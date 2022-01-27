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Украина заняла 35 место среди 39 стран Европы по уровню потребления алкоголя, - Счетная палата

алкоголь,выпивка

По данным Всемирной организации здравоохранения каждый украинец от 15 лет ежегодно выпивает 8,6 л алкоголя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты в фейсбуке.

"Как оказалось, мы не такая уж и пьющая нация. Среди исследовавшихся 39 европейских стран Украина занимает 35 место. В то же время существенно занижать эти показатели может неучтенное потребление нелегально произведенного и ввезенного алкоголя", - сообщили в ведомстве.

В то же время, по оценкам экспертов, нелегальный алкоголь может составлять от трети до половины употребленного объема, в зависимости от вида алкогольной продукции.

Кроме этого, до сих пор должным образом законодательно не урегулирован вопрос торговли алкогольными напитками через Интернет: "Невозможно достоверно определить возраст покупателя, а значит, есть риски продажи алкоголя несовершеннолетним".

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Украина заняла 35 место среди 39 стран Европы по уровню потребления алкоголя, - Счетная палата 01

Автор: 

алкоголь (1667) Европа (1911) Счетная палата (170)


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Топ комментарии
+24
вот из-за таких в хвосте плетемся
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27.01.2022 14:11
+13
А я так стараюсь а оно вона чо
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27.01.2022 13:54
+12
Огласите п-ж-л-ста весь сп-сок!
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27.01.2022 13:57
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27.01.2022 14:38 Ответить
фу мерзость
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27.01.2022 17:25 Ответить
Что с математикой? 1 литр спирта это 2,5 литра водки 2,4х9=21 бутылка
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27.01.2022 14:21 Ответить
43 пляхи "посліду". Послід - при варінні самогону беруть останню жижу - на протірку коня. Але якщо скінчається нормальна самогонка, то п"ють цю субстанцію - так би мовити "на коня".
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27.01.2022 14:26 Ответить
Стандартная бутылка водки 0.5 литра
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27.01.2022 14:38 Ответить
А по Коксу употребления Власти? Делим Первое место с паРашкой?!
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27.01.2022 14:17 Ответить
І тут задніх пасем, хоча за рульом всі п'яні.
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27.01.2022 14:26 Ответить
А якщо порахувати ще й куріння сигарет з акцизними марками, то ми одна з найпрогресивніших країн Європпи.
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27.01.2022 14:30 Ответить
Вы еще самогон не учли...
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27.01.2022 14:27 Ответить
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27.01.2022 14:29 Ответить
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27.01.2022 14:31 Ответить
адиеты, нищий народ пьет самогон, бражку, домашнее вино
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27.01.2022 14:32 Ответить
задолбали с этим словечком.
полвареничка возьми в рот
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27.01.2022 14:42 Ответить
Там если учесть сколько выпивается нелегально то 1-2 место нам гарантированно, главный конкурент только восточный сосед.
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27.01.2022 14:32 Ответить
И тут последние
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27.01.2022 14:34 Ответить
аж непонятно, печалиться или гордиться?
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27.01.2022 15:01 Ответить
"Как оказалось, мы не такая уж и пьющая нация. Среди исследовавшихся 39 европейских стран Украина занимает 35 место. В то же время существенно занижать эти показатели может неучтенное потребление нелегально произведенного и ввезенного алкоголя", - сообщили в ведомстве.

В то же время, по оценкам экспертов, нелегальный алкоголь может составлять от трети до половины употребленного объема, в зависимости от вида алкогольной продукции.

Кроме этого, до сих пор должным образом законодательно не урегулирован вопрос торговли алкогольными напитками через Интернет: "Невозможно достоверно определить возраст покупателя, а значит, есть риски продажи алкоголя несовершеннолетним". Источник: \\\\\\\\

какаказалась рыбу поймал я, но сосед помог, а наживку дал дядя Коля, а я ваще был на другом берегу в тот момент, но удочка моя, вот и принес домой хвост и был бит.

Что они лепечут то? По вирусу - у нас в 20 раз меньше зараженных чем во Франции - охотно верю, не, ну а чо?
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27.01.2022 14:41 Ответить
На воре шапка горит.

Какой 30-50% нелегального алкоголя? Прямо иду с работы, а все за нелегалкой стоят

Вопрос в другом - кто то сунет автовагонами алкоголь без пошлин, а подают типа - Ууууууу, и мне дайте порулить!
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27.01.2022 15:09 Ответить
именно.
лучше бы статистику не давали, а не то надо кого то - "бандить-садить"
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27.01.2022 15:12 Ответить
Из-за контрабаса и самодела информация не точная. Но мы точно не в первой десятке. То что в Украине много пьют - это миф
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27.01.2022 14:44 Ответить
давно смотрел на погреба за домом?
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27.01.2022 17:05 Ответить
вывод напрашивается сам собой...все что потребляется это теневой алкоголь и деньги идут мимо государственной казны...несмотря на наличие кассовых аппаратов супермаркетов...

