопоблоку столар, який у співпраці з Кличком нажився на розграбуванні Києва.
Завдання столара - не лише вкрасти добрий шмат державних грошей, але максимально затягнути процес будівництва. Можливо, взагалі провалити його, аби наша атомна безпека й надалі залежала від окупантів.
Агенти окупантів - деркач і новінський - рулять Енергоатомом, агент окупантів - столар - буде «будувати» сховище для атомних відходів.
Агов, РНБО, це нормально?
https://youtu.be/1P2Mdzf2duM