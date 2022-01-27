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Новости Агрессия России против Украины Война
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ПАСЕ призвала Россию как можно скорее отвести войска от границ Украины

пасе

Парламентская ассамблея Совета Европы в принятой в ходе зимней сессии резолюции о ратификации полномочий российской делегации призвала российские власти как можно скорее отвести свои войска с украинских границ и остановить эскалацию военного напряжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в финальном документе, принятом вчера.

"Ассамблея выражает глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности, угрожающей безопасности в Европе, и наращиванием Россией военного присутствия вдоль границы с Украиной... Ассамблея призывает российские власти как можно скорее отвести свои войска с украинских границ и остановить эскалацию военного напряжения", - говорится в документе.

Необходимо отметить, что в проекте документа пункта с призывом об отводе войск от границ Украины не было. Он был внесен в ходе дебатов по инициативе члена постоянной делегации Литвы в ПАСЕ Эмануэлиса Зингериса.

"Очень серьезный вопрос – вывод российских войск с оккупированных территорий. В Уставе нашей организации указывается, что мир - главная задача Европы, главная тема Совета Европы. Помня о наших обязанностях в соответствии с Уставом Совета Европы, прошу поддержать эту поправку и призвать Россию отвести войска не только от границ Украины, но и вывести войска с оккупированных территорий", - сказал Зингерис в обосновании внесенной им поправки.

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Литовский парламентарий выступал против ратификации полномочий российской делегации в ПАСЕ и отметил невыполнение предыдущих резолюций, в том числе касающихся деоккупации территорий.

"Кто же члены российской делегации сегодня? Есть ли у нас реальная оппозиция в российской делегации? Нет. Есть ли свобода выборов? Нет… Резолюции о возвращении оккупированных территорий Грузии и Украины не имплементированы", - сказал Зингерис и подчеркнул, что, по его мнению, ситуация уже дошла до "точки невозврата".

Депутат от Литвы также напомнил, что членство в ПАСЕ предполагает соблюдение правил и совместную парламентскую работу, но российская сторона ограничивает ее своими действиями, поэтому при таком отношении российская делегация не может быть полноправным участником работы ПАСЕ.

Как сообщалось, вчера в Страсбурге ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации, несмотря на обжалование Украины и ряда других стран. В ходе обсуждения поправок в резолюцию почти все поправки, внесенные украинской делегацией, были отклонены.

Автор: 

армия РФ (19592) ПАСЕ (1667)


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Топ комментарии
+8
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27.01.2022 14:18
+4
"русские деньги кровь не пахнут" (с) ПАСЕ
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27.01.2022 14:08
+4
https://shapito.d3.ru/gospodin-sovramshi-opiat-obosralsia-2248346/ Господин соврамши опять обосрался

Кремлёвская мразота обладает удивительной тефлоновой способностью.
Обсраться, сидеть по-уши в дерьме и продолжать визжать "вы всё врёти"
Давеча опять отличилась унылая лошадь лавруша, выдав в качестве аргумента против расширения НАТО ссылки на Стамбульскую 1999 года и Астанинскую 2010 года декларации. Дескать в них всё прописано, а подлые пиндосы москву обманули.
Что ж, читаем:
https://www.osce.org/files/f/documents/7/1/39573.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/d/8/74990.pdf

и что видим?

А видим ровно наоборот, всё, что написано в этих документах нагло похерено именно кремлём: свободные выборы, борьба с коррупцией, развитие гражданского общества, отказ от пыток итд.

Чего там точно нет, так это упоминания NATO ни в какой форме, ни латиницей, ни кириллицей. Проверь сам, если не веришь.

Зато есть чудесная фраза: "Договор по вступлении его в силу будет открыт
для добровольного присоединения других государств"

Еще раз: европейский военный союз предусматривает своё расширение. Period.
То есть с точность до наоборот, ни НАТО, но ОБСЕ, ни запрет, но прямое расширение. Всё прописано. И подписано. И РФ тоже подписала.

Кого же ты хочешь обмануть, лавруша?
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27.01.2022 14:18
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"русские деньги кровь не пахнут" (с) ПАСЕ
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27.01.2022 14:08 Ответить
ПАРЕ ця та сама організація, яку кожен може без наслідків для себе послати нах. Організація для заробітку бабла бюрократами всіх країн
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27.01.2022 14:14 Ответить
За то при дєлє.
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27.01.2022 14:22 Ответить
ну кстати, - вам дают 3к. евро + + и т.д. - ездить надо там где Бразилия как будто поддерживает опочленцев Гваделупы, или Эквадора(факт того что вам эти страны - как соловью...)
ваши действия?
ну вот. так шо за ездил(ездунов) я не ненавижу эту организацию, просто там много ватной фсб-сщины... ну да, опять же - бабло.
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27.01.2022 14:32 Ответить
Они в сотый раз скажут" на своей территории делаем что хотим!" Что дальше ?
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27.01.2022 14:15 Ответить
И кстати полностью будут правы, Украине тоже никто не может запретить размещать военные базы где угодно на своей территории.
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27.01.2022 14:37 Ответить
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27.01.2022 14:18 Ответить
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27.01.2022 14:33 Ответить
https://shapito.d3.ru/gospodin-sovramshi-opiat-obosralsia-2248346/ Господин соврамши опять обосрался