Короче НАБУ есть где поковырять
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27.01.2022 14:46 Ответить
угу, тётю Люсю с первого этажа, с очередью клиентов стоящей ещё до зари. и тут к ней приходит сразу всё НАБУ пхахаха
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27.01.2022 17:04 Ответить
Самогон і спирт "лівий" підрахуйте і ви "прозріете". А за 90 гр пляшку горілки в магазині купляти... який сенс, якщо пляка гарноі самогонки 30 максимум коштуе.
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27.01.2022 14:48 Ответить
смисл такий шо в тебе від "пляка гарноі самогонки" мозок вже розклався
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27.01.2022 15:14 Ответить
До конца каденции Клована обещаем улучшить показатели
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27.01.2022 14:59 Ответить
Тут не враховується самогон і нелегально ввезений алкоголь, так шо не все так погано.
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27.01.2022 15:03 Ответить
ЗЫ: "Если вы не пьете и не материтесь - это значит, что вы невнимательно следите за ситуацией в стране"(с)
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27.01.2022 15:09 Ответить
Ребята,это я виноват.В прошлом году бросил и пить,и вот результат.Простите.
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27.01.2022 15:09 Ответить
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28.01.2022 06:57 Ответить
Ну, колись я пив не мало, але останніми роками надаю перевагу більше ніж свідомому споживанню. Якось одна пляшка горілки видихалася в сейфі. Для мене краще з товаришем посидіти за пляшкою якісної сливовиці чи настоянки на горіхових перегородках в гіршому випадку віскаря. Під розмову та гарну закуску можна пару годин пити пляшку. Старіємо.
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27.01.2022 15:16 Ответить
ЗІ: Можу сказати за Балкани. П'ють там не менше нашого але в головному якісний сливовий чи грушевий самогон. На селах майже в кожній хаті є апарат, а в невеликих містах кожен квартал має комунальний апарат. Гонять вони раз на рік, але це сімейне свято. Хто бідніше, у того від двох тон браги, а є такі що мають і до семи і навіть десяти тон і тоді процес затягується на тиждень.
Це, далеко не найбільші казани.

Дід крутить ручку мішалки, аби не підгорала брага
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27.01.2022 15:55 Ответить
мой друг из Греции говорит, что именно вот этот самогон местный очень плохо на них влияет. Я как-то его спросил насчёт плохого, что у них есть в стране, так он смог вспомнить только про тот самогон. Это же заливание растворителя в рот, здоровый и стабильный человек не станет это делать - заливать растворитель в рот, но у нас его назвали самогон, чтобы романтичнее звучало. Есть же натуральные заменители, растительные!
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27.01.2022 17:01 Ответить
Оте що я описав, якраз і є самим природнім продуктом возгону. Міцність від 38 до 42 градусів не глушить рецепторів і ти відчуваєш реальний смак продукта. Правильно приготовлений самогон зі сливи, груші чи винограду можна вживати ковтками і насолоджуватися тонкощами букету. Це, зовсім не той "розчинник", який глушать за сараєм чи за гаражами аби нажертися. Просто, більшість нашого населення не має благого розуміння в смакових якостях дистиляту.
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27.01.2022 17:09 Ответить
ЗІ: проти коньяку, бренді та віскі ніхто не виступає, як проти розчинника, а більшість з них якраз за такою технологією і виготовляють.
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27.01.2022 17:21 Ответить
Если каждый украинец выпивает в год больше 8 литров алкоголю, тогда сколько выпивают итальянцы, они без вина за стол не сядут, у нас уже после60-70 лет старики не пьют а там 90 и старше пьют и не малую дозу, и попробуй ей не налить она обедать не будет или он.Так что извените если что-то не так, но это правда
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27.01.2022 15:20 Ответить
У статистиці явно не враховано алкотури. У нас це задоволення дуже дешеве для европейців.
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27.01.2022 15:24 Ответить
Це вони ще самогон і виробництво домашнього вина не врахували)))
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27.01.2022 15:58 Ответить
да они самогонщиков не считали, расходимся большая часть алкашей именно самогон бухает. Когда начнут гундеть под окном, то что-то не видно у них бутылок с акцизной маркой. Налоги собрала сагонщица тётя Люся их той самой квартиры на первом этаже, где она уже торгует лет 30ть и никто её не остановит.
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27.01.2022 16:56 Ответить
9 литров спирта. Не пьёт половина взрослого населения. Примерно 18 литров спирта на пьющего = 90 бутылок водки за 52 недели. И это только легального. Это катастрофически много, ведёт к деградации личности. Даже поллитра в неделю - через пять лет будет алкоголизм, через 10 пойдет уже заметная деградация мозга и всем органов.
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28.01.2022 00:06 Ответить
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