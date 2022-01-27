Украина заняла 35 место среди 39 стран Европы по уровню потребления алкоголя, - Счетная палата
По данным Всемирной организации здравоохранения каждый украинец от 15 лет ежегодно выпивает 8,6 л алкоголя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты в фейсбуке.
"Как оказалось, мы не такая уж и пьющая нация. Среди исследовавшихся 39 европейских стран Украина занимает 35 место. В то же время существенно занижать эти показатели может неучтенное потребление нелегально произведенного и ввезенного алкоголя", - сообщили в ведомстве.
В то же время, по оценкам экспертов, нелегальный алкоголь может составлять от трети до половины употребленного объема, в зависимости от вида алкогольной продукции.
Кроме этого, до сих пор должным образом законодательно не урегулирован вопрос торговли алкогольными напитками через Интернет: "Невозможно достоверно определить возраст покупателя, а значит, есть риски продажи алкоголя несовершеннолетним".
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В то же время, по оценкам экспертов, нелегальный алкоголь может составлять от трети до половины употребленного объема, в зависимости от вида алкогольной продукции.
Кроме этого, до сих пор должным образом законодательно не урегулирован вопрос торговли алкогольными напитками через Интернет: "Невозможно достоверно определить возраст покупателя, а значит, есть риски продажи алкоголя несовершеннолетним". Источник: \\\\\\\\
какаказалась рыбу поймал я, но сосед помог, а наживку дал дядя Коля, а я ваще был на другом берегу в тот момент, но удочка моя, вот и принес домой хвост и был бит.
Что они лепечут то? По вирусу - у нас в 20 раз меньше зараженных чем во Франции - охотно верю, не, ну а чо?
Какой 30-50% нелегального алкоголя? Прямо иду с работы, а все за нелегалкой стоят
Вопрос в другом - кто то сунет автовагонами алкоголь без пошлин, а подают типа - Ууууууу, и мне дайте порулить!
лучше бы статистику не давали, а не то надо кого то - "бандить-садить"
Короче НАБУ есть где поковырять
Це, далеко не найбільші казани.
Дід крутить ручку мішалки, аби не підгорала брага