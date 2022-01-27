ПАСЕ призвала Россию как можно скорее отвести войска от границ Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы в принятой в ходе зимней сессии резолюции о ратификации полномочий российской делегации призвала российские власти как можно скорее отвести свои войска с украинских границ и остановить эскалацию военного напряжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в финальном документе, принятом вчера.

"Ассамблея выражает глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности, угрожающей безопасности в Европе, и наращиванием Россией военного присутствия вдоль границы с Украиной... Ассамблея призывает российские власти как можно скорее отвести свои войска с украинских границ и остановить эскалацию военного напряжения", - говорится в документе.

Необходимо отметить, что в проекте документа пункта с призывом об отводе войск от границ Украины не было. Он был внесен в ходе дебатов по инициативе члена постоянной делегации Литвы в ПАСЕ Эмануэлиса Зингериса.

"Очень серьезный вопрос – вывод российских войск с оккупированных территорий. В Уставе нашей организации указывается, что мир - главная задача Европы, главная тема Совета Европы. Помня о наших обязанностях в соответствии с Уставом Совета Европы, прошу поддержать эту поправку и призвать Россию отвести войска не только от границ Украины, но и вывести войска с оккупированных территорий", - сказал Зингерис в обосновании внесенной им поправки.

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Литовский парламентарий выступал против ратификации полномочий российской делегации в ПАСЕ и отметил невыполнение предыдущих резолюций, в том числе касающихся деоккупации территорий.

"Кто же члены российской делегации сегодня? Есть ли у нас реальная оппозиция в российской делегации? Нет. Есть ли свобода выборов? Нет… Резолюции о возвращении оккупированных территорий Грузии и Украины не имплементированы", - сказал Зингерис и подчеркнул, что, по его мнению, ситуация уже дошла до "точки невозврата".

Депутат от Литвы также напомнил, что членство в ПАСЕ предполагает соблюдение правил и совместную парламентскую работу, но российская сторона ограничивает ее своими действиями, поэтому при таком отношении российская делегация не может быть полноправным участником работы ПАСЕ.

Как сообщалось, вчера в Страсбурге ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации, несмотря на обжалование Украины и ряда других стран. В ходе обсуждения поправок в резолюцию почти все поправки, внесенные украинской делегацией, были отклонены.