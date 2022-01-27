ПАСЕ призвала Россию как можно скорее отвести войска от границ Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы в принятой в ходе зимней сессии резолюции о ратификации полномочий российской делегации призвала российские власти как можно скорее отвести свои войска с украинских границ и остановить эскалацию военного напряжения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в финальном документе, принятом вчера.
"Ассамблея выражает глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности, угрожающей безопасности в Европе, и наращиванием Россией военного присутствия вдоль границы с Украиной... Ассамблея призывает российские власти как можно скорее отвести свои войска с украинских границ и остановить эскалацию военного напряжения", - говорится в документе.
Необходимо отметить, что в проекте документа пункта с призывом об отводе войск от границ Украины не было. Он был внесен в ходе дебатов по инициативе члена постоянной делегации Литвы в ПАСЕ Эмануэлиса Зингериса.
"Очень серьезный вопрос – вывод российских войск с оккупированных территорий. В Уставе нашей организации указывается, что мир - главная задача Европы, главная тема Совета Европы. Помня о наших обязанностях в соответствии с Уставом Совета Европы, прошу поддержать эту поправку и призвать Россию отвести войска не только от границ Украины, но и вывести войска с оккупированных территорий", - сказал Зингерис в обосновании внесенной им поправки.
Литовский парламентарий выступал против ратификации полномочий российской делегации в ПАСЕ и отметил невыполнение предыдущих резолюций, в том числе касающихся деоккупации территорий.
"Кто же члены российской делегации сегодня? Есть ли у нас реальная оппозиция в российской делегации? Нет. Есть ли свобода выборов? Нет… Резолюции о возвращении оккупированных территорий Грузии и Украины не имплементированы", - сказал Зингерис и подчеркнул, что, по его мнению, ситуация уже дошла до "точки невозврата".
Депутат от Литвы также напомнил, что членство в ПАСЕ предполагает соблюдение правил и совместную парламентскую работу, но российская сторона ограничивает ее своими действиями, поэтому при таком отношении российская делегация не может быть полноправным участником работы ПАСЕ.
Как сообщалось, вчера в Страсбурге ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации, несмотря на обжалование Украины и ряда других стран. В ходе обсуждения поправок в резолюцию почти все поправки, внесенные украинской делегацией, были отклонены.
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ваши действия?
ну вот. так шо за ездил(ездунов) я не ненавижу эту организацию, просто там много ватной фсб-сщины... ну да, опять же - бабло.
Кремлёвская мразота обладает удивительной тефлоновой способностью.
Обсраться, сидеть по-уши в дерьме и продолжать визжать "вы всё врёти"
Давеча опять отличилась унылая лошадь лавруша, выдав в качестве аргумента против расширения НАТО ссылки на Стамбульскую 1999 года и Астанинскую 2010 года декларации. Дескать в них всё прописано, а подлые пиндосы москву обманули.
Что ж, читаем:
https://www.osce.org/files/f/documents/7/1/39573.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/d/8/74990.pdf
и что видим?
А видим ровно наоборот, всё, что написано в этих документах нагло похерено именно кремлём: свободные выборы, борьба с коррупцией, развитие гражданского общества, отказ от пыток итд.
Чего там точно нет, так это упоминания NATO ни в какой форме, ни латиницей, ни кириллицей. Проверь сам, если не веришь.
Зато есть чудесная фраза: "Договор по вступлении его в силу будет открыт
для добровольного присоединения других государств"
Еще раз: европейский военный союз предусматривает своё расширение. Period.
То есть с точность до наоборот, ни НАТО, но ОБСЕ, ни запрет, но прямое расширение. Всё прописано. И подписано. И РФ тоже подписала.
Кого же ты хочешь обмануть, лавруша?
бутерсэндвич сжевать
Дятлы мавзолейные,я на цензоре об этом говорил еще в 2014 году...
Выходит что слабо.
Сын молча подобрал котьку и сказал...: будет моим Ангелом-Хранителем...
Да будет так,доброта к братьям нашим меньшим спасет Мир...