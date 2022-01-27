Украина заняла 35 место среди 39 стран Европы по уровню потребления алкоголя, - Счетная палата

По данным Всемирной организации здравоохранения каждый украинец от 15 лет ежегодно выпивает 8,6 л алкоголя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты в фейсбуке.

"Как оказалось, мы не такая уж и пьющая нация. Среди исследовавшихся 39 европейских стран Украина занимает 35 место. В то же время существенно занижать эти показатели может неучтенное потребление нелегально произведенного и ввезенного алкоголя", - сообщили в ведомстве.

В то же время, по оценкам экспертов, нелегальный алкоголь может составлять от трети до половины употребленного объема, в зависимости от вида алкогольной продукции.

Кроме этого, до сих пор должным образом законодательно не урегулирован вопрос торговли алкогольными напитками через Интернет: "Невозможно достоверно определить возраст покупателя, а значит, есть риски продажи алкоголя несовершеннолетним".

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