Кремлёвская мразота обладает удивительной тефлоновой способностью.
Обсраться, сидеть по-уши в дерьме и продолжать визжать "вы всё врёти"
Давеча опять отличилась унылая лошадь лавруша, выдав в качестве аргумента против расширения НАТО ссылки на Стамбульскую 1999 года и Астанинскую 2010 года декларации. Дескать в них всё прописано, а подлые пиндосы москву обманули.
Что ж, читаем:
https://www.osce.org/files/f/documents/7/1/39573.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/d/8/74990.pdf

и что видим?

А видим ровно наоборот, всё, что написано в этих документах нагло похерено именно кремлём: свободные выборы, борьба с коррупцией, развитие гражданского общества, отказ от пыток итд.

Чего там точно нет, так это упоминания NATO ни в какой форме, ни латиницей, ни кириллицей. Проверь сам, если не веришь.

Зато есть чудесная фраза: "Договор по вступлении его в силу будет открыт
для добровольного присоединения других государств"

Еще раз: европейский военный союз предусматривает своё расширение. Period.
То есть с точность до наоборот, ни НАТО, но ОБСЕ, ни запрет, но прямое расширение. Всё прописано. И подписано. И РФ тоже подписала.

Кого же ты хочешь обмануть, лавруша?
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27.01.2022 14:18 Ответить
РАБссия не спешит в Рай....Роман Цимбалюк видос..https://youtu.be/KbA48kNu9j8
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27.01.2022 14:27 Ответить
это уже похоже на анекдот про то шо Ватсон Холмсовой трубкой натирал себе жёппу, но в финале не только Холмсу нравилось то шо он и так делал, но и ватсону это понравилось и больще без глубинных обеспокаивающих добрый доктор не мог даже бутер сэндвич сжевать
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27.01.2022 14:28 Ответить
Солдаты московской Орды идите домой, зарабатывайте деньги трудом на своей земле, а не воровством у соседей!https://www.facebook.com/photo.php?fbid=222341803439681&set=p.222341803439681&type=3&__cft__[0]=AZUkD7XWlFg2Y4wbh52dbMuvFnxRSWHlcLoWvCh-S5FIQXNj_IqSY0--xcxYBmeA-hBv8H86ZCi_QsqZ8yni6zhBSGn4WT8WFNlzxXgRb4_GZmvmeea5NDG6oRF9N_8IplYtaAia5qIWct_4XIMjVyQAEjBW1QPEsYgkNQPTzyWduA&__tn__=R]-R ..
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27.01.2022 14:33 Ответить
Дмитрий Козак признал,Минские соглашения по факту выполнить невозможно ,они противоречат друг другу...

Дятлы мавзолейные,я на цензоре об этом говорил еще в 2014 году...
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27.01.2022 14:33 Ответить
А слабо было исключить из ПАСЕ пока не отведут?
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27.01.2022 14:34 Ответить
ПАСЕ уже раз хотели показать свой гонор. РФ сами вышли. Так за ними (российскими взносами) бегали как шакалы.

Выходит что слабо.
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27.01.2022 14:40 Ответить
их только вернули, за бабки правда))
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27.01.2022 14:43 Ответить
Дружественный нам Азербайжан отметил годовщину трагедии в Баку,когда советские мудаки спецназа"Вымпел" 20 января 1990 расстреляли более 137 человек...
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27.01.2022 14:42 Ответить
3 февраля Султан Эрдоган прилетает в Киев с Важными документами для Украины...от которых на РАБссии начнется настоящий СкреПОНОС.... Крысы Шизоидные Готовтесь...Эрдоган наточил настоящий Ятаган...
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27.01.2022 14:49 Ответить
Сердце сжалось от боли. полчаса назад.....,это капец..., сыну старшему завтра Денчик 32 года,идем по алее в Супермаркет...впереди нас идет дама лет 40-45,останавливается и из сумочки достает маленького котенка не более месяца-полтора ,выбрасывает на обочину и говорит...ты мне гад надоел...

Сын молча подобрал котьку и сказал...: будет моим Ангелом-Хранителем...

Да будет так,доброта к братьям нашим меньшим спасет Мир...
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27.01.2022 15:01 Ответить
 
 